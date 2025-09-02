Росен Желязков: Въвеждането на еврото следва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно

Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е друга бивша национална валута на страните членки. То е обща валута, тя не е чужда, която да приемаме. Близо 400 млн. граждани се разплащат чрез нея, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия. В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.
Когато фундаментално се атакува доверието, независимо в коя сфера на обществения живот, тогава институциите стават по-слаби, а обществото - все по-неспособно да задейства имунната си система срещу предизвикателствата. Колкото повече покриваме евростандартите, по-добре ще функционира общият пазар на еврото. Националната информационна кампания не бива да се ограничава до добре познати и заучени клишета, а да бъде насочена към по-уязвимите групи, застрашени от манипулации, спекулации и заиграване със страховете. Живеем в море от информация, в което най-скъпата е истината. Няма механизми, които да откроят фалшивите новини и кои откровените лъжи. Инвестирането в истината е скъпо усилие. Медиите трябва да са наш съюзник в тази кампания", коментира Желязков.
По думите му въвеждането на еврото следва да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно, подклаждащ по този начин обществените страхове.
От своя страна финансовият министър Теменужка Петкова отбеляза, че приемането в еврозоната е успешно постигната стратегическа цел. "С това приключи процесът по цялостна интеграция на страната в рамките на Европейския съюз. За ползите от еврозоната се говори много. Членството ни е гаранция за икономическа и ценова стабилност, както и за повече инвестиции и икономически растеж, и повишаване на доходите. Това е прекрасна възможност за развитие на България. Членството ни в еврозоната обаче не е панацея - ще се наложи да положим сериозни усилия да спазваме всички правила, така че да се възползваме в пълна степен от всички възможности. За нас ключов приоритет е плавното въвеждане на еврото - за да не се допуснат рискове, които са свързани с процеса", подчерта Петкова.
Тя отбеляза и че съществува кампания за заблуда на обществото относно еврото. "Няма държава членка на ЕС, която да е с намалял жизнен стандарт или забавен икономически растеж. Членството ни в еврозоната е свързано единствено и само с ползи за обществото и бизнеса, но за да се възползваме от тях, трябва да сме добре информирани. Няма да правим пропаганда за еврото, а ще предложим обективната информация. Единствено заедно можем да се справим с прехода към въвеждане на единната валута", смята министърът.
Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че банката е изцяло ангажирана с експертизата и отговорността да помогне за плавен преход към еврото.
"Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждане на еврото. Отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се разходите при търговията и се повишава конкурентноспособността. Това е особено важно за малките и средните предприятия. Те ще имат равен достъп до единния пазар, дори с по-малък капитал. Еврото ще даде и по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и интерес на инвеститорите към България. Предизвикателството за бизнеса е да обучи персонала си и да завърши успешно техническата подготовка за приемане на еврото. Истинското мерило за успех обаче са ползите за гражданите - за тях единната валута означава повече стабилност, спестяванията им ще бъдат защитени, а покупателната способност - по-добре съхранена. И тъй като българите имат и редица въпроси, затова правителството вече прилага мерките, включително двойно обозначаване на цените и силна информационна кампания. Отговорите на всички въпроси, получени в БНБ, публикуваме на страницата си", посочи Радев.
Според него общините ще спечелят от еврото - сред ползите е, че ще има повече предвидимост при бюджетното планиране - а най-важното е те да са близо до хората и да разясняват на място. "Има няколко групи от предизвикателства - възприемането на цените и политическата стабилност. Строг контрол, честен диалог и навременна информация - това са част от мерките, които ще помогнат на плавния преход. БНБ е готова за еврото, банковата система е стабилна, техническата инфраструктура е подготвена, а логистиката върви по план. От началото на септември БНБ е наблюдател в ЕЦБ и работните ѝ формати", коментира Димитър Радев.
1 селяк
Коментиран от #26
11:31 02.09.2025
2 мърсула
ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95
Коментиран от #20
11:31 02.09.2025
3 хихи
11:31 02.09.2025
4 Директор на водопад
11:34 02.09.2025
5 провинциалист
Коментиран от #19
11:36 02.09.2025
6 ГЕРБмафи
Коментиран от #10
11:36 02.09.2025
7 Хасковски каунь
Министър председател 2
ДПС 1
ДПС 2
.....
.......
Тук всичко е по 2
11:37 02.09.2025
8 Родина
Коментиран от #12
11:38 02.09.2025
9 Един
Добре искам да попитам ТОЗИ ИДИОТ ЛИ Е? ПСИХИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ ЛИ ИМА?!!!
Не само, че държавите членки на еврозоната са с константно по-нисък икономически ръст от държавити извън ЕЗ, но дори и шефа на БНБ излезе и каза: Подгответе се за вероятен спад в ръста на БВП!!!
Трябва да си със сериозни умствени дисбаланси да отричаш статистическите данни за еврото! ЕДНА ПРОПАДНАЛА ВАЛУТА!!!! Водеща до изкривяване на икономиката и срив!
Коментиран от #14, #24, #57
11:38 02.09.2025
10 Гербер
До коментар #6 от "ГЕРБмафи":А Величие са затънали в запора! хаха
11:39 02.09.2025
11 Добре дошли
11:41 02.09.2025
12 Ами проверяват го
До коментар #8 от "Родина":Гледай Канал 3. Води се на жена му. Ама то бая хотел.
11:41 02.09.2025
13 Дъмбо Ди
Всички от настъпването на демокрацията до сега! Всички сте за затвора!
Коментиран от #28
11:42 02.09.2025
14 Абсолютно вярно
До коментар #9 от "Един":Освен това ще ни замразят като втора категория хора с ниво от 25% от средното за ЕС. Нямаме никаква конвергенция с ЕС, ние сме на най-далечния и нисък край!
11:42 02.09.2025
15 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
11:43 02.09.2025
16 Левски
11:43 02.09.2025
17 Тома
11:43 02.09.2025
18 Еврото !
Носи Нови Правила !
Несъвместими !
С Финансовия Статус !
На Българина !
За който си Отговорен Ти !
И Свинете !
Около Теб !
11:43 02.09.2025
19 стако
До коментар #5 от "провинциалист":...и заради аферата Костинброд....
11:44 02.09.2025
20 123
До коментар #2 от "мърсула":Не се къхари толкова, цената няма да се промени.
От 3 лв. ще стане на 3 €.
11:44 02.09.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Няма държава членка на ЕС, която да е с намалял жизнен стандарт или забавен икономически растеж. "
спрях да чета ❗
11:44 02.09.2025
22 Казаха
11:45 02.09.2025
23 Бай Данчо
11:45 02.09.2025
24 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Един":ЕС беше създаден като икономически съюз за свободно движение на хора и свободна търговия, после се изроди в политически.
Когато политически решения управляват икономиката тя се разпада, няма пари няма съюз.
Референдум за ЕС и НАТО
11:47 02.09.2025
25 така ли бе..
11:47 02.09.2025
26 Помнещ
До коментар #1 от "селяк":70 % от българите на инат и от простотия не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт, която с малко купени гласове завладя територията.
Моля сега без сърцераздерателни драми и турски сериали. Виновникът се крие зад огледалото в което се гледате.
И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
С този си лозунг мафията извърши успешен лов на "маймуни с трици".
Време е за Възраждане!
Коментиран от #43
11:47 02.09.2025
27 пешо
11:47 02.09.2025
28 Един
До коментар #13 от "Дъмбо Ди":Съжалявам колега... но не мисля, че са за затвора тия изроди! Не виждам обективна причина да харча трудно спечелените си пари и данъци да издържам една ненужна пасмина години наред! Да им плащам 3 пъти дневно храна и зравно обслужване, докато стотици хиляди пенсионери нямат тоя "лукс"... не са точно за затвор! И дано доживеем да ги видим там където им е мястото!
11:48 02.09.2025
29 бръмбароф
следва да бъде планиран процес, който ще се развива стихийно
с нови ИИ чекмеджета с разпознаване, шиткоини, офшорки
11:48 02.09.2025
30 сноу
11:49 02.09.2025
31 РОСЕН ЛИ Е , В ЧУВАЛА И НА ПРАСЕТАТА !
11:50 02.09.2025
32 Тоя
11:50 02.09.2025
33 Георгиев
Не можем да противодействаме защото всички лостове се владеят от тях - управляващи, задкулисие, техните куратори в Европа.
Коментиран от #42
11:51 02.09.2025
34 Изкукуригал
11:52 02.09.2025
35 Мнение
11:53 02.09.2025
36 Къде
11:54 02.09.2025
37 Град Симитли
11:54 02.09.2025
38 икономист
11:59 02.09.2025
40 Пешо
12:00 02.09.2025
41 Веса
Коментиран от #45
12:03 02.09.2025
42 А при руските куратори....
До коментар #33 от "Георгиев":Вероятно си цъфтял и връзвал, и лой си натрупал.
12:03 02.09.2025
43 Георгиев
До коментар #26 от "Помнещ":Време е за общ фронт срещу управляващите. Трябва ми наш Орбан, който да ни обедини за защита на държавата. И държавни служби, които да ловят и довеждат български предатели и крадци от цял свят. Както Израел.
Къде отиде компютъра с милиарди в биткойни, който Боко прибра? А биткойните сега чий са?
А как се теглят кредити и веднага се разходват. Защо? И децата ни ще плащат. Само лихвите трудно обслужваме. А главницата? И как се разходват? Пътищата са на двойна европейска цена, а качеството? Спомнете си Пиночет, стадиона. Наближава подобен момент в друг всриант, колкото и да не го искам.
12:04 02.09.2025
44 Читател
Коментиран от #48
12:05 02.09.2025
46 шаа
12:08 02.09.2025
47 Анонимен
12:08 02.09.2025
48 😁.........
До коментар #44 от "Читател":Кой ти гепи златото от резерва бе.... иди.... т🤣🤣🤣🤣🤣
12:08 02.09.2025
50 Адееее...
12:13 02.09.2025
51 Мда
12:13 02.09.2025
52 Ниагарския
12:15 02.09.2025
53 Охлюв
12:15 02.09.2025
54 ОФЧО ГЛАВОВ
12:16 02.09.2025
55 дцяве
12:21 02.09.2025
56 Хмм
12:24 02.09.2025
57 Георгиев
До коментар #9 от "Един":Мой приятел, на времето каза: еврото е обозначено с обърната буква от глаголицата. Това предвещава крах. И както наблюдаваме, нещата се развиват негативно. А ние се натискаме за еврозоната. Единственият плюс, според Кольо Парамов, ще е да се контролира движението на парите, техният произход, платени данъци и толкова. Всичко друго е негатив. Но няма мърдане Теменужка Петкова с фалшификация стана народен представител в последното Народно събрание, а после я назначиха за финансов министър. С качества, колкото Бойко ги имаше като министър председател. И стана шампион по кредитите.
Няма спасение без спасител. Дано по скоро се намери такъв.
12:24 02.09.2025