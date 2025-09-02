Деян Василев: Паническата обмяна на левове в чейндж бюрата е подкрепата на хората за еврото

Водещо чейндж бюро обменя левове в евро по курс 1.972, като на 1000 лева това прави 8 лева загуба, ако сега хората бързат да си обменят парите, а не изчакат 1 януари, когато ще могат да го направят безплатно, по курса на БНБ във всички банки и пощенски клонове. След началото на 2026 г. парите в банковите сметки ще се обменят автоматично.
Това каза пред БНР финансовият експерт Деян Василев.
Обяснението на експерта е: хората не вярват, че всичко ще се случи по курса и част от тях не са сигурни.
"Аз го отдавам на психоза, че тези левове ще изгубят стойността си."
Това паническо обменяне на левове експертът възприема иронично като "гласуване за еврото". Всички ще могат да си обменят левовете по курса 1.95583 след 1 януари безплатно, увери Василев.
За обмяната на левове в евро в банките след 1 януари Василев уточни, че до 30 000 лева ще могат да се обменят без предизвестие и безплатно. Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги обмени в евро, без да "влезе в радара", може 10 пъти да обмени по 10 000, посочи той.
"Влизането в еврозоната е котва за всички, които имат имоти или са си обръщали спестяванията в имоти – че цените ще растат, защото влизаме в еврозоната. То е едно самосбъдващо се пророчество: всички вярват, че цените ще скочат и то става. Много от собствениците държат имоти и не продават, защото ги е страх от инфлация. Апартаменти стоят на тухла и замазка, но хората вярват, че тяхната стойност е огромна. Първото полугодие като отшуми, цените на имотите ще се стабилизират. Няма причина и икономическа логика всяка година да растат 10-15%. Нормално е да растат 2-3%. Очаквам част от хората да започнат да освобождават част от имотите си, да ги продават", коментира финансовият консултант в предаването "Преди всички".
Той цитира изследвания, според които ако имотните данъци са по-високи, и цените на имотите се стабилизират, "защото хората не ги държат като някакви касички".
В банковата система в момента българите имат 94 милиарда лева, които носят доходност около 0%. Хората сякаш са свикнали да са сигурни, вместо да оптимизират доходите си, отчита още Деян Василев, според когото заради ниска финансова култура регистрираме много пропуснати ползи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ОТКЪДЕ ГИ НАМИРАТ 🤔🤔🤔
Коментиран от #6
10:12 02.09.2025
2 Крадлив некадърен шарлатанин
10:16 02.09.2025
3 Трол
10:17 02.09.2025
4 Чичо Дони
10:19 02.09.2025
5 ниска финансова култура
що не сподели тук къде си къташ пиарските хонорарчета
та да забогатеим и ние кат теб?
и що не казваш колко хора и как са загубили бая парици в
разни инструменти финансови
и не говори лъжи за доходност около 0%
като средно е поне 1% в банките
10:19 02.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 това като
10:22 02.09.2025
8 хаха
10:26 02.09.2025
9 Тротинетка чат бот
10:30 02.09.2025
10 Кую
10:38 02.09.2025
11 Коце късото
10:40 02.09.2025
12 оня с коня
Коментиран от #19
10:41 02.09.2025
13 Пламен
Помня времената на 3000 лева за долар и заплата 15 долара. Помня и как окрадоха КТБ
Никакви левове, никакво доверие на бг политици
10:43 02.09.2025
14 Сталин
10:43 02.09.2025
15 Пореден пример
10:44 02.09.2025
16 Булпсихопатъ
10:46 02.09.2025
17 1488
утре ще е някой друг
наведено племе
10:48 02.09.2025
18 Студопор
Какво ще стане, ако на 1ви януари 2026та България осъмне без никой да обмен и левове за евро? Ако всички продължат да си действат с левове и откажат да използват евро? Ама всички!!!
10:51 02.09.2025
19 ДААААААААААААА
До коментар #12 от "оня с коня":А ония дето скачат като ...пред КОНЯ. КОЙ не скача е....останаха само 2% и в парламента няма да влезнат. А бяха 200000 под опашката на коня. Руският пред НС>
10:56 02.09.2025