Обявиха бедствено положение и в Ардино

28 Ноември, 2025 13:11 838 6

  • ардино-
  • бедствено положение-
  • дъжд-
  • порой

Местата останаха без пътна връзка

Обявиха бедствено положение и в Ардино - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обявиха бедствено положение и в община Ардино, съобщи "Нова телевизия".

Заповедта е на кмета инж. Изет Шабан, а причината - проливните валежи на 27 и 28 ноември.

Мярката обхваща шест населени места в общината - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Местата останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница беше залят от придошлите води.

Със заповедта се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци. Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите населени места.

Припомняме, втори ден продължава и бедственото положение, обявено заради проливните валежи в Петрич и Сандански.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    6 0 Отговор
    В България си е целогодишно бедствено положение.

    13:13 28.11.2025

  • 2 Боздуган

    7 1 Отговор
    Байрам Байрам, да ходи с една кофа да гребе водата. Избирателите му са в нужда. А и с тия действия от парламента му се видя нивото. Най-много да гребе с кофа, но вързана за него да не я изгуби.

    Коментиран от #6

    13:30 28.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ...ЗАТОВА ЩЕ КУПУВАМЕ 405 ДЖИПА ЗА МИЛИЦИЯТА.....ЗА СКРОМНАТА СУМА ОТ 126 МИЛИОНА...
    ЗА ДА СПАСЯВАТ ХОРА ПРИ БЕДСТВИЯ....

    13:31 28.11.2025

  • 4 ИЗМЕТ

    5 0 Отговор
    С такива мюслита за кметове населеното място ще страда вечно.Тоя боклук е учил в БЪЛГАРИЯ,ама гледа към турция.Да си оди там .

    13:36 28.11.2025

  • 5 Шопо

    2 0 Отговор
    Вода до колене и веднага бедствено положения.
    Какво е положението на арабите в израел, дали е бедствено ?

    13:38 28.11.2025

  • 6 Чичо Бурхан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боздуган":

    Ей сега с Небит Небит тръгваме

    13:48 28.11.2025

