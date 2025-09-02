Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

Варна излиза на нов протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев. Днес пред сградата на общината близки, приятели и привърженици на градоначалника ще се съберат с искане за незабавно преразглеждане на мярката му за неотклонение "задържане под стража".
Това съобщи "Нова телевизия".
Според хората в града, съдът трябва да освободи Коцев от ареста, тъй като обвиненията срещу него идвали от компрометирана бизнес дама.
Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, а обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група за подкупи.
1 Предлагам
07:21 02.09.2025
2 Фен
07:27 02.09.2025
3 43215
Коментиран от #5
07:33 02.09.2025
4 Жирафотура
07:38 02.09.2025
5 54321
До коментар #3 от "43215":То се изясни вече, "Иванчева" номер две.
Коментиран от #6
07:39 02.09.2025
6 43215
До коментар #5 от "54321":Значи има сериозни доказателства.След като втори състав го оставя в ареста.Тия комунистически наследници са още по алчни от родителите си.
07:41 02.09.2025
7 Още малко
07:42 02.09.2025
8 бай Бай
Браво, дървени железца.
Не може ли просто събиране в подкрепа?
Или за драма трябва все да е протест?
Пък дори когато не се протестира, а се подкрепя.
Коментиран от #9
07:43 02.09.2025
9 Най най
До коментар #8 от "бай Бай":Протестът е ПРОТИВ мутренската държава на Бойко и Пеевски. Подкрепата е ЗА кмета Коцев. Само мафията се прави че нещо не разбира.
07:50 02.09.2025