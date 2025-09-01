Новини
България »
Всички градове »
Йордан Божилов: Произведените в България снаряди не стигаха до Украйна директно, а през други държави и фирми

1 Септември, 2025 22:10 424 18

Българската отбранителна индустрия е увеличила многократно износа си след началото на войната в Украйна, коментира още бившият заместник-министър на отбраната

Йордан Божилов: Произведените в България снаряди не стигаха до Украйна директно, а през други държави и фирми - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската отбранителна индустрия е увеличила многократно износа си след началото на войната в Украйна, а продукцията ѝ е достигала до фронта през трети страни. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ бившият заместник-министър на отбраната и председател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. По думите му експортът е нараснал от около 700 млн. долара до над 2.2 млрд. долара годишно, но най-голямото предизвикателство пред сектора тепърва предстои – преминаването към производство по стандартите на НАТО.
Коментарът на Йордан Божилов дойде след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, по време на което беше обсъдена подкрепата за плановете за ново производство на снаряди и барут.
Войната в Украйна, естествено, породи необходимостта от повече подкрепа за Украйна, най-вече амуниции. България имаше тази възможност да произведе необходимите снаряди, които не директно, но през други държави и фирми, стигаха до Украйна“, обясни Божилов.

Той подчерта, че българската отбранителна индустрия е добре развита и позната с качествените си продукти. Ръстът в производството е довел до огромен скок в износа. „Преди войната износът на България е бил между 600 и 700 милиона долара годишно. 2023 г. и 2024 г. имаме устойчив ръст и износът достига над 2 милиарда и 200 милиона долара годишно. Което е значителен, значителен ръст на производството“, заяви експертът.

По думите му, въпреки политическите декларации, частните компании в сектора са движени от пазарни принципи. „Всичко друго е частно. Тяхната идея е именно да генерират приходи. И българската икономика получава много сериозни приходи от това, почти 2% от Брутния вътрешен продукт са продукцията на военните предприятия“, допълни той.
Основното предизвикателство: Преходът към стандартите на НАТО

Въпреки икономическия подем, Божилов посочи, че в основата си българската военна индустрия все още произвежда по стари образци от времето на Варшавския договор.

„Най-големият проблем за българската отбранителна промишленост е как тя да премине към новите стандарти, за да може да произвежда така, че и българската армия, когато протичат модернизационните процеси, да се възползва от това нещо“, каза той и определи въпроса за инвестициите и тяхната възвръщаемост като „ключов не само за България, и за Европа“.

В интервюто беше коментиран и инцидентът със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, при който беше съобщено за „неутрализиране на спътниковия сигнал“. Според Йордан Божилов, макар да има вероятност за чисто техническа неизправност, по-опасно е умишленото използване на системи за заглушаване (jamming) или изкривяване (spoofing) на GPS сигнала. „Моето лично мнение е, че заглушаването на GPS може да бъде както елемент на военна дейност, военни операции, но може да бъде и част от хибридната война“, заяви Божилов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Днес в Румъния Урсула показа Пътната карта за разполагане на войски в Украйна която е одобрена и от Вашингтон.Според нея Румъния и България ще заемат Одеса

    Коментиран от #3, #14

    22:19 01.09.2025

  • 2 За българите работата

    1 0 Отговор
    а за западните фирми печалбата.
    Тръмп в момента прави същото като прибира паричките на Европейския съюз за оръжието което дава на Украйна. Големият батко прибира всичко.

    Коментиран от #7

    22:21 01.09.2025

  • 3 Това е прекрасно

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Браво.

    22:22 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мирчо Спасов

    1 0 Отговор
    Чакам ви. Знаете къде.

    Коментиран от #8, #11

    22:24 01.09.2025

  • 6 Механик

    6 0 Отговор
    В българският език, думата "амуниции" означава система от ремъци и юзди, които се ползват при впрегатните животни. А това което тоя е имал предвид се нарича "МУНИЦИИ".
    Вероятно мин. на отбраната не е служил в армията или е служил като перач, бакар или нещо подобно.
    п.п.
    А дали въпросното оръжие е ходило за Украина директно или чрез прекупвачи, това ОНЗИ съд няма да го интересува, когато окача въженцето на тоя на шийката.

    Коментиран от #9

    22:25 01.09.2025

  • 7 Абе Барни

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "За българите работата":

    Що се обаждаш като не разбираш.Знаеш ли когато се водеше войната в Сирия,тогава боеприпасите плащаха Англия и САЩ.Кой мислиш плаща боеприпасите за Украйна.Ние взимахме взимаме и ще взимаме..Не риви.

    22:26 01.09.2025

  • 8 бай Газдов

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мирчо Спасов":

    И аз ги чакам, баце Мирчо. Карайте ги направо на кариерата при мене.

    Коментиран от #13

    22:27 01.09.2025

  • 9 Ей Чор ни граф

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Не плаши никой със съд.Взимай си куфарчето и към блатото.Там те влече.И не се обаждай ,че ще ви почнем като в Англия как осъдиха бълг.русофилчетс на между 5 и 10 г.затвор.

    Коментиран от #12, #16

    22:28 01.09.2025

  • 10 Ахх

    1 0 Отговор
    То е ясно. Ние го пращаме в Украйна а те ги препродават в близкия изток и Африка. Преди 2 години падна Ан12 на гръцки бряг идващ от Украйна насочен на югоизток. Бе препълнен с оръжия

    22:30 01.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ей Чор ни граф":

    Само на това ви остава да се надявате.
    Вече няма на какво друго. Путин не умира, руснаците не свършавт ракетите... остава ви да вярвате в марсианците и да изчезне земното притегляне.

    Коментиран от #15

    22:31 01.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е и, бе идиот

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде е разликата? Нали крайният получател е фашизирана Украйна, осмото дете на Урсала?

    22:33 01.09.2025

  • 15 Ма щом

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Не ви изнася ,чемодан викьал и да върнеш бг.паспортс да не забравиш.Сел я нин проzт.

    Коментиран от #17, #18

    22:33 01.09.2025

  • 16 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ей Чор ни граф":

    Ще има набучени на кол евроатлантически кратуни. А мутричките и феодалчетата ще си събират червата по паважа и ще си дърпат джигерите от зъбите на улините кучета.

    22:34 01.09.2025

  • 17 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ма щом":

    Обичам когато се пениш. Кефиш ме, но още може.
    Taя нощ като не спиш и утре като прочетеш, че нощеска руснаците пак са изправяли гърбиците по главите на бандерите, ептен ша са сдухаш. Кеееееф!!!!

    22:35 01.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

