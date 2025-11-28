Обявиха бедствено положение и в Ардино

Обявиха бедствено положение и в община Ардино, съобщи "Нова телевизия".
Заповедта е на кмета инж. Изет Шабан, а причината - проливните валежи на 27 и 28 ноември.
Мярката обхваща шест населени места в общината - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Местата останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница беше залят от придошлите води.
Със заповедта се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци. Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите населени места.
Припомняме, втори ден продължава и бедственото положение, обявено заради проливните валежи в Петрич и Сандански.
1 Мдаа
13:13 28.11.2025
2 Боздуган
Коментиран от #6
13:30 28.11.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗА ДА СПАСЯВАТ ХОРА ПРИ БЕДСТВИЯ....
13:31 28.11.2025
4 ИЗМЕТ
13:36 28.11.2025
5 Шопо
Какво е положението на арабите в израел, дали е бедствено ?
13:38 28.11.2025
6 Чичо Бурхан
До коментар #2 от "Боздуган":Ей сега с Небит Небит тръгваме
13:48 28.11.2025