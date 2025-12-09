Новини
Кметът на Ботевград забранява със заповед провеждането на митинга на "ДПС- Ново начало"

Кметът на Ботевград забранява със заповед провеждането на митинга на "ДПС- Ново начало"

9 Декември, 2025 10:48

След публикуване на информация за организираната проява на територията на Ботевград, в социалните мрежи и в местните електронни медии се надигна вълна от недоволство, коментира още Иван Гавалюгов

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов забранява с официална заповед провеждането на планирания за днес между 17:00 и 20:00 ч. митинг в градския парк, организиран от „ДПС-Ново начало“, съобщават от Dariknews.bg

След публикуване на информация за организираната проява на територията на Ботевград, в социалните мрежи и в местните електронни медии се надигна вълна от недоволство, несъгласие и открито възмущение от избора точно на Ботевград за място на провеждане на събрание в подкрепа на правителството, организирано конкретно от политическа партия „Движение за права и свободи“, посочва в мотивите си кметът.

"Възмущението на жителите на Ботевград е породено основно от обоснованото предположение, че поради липса на активна местна структура на политическата партия-организатор, както и липса на сериозна подкрепа в община Ботевград, обективирано с резултатите от множество национални, европейски и местни избори, в събитието ще участват поддръжници от други население места, но масовостта и посланията на митингуващите, отправени от територията именно на Ботевград, ще направят внушение , че се изразява мнение и се оказва автентична подкрепа от местната общност. Усещането е за подмяна на представителността, изразяващо се в действия и волеизявление на чужди за общината лица, реализирани от територията на Ботевград. Жителите масово не припознават идеите, политиките и най-вече методите за налагане на тези политики на политическа партия „Движение за права и свободи“ и затова открито не желаят да се създава целенасочено, но напълно погрешно впечатление, че действията на тази партия се възприемат, споделят и припознават от местната общност. Безспорно такива впечатления биха се създали при провеждане на масовото мероприятие, организирано от ДПС в Ботевград", допълва още градоначалникът.

По думите на Гавалюгов в коментари под различни публикации в социалните мрежи, както и в местни информационни сайтове, стотици жители на града, основно чрез своите профили, а една част и анонимно, освен открито несъгласие и възмущение от провеждане на политическото мероприятие на територията на Ботевград, открито призовават и към организиране на масов контрапротест в близост до мястото и по време на събитието, организирано от ДПС-НН. "Това несъмнено би довело до сериозен риск от провокации, ескалиране на напрежението и дори физически сблъсъци между протестиращи и контрапротестиращи, допълва той.

"Отчитайки всички потенциални рискове, произтичащи от гореописаните предпоставки, ще бъде необходимо осигуряване на сериозно полицейско присъствие в района на провеждане на протеста в подкрепа на правителството, което е невъзможно да бъде осигурено с наличните служители на районно управление „Полиция“ Ботевград. А имайки предвид динамичната обстановка в цялата страна и факта, че подобни мероприятия се организират едновременно на множество други места в България, възможностите за изпращане на допълнителни външни сили от други структури на МВР са силно ограничени. Анализирайки всички тези обстоятелства и запознавайки се внимателно с мнението и отношението на достатъчно голяма и представителна част от населението на община Ботевград, основно изразено в социалните мрежи и чрез други средства за масова информация, както и информирайки се за настроенията на моите съграждани в телефонни разговори и в пряка комуникация, у мен се оформи твърдото убеждение, че провеждане на митинг в Ботевград, организиран от политическа партия „Движение за права и свободи“ на 09.12.2025 г., би довело до сериозно ескалиране на напрежение с висок риск от сблъсъци между местни жители и доведени от други населени места митингуващи, и като цяло би се създала сериозна и непосредствена опасност от нарушаване на обществения ред в град Ботевград", посочва кметът Иван Гавалюгов и допълва: "Отчитайки всички тези рискове и реални опасности и в името на опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на Ботевград се възползвам от правото, осигурено ми от Закона за събранията митингите и манифестациите и издавам настоящата забранителна заповед за провеждане на заявеното от политическа партия „Движението за права и свободи“ политическо мероприятие, предвидено за 9 декември в градския парк на Ботевград".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    50 8 Отговор
    НЕ на омразата към ОЛИГАРСИТЕ !!!

    11:05 09.12.2025

  • 2 Пиянка Залянка

    101 6 Отговор
    Кметът на Ботевград следващ премиер или президент!

    11:06 09.12.2025

  • 3 Ван

    114 7 Отговор
    За Пеевски играта свърши.
    Каквото беше, беше.
    Щом Ботевград го отсвириха, въпрос на време е и другите да го отсвирят.

    Коментиран от #40

    11:08 09.12.2025

  • 4 Хмм

    99 5 Отговор
    защото кметът не е нито от ГЕРБ, нито от ДПС

    11:08 09.12.2025

  • 5 Хасковски каунь

    76 6 Отговор
    Е ша бе Кмете !
    Да вървят в гр.Батак. Там ги чакат

    11:09 09.12.2025

  • 6 българина

    118 11 Отговор
    Медал му дайте на кмета .Браво !

    Коментиран от #10

    11:09 09.12.2025

  • 7 хайван

    5 50 Отговор
    гавнолюков

    11:10 09.12.2025

  • 9 ООрана държава

    51 9 Отговор
    Какъв митинг са 4 бабички и 7 лилави

    Коментиран от #14

    11:10 09.12.2025

  • 10 помак

    11 26 Отговор

    До коментар #6 от "българина":

    ште ти додът дюнер

    11:11 09.12.2025

  • 11 СуперКмет

    85 7 Отговор
    Наглия пеефски иска да напълни град в който няма свои общински съветници с крещящи хора от провинцията!?!?!

    11:11 09.12.2025

  • 12 Защо?

    82 9 Отговор
    Защо сте изтрили коментара ми?! Изказвам адмирациите си към кмета на Ботевград, към този достоен, почтен и честен мъж, който не се страхува от бухалките на уродливото 190 - килограмово туловище, както се страхуват някои "модератори"!

    Коментиран от #25

    11:11 09.12.2025

  • 13 Мун Чо

    68 9 Отговор
    Ее,имало и смели и разумни кметове.у тас скапана държава

    11:11 09.12.2025

  • 15 Дориана

    66 7 Отговор
    Крайно време е Пеевски да признае , че не е харесван , а мразен от обществото заради арогантността и диктаторското му поведение от типа – „Аз казах” , „ Аз няма да позволя ” и да спре да отмъщава на хората като прави конра- протести с автобусно докарани малоимотни и социално слаби хора, на които им е платено да бъдат на площадите без те да знаят, защо изобщо са там.

    11:11 09.12.2025

  • 16 И на други места кметовете

    61 6 Отговор
    Да последват примера на кмета на Ботевград.

    11:12 09.12.2025

  • 18 Ивелин Михайлов

    22 17 Отговор
    А васко терзията къде се ослушва

    Коментиран от #60

    11:12 09.12.2025

  • 19 Хасковски каунь

    40 6 Отговор
    Ще правят във Велинград с тамошните помакини с шарените гащи и фусти

    11:13 09.12.2025

  • 20 А3 съм Ботевград

    58 4 Отговор
    Ко стана, дебелото нещо го нещат в Ботевград!

    11:14 09.12.2025

  • 21 Браво г-н кмет,

    50 4 Отговор
    Човек с позиция и истински милеещ за хората! Браво, има и много умни хората сред нас.

    11:14 09.12.2025

  • 23 Браво! Така се прави!

    29 4 Отговор
    А някакви попчета от БПЦ се фотат с Голямото Д.
    Никога не забравят, че служат на Бог, а не на Мамона!

    11:15 09.12.2025

  • 24 007 лиценз ту кил

    23 2 Отговор
    А какво мисли Благо за митинга на голямото Д във Варна.

    Коментиран от #45

    11:15 09.12.2025

  • 25 Дориана

    40 6 Отговор

    До коментар #12 от "Защо?":

    Спокойно, заложен е провала на Пеевски и на контра - протеста. Арогантността и диктаторското поведение на Пеевски ще бъде смачкано. По трудния начин ще разбере , че има други много по- могъщи над него.

    Коментиран от #58

    11:15 09.12.2025

  • 26 българина

    35 5 Отговор
    Крайно време е кметовете на другите градове да направят същото и митинга ще остане само в Къджали

    11:16 09.12.2025

  • 27 не пише

    8 25 Отговор
    Не пише ботевградския кмет дали не е от ППДС.

    11:18 09.12.2025

  • 28 Браво

    34 6 Отговор
    на кмета на Ботевград.Дано и други кметове постъпят така .

    11:18 09.12.2025

  • 29 Разбрах

    20 2 Отговор
    Иван Гавалюгов е кмет на Ботевград от 2015 г., преизбиран през 2019 и 2023 г..


    Политическа принадлежност

    Първоначално е издигнат от Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет (ГДБОП) през 2015 г., печелейки на балотаж с 61,36%. През 2019 г. печели на първи тур с 54% като независим или с местна коалиция. На изборите през 2023 г. е издигнат от Партия МИР (Малка партия, близка до президента Румен Радев) и печели трети мандат на първи тур.

    Коментиран от #52

    11:20 09.12.2025

  • 30 наблюдател

    6 15 Отговор
    Дори да падне , случебния премиер +службите са негови и ще има добър резултат на нови избори .Протестите реално му носят ползи . Няма да е първа сила и едвали ще може да е премиер , но ще има повече от 30 депутата .Така ,че не го отписвайте . Колкото до бюджета , заемите които теглят ще натежат на следващия който управлява .Така , че бомбата е заложена и протеста напрактика им идва добре

    Коментиран от #35

    11:21 09.12.2025

  • 31 Ами да

    32 5 Отговор
    Браво на този кмет! Не всички се плашат от Пеевски!

    11:21 09.12.2025

  • 32 Браво!

    27 7 Отговор
    Браво на кмета!
    Само така.

    11:21 09.12.2025

  • 33 Ко каза

    14 7 Отговор
    Па то няма смисъл да го забранява те ще са 10 човека.Така сега ще имат повод да вият по медиите поне 1 седмица!

    11:23 09.12.2025

  • 34 123456

    19 2 Отговор
    Може би затова няма митинги в големите градове , може да не са му дали съгласие

    11:23 09.12.2025

  • 35 Пластовете ще се разместят

    23 5 Отговор

    До коментар #30 от "наблюдател":

    Пеевски и цялата му наказателна орда са обречени!
    Първи ще го предадат службите и кметовете.

    11:24 09.12.2025

  • 36 Няма никакво право

    7 26 Отговор
    Да забранява събития на никоя партия.
    Идиот

    11:25 09.12.2025

  • 37 Ами сега?

    17 1 Отговор
    Какви са тези протести или митинги организирани и провеждани от жители на едно населено място в друго населено място, където дори няма структури или симпатизанти на някаква си организация? На това трява най после да се сложи край и да бъде криминаизирано участието в подобни мероприятия на граждани жители на друга община или държава. Единствено в столицата може да бъде само частично разрешено, защото там има институции единствени за цялата страна, но при строго кокретизирани случаи и правила, но само за хора с постоянно жителство в България. Не трябва да бъде възожно един наглец с финансови, организационни или други възможности да тероризира народа на цялата държава когато и както си поиска.

    11:31 09.12.2025

  • 38 Това е положението

    14 1 Отговор
    Браво на кмета.

    11:32 09.12.2025

  • 39 Варна

    16 2 Отговор
    Браво на Кмета, достоен българин!Голямото Д нещо преиграва!!!

    11:33 09.12.2025

  • 40 Чудя се

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ван":

    Ботевград фактор ли е??

    11:33 09.12.2025

  • 41 Преди Коледа, не може

    10 3 Отговор
    Някой хора, за съжаление са твърде тъпи, за да проумеят кога да се откажат, защото не стават за нищо. Заради главното Дъ, някой направи цяла държавна агенция, за да има къде да шеф, а други след 3 (три), провалени кабинета, пак се бутат в кюпа.

    11:33 09.12.2025

  • 42 Хлебаря

    18 3 Отговор
    Пеевски в Дубай. Завинаги.

    Коментиран от #47

    11:33 09.12.2025

  • 44 Опс

    16 3 Отговор
    Браво Кмете !!!! Дали и други твой колеги ще имат топки да направят същото ????

    11:34 09.12.2025

  • 46 Дъртия

    10 4 Отговор
    Браво на младите хора!

    Коментиран от #51

    11:34 09.12.2025

  • 47 Да,ама

    12 2 Отговор

    До коментар #42 от "Хлебаря":

    В пясъците около Дубай!

    11:34 09.12.2025

  • 49 Леле има ли такъв кмет

    16 3 Отговор
    Да не повярваш, че има такъв смел кмет, който да се опълчи против най лицемерния, най крадливия и най отвратителният политик в България, чийто изпълнения са само за лични негови облаги. Дали някой изобщо му вярва или страхът който всява този огромен шопар ги изкарва на улицата. Най малкото сплашване на този смелчага и ще хукне през телата на тези които изкара на сила, защото е толкова страхлив, колкото и дебел. Дано истината да възтържествува

    Коментиран от #63

    11:37 09.12.2025

  • 50 След разговор

    2 3 Отговор
    с пасьолтвото!

    11:39 09.12.2025

  • 51 кое им е бравото

    4 12 Отговор

    До коментар #46 от "Дъртия":

    2020 за какво скача народа? Нали бутнахте Борисов и Радев ви оправи. Сега предполагам сте оправени. За какво пак скачате?

    11:39 09.12.2025

  • 52 И аз разбрах

    4 12 Отговор

    До коментар #29 от "Разбрах":

    Щом е избран от партийка на Мунчо Несенакрадеф е от пъ.пъ. дее.бъ. скеч двуличие и т.н. всичките общо с 10% подкрепа без манипулациите на "държавната глава"...

    Коментиран от #65

    11:39 09.12.2025

  • 53 Прокопи

    6 2 Отговор
    Това ми харесва !

    11:40 09.12.2025

  • 54 Никой

    4 3 Отговор
    Правилно
    Аман от еди какво си

    11:41 09.12.2025

  • 55 5+5

    7 3 Отговор
    Браво на кмета на Ботевград!

    11:41 09.12.2025

  • 56 еваларка

    7 3 Отговор
    Кмета на ботевграт е пич

    11:42 09.12.2025

  • 58 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    Платеното нищо е навсякъде срещу държавата ни лъже клевети обижда нищото не представляваш никого

    Коментиран от #83

    11:43 09.12.2025

  • 59 Фано Митрев

    6 2 Отговор
    Подкрепяме губернатора!Долу правителството!

    11:44 09.12.2025

  • 60 Дърт Вейдър

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ивелин Михайлов":

    Сигурно ти е сложил тая терзия и сега няма време

    11:44 09.12.2025

  • 61 Няма обявен протест

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Какво да мисли?":

    Защото няма кой да им го разреши?
    Коцев????ще ги замеря смкамъни!

    11:44 09.12.2025

  • 62 селяк

    1 5 Отговор
    как не го е срам тоа кмет! ОСТАВКА веднага...как иначе манг@лите ще изкарат кинта за бира и кебабчета по празниците.......срамота да остави хората да гладуват

    11:45 09.12.2025

  • 63 Промяна

    3 9 Отговор

    До коментар #49 от "Леле има ли такъв кмет":

    Този кмет е на избираема длъжност не е собственик на това обществено място а колкото до обидите написани в коментара ви явно друго не знаете

    11:46 09.12.2025

  • 64 Балканец

    9 2 Отговор
    Браво на кмета

    11:46 09.12.2025

  • 65 Аз не разбрах

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "И аз разбрах":

    Cвинчo без цганcките кaтyни колко % му е подкрепата?

    Коментиран от #79

    11:48 09.12.2025

  • 66 Кметовете

    3 6 Отговор
    на ППДБ,са диктатори!

    11:49 09.12.2025

  • 67 Иван Асен

    9 3 Отговор
    Имало значи поне един кмет с ТОПКИ! Адмирации за решението му, защото това видно то информацията, която ни залива, протеста не е спонтанен, а платен.

    11:49 09.12.2025

  • 68 604

    1 7 Отговор
    Не покачвайте етническото напрежение и то изкуствено, стганъ продажнъ!

    11:49 09.12.2025

  • 69 Рускиня

    4 3 Отговор
    Поздравления за кмета!
    Турската етническа сбирщина няма място в България!

    Коментиран от #71

    11:50 09.12.2025

  • 70 Калитко

    2 2 Отговор
    Само едното стадо може да протестира!

    11:51 09.12.2025

  • 71 Колко

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Рускиня":

    взимаш....

    11:51 09.12.2025

  • 72 БРАВО И НЕКА ДРУГИ ДА СЛЕДВАТ

    5 2 Отговор
    ПРИМЕРА МУ. КОНТРА ПРОТЕСТ 100 ЧОВЕКА САМО ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ЕДНИ СРЕЩУ ДРУГИ. 35 ГОДИНИ СТИГАТ МУТРИ И МУШИКИ.

    11:51 09.12.2025

  • 73 бай Митко

    4 3 Отговор
    Чест за достойната патриотична постъпка на кмета Гавалюгов! Истински българин несъобразяващ се с надменното голямо "Д"! Чест кмете!

    11:53 09.12.2025

  • 74 Коцев

    1 0 Отговор
    Много демократично!

    11:54 09.12.2025

  • 75 Браво!

    6 2 Отговор
    Доживях да видя такава смелост от кмет! Адмирации! Ако бяха повечето кметове като него, безспорно щеше да е различна ситуацията отдавна. Поздравявам кмета!

    11:55 09.12.2025

  • 76 Протестър

    3 2 Отговор
    Забрана на ГЕРБ и Ново начало!

    11:56 09.12.2025

  • 77 Абе то в Ботевград

    2 3 Отговор
    зеленикави май има доста, а па и недалечното село Скравена е фрашкано с тях, така че шиши мое да сбере доста голяма тумба и да настане "всенародно веселие"... Абе кметът си знае работата! И изглежда окумуш момче!

    11:56 09.12.2025

  • 78 Коментар

    2 3 Отговор
    Ще видите, че ще направят граждански арест на Пеевски и Мюмюн в Кърджали тази вечер. Турците са честни хора. Не ги бъркайте с утайките на делта гард, които са рецидивисти с по две-три присъди

    11:56 09.12.2025

  • 79 Някой си

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Аз не разбрах":

    прочети информирай се. Доста повече от "опозицията"!

    Коментиран от #87

    11:57 09.12.2025

  • 80 Сюлейманов

    0 1 Отговор
    Бай Тошо беше по-смел!

    11:57 09.12.2025

  • 81 В същото време

    2 1 Отговор
    Кметът на Стара Загора, понеже е от управляващата партия, по същото време, когато е обявен протест срещу управлението - на 10.12 е поканил Ути Бъчваров да готви на старозагорци. На същото място, където би трябвало да бъде протестът! Интересно, да не кажа друга дума.

    Коментиран от #88

    11:57 09.12.2025

  • 82 Правото на политическа изява

    1 2 Отговор
    е АБСОЛЮТНО и е гарантирано от Конституцията.

    Независимо от мнозинствата и малцинствата .

    Утре кметът на Руен или на Кърджали ще забрани митинг на ППДБ.

    И двама човека в Ботевград да има подкрепящи ДПС, те имат право на изява!

    От коя партия е този кмет на Ботевград, а? Извършва закононарущение! Прокуратурата трябва да се самосезира!

    11:59 09.12.2025

  • 83 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    Дори себе си да представлява е достатъчно! А ти представляваш МАФИЯТА!

    12:00 09.12.2025

  • 84 Ненчо

    1 0 Отговор
    Този кмет няма да се снима с Пеевски.Бъдещето му е неясно и тревожно.

    12:02 09.12.2025

  • 85 коко-адвокат

    0 1 Отговор
    "Обосновано предположение" -измислено от умната главица на Цецко Апартамента,всъщност абсолютно противозаконно.Значи по тази логика ако имаш у вас в кухнята нож и с него жена ти ти реже салата може да се направи обосновано предположение че тя се готви да те убие...Не дай Бог!

    12:02 09.12.2025

  • 86 Големите защитници на демокрацията

    1 1 Отговор
    от ППДБ рушат точно едно от демократичните правила- свободното право на изява!

    Утре ще забранят някой вестник в Ботевград, който защщитава ДПС! Или някое местно радио. Понеже нямало представителност в местната общност?!

    Що за идиотски довод е това?
    Ботев би се срамувал от тези псевдодемократи!

    12:04 09.12.2025

  • 87 Никой си

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Някой си":

    Информиран съм. Дори продажнитe социолози в даден момент му даваха 3% одобрение. Е, след няколко месеца разко скочи на 16%, разбира се.

    12:06 09.12.2025

  • 88 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "В същото време":

    Корупцията и мафията в България трябва да бъдат премахнати Техен проводник са Борисов и Пеевски . За това България трябва да се освободи от тях. Старозагорския кмет , ако попречи на революцията срещу коалиция Магнитски Мафия ще пожъне и това, което е посял. Този закон на Вселената ще дойде право при него .

    12:06 09.12.2025

