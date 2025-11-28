Обявиха бедствено положение и в Ардино

Обявиха бедствено положение и в община Ардино, съобщи "Нова телевизия".

Заповедта е на кмета инж. Изет Шабан, а причината - проливните валежи на 27 и 28 ноември.

Мярката обхваща шест населени места в общината - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Местата останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница беше залят от придошлите води.

Със заповедта се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци. Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите населени места.

Припомняме, втори ден продължава и бедственото положение, обявено заради проливните валежи в Петрич и Сандански.