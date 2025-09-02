Новини
Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

2 Септември, 2025 07:12 542 9

Делото „Коцев” – в центъра на политическото напрежение

Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Варна излиза на нов протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев. Днес пред сградата на общината близки, приятели и привърженици на градоначалника ще се съберат с искане за незабавно преразглеждане на мярката му за неотклонение "задържане под стража".

Това съобщи "Нова телевизия".

Според хората в града, съдът трябва да освободи Коцев от ареста, тъй като обвиненията срещу него идвали от компрометирана бизнес дама.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, а обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група за подкупи.


  • 1 Предлагам

    6 8 Отговор
    Варненци да построят още една Морска градина, че фамилия Коцеви да приватизира и нея

    07:21 02.09.2025

  • 2 Фен

    2 4 Отговор
    Няма нещо, което кадрите на Кики да са доближили, и да не са окепазили. А Радев искаше да има още такива. Чудо!

    07:27 02.09.2025

  • 3 43215

    3 6 Отговор
    Я , не ни занимавайте с проблемите на Варна ! Като си искат корупцията, да си викат във Варна !!! Има си органи, които да разследват случая , а не хора , които нищо не знаят , да викат по улиците като подивели !!! Накрая всичко ще се изясни...

    Коментиран от #5

    07:33 02.09.2025

  • 4 Жирафотура

    4 0 Отговор
    Ако примерно от "общинска полиция" Велико Търново отидат в София и арестуват някое длъжностно лице и го затворят в балдуиновата кула по подозрения в корупция и по доноси на Пенка, Пламенка или Генка, копрайм?

    07:38 02.09.2025

  • 5 54321

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "43215":

    То се изясни вече, "Иванчева" номер две.

    Коментиран от #6

    07:39 02.09.2025

  • 6 43215

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "54321":

    Значи има сериозни доказателства.След като втори състав го оставя в ареста.Тия комунистически наследници са още по алчни от родителите си.

    07:41 02.09.2025

  • 7 Още малко

    1 2 Отговор
    Все ще се намерят корумпирани магистрати да пуснат мистър 20%.

    07:42 02.09.2025

  • 8 бай Бай

    2 2 Отговор
    Протест в подкрепа?
    Браво, дървени железца.
    Не може ли просто събиране в подкрепа?
    Или за драма трябва все да е протест?
    Пък дори когато не се протестира, а се подкрепя.

    Коментиран от #9

    07:43 02.09.2025

  • 9 Най най

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "бай Бай":

    Протестът е ПРОТИВ мутренската държава на Бойко и Пеевски. Подкрепата е ЗА кмета Коцев. Само мафията се прави че нещо не разбира.

    07:50 02.09.2025

