Деян Василев: Паническата обмяна на левове в чейндж бюрата е подкрепата на хората за еврото

Деян Василев: Паническата обмяна на левове в чейндж бюрата е подкрепата на хората за еврото

2 Септември, 2025 10:11 1 072 19

Много от собствениците държат имоти и не продават, защото ги е страх от инфлация. Апартаменти стоят на тухла и замазка, но хората вярват, че тяхната стойност е огромна

Деян Василев: Паническата обмяна на левове в чейндж бюрата е подкрепата на хората за еврото - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещо чейндж бюро обменя левове в евро по курс 1.972, като на 1000 лева това прави 8 лева загуба, ако сега хората бързат да си обменят парите, а не изчакат 1 януари, когато ще могат да го направят безплатно, по курса на БНБ във всички банки и пощенски клонове. След началото на 2026 г. парите в банковите сметки ще се обменят автоматично.

Това каза пред БНР финансовият експерт Деян Василев.

Обяснението на експерта е: хората не вярват, че всичко ще се случи по курса и част от тях не са сигурни.

"Аз го отдавам на психоза, че тези левове ще изгубят стойността си."

Това паническо обменяне на левове експертът възприема иронично като "гласуване за еврото". Всички ще могат да си обменят левовете по курса 1.95583 след 1 януари безплатно, увери Василев.

За обмяната на левове в евро в банките след 1 януари Василев уточни, че до 30 000 лева ще могат да се обменят без предизвестие и безплатно. Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги обмени в евро, без да "влезе в радара", може 10 пъти да обмени по 10 000, посочи той.

"Влизането в еврозоната е котва за всички, които имат имоти или са си обръщали спестяванията в имоти – че цените ще растат, защото влизаме в еврозоната. То е едно самосбъдващо се пророчество: всички вярват, че цените ще скочат и то става. Много от собствениците държат имоти и не продават, защото ги е страх от инфлация. Апартаменти стоят на тухла и замазка, но хората вярват, че тяхната стойност е огромна. Първото полугодие като отшуми, цените на имотите ще се стабилизират. Няма причина и икономическа логика всяка година да растат 10-15%. Нормално е да растат 2-3%. Очаквам част от хората да започнат да освобождават част от имотите си, да ги продават", коментира финансовият консултант в предаването "Преди всички".

Той цитира изследвания, според които ако имотните данъци са по-високи, и цените на имотите се стабилизират, "защото хората не ги държат като някакви касички".

В банковата система в момента българите имат 94 милиарда лева, които носят доходност около 0%. Хората сякаш са свикнали да са сигурни, вместо да оптимизират доходите си, отчита още Деян Василев, според когото заради ниска финансова култура регистрираме много пропуснати ползи.


Оценка 2.3 от 17 гласа.
Оценка 2.3 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    34 3 Отговор
    Паниката била ПОДКРЕПА 🤣🤣🤣
    ОТКЪДЕ ГИ НАМИРАТ 🤔🤔🤔

    Коментиран от #6

    10:12 02.09.2025

  • 2 Крадлив некадърен шарлатанин

    26 2 Отговор
    Говори каква крадлива мафия ни управлява

    10:16 02.09.2025

  • 3 Трол

    5 8 Отговор
    Паническата обмяна е индикатор за поне 90% доверие в действията на правителството и парламента.

    10:17 02.09.2025

  • 4 Чичо Дони

    6 1 Отговор
    А така, че тия юрохейски мушмуроци трябва да има с кво да ми плащат красивите мита.

    10:19 02.09.2025

  • 5 ниска финансова култура

    8 3 Отговор
    деянчо а ти кат си с висока финансова култура
    що не сподели тук къде си къташ пиарските хонорарчета
    та да забогатеим и ние кат теб?

    и що не казваш колко хора и как са загубили бая парици в
    разни инструменти финансови

    и не говори лъжи за доходност около 0%
    като средно е поне 1% в банките

    10:19 02.09.2025

  • 7 това като

    14 3 Отговор
    Да насочат пистолет към теб и да ти заповядат да бягаш и после да обявят ,че много обичаш да спортуваш.

    10:22 02.09.2025

  • 8 хаха

    14 2 Отговор
    Доверие в еврото? Не, страх от проверки за произход на парите, ако обменят през банки и пощите после. Или тия 40-50% сива икономика според статистиката ще си декларират парите и ще платят данъци и глоби със задна дата, а за по-големи суми и в затвор ще лежат?

    10:26 02.09.2025

  • 9 Тротинетка чат бот

    0 0 Отговор
    Нямам какво да обменям.

    10:30 02.09.2025

  • 10 Кую

    4 0 Отговор
    На Тиквун са във кюлчета.

    10:38 02.09.2025

  • 11 Коце късото

    1 0 Отговор
    Отдавна съм го направил.

    10:40 02.09.2025

  • 12 оня с коня

    3 6 Отговор
    Тая Обмяна на Левове в Евро върви от около Няколко месеца ,независимо че след 01.01.26 всички Влогове Автоматично ще се обърнат в Евро.И възниква въпроса:След като Русофилските партии организират Протести против Еврото с Цел да се запази лева ЗАЩО тия хора въпреки това обмбенят парите си?А отговорът е елементарен - защото НЕ ВЯРВАТ на НИТО ЕДНА ДУМА на Русофилите!И как да им вярват,след като дори тия Русофили твърдят че са "Целия народ",а според Двойно преброяване на Социолог. Агенции се оказаха 23,7%,като парламентарно представени са доста по-малко?!

    Коментиран от #19

    10:41 02.09.2025

  • 13 Пламен

    1 3 Отговор
    Винаги съм обръщал в евро и долари.
    Помня времената на 3000 лева за долар и заплата 15 долара. Помня и как окрадоха КТБ
    Никакви левове, никакво доверие на бг политици

    10:43 02.09.2025

  • 14 Сталин

    5 0 Отговор
    Ротшилд е пред фалит и сега ще ограбят 50 милиарда от валутния резерв на България,стотиците трилиони дългове и напечатани пари никога не могат да бъдат върнати,затова е нужна голяма война за да бъдат занулени тези стотици трилиони.Това е началото на трета световна Европа ще бъде въоръжена за бъдеща война с Русия,забравете за пенсии и социални плащания ,всичките пари ще заминат във ционисткия банков кабал който ще финансира оръжейните компании.В процеса на война ще бъдат ликвидирани повечето от белите раси и Европа ще бъде населена само с талибани и примати,това е хилядолетната мечта на талмудистите, така че може да целунете задните си части за довиждане ,до 5 години и сте готови

    10:43 02.09.2025

  • 15 Пореден пример

    3 0 Отговор
    За това, какви малоумници са защитници на еврото!

    10:44 02.09.2025

  • 16 Булпсихопатъ

    3 0 Отговор
    Панически няма ли кой да му откъсне кофата на тоя .ухъл?

    10:46 02.09.2025

  • 17 1488

    2 0 Отговор
    наведена главица ятагана (в случая европейския меч) не я сече
    утре ще е някой друг

    наведено племе

    10:48 02.09.2025

  • 18 Студопор

    1 0 Отговор
    Паниката не означава подкрепа. Това е страхът на хората. Факт е, че от друга страна би могло да бъде и обратното - страхът да бъде посят в политиците и финансовите експерти.
    Какво ще стане, ако на 1ви януари 2026та България осъмне без никой да обмен и левове за евро? Ако всички продължат да си действат с левове и откажат да използват евро? Ама всички!!!

    10:51 02.09.2025

  • 19 ДААААААААААААА

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    А ония дето скачат като ...пред КОНЯ. КОЙ не скача е....останаха само 2% и в парламента няма да влезнат. А бяха 200000 под опашката на коня. Руският пред НС>

    10:56 02.09.2025

