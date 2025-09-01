Новини
България »
София »
Товарен влак на "ТЕЦ Бобов дол – Товарни превози" дерилира в гара Илиянци

Товарен влак на "ТЕЦ Бобов дол – Товарни превози" дерилира в гара Илиянци

1 Септември, 2025 20:04 649 20

  • илиянци -
  • софия-
  • блокирано-
  • товарен влак -
  • тец бобов дол -
  • христо ковачки -
  • дереилирал-
  • влакове

Няма пострадали

Товарен влак на "ТЕЦ Бобов дол – Товарни превози" дерилира в гара Илиянци - 1
Снимка: facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движението на влаковете между Илиянци и София е блокирано. Причината е, че товарен влак на частната компания „ТЕЦ Бобов дол – Товарни преводи”, собственост на Христо Ковачки е дереилирал при влизане в гара Илиянци.

Изпаднал е челният локомотив. Вагоните не са се обърнали и няма пострадали и ранени, както и сериозни щети по инфраструктурата, но възстановяването на движението ще отнеме време.

По тази причина в съседните гари – Реброво, София Север и Централна гара изчакват различни пътнически композиции.

Екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура” вече са на терен и започват работа.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То кое

    5 0 Отговор
    е у ред ?

    20:06 01.09.2025

  • 2 Стамо

    4 0 Отговор
    Тоз влак ша дай бил у делириум май

    20:06 01.09.2025

  • 3 Дориана

    12 0 Отговор
    Крайно време е Министъра на транспорта да си подаде оставка поради некадърност и некомпетентност. Ежедневни са инцидентите по железници и пътища. Само парадира, че върши някаква работа , но всъщност е некомпетентен и не постига никакви резултати.

    Коментиран от #12, #15

    20:08 01.09.2025

  • 4 Питане

    7 2 Отговор
    Кога най-после КОМУНЯГАТА коFaчки ще "дерилира" ???
    Ако се бе провела ЛУСТРАЦИЯ, тази новина сега нямаше да я има !!!

    20:09 01.09.2025

  • 5 През два дни

    10 1 Отговор
    Едни и същи новини.
    По-важни са някакви измислени гости и помощта за Украйна.

    20:09 01.09.2025

  • 6 Аз....

    3 0 Отговор
    Я от кога Маджарският/Пернишкият/има лиценз за товарни композиции????

    Коментиран от #13

    20:14 01.09.2025

  • 7 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    ТО НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА ПРОДАЖНИТЕ УПРАВНИЦИ ДЕРИЛИРАХА ТА ВЛАКОВЕТЕ.

    20:31 01.09.2025

  • 8 Не става само с крадене, требе и мисъл

    5 0 Отговор
    Наздраве Караджов! Май има светлина в тунела!
    Частната компания на Ицето Ковачки !?

    20:34 01.09.2025

  • 9 Това ЖП !

    2 0 Отговор
    Това ЖП !

    За Нобелова Награда !

    Ли се Бори !

    Или За Рекордитне !

    На Гинес ?

    20:36 01.09.2025

  • 10 Народ

    2 0 Отговор
    Дерайлират стари влакове и люлинският трамвай 8 , колко пъти? Вагони от миналия век. И какво, пука ли им на властници , политици, общинари? Не. Бог ще възмезди! Ванга е казала: "Направи добро и го пусни по водите. Направиш ли зло, чакай го! Ще се върне при теб "

    20:37 01.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Милен

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз....":

    Ами от има няма 10на години, то да беше само той.

    20:39 01.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тома

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Министъра освен да вижда светлина в тунела за друго не става

    20:40 01.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Милен

    2 0 Отговор
    Влаковете масово взеха да дерайлират в знак на протест срещу министеро, щото им забрани да минават на червено а те така си обичаха да си минават като свети червено на светофоро

    20:46 01.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дядото

    1 0 Отговор
    вчера заради мълсула нямаше инциденти.може би влаковете не са се движили

    20:57 01.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове