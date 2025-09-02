Росен Желязков: Въвеждането на еврото следва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно

Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е друга бивша национална валута на страните членки. То е обща валута, тя не е чужда, която да приемаме. Близо 400 млн. граждани се разплащат чрез нея, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия. В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Когато фундаментално се атакува доверието, независимо в коя сфера на обществения живот, тогава институциите стават по-слаби, а обществото - все по-неспособно да задейства имунната си система срещу предизвикателствата. Колкото повече покриваме евростандартите, по-добре ще функционира общият пазар на еврото. Националната информационна кампания не бива да се ограничава до добре познати и заучени клишета, а да бъде насочена към по-уязвимите групи, застрашени от манипулации, спекулации и заиграване със страховете. Живеем в море от информация, в което най-скъпата е истината. Няма механизми, които да откроят фалшивите новини и кои откровените лъжи. Инвестирането в истината е скъпо усилие. Медиите трябва да са наш съюзник в тази кампания", коментира Желязков.

По думите му въвеждането на еврото следва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно, подклаждащ по този начин обществените страхове.

От своя страна финансовият министър Теменужка Петкова отбеляза, че приемането в еврозоната е успешно постигната стратегическа цел. "С това приключи процесът по цялостна интеграция на страната в рамките на Европейския съюз. За ползите от еврозоната се говори много. Членството ни е гаранция за икономическа и ценова стабилност, както и за повече инвестиции и икономически растеж, и повишаване на доходите. Това е прекрасна възможност за развитие на България. Членството ни в еврозоната обаче не е панацея - ще се наложи да положим сериозни усилия да спазваме всички правила, така че да се възползваме в пълна степен от всички възможности. За нас ключов приоритет е плавното въвеждане на еврото - за да не се допуснат рискове, които са свързани с процеса", подчерта Петкова.

Тя отбеляза и че съществува кампания за заблуда на обществото относно еврото. "Няма държава членка на ЕС, която да е с намалял жизнен стандарт или забавен икономически растеж. Членството ни в еврозоната е свързано единствено и само с ползи за обществото и бизнеса, но за да се възползваме от тях, трябва да сме добре информирани. Няма да правим пропаганда за еврото, а ще предложим обективната информация. Единствено заедно можем да се справим с прехода към въвеждане на единната валута", смята министърът.

Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че банката е изцяло ангажирана с експертизата и отговорността да помогне за плавен преход към еврото.

"Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждане на еврото. Отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се разходите при търговията и се повишава конкурентноспособността. Това е особено важно за малките и средните предприятия. Те ще имат равен достъп до единния пазар, дори с по-малък капитал. Еврото ще даде и по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и интерес на инвеститорите към България. Предизвикателството за бизнеса е да обучи персонала си и да завърши успешно техническата подготовка за приемане на еврото. Истинското мерило за успех обаче са ползите за гражданите - за тях единната валута означава повече стабилност, спестяванията им ще бъдат защитени, а покупателната способност - по-добре съхранена. И тъй като българите имат и редица въпроси, затова правителството вече прилага мерките, включително двойно обозначаване на цените и силна информационна кампания. Отговорите на всички въпроси, получени в БНБ, публикуваме на страницата си", посочи Радев.

Според него общините ще спечелят от еврото - сред ползите е, че ще има повече предвидимост при бюджетното планиране - а най-важното е те да са близо до хората и да разясняват на място. "Има няколко групи от предизвикателства - възприемането на цените и политическата стабилност. Строг контрол, честен диалог и навременна информация - това са част от мерките, които ще помогнат на плавния преход. БНБ е готова за еврото, банковата система е стабилна, техническата инфраструктура е подготвена, а логистиката върви по план. От началото на септември БНБ е наблюдател в ЕЦБ и работните ѝ формати", коментира Димитър Радев.