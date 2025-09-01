Новини
Любомир Дацов: Държавният бюджет излиза извън рамките на разумното

1 Септември, 2025 21:23

"Когато нарушаваш този баланс доста продължителен период, тогава идва един такъв момент, че или си принуден да вдигнеш данъците, или системата се чупи, както се случи в Румъния", коментира членът на Фискалния съвет 

Любомир Дацов: Държавният бюджет излиза извън рамките на разумното - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във финансите нещата не са художествено творчество, те винаги са подчинени на някаква желязна логика. Тогава, когато правиш и формираш изпреварващ ръст на разходите в бюджета, тогава се получават две възможности: Или финансираш нещата чрез емитиране на по-голям дълг, или след определен период просто вдигаш данъците. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Бюджетът е следствие на политически решения, той не е произволен, обясни той, като според него, ако се съобразяваш с макроикономическата политика, опитваш се да влияеш на тези процеси, тогава няма как да раздаваш средства необмислено, а това не се харесва на голяма част от българските политиците.

Държавният бюджет, според него, излиза извън рамките на разумното. От една страна предвижда приходи, които едва ли ще се изпълнят, и това е съществена част от проблема, обясни икономистът, като същевременно според него има една щедра неразумна фискална политика във времена, когато няма никаква нужда в такова нещо да се прави.

"Когато нарушаваш този баланс доста продължителен период, тогава идва един такъв момент, че или си принуден да вдигнеш данъците, или системата се чупи, както се случи в Румъния. Ако ние продължаваме с тази идея за бюджета, и тя е подкрепена широко, ще дойде един момент, когато рационализмът на икономиката ще се намеси и ще се случи това, което се случи в Румъния. Тогава, който е на власт, ще трябва да му мисли, защото ще трябва да вдига данъци, да се съкращава разходи и все неща, които са абсолютно непопулярни“, каза Любомир Дацов.

Според него, ако правителството е искрено, че не подкрепя това, което беше наложено последните 4 години като политики, то ще трябва да предложи алтернативна политика при формирането на новия бюджет за 2026 годна и има шанса да промени нещата.

"Ако то не го направи, то ще си бъде бюджет от стария тип, т.е. движещ се по инерцията на това вече, което е набрало скорост, с всичките проблеми, които той носи. Не може да очаквате, ако правите едно и също нещо в продължение на достатъчно дълго време, да има различен резултат от това, което се получава,“ каза експертът и посочи, че е нужна политическа воля за премахването на автоматичните формули за вдигане на доходите и свалянето на дефицита на около 2%.

Не е добра идея да се пипат каквито и да е данъци извън рамките на подобряване на събираемостта и по-висока ефективност, посочи още икономистът.

"Трябва да се оптимизира разходната част. Много често акцентираме на дефицита, но голяма част от проблема на бюджета е за какво той харча пари, какви са механизмите вътре, какви услуги предоставя и на какво качество. Вътре в бюджета има доста неща да се пипат, има проблем с модела, със структурата, с човешкото осигуряване, прекалено много хора и т.н.

Ние дори не говорим за качество и ефективността на системите, които съществуват, а пък това е нещо, което стои недовършено вече много години. Така че смелост да има и желание да има, реформи във всяка една сфера са необходими в публичния сектор, пък и не само там“, добави още бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.


  • 1 Наблюдател

    20 0 Отговор
    И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
    С този си лозунг мафията извърши успешен лов на "маймуни с трици".

    Коментиран от #6

    21:25 01.09.2025

  • 2 Ами

    18 0 Отговор
    тя, теменушка, изгуби дупката.

    21:26 01.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 0 Отговор
    До началото на лятото НЯМАХМЕ бюджет,
    а в края на лятото той вече е СЧУПЕН🤔❗
    с НЕМОЖАЧИТЕ на Буци - толкова‼️

    21:27 01.09.2025

  • 4 Мацов

    16 0 Отговор
    Нещо взе да въртиш плочата бе умнико,.... нали се евровизираме......

    21:28 01.09.2025

  • 5 иван костов

    21 0 Отговор
    Кво ти пука бе Дацов, нали сме в клубът на богатите! Теглим заеми, кредити и си пием узото.
    Какво си се закъхарил?

    21:29 01.09.2025

  • 6 Потресаващо!

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Тиквата Борисов и правителството му теглят кредит след кредит, милиард след милиард и заробват България.

    Коментиран от #9

    21:40 01.09.2025

  • 7 Дацу

    4 0 Отговор
    гумената глава, шут и в кенефа ...........

    22:08 01.09.2025

  • 8 124

    3 0 Отговор
    Ти си дамгосан завинаги със стигмата на еврото и всичко лошо , което ще се случи след 01.01.2026 . Замълчи !

    22:14 01.09.2025

  • 9 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Потресаващо!":

    Хубо Алармираш че Правителството на Борисов тегли Кредит след Кредит,но защо някакси пропускаш че същото това Правителство И ИЗПЛАЩА кредит след кредит?А ако не беше така КАК щяхме да бъдем СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ н ЕС по "Най-нисък външен дълг"? А честно казано Потресен ли си че Кредитите които Правителсдтвото тегли отиват за всичко друго,но не и за приготвянето на Погачи за дядо Иван/който вече е на Дунава/ и респективно закупуването на Цветя,осигуряване на Духова музика и т.н.?

    22:14 01.09.2025

  • 10 хихи

    1 0 Отговор
    Дацов, да ти обясня, няма да има алтернативен бюджет 2026. Същия ще е като предходните. Тези във властта са с една цел да опукат едни пари!!! Един път печалба за тях. Следва разпродаване на държавата за връщане на заемите втори път печалба за тях под формата на комисионни

    22:24 01.09.2025

  • 11 Одит

    2 0 Отговор
    Или затваряш крадците в затвора заедно с пpoкypopите осигурили чадъра им за 20 години назад или системата се чупи. Ежедневно бюджета се брули със схеми

    22:26 01.09.2025

  • 12 швейцарското правило

    0 3 Отговор
    а бе ш м а т ко
    Кой въведи швейцарското правило
    и 1 млн пенсионери получават над 1500 лв пенсия

    Аз карам КОРСА 1995 Г.
    ПЕНСИОНЕРИТЕ СА С ДЖИПОВЕ

    Че и трябва да им работя за тия пенсии

    22:26 01.09.2025

  • 13 Мишо

    1 0 Отговор
    Вместо в клуба на богатите сме влезли в клуба на балъците...Нормално, по нашенски!

    22:27 01.09.2025

  • 14 елементарно - намалете пенсиите

    0 0 Отговор
    и ще се отпуши системата

    ще има пари за всичко

    22:35 01.09.2025

