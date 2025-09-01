Новини
Омбудсманът: Най-много жалби имаме за "Топлофикация", безводието и защита на потребителските права, както и за еврото

1 Септември, 2025 18:54 367 6

Имаме жена в София, на чиято адресна регистрация има регистрирани 80 фирми, за които тя не знае. Подобен случай във Варна - мъж се оплаква, че има 45 фирми, вписани на неговата адресна регистрация, разказа още Велислава Делчева

Омбудсманът: Най-много жалби имаме за "Топлофикация", безводието и защита на потребителските права, както и за еврото - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Най-много жалби имаме, свързани с "Топлофикация", с безводието и защита на потребителските права, както и с еврото, заяви в предаването на bTV "Лице в лице" омбудсманът Велислава Делчева.

Честият проблем е, че хората не знаят срокове за възражение или че не са получени фактурата, като хартиен документ. До 31-ви август се дават възражения.

По повод безводието това, което омбудсманът може да направи е да побутне институциите да гарантират поне питейна вода за хората, които са лишени от това.
Възрастните пишат до омбудсмана, че искат още сега да им бъдат преизчислени пенсиите, за да могат да си планират бюджета. Омбудсманът заяви, че от 19 септември ще започнат срещи с възрастните хора, на които ще преизчислят на всеки един пенсията. Първата среща ще е в Дупница.

"Успяхме да помогнем на един човек който повече от 4 месеца не беше получавал пенсията си за ТЕЛК. Има огромни забавяния в получаване на решенията на ТЕЛК, както и има забавяне в изплащането от НОИ. Има проблеми в комуникацията между институциите. В сътрудничество с НОИ успяхме много бързо да реагираме", разказа Делчева
Тя спомена и за още един случай - оплакване от човек, който е попаднал в системата на бързите кредити. Една от финансовите институции е отказала да изтрие кредитното му минало. "Имам уверение сега от БНБ да бъде променена подзаконова уредба, за да може не само финансовите институции, но и частни лица да искат заличаване на кредитното минало", заяви омбудсманът.

"Имаме жена в София, на чиято адресна регистрация има регистрирани 80 фирми, за които тя не знае. Подобен случай във Варна - мъж се оплаква, че има 45 фирми, вписани на неговата адресна регистрация. В момента, ако вие знаете моя адрес, на който аз живея, може без никакъв проблем да отидете в агенцията по вписванията и да си регистрирате фирма на моя адрес.

Веднага реагирахме, проведохме среща с министъра на правосъдието. Има законопроект, който е в Народно събрание, така че през Министерство на правосъдието и през Народното събрание, веднага ще направим всичко възможно да поправим това положение", каза още Делчева.

По темата за заместник-омбудсмана, за чиято позиция с най-висока кандидатура е Мария Филипова, Делчева заяви, че ще изчака решението на Народното събрание, за да говори по важните теми с Филипова, и се доверява на Комисията, която издигна кандидатурата ѝ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Топлофикация-общинската мафия!

    0 1 Отговор
    Бях в чужбина, те са ми написали изравнителна сметка, която никога не съм получавал!

    19:00 01.09.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    От януари българете ще се оплакват ,че са им малки заплатите а жените в евро.Не в лева.Няма угодия.Те ви евро.Оправяйте се.

    19:00 01.09.2025

  • 3 нали

    1 0 Отговор
    Боко и Шиши щяха да работят за хората? Ами, да го правят и да оправят проблемите!

    19:04 01.09.2025

  • 4 Кой

    1 0 Отговор
    я довлече в София , че и за омбудсман я инсталираха ?

    19:05 01.09.2025

  • 5 Ами то те си знаят как

    1 1 Отговор
    Просто идват съобщенията след срока за обжалване;
    Утвърдена практика .

    19:17 01.09.2025

  • 6 Нерегистрирани лица дори

    0 0 Отговор
    Ръководят администрацията на етажната собственост но това не прави впечатление. Всичко е обратно на логиката защото няма морал и етика в обществото. Масово са разпространени лъжата и измамата бой и други подобни рецепти за справедливост.

    19:23 01.09.2025

