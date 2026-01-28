Експерти прогнозират: Средногодишната инфлация ще се задържи около 3%

При масовите стоки, особено в големите търговски вериги, съществено поскъпване не се наблюдава. Процесът по въвеждането на еврото е бил съпроводен с „огромен административен натиск“, който е ограничил спекулативното поведение при стоките. Там, където аз пазарувам, нещата са абсолютно под контрол, заяви икономистът Любомир Дацов пред Нова ТВ.
Различна е ситуацията при услугите, където според него държавата практически няма инструменти за ефективен контрол. Най- ярък пример за това са услугите, свързани с деца и грижа за семейството.
„Тези услуги имат поведение на монополисти“, обясни икономистът.
Икономистът Георги Вулджев припомни опита на Хърватия, където най-високата инфлация при приемането на еврото е отчетена именно при услугите. Според него това е очакван ефект, тъй като именно там закръгляването и свободното ценообразуване се проявяват най-бързо.
По отношение на сравненията с Хърватия Дацов подчерта, че ръстът на цените там не може да се обясни единствено с еврото. Според него ключов фактор е бил рязкото увеличение на туристическия поток и промяната в структурата на потреблението.
По данни, цитирани от Дацов, през миналата година натискът на заплатите върху инфлацията бил около 7%, като основният фактор е бил пазарът на труда.
„Средното увеличение на заплатите беше около 14%, а в държавния сектор - близо 20%. Приносът на държавата е очевиден“, заяви той.
Според Вулджев няма индикации този натиск да отслабне в близко бъдеще, а прогнозите сочат относително висока инфлация, сходна с темпа, с който страната е завършила миналата година.
Очакванията на експертите са, че средногодишната инфлация ще се задържи около 3%. Ключова роля ще има фискалната политика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕ 3%,А ПОНЕ 30 %.
09:52 28.01.2026
2 Ехаааа
Коментиран от #9, #16
09:54 28.01.2026
3 Тоя..
09:56 28.01.2026
4 Зевс
09:57 28.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 СТИГА БЕ
09:57 28.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 то затова и бюджет нямаше
09:58 28.01.2026
9 И кое...
До коментар #2 от "Ехаааа":...време беше това, не бяха ли първите год, завъртяни към запада и "приятелите" от фащ. Само мал оуми ли днес са пуснали да пишат
Коментиран от #17
09:58 28.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Бабо, накъде с този телевизор
- Да му пее попа, че много лъжи бе!"
10:00 28.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДрайвингПлежър
10:01 28.01.2026
14 Разбойко
10:01 28.01.2026
15 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Кой ви назначи за такива?!
10:01 28.01.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Ехаааа":Ами нали точно американеЦОТ шорош го направИ това бе ❗
Или ти си манечък и не знаеш‼️
10:02 28.01.2026
17 гост
До коментар #9 от "И кое...":Бяха годините когато все още бяхме под руснаците. И после решихме да обвържем лева към германската марка и лека полека от средна работна заплата от 20 марки, стигнахме до минималната заплата от 620 евро. Само за информация,в Русия минималната заплата е 100 евро . Реалността е такава,а ти продължавай да четеш вестника на обратно 😂
10:03 28.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.