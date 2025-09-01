Новини
България »
Плевен »
Заради безводието: Обявиха частично бедствено положение в Плевенска област

1 Септември, 2025 18:22 612 12

  • плевенска област-
  • безводие-
  • бедствено положение

От утре екипи на община Плевен ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. Ще се разчита и на помощ от държавата.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По искане на кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия областният управител обяви частично бедствено положение в Плевенска област, съобщават от БНТ. Създалата се кризисна ситуация налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения. Учебната година в Плевен ще започне присъствено, независимо дали има или няма вода в града. Решението беше взето на днешната съвместна среща между общината, местния Инспекторат по образование и директори на училища. В учебните заведения ще бъдат изградени хидрофорни системи, а на децата ще се раздава бутилирана вода.

Заради строгия воден режим родители се притесняват как ще тръгнат децата им на училище.
Петя Добрева: "Защото е много трудно в едно училище, както е той сега втори клас, без вода. Това е предпоставка и за зарази. Да се надяваме, че ще се отстрани проблемът възможно най-скоро."

В Медицинския университет учат 3500 студенти, повечето чужденци от 50 държави. За тях е неразбираемо да се снабдяват с вода с канчета и кофи.

Проф. Добромир Димитров – ректор на Медицински университет – Плевен: "Непонятно е, особено за европейските граждани, за японци, хора от Италия, Англия, Германия. Те не са се срещали с такъв проблем и родителите са притеснени. През деня ще имат вода по равностоен начин, все едно няма режим, но не във всички части на университета успяхме да изградим хидрофорни системи, ще продължим догодина, най-вероятно, защото решаването на проблема в краткосрочен план не е толкова лесно."

От утре екипи на община Плевен ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. Ще се разчита и на помощ от държавата.

Елина Димитрова, зам.-кмет по хуманитарни дейност: „В момента община Плевен е заявила своето желание за ползване на вода питейна за всички тези структури от Държавния резерв."

Областната управа в Русе дари 25 тона минерална вода за бедстващите плевенчани.


Плевен / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нямат вода Плевенчани,

    6 0 Отговор
    но си имат Еврошийт и Шенгеня!

    Коментиран от #9

    18:25 01.09.2025

  • 2 бою циганина

    7 1 Отговор
    ко ма интересува в банкя имаме и минерална

    18:25 01.09.2025

  • 3 Анти ГЕРБ

    8 2 Отговор
    Много писане и коментари по телевизии и радио за безводие и нито дума от коя партия е кмета на Плевен? Нещо скрито ли има? Какви пари са "усвоявани" (нова демократична дума еднозначна на кражби) по водните проекти от 2009 г до сега?

    Коментиран от #6

    18:28 01.09.2025

  • 4 тия

    6 1 Отговор
    240 народни хра---т-ници да си отстъпят заплатите и да направят 5-6 кладенца,че те и без това не са работили

    18:28 01.09.2025

  • 5 иван циганина от драгалевци

    8 0 Отговор
    най важното е, че нарязах много фабрики и заводи а после щафетата пое циганинът от банкя.... а циганинът от дръндар ни сътрудничи

    18:31 01.09.2025

  • 6 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анти ГЕРБ":

    Не ги води кмета на Плевен, а ВиК холдинга, който притежава ВиК Плевен. Виж там кой управлява и защо той нищо не прави години.

    Коментиран от #7

    18:31 01.09.2025

  • 7 Право

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Правилно казваш. Кмета няма нищо общо ни с водата, ни с тока, ни пътищата, нито хората. Той е избран, за да решава вселенските проблеми, а не разни дребнотемия. Утре ще завали и ще ви мине, айде.

    18:44 01.09.2025

  • 8 последния софиянец

    1 2 Отговор
    стига сте я дъфкали тая дъфка за плевен, кои го вълнуват някакви си там провициалисти



    пишете за софия как е парното , как е метрото добре ли живеете във софия

    18:46 01.09.2025

  • 9 Видьо Видев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нямат вода Плевенчани,":

    Защо се гневите, Иво Инджев?
    Аз само питам.!

    България е страна на безГробници

    Труповете на над 40 000 убити от комунистите безГробници
    са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.
    На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!

    БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...

    Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
    Щабът ив е бил в Славянска беседа-
    днешният сатиричен театър Сълза и смях.

    Според собствено ръчно написаната и падписана от Вас автобиографи,
    дядо Ви Асен Стоянов Ангелов, като комендант на Княжево на 9.9.1944г.,
    е установявал народната власт в Княжево.
    Активно му е помагала и майка ви,
    ремсистката Люба Стоянова-Инджева.
    За което сте ползвали привилегиите на активни борци против фашизма и капитализма.

    Г-н Инджев, има ли и в Княжево безГробници?
    Да, или не?

    И не ми се гневите!
    Аз само питам.!
    Има ли в Княжево безГробници?

    Вълкът в кошарата е по-страшен от вълкът в гората!
    Господин/другарю Инджев,
    и Вие сте били член на терористичната БКП, нали?

    Коментиран от #12

    19:14 01.09.2025

  • 10 Никой

    1 0 Отговор
    Не е ясно - защо се тревожат в Плевен - нали ГЕРБ са на власт, всичко е спокойно.

    19:14 01.09.2025

  • 11 Читател

    0 0 Отговор
    Цяло лято пожари,идва есента валежите и наводнения за съжаление но няма да чуете по новините какво се прави за това.Сега 3 дена само вещицата сатанинска неиния самолет и GPS.Предпоагаем заглушител.Абе народе народе.

    19:15 01.09.2025

  • 12 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Видьо Видев":

    Хранехме се всекидневно при социализма - сега при капитализма - я хапнеш - я заспиш гладен. Било вредно да ядеш.

    19:22 01.09.2025

Новини по градове:
