След пороите: Бедствено положение в общините Петрич, Сандански и Струмяни, и затворени пътища

Бедствено положение в общините Петрич, Сандански и Струмяни заради големите количества дъжд, които се изляха там., съобщават от БТА.

В Петрич за ден са паднали между 20 и 25 л/кв. м дъжд. Заради проливния дъжд е тежка обстановката и в санданските села Лешница, Ново Делчево, Джигурово, Левуново и Лиляново. Голямо количество вода има на автомагистрала „Струма“ при село Ново Делчево.

В половин България са обявени предупредителни кодове, като за област Благоевград той е в най-висока степен - червен.

ПЕТРИЧ

В Община Петрич е обявено бедствено положение, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация. Проливните дъждове през последните дни, по думите на кмета Димитър Бръчков, са довели до прекомерно напояване на земята, която трудно поема допълнителните количества дъжд. Към момента по данни на НИМХ в района само за няколко дни са паднали около 50–80 до 100 л/кв. м, а очакванията са количество да достигне 80 литра, което допълнително ще усложни обстановката. Прогнозата е по-значителни валежи да паднат през нощта.

В района на Кресненското дефиле и прохода Предел са паднали камъни, които се отстраняват от екипи на Пътно управление – Благоевград. Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание.

Затруднено е движението по пътя между Склаве и Спатово заради вода на пътното платно. Навсякъде са изпратени екипи за отстраняване на проблемите.

Нивата на реките са малко над средното и към момента няма опасност от преливане. В отделни участъци на малки притоци има скъсани диги, като е насочена техника за отстраняване на проблемите. Оперативният щаб, създаден от областния управител, работи в извънредна ситуация и координира действията между институциите и общините.

САНДАНСКИ

Поради интензивните валежи през последните часове ситуацията на територията на община Сандански е изключително сериозна. Най-засегнати към момента са селата Ново Делчево, Лешница, Склаве, Джигурово, Лиляново и други, където има опасност от наводнения в ниските участъци.

Над 35 л/кв. м дъжд са регистрирани през последните три часа в Сандански. "Правим всичко възможно да отговорим на всеки постъпил сигнал и чрез Противопожарната служба, и чрез екипите на община Сандански. Ситуацията е динамична, сложна и трудна", каза кметът на Сандански Атанас Стоянов по-рано пред БТА. Регистрирани са сигнали за наводнения на много места и в Сандански, и в населените места.

Всички екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", Районна служба "Полиция"- Сандански и Доброволческото формирование към Община Сандански работят на място и оказват съдействие на гражданите. Уведомена е Агенция „Пътна инфраструктура“ за усложнената обстановка по републиканската пътна мрежа.

Голямо количество вода има на автомагистрала „Струма“ при село Ново Делчево и на главен път Е-79 в района на кв. „Спартак“ в Сандански. На място са екипи на Пътната полиция, които сигнализират на шофьорите да преминават с повишено внимание. Няма данни за пострадали хора.

От Общината призовават гражданите да ограничат пътуванията си, освен ако не са наложителни. При нужда от съдействие да сигнализират незабавно на тел. 112.

СТРУМЯНИ

Обявено е извънредно положение в община Струмяни. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Благоевград.

Засега нивата на големите реки Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности. По-големият проблем е свързан с малките реки, които се вливат в Струма и Места.

Падналото количество дъжд по високите части на планините Пирин и Беласица е между 50-60 л./кв.м. Падналите камъни в района на Кресненското дефиле са премахнати, съобщават от Областно пътно управление-Благоевград. Областният управител призовава гражданите да ограничат пътуванията, особено по направления, преминаващи през рискови участъци – дерета, речни корита и склонове.

Институциите остават в повишена готовност, а дежурни екипи следят критичните точки в областта и остават да патрулират и през нощта. В случай на усложняване на обстановката ще бъдат издадени допълнителни инструкции. По данни на Областна администрация-Благоевград са повишени притоците на река Градевска, което е довело до покачване на нивото ѝ. До момента няма информация за нанесени щети.

Поради свличане на земна маса и камъни Община Симитли въвежда временна забрана за движение по пътния участък между симитлийското село Железница и благоевградското село Церово, съобщиха на фейсбук страницата на Община Симитли. Оттам посочват, че засегнатата отсечка представлява сериозен риск за безопасното придвижване на превозни средства и пешеходци.

Както БТА съобщи, на територията на община Симитли е обявено бедствено положение във връзка с проливните дъждове от последното денонощие. От Общината посочват, че с цел осигуряване на достъпност и безопасно придвижване ще бъде организирано пропускане на моторни превозни средства за обществен превоз на пътници, извършващи междуселски транспорт, както и специализиран превоз на деца и ученици.

От Общината съобщиха и за наводнени участъци в квартал „Дрънкалица“ на Симитли. От администрацията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание, поради образуваните локви и наводнени участъци вследствие на обилните валежи.