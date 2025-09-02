Виктор Илиев, врязал се в автобус в София, се е друсал с райски газ, докато е карал със 199 км/ч

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза с автомобила си в автобус от нощния градски транспорт в столицата на 15 август, е употребявал райски газ, докато в същото време е „летял“ със 199км/ч. Това съобщи на брифинг пред медиите Вихър Михайлов, завеждащ отдел „Престъпления по транспорта“ в Софийска градска прокуратура.

Резултатите бяха потвърдени от токсикологичната експертиза, която установила следи от райски газ в организма на Илиев в момента на сблъсъка.

„Това е повлияло на управлението на автомобила, довело е до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата. Води и до еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са между третата и десетата секунда и може да продължи от една до пет минути“, разясни Михайлов.

По думите му Илиев на два пъти е приел райски газ от балонче, докато шофира.

Той посочи още, че спътниците му в колата на няколко пъти са го умолявали да намали скоростта, но той не се е съобразил и в един момент дори минал на червен светофар.

Скоростта е била 199 км/ч, което е четири пъти над максимално разрешената скорост. Не се е опитал да намали. Повдигнато е обвинение за умишлено причиняване на смърт на едно лице и причиняване на средни телесни повреди на още четири лица. Водачът на автобуса е излязъл от кома, но продължава да е в тежко състояние, а при две от пострадалите момичета са установени по седем телесни повреди, допълни Михайлов.

Експертът уточни още, че предстои да бъде извършена съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, както и дактилоскопна и биологическа експертиза на намерената бутилка райски газ, която е била зареждана по време на движение.

Михайлов поясни, че ако бъде признат за виновен, Илиев може да получи наказание от 13 до 20 години затвор или доживотна присъда.

Прокуратурата прави всичко възможно най-много до три месеца да приключи досъдебното производство и да внесе делото в съда, добави той.