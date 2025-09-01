Товарен влак на "ТЕЦ Бобов дол – Товарни превози" дерилира в гара Илиянци

Движението на влаковете между Илиянци и София е блокирано. Причината е, че товарен влак на частната компания „ТЕЦ Бобов дол – Товарни преводи”, собственост на Христо Ковачки е дереилирал при влизане в гара Илиянци.

Изпаднал е челният локомотив. Вагоните не са се обърнали и няма пострадали и ранени, както и сериозни щети по инфраструктурата, но възстановяването на движението ще отнеме време.

По тази причина в съседните гари – Реброво, София Север и Централна гара изчакват различни пътнически композиции.

Екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура” вече са на терен и започват работа.