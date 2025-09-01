Любомир Дацов: Държавният бюджет излиза извън рамките на разумното

Във финансите нещата не са художествено творчество, те винаги са подчинени на някаква желязна логика. Тогава, когато правиш и формираш изпреварващ ръст на разходите в бюджета, тогава се получават две възможности: Или финансираш нещата чрез емитиране на по-голям дълг, или след определен период просто вдигаш данъците. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Бюджетът е следствие на политически решения, той не е произволен, обясни той, като според него, ако се съобразяваш с макроикономическата политика, опитваш се да влияеш на тези процеси, тогава няма как да раздаваш средства необмислено, а това не се харесва на голяма част от българските политиците.

Държавният бюджет, според него, излиза извън рамките на разумното. От една страна предвижда приходи, които едва ли ще се изпълнят, и това е съществена част от проблема, обясни икономистът, като същевременно според него има една щедра неразумна фискална политика във времена, когато няма никаква нужда в такова нещо да се прави.

"Когато нарушаваш този баланс доста продължителен период, тогава идва един такъв момент, че или си принуден да вдигнеш данъците, или системата се чупи, както се случи в Румъния. Ако ние продължаваме с тази идея за бюджета, и тя е подкрепена широко, ще дойде един момент, когато рационализмът на икономиката ще се намеси и ще се случи това, което се случи в Румъния. Тогава, който е на власт, ще трябва да му мисли, защото ще трябва да вдига данъци, да се съкращава разходи и все неща, които са абсолютно непопулярни“, каза Любомир Дацов.

Според него, ако правителството е искрено, че не подкрепя това, което беше наложено последните 4 години като политики, то ще трябва да предложи алтернативна политика при формирането на новия бюджет за 2026 годна и има шанса да промени нещата.

"Ако то не го направи, то ще си бъде бюджет от стария тип, т.е. движещ се по инерцията на това вече, което е набрало скорост, с всичките проблеми, които той носи. Не може да очаквате, ако правите едно и също нещо в продължение на достатъчно дълго време, да има различен резултат от това, което се получава,“ каза експертът и посочи, че е нужна политическа воля за премахването на автоматичните формули за вдигане на доходите и свалянето на дефицита на около 2%.

Не е добра идея да се пипат каквито и да е данъци извън рамките на подобряване на събираемостта и по-висока ефективност, посочи още икономистът.

"Трябва да се оптимизира разходната част. Много често акцентираме на дефицита, но голяма част от проблема на бюджета е за какво той харча пари, какви са механизмите вътре, какви услуги предоставя и на какво качество. Вътре в бюджета има доста неща да се пипат, има проблем с модела, със структурата, с човешкото осигуряване, прекалено много хора и т.н.

Ние дори не говорим за качество и ефективността на системите, които съществуват, а пък това е нещо, което стои недовършено вече много години. Така че смелост да има и желание да има, реформи във всяка една сфера са необходими в публичния сектор, пък и не само там“, добави още бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.