Заради безводието: Обявиха частично бедствено положение в Плевенска област

По искане на кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия областният управител обяви частично бедствено положение в Плевенска област, съобщават от БНТ. Създалата се кризисна ситуация налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения. Учебната година в Плевен ще започне присъствено, независимо дали има или няма вода в града. Решението беше взето на днешната съвместна среща между общината, местния Инспекторат по образование и директори на училища. В учебните заведения ще бъдат изградени хидрофорни системи, а на децата ще се раздава бутилирана вода.
Заради строгия воден режим родители се притесняват как ще тръгнат децата им на училище.
Петя Добрева: "Защото е много трудно в едно училище, както е той сега втори клас, без вода. Това е предпоставка и за зарази. Да се надяваме, че ще се отстрани проблемът възможно най-скоро."
В Медицинския университет учат 3500 студенти, повечето чужденци от 50 държави. За тях е неразбираемо да се снабдяват с вода с канчета и кофи.
Проф. Добромир Димитров – ректор на Медицински университет – Плевен: "Непонятно е, особено за европейските граждани, за японци, хора от Италия, Англия, Германия. Те не са се срещали с такъв проблем и родителите са притеснени. През деня ще имат вода по равностоен начин, все едно няма режим, но не във всички части на университета успяхме да изградим хидрофорни системи, ще продължим догодина, най-вероятно, защото решаването на проблема в краткосрочен план не е толкова лесно."
От утре екипи на община Плевен ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. Ще се разчита и на помощ от държавата.
Елина Димитрова, зам.-кмет по хуманитарни дейност: „В момента община Плевен е заявила своето желание за ползване на вода питейна за всички тези структури от Държавния резерв."
Областната управа в Русе дари 25 тона минерална вода за бедстващите плевенчани.
1 Нямат вода Плевенчани,
Коментиран от #9
18:25 01.09.2025
2 бою циганина
18:25 01.09.2025
3 Анти ГЕРБ
Коментиран от #6
18:28 01.09.2025
4 тия
18:28 01.09.2025
5 иван циганина от драгалевци
18:31 01.09.2025
6 Анонимен
До коментар #3 от "Анти ГЕРБ":Не ги води кмета на Плевен, а ВиК холдинга, който притежава ВиК Плевен. Виж там кой управлява и защо той нищо не прави години.
Коментиран от #7
18:31 01.09.2025
7 Право
До коментар #6 от "Анонимен":Правилно казваш. Кмета няма нищо общо ни с водата, ни с тока, ни пътищата, нито хората. Той е избран, за да решава вселенските проблеми, а не разни дребнотемия. Утре ще завали и ще ви мине, айде.
18:44 01.09.2025
8 последния софиянец
пишете за софия как е парното , как е метрото добре ли живеете във софия
18:46 01.09.2025
9 Видьо Видев
До коментар #1 от "Нямат вода Плевенчани,":Защо се гневите, Иво Инджев?
Аз само питам.!
България е страна на безГробници
Труповете на над 40 000 убити от комунистите безГробници
са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.
На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!
БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...
Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
Щабът ив е бил в Славянска беседа-
днешният сатиричен театър Сълза и смях.
Според собствено ръчно написаната и падписана от Вас автобиографи,
дядо Ви Асен Стоянов Ангелов, като комендант на Княжево на 9.9.1944г.,
е установявал народната власт в Княжево.
Активно му е помагала и майка ви,
ремсистката Люба Стоянова-Инджева.
За което сте ползвали привилегиите на активни борци против фашизма и капитализма.
Г-н Инджев, има ли и в Княжево безГробници?
Да, или не?
И не ми се гневите!
Аз само питам.!
Има ли в Княжево безГробници?
Вълкът в кошарата е по-страшен от вълкът в гората!
Господин/другарю Инджев,
и Вие сте били член на терористичната БКП, нали?
Коментиран от #12
19:14 01.09.2025
10 Никой
19:14 01.09.2025
11 Читател
19:15 01.09.2025
12 Никой
До коментар #9 от "Видьо Видев":Хранехме се всекидневно при социализма - сега при капитализма - я хапнеш - я заспиш гладен. Било вредно да ядеш.
19:22 01.09.2025