Товарен влак на "ТЕЦ Бобов дол – Товарни превози" дерилира в гара Илиянци

Движението на влаковете между Илиянци и София е блокирано. Причината е, че товарен влак на частната компания „ТЕЦ Бобов дол – Товарни преводи”, собственост на Христо Ковачки е дереилирал при влизане в гара Илиянци.
Изпаднал е челният локомотив. Вагоните не са се обърнали и няма пострадали и ранени, както и сериозни щети по инфраструктурата, но възстановяването на движението ще отнеме време.
По тази причина в съседните гари – Реброво, София Север и Централна гара изчакват различни пътнически композиции.
Екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура” вече са на терен и започват работа.
1 То кое
20:06 01.09.2025
2 Стамо
20:06 01.09.2025
3 Дориана
Коментиран от #12, #15
20:08 01.09.2025
4 Питане
Ако се бе провела ЛУСТРАЦИЯ, тази новина сега нямаше да я има !!!
20:09 01.09.2025
5 През два дни
По-важни са някакви измислени гости и помощта за Украйна.
20:09 01.09.2025
6 Аз....
Коментиран от #13
20:14 01.09.2025
7 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
20:31 01.09.2025
8 Не става само с крадене, требе и мисъл
Частната компания на Ицето Ковачки !?
20:34 01.09.2025
9 Това ЖП !
За Нобелова Награда !
Ли се Бори !
Или За Рекордитне !
На Гинес ?
20:36 01.09.2025
10 Народ
20:37 01.09.2025
13 Милен
До коментар #6 от "Аз....":Ами от има няма 10на години, то да беше само той.
20:39 01.09.2025
15 Тома
До коментар #3 от "Дориана":Министъра освен да вижда светлина в тунела за друго не става
20:40 01.09.2025
17 Милен
20:46 01.09.2025
20 дядото
20:57 01.09.2025