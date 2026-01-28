Новини
България »
Експерти прогнозират: Средногодишната инфлация ще се задържи около 3%

Експерти прогнозират: Средногодишната инфлация ще се задържи около 3%

28 Януари, 2026 09:51 401 18

  • любомир дацов-
  • инфлация-
  • прогнози

Ключова роля ще има фискалната политика

Експерти прогнозират: Средногодишната инфлация ще се задържи около 3% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При масовите стоки, особено в големите търговски вериги, съществено поскъпване не се наблюдава. Процесът по въвеждането на еврото е бил съпроводен с „огромен административен натиск“, който е ограничил спекулативното поведение при стоките. Там, където аз пазарувам, нещата са абсолютно под контрол, заяви икономистът Любомир Дацов пред Нова ТВ.

Различна е ситуацията при услугите, където според него държавата практически няма инструменти за ефективен контрол. Най- ярък пример за това са услугите, свързани с деца и грижа за семейството.

„Тези услуги имат поведение на монополисти“, обясни икономистът.

Икономистът Георги Вулджев припомни опита на Хърватия, където най-високата инфлация при приемането на еврото е отчетена именно при услугите. Според него това е очакван ефект, тъй като именно там закръгляването и свободното ценообразуване се проявяват най-бързо.

По отношение на сравненията с Хърватия Дацов подчерта, че ръстът на цените там не може да се обясни единствено с еврото. Според него ключов фактор е бил рязкото увеличение на туристическия поток и промяната в структурата на потреблението.

По данни, цитирани от Дацов, през миналата година натискът на заплатите върху инфлацията бил около 7%, като основният фактор е бил пазарът на труда.

„Средното увеличение на заплатите беше около 14%, а в държавния сектор - близо 20%. Приносът на държавата е очевиден“, заяви той.

Според Вулджев няма индикации този натиск да отслабне в близко бъдеще, а прогнозите сочат относително висока инфлация, сходна с темпа, с който страната е завършила миналата година.

Очакванията на експертите са, че средногодишната инфлация ще се задържи около 3%. Ключова роля ще има фискалната политика.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 1 Отговор
    НЕЩО СЕ ОБЪРКА МАЙ!?
    НЕ 3%,А ПОНЕ 30 %.

    09:52 28.01.2026

  • 2 Ехаааа

    2 13 Отговор
    А по времето на лева се радвахме ако опазим инфлацията под 400%.......кога беше време когато за един американски долар давахме 3000 лева, сега дойде времето когато за едно българско евро американците дават долар и 20 цента

    Коментиран от #9, #16

    09:54 28.01.2026

  • 3 Тоя..

    8 0 Отговор
    ...поми яар от къде го активираха. То държавните услуги се вдигнаха от 30 фо 50%, а закръгленията само 9-10% или като за инфлация за миналата год, 2,3%, а тя беше 8,5%

    09:56 28.01.2026

  • 4 Зевс

    10 0 Отговор
    Инфлация от 3 процента има само във фалшивата ни статистика която ни вкара в еврозоната.

    09:57 28.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 СТИГА БЕ

    5 0 Отговор
    СНЯГ в очите, защото прах още няма....Изчислено в лева ли или в евро...

    09:57 28.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 то затова и бюджет нямаше

    6 0 Отговор
    приет 3 месеца . финансист борави с ръст на цени . покупателнодст. та тоя термин Инфлация е за статистиката . затова си вдигнаха заплатите 4 пъти / и накупиха коли . ни са един процент по големи разходите ни 2 3 20 2000 . миналите години в 8 пъти по малко са харчели . сега са се ояли . и надебелели .

    09:58 28.01.2026

  • 9 И кое...

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ехаааа":

    ...време беше това, не бяха ли първите год, завъртяни към запада и "приятелите" от фащ. Само мал оуми ли днес са пуснали да пишат

    Коментиран от #17

    09:58 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Баба влачи телевизор към църквата:
    - Бабо, накъде с този телевизор
    - Да му пее попа, че много лъжи бе!"

    10:00 28.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Глупак!

    10:01 28.01.2026

  • 14 Разбойко

    2 0 Отговор
    Само за първите 2-3 седмици на 2026 година всичко поскъпна с 10-15%. Закуските в местната баничарница, където спирах на път за работа бяха по 2,80 - 3,00 лв., сега са 1,60 - 1,80 евро.

    10:01 28.01.2026

  • 15 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Да ви го на "експертите"!
    Кой ви назначи за такива?!

    10:01 28.01.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ехаааа":

    Ами нали точно американеЦОТ шорош го направИ това бе ❗
    Или ти си манечък и не знаеш‼️

    10:02 28.01.2026

  • 17 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "И кое...":

    Бяха годините когато все още бяхме под руснаците. И после решихме да обвържем лева към германската марка и лека полека от средна работна заплата от 20 марки, стигнахме до минималната заплата от 620 евро. Само за информация,в Русия минималната заплата е 100 евро . Реалността е такава,а ти продължавай да четеш вестника на обратно 😂

    10:03 28.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове