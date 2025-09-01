Новини
Божидар Божанов: Не виждаме усилия в правителството да развенчава митовете, а те водят до съмнения в еврото

1 Септември, 2025 22:39 666 17

"Въпросът не е в личността на Пеевски. Той не е просто фигура, която не харесваме. Той е симптомът на неспособността на държавата да изпълнява основните си функции, защото тя ги изпълнява в частен, а не в обществен интерес", коментира съпредседателят на "Да, България"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вотът на недоверие разглежда инциденти, свързани с непреследването и неслагането на достатъчно механизми, които да превентират корупция по високите етажи на властта. Това заяви пред БНР Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.

Той анонсира готвения вот на недоверие на тема "Завладяната държава", който ще бъде внесен през септември. Предстои събиране на подписи, финализиране на мотивите и други детайли, обясни депутатът. По думите му вотът ще е фокусиран върху правоохранителната система, а не върху секторни политики.

"Завладяната държава е ситуация, в която институциите са толкова пробити и корумпирани, че вече не изпълняват основните си функции, не изпълняват това, за което са създадени по закон, по Конституция, това, за което са избрани техните ръководители. Това означава проникване на всички нива на задкулисни, сенчести, престъпни интереси. Примерите са много", отбеляза той и даде пример с главния секретар на МВР, когото обвърза с Делян Пеевски.

"Примерите са много. Ние ги изреждаме в мотивите на нашия вот на недоверие. Но има случаи, свързани не само с Пеевски. В предишния политически сезон ние давахме примери с влиянието на Таки. Всички тези неща ще бъдат ясно посочени с конкретната фактология. Завладяването на държава от такива кръгове - сенчести, подземни дори, и отклоняването от изпълнението на нейните основни функции в частна полза или в тясно политическа, партийна полза е системният проблем, който включително е в основата на политическата криза", обясни Божидар Божанов.

Според него опозиционните партии ще подкрепят вота. Той смята, че и част от управляващите трябва да се замислят дали да не подкрепят такъв вот.

"С този вот не само казваме, че те не се справят, но и казваме как трябва да се действа за премахване на зависимостите по високите етажи на властта".

"Въпросът не е в личността на Пеевски. Той не е просто фигура, която не харесваме. Той е симптомът на неспособността на държавата да изпълнява основните си функции, защото тя ги изпълнява в частен, а не в обществен интерес. Виждаме много кризи. И винаги в тези кризи, като се задълбаем малко надолу - как се е стигнало до тях и защо не са се взели мерки, стигаме до някаква корупционна практика - корупционни практики, които са били покровителствани и са били част от по-голяма схема", коментира съпредседателят на "Да, България".

Той декларира, че през новия парламентарен сезон ще имат законодателни инициативи по важни въпроси.

"През последния сезон всяко смислено нещо, предложено от опозицията, беше отхвърлено", констатира още депутатът и изброи предложеното.

"Ще продължим да показваме алтернатива как могат да се случват нещата в полза на гражданите, а управляващите най-вероятно ще продължават да ги отхвърлят, защото не са техни предложения".

Относно влизането ни в еврозоната, Божидар Божанов отправи критика, че няма сериозна онлайн кампания, като и такава, насочена към разобличаване на митовете и страховете в обществото, което според него е може би едно от най-важните неща.

"Не виждаме усилия в правителството да развенчава митовете, а те водят до съмнения в еврото", обясни той.

За него е разбираемо президентът да откаже назначаване на шеф на ДАНС, ако той е бил Деньо Денев.

"Ролята на президента трябва да се запази, без значение кой е президент", изказа мнението си Божанов.

По думите му публичността няма да спре назначението, но ще вдигне политическата му цена.

Неотклонно следваме целта да има върховенство на закона в България, категоричен бе депутатът и призна, че с другите партии в ПП-ДБ все пак имат различия:

"По различни секторни политики имаме различни виждания - това е нормално и то ще продължи така. Но по основни за страната теми нямаме различия и това също ще продължи да е така".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мунчо

    8 0 Отговор
    Кажи защо изпрахте Бойко и седнахте в скута на Шиши? Народът помни.

    Коментиран от #3

    22:45 01.09.2025

  • 2 Тъжния човек

    6 1 Отговор
    Лягам,че утре съм от 8 сутринта на работа да блъскам,като вол за 1200 лв. Това нормално ли е ?

    Коментиран от #6, #9

    22:47 01.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Едва ли остана някой който да не вижда вредата от еврото.

    22:57 01.09.2025

  • 5 нннн

    4 3 Отговор
    Кой се съмнява, че еврото е вредно за България? Над 80% от българите са против въвеждането му сега.

    22:58 01.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тъжния човек":

    Иди във ВМЗ Сопот.Плащат по 100 лв надница ако оживееш.

    Коментиран от #14

    22:58 01.09.2025

  • 7 Ние не искаме евро но не ни попитаха

    5 2 Отговор
    Въпроса остава висящ во всеки веков !?!

    22:58 01.09.2025

  • 8 Абсурдистан

    2 3 Отговор
    Копейките и ППДБилите сами разпространяват митове.

    23:01 01.09.2025

  • 9 Аз нямах работа въпреки че имам образова

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тъжния човек":

    Това нормално ли е. Не е. Така че напълно ти съчувствам но след като нямам стаж как ти се струва. Вече съм на 64. Много е лошо да живееш на чужд гръб така да се каже. Съседите и чистачката на входа те подмятат и клеветят какво остава другите хора.

    23:05 01.09.2025

  • 10 Баш софиянец

    0 3 Отговор
    Не знам какъв тъпундер трябва да си, за да не си разбрал още какво представлява еврото. Тоя тъпундурляк ако си мисли, че лично за него ще има ползи, много се лъже.

    23:11 01.09.2025

  • 11 Минусите никога не закъсняват

    3 0 Отговор
    Те са дежурни също като в социализма. Има два варианта. Или да се познали или нищо не да вникнали и нищо не са разбрали.

    23:13 01.09.2025

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    БОЖИ БОЖАНОВ Е ШАРЛАТАНИН ОТ ПАРТИЯТА НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ................... НАЛИ "ПП ДБ" СА ПРОЕКТ НА ЧОРАПА ................... ФАКТ !

    23:15 01.09.2025

  • 13 Не мога да разбера българите

    2 0 Отговор
    За едно и също нещо един път съчувстват друг път не.

    23:18 01.09.2025

  • 14 БЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Моят чорбаджия ми плаща по 300лв надница, а още сум жи.

    23:20 01.09.2025

  • 15 Сороския коректор

    2 0 Отговор
    И той един такъв умен.

    23:20 01.09.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    С ТОЯ "ВЛАЖЕН" ПОГЛЕД , БОЖИТО СИ ВЪОБРАZЯВА ЧЕ ..................... РАZCЪЖДАВА , А ФАКТИЧЕСКИ ИZПЪЛНЯВА ZAПОВЕДИТЕ НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ....................... ФАКТ !

    23:38 01.09.2025

  • 17 Айде

    2 0 Отговор
    Какво точно искате, Божанов!? И как ще се справите със завладяната държава!? Като я завладее друг партиен вожд!? Така ли!? Не искате партиите да се махнат от съдебната система и образованото гражданско общество да я управлява! Нищо не борите! В действителност сте политически неадекватни!

    23:39 01.09.2025

