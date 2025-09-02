Новини
Росен Желязков: Въвеждането на еврото следва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно

2 Септември, 2025

Няма държава членка на ЕС, която да е с намалял жизнен стандарт или забавен икономически растеж. Членството ни в еврозоната е свързано единствено и само с ползи за обществото и бизнеса, но за да се възползваме от тях, трябва да сме добре информирани, коментира и Теменужка Петкова

Росен Желязков: Въвеждането на еврото следва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е друга бивша национална валута на страните членки. То е обща валута, тя не е чужда, която да приемаме. Близо 400 млн. граждани се разплащат чрез нея, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия. В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.
Когато фундаментално се атакува доверието, независимо в коя сфера на обществения живот, тогава институциите стават по-слаби, а обществото - все по-неспособно да задейства имунната си система срещу предизвикателствата. Колкото повече покриваме евростандартите, по-добре ще функционира общият пазар на еврото. Националната информационна кампания не бива да се ограничава до добре познати и заучени клишета, а да бъде насочена към по-уязвимите групи, застрашени от манипулации, спекулации и заиграване със страховете. Живеем в море от информация, в което най-скъпата е истината. Няма механизми, които да откроят фалшивите новини и кои откровените лъжи. Инвестирането в истината е скъпо усилие. Медиите трябва да са наш съюзник в тази кампания", коментира Желязков.
По думите му въвеждането на еврото следва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно, подклаждащ по този начин обществените страхове.

От своя страна финансовият министър Теменужка Петкова отбеляза, че приемането в еврозоната е успешно постигната стратегическа цел. "С това приключи процесът по цялостна интеграция на страната в рамките на Европейския съюз. За ползите от еврозоната се говори много. Членството ни е гаранция за икономическа и ценова стабилност, както и за повече инвестиции и икономически растеж, и повишаване на доходите. Това е прекрасна възможност за развитие на България. Членството ни в еврозоната обаче не е панацея - ще се наложи да положим сериозни усилия да спазваме всички правила, така че да се възползваме в пълна степен от всички възможности. За нас ключов приоритет е плавното въвеждане на еврото - за да не се допуснат рискове, които са свързани с процеса", подчерта Петкова.
Тя отбеляза и че съществува кампания за заблуда на обществото относно еврото. "Няма държава членка на ЕС, която да е с намалял жизнен стандарт или забавен икономически растеж. Членството ни в еврозоната е свързано единствено и само с ползи за обществото и бизнеса, но за да се възползваме от тях, трябва да сме добре информирани. Няма да правим пропаганда за еврото, а ще предложим обективната информация. Единствено заедно можем да се справим с прехода към въвеждане на единната валута", смята министърът.

Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че банката е изцяло ангажирана с експертизата и отговорността да помогне за плавен преход към еврото.

"Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждане на еврото. Отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се разходите при търговията и се повишава конкурентноспособността. Това е особено важно за малките и средните предприятия. Те ще имат равен достъп до единния пазар, дори с по-малък капитал. Еврото ще даде и по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и интерес на инвеститорите към България. Предизвикателството за бизнеса е да обучи персонала си и да завърши успешно техническата подготовка за приемане на еврото. Истинското мерило за успех обаче са ползите за гражданите - за тях единната валута означава повече стабилност, спестяванията им ще бъдат защитени, а покупателната способност - по-добре съхранена. И тъй като българите имат и редица въпроси, затова правителството вече прилага мерките, включително двойно обозначаване на цените и силна информационна кампания. Отговорите на всички въпроси, получени в БНБ, публикуваме на страницата си", посочи Радев.

Според него общините ще спечелят от еврото - сред ползите е, че ще има повече предвидимост при бюджетното планиране - а най-важното е те да са близо до хората и да разясняват на място. "Има няколко групи от предизвикателства - възприемането на цените и политическата стабилност. Строг контрол, честен диалог и навременна информация - това са част от мерките, които ще помогнат на плавния преход. БНБ е готова за еврото, банковата система е стабилна, техническата инфраструктура е подготвена, а логистиката върви по план. От началото на септември БНБ е наблюдател в ЕЦБ и работните ѝ формати", коментира Димитър Радев.


Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 селяк

    17 3 Отговор
    Затва ли бако толко натискаате да са влее у еврото :Д

    Коментиран от #26

    11:31 02.09.2025

  • 2 мърсула

    22 3 Отговор
    9ти септември идва
    ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95

    Коментиран от #20

    11:31 02.09.2025

  • 3 хихи

    16 3 Отговор
    дървено желязо

    11:31 02.09.2025

  • 4 Директор на водопад

    17 2 Отговор
    На кого ги говори тези работи? Всичко това от него зависи.

    11:34 02.09.2025

  • 5 провинциалист

    27 2 Отговор
    Тоя е за затвор само заради бръщолевенията от подзаглавието.

    Коментиран от #19

    11:36 02.09.2025

  • 6 ГЕРБмафи

    21 2 Отговор
    При ГЕРБ всичко е стихия, гответе се за поредното цунами?

    Коментиран от #10

    11:36 02.09.2025

  • 7 Хасковски каунь

    19 3 Отговор
    Министър председател 1
    Министър председател 2
    ДПС 1
    ДПС 2
    .....
    .......
    Тук всичко е по 2

    11:37 02.09.2025

  • 8 Родина

    22 2 Отговор
    Как е хотела с водопада? Продажник !

    Коментиран от #12

    11:38 02.09.2025

  • 9 Един

    24 3 Отговор
    "Няма държава членка на ЕС, която да е с намалял жизнен стандарт или забавен икономически растеж."

    Добре искам да попитам ТОЗИ ИДИОТ ЛИ Е? ПСИХИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ ЛИ ИМА?!!!
    Не само, че държавите членки на еврозоната са с константно по-нисък икономически ръст от държавити извън ЕЗ, но дори и шефа на БНБ излезе и каза: Подгответе се за вероятен спад в ръста на БВП!!!

    Трябва да си със сериозни умствени дисбаланси да отричаш статистическите данни за еврото! ЕДНА ПРОПАДНАЛА ВАЛУТА!!!! Водеща до изкривяване на икономиката и срив!

    Коментиран от #14, #24, #57

    11:38 02.09.2025

  • 10 Гербер

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБмафи":

    А Величие са затънали в запора! хаха

    11:39 02.09.2025

  • 11 Добре дошли

    14 2 Отговор
    В клуба на фалиралите....

    11:41 02.09.2025

  • 12 Ами проверяват го

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Родина":

    Гледай Канал 3. Води се на жена му. Ама то бая хотел.

    11:41 02.09.2025

  • 13 Дъмбо Ди

    19 1 Отговор
    Стихийното обменяне на левове в евро не заради подкрепата на хората за еврото. На луди направихте този народ!
    Всички от настъпването на демокрацията до сега! Всички сте за затвора!

    Коментиран от #28

    11:42 02.09.2025

  • 14 Абсолютно вярно

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Освен това ще ни замразят като втора категория хора с ниво от 25% от средното за ЕС. Нямаме никаква конвергенция с ЕС, ние сме на най-далечния и нисък край!

    11:42 02.09.2025

  • 15 Шопо

    15 2 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    11:43 02.09.2025

  • 16 Левски

    8 1 Отговор
    Ами, кажете как ще го планирате, или на думи е лесно. Типичен бюрократ.

    11:43 02.09.2025

  • 17 Тома

    6 1 Отговор
    Ако обществото са управляващите значи ползите ще са милиарди откраднати евро за тях

    11:43 02.09.2025

  • 18 Еврото !

    9 1 Отговор
    Еврото !

    Носи Нови Правила !

    Несъвместими !

    С Финансовия Статус !

    На Българина !

    За който си Отговорен Ти !

    И Свинете !

    Около Теб !

    11:43 02.09.2025

  • 19 стако

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "провинциалист":

    ...и заради аферата Костинброд....

    11:44 02.09.2025

  • 20 123

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "мърсула":

    Не се къхари толкова, цената няма да се промени.
    От 3 лв. ще стане на 3 €.

    11:44 02.09.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 2 Отговор
    След:
    "Няма държава членка на ЕС, която да е с намалял жизнен стандарт или забавен икономически растеж. "
    спрях да чета ❗

    11:44 02.09.2025

  • 22 Казаха

    9 2 Отговор
    Ще можете само до 1000 лева да обмените в еро. Другото го губите.

    11:45 02.09.2025

  • 23 Бай Данчо

    16 1 Отговор
    Само дето подразбрах че Франция пак е облякла жилетките и се канят да излизат от еврозоната и то скоро ! А тези облекат ли жилеткити става страшно ...

    11:45 02.09.2025

  • 24 Град Козлодуй

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    ЕС беше създаден като икономически съюз за свободно движение на хора и свободна търговия, после се изроди в политически.
    Когато политически решения управляват икономиката тя се разпада, няма пари няма съюз.
    Референдум за ЕС и НАТО

    11:47 02.09.2025

  • 25 така ли бе..

    3 1 Отговор
    Мъхляров ?!Ще ти наместят чярковете ....

    11:47 02.09.2025

  • 26 Помнещ

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "селяк":

    70 % от българите на инат и от простотия не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт, която с малко купени гласове завладя територията.
    Моля сега без сърцераздерателни драми и турски сериали. Виновникът се крие зад огледалото в което се гледате.
    И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
    С този си лозунг мафията извърши успешен лов на "маймуни с трици".

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #43

    11:47 02.09.2025

  • 27 пешо

    8 1 Отговор
    така тая изстрадана държава не случи на премиер

    11:47 02.09.2025

  • 28 Един

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дъмбо Ди":

    Съжалявам колега... но не мисля, че са за затвора тия изроди! Не виждам обективна причина да харча трудно спечелените си пари и данъци да издържам една ненужна пасмина години наред! Да им плащам 3 пъти дневно храна и зравно обслужване, докато стотици хиляди пенсионери нямат тоя "лукс"... не са точно за затвор! И дано доживеем да ги видим там където им е мястото!

    11:48 02.09.2025

  • 29 бръмбароф

    4 1 Отговор
    Въвеждането на еврото в чекмеджарницата
    следва да бъде планиран процес, който ще се развива стихийно
    с нови ИИ чекмеджета с разпознаване, шиткоини, офшорки

    11:48 02.09.2025

  • 30 сноу

    5 1 Отговор
    Чугунени плямпаници и ръждясали джелезарски уйдурми..

    11:49 02.09.2025

  • 31 РОСЕН ЛИ Е , В ЧУВАЛА И НА ПРАСЕТАТА !

    9 1 Отговор
    КОКТИНБРОДСКИ КРАДЕЦ И БОКЛУК !

    11:50 02.09.2025

  • 32 Тоя

    9 1 Отговор
    Костинбродски герой стихийно направи и прави толкова золуми на България и на българите граждани , че 50 живота да има , греховете си няма да може да изплати ! И се явил мозък да ръси !

    11:50 02.09.2025

  • 33 Георгиев

    7 1 Отговор
    Много дълга тирада и пълно безсмислие. Я Желязков да влезе в един хранителен магазин и да сравни настоящите цени с тия от преди година, а може и преди 6-8 месеца. Над 50-70% от стоките имат същите цифри за стойност, но в евро. Както в Германия при ликвидиране на марката. Така, че нашето обедняване е планирано от ГЕРБ и техните опекуни от ЕС и се случва. Ако се намесят контролните органи ще видят, че в момента неконтролирано се правят баснословни печалби от търговците, които ни подмамват с все още ниските цени при тях на 20 годишен свински врат, бут плешка. И бира!
    Не можем да противодействаме защото всички лостове се владеят от тях - управляващи, задкулисие, техните куратори в Европа.

    Коментиран от #42

    11:51 02.09.2025

  • 34 Изкукуригал

    8 1 Отговор
    Мисля че за сегашният управляващ елит ако има народен съд никой няма да плаче защото ако това е елита по добре тая държава да се закрива

    11:52 02.09.2025

  • 35 Мнение

    8 1 Отговор
    Росен Костинбродски е толкова безличен, особено като знаем чии слуга е и КОЙ му дърпа конците. Все едно той не смее и крачка да направи без разрешението на толупа и феномена

    11:53 02.09.2025

  • 36 Къде

    4 0 Отговор
    си ми тръгнал да сравняваш европейските държави с най - бедната и най - корумпираната държава на ЕС ? Разликата е като ден и нощ ! Но що да не се поподиграваш с шепа наивници , които евентуално ти се връзват ?

    11:54 02.09.2025

  • 37 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Да та въведат у гъгламите, с предимство, у....!

    11:54 02.09.2025

  • 38 икономист

    1 0 Отговор
    Много"умно" заключение!

    11:59 02.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пешо

    1 0 Отговор
    ППлужека нека първо каже колко евро струват хотела с водопада и от къде са

    12:00 02.09.2025

  • 41 Веса

    1 0 Отговор
    Желязков да не ни занимава с еврото ,а да отговори какво значи това ...." министрите на отбраната на страните от т.нар. "коалиция на желаещите" се срещнаха, за да обсъдят въпроса за набирането на тази многонационална военна част,...., а по думите на председателката на ЕК там са били изработени "доста точни планове".

    Коментиран от #45

    12:03 02.09.2025

  • 42 А при руските куратори....

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Вероятно си цъфтял и връзвал, и лой си натрупал.

    12:03 02.09.2025

  • 43 Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Помнещ":

    Време е за общ фронт срещу управляващите. Трябва ми наш Орбан, който да ни обедини за защита на държавата. И държавни служби, които да ловят и довеждат български предатели и крадци от цял свят. Както Израел.
    Къде отиде компютъра с милиарди в биткойни, който Боко прибра? А биткойните сега чий са?
    А как се теглят кредити и веднага се разходват. Защо? И децата ни ще плащат. Само лихвите трудно обслужваме. А главницата? И как се разходват? Пътищата са на двойна европейска цена, а качеството? Спомнете си Пиночет, стадиона. Наближава подобен момент в друг всриант, колкото и да не го искам.

    12:04 02.09.2025

  • 44 Читател

    2 0 Отговор
    Целта е изпълнена сега ще героят 40 милиарда които бяха гаранция за валутния борд , както гепиха и златото от резерва.

    Коментиран от #48

    12:05 02.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 шаа

    2 0 Отговор
    накратко господинът на снимката казва "за мен и тези около мен еврото е добро, а вие да мълчите"

    12:08 02.09.2025

  • 47 Анонимен

    1 0 Отговор
    За еврозоната разбрах , нещо за безводието,за дупката в бюджета,а?

    12:08 02.09.2025

  • 48 😁.........

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Читател":

    Кой ти гепи златото от резерва бе.... иди.... т🤣🤣🤣🤣🤣

    12:08 02.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Адееее...

    2 0 Отговор
    с жълтата връзка направо на пангара.....

    12:13 02.09.2025

  • 51 Мда

    1 0 Отговор
    Костинбродския водопад изпра ли париците дето открадна от народа с хотела

    12:13 02.09.2025

  • 52 Ниагарския

    1 0 Отговор
    Кажи нещо за водопада, пада ли нормално водата, в смисъл отгоре надолу или пък от ляво надясно? Смешник! И на теб ли ти затихна сигнала на GPS-а или ти заглъхнаха ушите?

    12:15 02.09.2025

  • 53 Охлюв

    1 0 Отговор
    Колко кубика ти е водопада?

    12:15 02.09.2025

  • 54 ОФЧО ГЛАВОВ

    1 0 Отговор
    ВИЖДАТ ЧЕ ФАЛИРА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА ЕДИНСТВЕНО ЗАРАДИ МНОГОТО ЗРАВИ И ПРАВИ ЯСЛАДЖИИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ И СЕ ВЪРЗВАТ ЗА ЕВРОТО СПАСИТЕЛЕН ПОЯС ЗА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ. СЛЕД ПЪРВИ ЯНУАРИ 2026г. И ОЩЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ЩЕ Е ЩО ГОДЕ ДОБРЕ ДО ПЪЛНОТО ЛИКВИДИРАНЕ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛЕВА А ТИЯ НАСОВИ МИНИМАЛНИ И СРЕДНИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙКИ В ЕВРО ЩЕ СТИГАТ САМО ЗА ХЛЯБ И СОЛ.

    12:16 02.09.2025

  • 55 дцяве

    1 0 Отговор
    Тоя лъжливия боклук ГЕРБ, продължава да лъже като циганин. Българите ясно му казаха че без да пита, никакво евро не може да налага, но тоя калпавия Костинбродски боклук си ги плещи неговите глупости. Но това става защото българите си траят. Ако скочат всички тези лъжливи и крадливи цигани ще се чудят къде да бягат и да се крият. Само трябва да подскочат българите и тая шепа негодници от ГЕРБ и другарчета ще се чудят къде да се крият.

    12:21 02.09.2025

  • 56 Хмм

    1 0 Отговор
    8 - апартаментовият

    12:24 02.09.2025

  • 57 Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Мой приятел, на времето каза: еврото е обозначено с обърната буква от глаголицата. Това предвещава крах. И както наблюдаваме, нещата се развиват негативно. А ние се натискаме за еврозоната. Единственият плюс, според Кольо Парамов, ще е да се контролира движението на парите, техният произход, платени данъци и толкова. Всичко друго е негатив. Но няма мърдане Теменужка Петкова с фалшификация стана народен представител в последното Народно събрание, а после я назначиха за финансов министър. С качества, колкото Бойко ги имаше като министър председател. И стана шампион по кредитите.
    Няма спасение без спасител. Дано по скоро се намери такъв.

    12:24 02.09.2025

