Кметът на Ботевград забранява със заповед провеждането на митинга на "ДПС- Ново начало"

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов забранява с официална заповед провеждането на планирания за днес между 17:00 и 20:00 ч. митинг в градския парк, организиран от „ДПС-Ново начало“, съобщават от Dariknews.bg
След публикуване на информация за организираната проява на територията на Ботевград, в социалните мрежи и в местните електронни медии се надигна вълна от недоволство, несъгласие и открито възмущение от избора точно на Ботевград за място на провеждане на събрание в подкрепа на правителството, организирано конкретно от политическа партия „Движение за права и свободи“, посочва в мотивите си кметът.
"Възмущението на жителите на Ботевград е породено основно от обоснованото предположение, че поради липса на активна местна структура на политическата партия-организатор, както и липса на сериозна подкрепа в община Ботевград, обективирано с резултатите от множество национални, европейски и местни избори, в събитието ще участват поддръжници от други население места, но масовостта и посланията на митингуващите, отправени от територията именно на Ботевград, ще направят внушение , че се изразява мнение и се оказва автентична подкрепа от местната общност. Усещането е за подмяна на представителността, изразяващо се в действия и волеизявление на чужди за общината лица, реализирани от територията на Ботевград. Жителите масово не припознават идеите, политиките и най-вече методите за налагане на тези политики на политическа партия „Движение за права и свободи“ и затова открито не желаят да се създава целенасочено, но напълно погрешно впечатление, че действията на тази партия се възприемат, споделят и припознават от местната общност. Безспорно такива впечатления биха се създали при провеждане на масовото мероприятие, организирано от ДПС в Ботевград", допълва още градоначалникът.
По думите на Гавалюгов в коментари под различни публикации в социалните мрежи, както и в местни информационни сайтове, стотици жители на града, основно чрез своите профили, а една част и анонимно, освен открито несъгласие и възмущение от провеждане на политическото мероприятие на територията на Ботевград, открито призовават и към организиране на масов контрапротест в близост до мястото и по време на събитието, организирано от ДПС-НН. "Това несъмнено би довело до сериозен риск от провокации, ескалиране на напрежението и дори физически сблъсъци между протестиращи и контрапротестиращи, допълва той.
"Отчитайки всички потенциални рискове, произтичащи от гореописаните предпоставки, ще бъде необходимо осигуряване на сериозно полицейско присъствие в района на провеждане на протеста в подкрепа на правителството, което е невъзможно да бъде осигурено с наличните служители на районно управление „Полиция“ Ботевград. А имайки предвид динамичната обстановка в цялата страна и факта, че подобни мероприятия се организират едновременно на множество други места в България, възможностите за изпращане на допълнителни външни сили от други структури на МВР са силно ограничени. Анализирайки всички тези обстоятелства и запознавайки се внимателно с мнението и отношението на достатъчно голяма и представителна част от населението на община Ботевград, основно изразено в социалните мрежи и чрез други средства за масова информация, както и информирайки се за настроенията на моите съграждани в телефонни разговори и в пряка комуникация, у мен се оформи твърдото убеждение, че провеждане на митинг в Ботевград, организиран от политическа партия „Движение за права и свободи“ на 09.12.2025 г., би довело до сериозно ескалиране на напрежение с висок риск от сблъсъци между местни жители и доведени от други населени места митингуващи, и като цяло би се създала сериозна и непосредствена опасност от нарушаване на обществения ред в град Ботевград", посочва кметът Иван Гавалюгов и допълва: "Отчитайки всички тези рискове и реални опасности и в името на опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на Ботевград се възползвам от правото, осигурено ми от Закона за събранията митингите и манифестациите и издавам настоящата забранителна заповед за провеждане на заявеното от политическа партия „Движението за права и свободи“ политическо мероприятие, предвидено за 9 декември в градския парк на Ботевград".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
11:05 09.12.2025
2 Пиянка Залянка
11:06 09.12.2025
3 Ван
Каквото беше, беше.
Щом Ботевград го отсвириха, въпрос на време е и другите да го отсвирят.
Коментиран от #40
11:08 09.12.2025
4 Хмм
11:08 09.12.2025
5 Хасковски каунь
Да вървят в гр.Батак. Там ги чакат
11:09 09.12.2025
6 българина
Коментиран от #10
11:09 09.12.2025
7 хайван
11:10 09.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ООрана държава
Коментиран от #14
11:10 09.12.2025
10 помак
До коментар #6 от "българина":ште ти додът дюнер
11:11 09.12.2025
11 СуперКмет
11:11 09.12.2025
12 Защо?
Коментиран от #25
11:11 09.12.2025
13 Мун Чо
11:11 09.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дориана
11:11 09.12.2025
16 И на други места кметовете
11:12 09.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ивелин Михайлов
Коментиран от #60
11:12 09.12.2025
19 Хасковски каунь
11:13 09.12.2025
20 А3 съм Ботевград
11:14 09.12.2025
21 Браво г-н кмет,
11:14 09.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Браво! Така се прави!
Никога не забравят, че служат на Бог, а не на Мамона!
11:15 09.12.2025
24 007 лиценз ту кил
Коментиран от #45
11:15 09.12.2025
25 Дориана
До коментар #12 от "Защо?":Спокойно, заложен е провала на Пеевски и на контра - протеста. Арогантността и диктаторското поведение на Пеевски ще бъде смачкано. По трудния начин ще разбере , че има други много по- могъщи над него.
Коментиран от #58
11:15 09.12.2025
26 българина
11:16 09.12.2025
27 не пише
11:18 09.12.2025
28 Браво
11:18 09.12.2025
29 Разбрах
Политическа принадлежност
Първоначално е издигнат от Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет (ГДБОП) през 2015 г., печелейки на балотаж с 61,36%. През 2019 г. печели на първи тур с 54% като независим или с местна коалиция. На изборите през 2023 г. е издигнат от Партия МИР (Малка партия, близка до президента Румен Радев) и печели трети мандат на първи тур.
Коментиран от #52
11:20 09.12.2025
30 наблюдател
Коментиран от #35
11:21 09.12.2025
31 Ами да
11:21 09.12.2025
32 Браво!
Само така.
11:21 09.12.2025
33 Ко каза
11:23 09.12.2025
34 123456
11:23 09.12.2025
35 Пластовете ще се разместят
До коментар #30 от "наблюдател":Пеевски и цялата му наказателна орда са обречени!
Първи ще го предадат службите и кметовете.
11:24 09.12.2025
36 Няма никакво право
Идиот
11:25 09.12.2025
37 Ами сега?
11:31 09.12.2025
38 Това е положението
11:32 09.12.2025
39 Варна
11:33 09.12.2025
40 Чудя се
До коментар #3 от "Ван":Ботевград фактор ли е??
11:33 09.12.2025
41 Преди Коледа, не може
11:33 09.12.2025
42 Хлебаря
Коментиран от #47
11:33 09.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Опс
11:34 09.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дъртия
Коментиран от #51
11:34 09.12.2025
47 Да,ама
До коментар #42 от "Хлебаря":В пясъците около Дубай!
11:34 09.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Леле има ли такъв кмет
Коментиран от #63
11:37 09.12.2025
50 След разговор
11:39 09.12.2025
51 кое им е бравото
До коментар #46 от "Дъртия":2020 за какво скача народа? Нали бутнахте Борисов и Радев ви оправи. Сега предполагам сте оправени. За какво пак скачате?
11:39 09.12.2025
52 И аз разбрах
До коментар #29 от "Разбрах":Щом е избран от партийка на Мунчо Несенакрадеф е от пъ.пъ. дее.бъ. скеч двуличие и т.н. всичките общо с 10% подкрепа без манипулациите на "държавната глава"...
Коментиран от #65
11:39 09.12.2025
53 Прокопи
11:40 09.12.2025
54 Никой
Аман от еди какво си
11:41 09.12.2025
55 5+5
11:41 09.12.2025
56 еваларка
11:42 09.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Промяна
До коментар #25 от "Дориана":Платеното нищо е навсякъде срещу държавата ни лъже клевети обижда нищото не представляваш никого
Коментиран от #83
11:43 09.12.2025
59 Фано Митрев
11:44 09.12.2025
60 Дърт Вейдър
До коментар #18 от "Ивелин Михайлов":Сигурно ти е сложил тая терзия и сега няма време
11:44 09.12.2025
61 Няма обявен протест
До коментар #45 от "Какво да мисли?":Защото няма кой да им го разреши?
Коцев????ще ги замеря смкамъни!
11:44 09.12.2025
62 селяк
11:45 09.12.2025
63 Промяна
До коментар #49 от "Леле има ли такъв кмет":Този кмет е на избираема длъжност не е собственик на това обществено място а колкото до обидите написани в коментара ви явно друго не знаете
11:46 09.12.2025
64 Балканец
11:46 09.12.2025
65 Аз не разбрах
До коментар #52 от "И аз разбрах":Cвинчo без цганcките кaтyни колко % му е подкрепата?
Коментиран от #79
11:48 09.12.2025
66 Кметовете
11:49 09.12.2025
67 Иван Асен
11:49 09.12.2025
68 604
11:49 09.12.2025
69 Рускиня
Турската етническа сбирщина няма място в България!
Коментиран от #71
11:50 09.12.2025
70 Калитко
11:51 09.12.2025
71 Колко
До коментар #69 от "Рускиня":взимаш....
11:51 09.12.2025
72 БРАВО И НЕКА ДРУГИ ДА СЛЕДВАТ
11:51 09.12.2025
73 бай Митко
11:53 09.12.2025
74 Коцев
11:54 09.12.2025
75 Браво!
11:55 09.12.2025
76 Протестър
11:56 09.12.2025
77 Абе то в Ботевград
11:56 09.12.2025
78 Коментар
11:56 09.12.2025
79 Някой си
До коментар #65 от "Аз не разбрах":прочети информирай се. Доста повече от "опозицията"!
Коментиран от #87
11:57 09.12.2025
80 Сюлейманов
11:57 09.12.2025
81 В същото време
Коментиран от #88
11:57 09.12.2025
82 Правото на политическа изява
Независимо от мнозинствата и малцинствата .
Утре кметът на Руен или на Кърджали ще забрани митинг на ППДБ.
И двама човека в Ботевград да има подкрепящи ДПС, те имат право на изява!
От коя партия е този кмет на Ботевград, а? Извършва закононарущение! Прокуратурата трябва да се самосезира!
11:59 09.12.2025
83 ха ха
До коментар #58 от "Промяна":Дори себе си да представлява е достатъчно! А ти представляваш МАФИЯТА!
12:00 09.12.2025
84 Ненчо
12:02 09.12.2025
85 коко-адвокат
12:02 09.12.2025
86 Големите защитници на демокрацията
Утре ще забранят някой вестник в Ботевград, който защщитава ДПС! Или някое местно радио. Понеже нямало представителност в местната общност?!
Що за идиотски довод е това?
Ботев би се срамувал от тези псевдодемократи!
12:04 09.12.2025
87 Никой си
До коментар #79 от "Някой си":Информиран съм. Дори продажнитe социолози в даден момент му даваха 3% одобрение. Е, след няколко месеца разко скочи на 16%, разбира се.
12:06 09.12.2025
88 Дориана
До коментар #81 от "В същото време":Корупцията и мафията в България трябва да бъдат премахнати Техен проводник са Борисов и Пеевски . За това България трябва да се освободи от тях. Старозагорския кмет , ако попречи на революцията срещу коалиция Магнитски Мафия ще пожъне и това, което е посял. Този закон на Вселената ще дойде право при него .
12:06 09.12.2025