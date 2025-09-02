Новини
Виктор Илиев, врязал се в автобус в София, се е друсал с райски газ, докато е карал със 199 км/ч

2 Септември, 2025

Резултатите бяха потвърдени от токсикологичната експертиза, която установила следи от райски газ в организма на Илиев в момента на сблъсъка

Виктор Илиев, врязал се в автобус в София, се е друсал с райски газ, докато е карал със 199 км/ч - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза с автомобила си в автобус от нощния градски транспорт в столицата на 15 август, е употребявал райски газ, докато в същото време е „летял“ със 199км/ч. Това съобщи на брифинг пред медиите Вихър Михайлов, завеждащ отдел „Престъпления по транспорта“ в Софийска градска прокуратура.

„Това е повлияло на управлението на автомобила, довело е до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата. Води и до еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са между третата и десетата секунда и може да продължи от една до пет минути“, разясни Михайлов.

По думите му Илиев на два пъти е приел райски газ от балонче, докато шофира.

Той посочи още, че спътниците му в колата на няколко пъти са го умолявали да намали скоростта, но той не се е съобразил и в един момент дори минал на червен светофар.

Скоростта е била 199 км/ч, което е четири пъти над максимално разрешената скорост. Не се е опитал да намали. Повдигнато е обвинение за умишлено причиняване на смърт на едно лице и причиняване на средни телесни повреди на още четири лица. Водачът на автобуса е излязъл от кома, но продължава да е в тежко състояние, а при две от пострадалите момичета са установени по седем телесни повреди, допълни Михайлов.

Експертът уточни още, че предстои да бъде извършена съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, както и дактилоскопна и биологическа експертиза на намерената бутилка райски газ, която е била зареждана по време на движение.

Михайлов поясни, че ако бъде признат за виновен, Илиев може да получи наказание от 13 до 20 години затвор или доживотна присъда.

Прокуратурата прави всичко възможно най-много до три месеца да приключи досъдебното производство и да внесе делото в съда, добави той.


  • 1 Последния Софиянец

    57 3 Отговор
    Това е бъдещето на България.Всеки час българите намаляваме с 21 човека а ромите се увеличават с 4 човека.

    Коментиран от #6, #17, #31, #44

    15:41 02.09.2025

  • 2 съдията Дед

    43 1 Отговор
    Да се овеси публично на площада .

    15:43 02.09.2025

  • 3 Дъмбо Ди

    26 4 Отговор
    С райски газ и какви поразии!!!
    Ами ако се беше друсал с адски газ какво ли щеше да направи?!

    15:44 02.09.2025

  • 4 в кратце

    35 1 Отговор
    Този определено е за затвор.

    15:45 02.09.2025

  • 5 провинциалист

    29 2 Отговор
    Меди, Ермах, Фики, Азис и др. се възмущават на смяната на родното име с българско.

    15:45 02.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Територията

    5 16 Отговор
    Пуснете мангустата бе! Болен е!

    15:50 02.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    8 1 Отговор
    Xиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    15:53 02.09.2025

  • 11 Чалгатрон с Ауди

    16 2 Отговор
    Музиката чалга ли е била? За един главатар на политическа партия питам...

    15:56 02.09.2025

  • 12 Жоро

    14 1 Отговор
    Сега редно е да вдигнат глобите на всички които не се друсат ако следваме логиката на системата в България!

    15:56 02.09.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 3 Отговор
    Е все пак не е карал с 200!Тва с 200 го умее само Бойко.🚘🚘🚘🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #15, #16

    15:59 02.09.2025

  • 14 честен ционист

    3 12 Отговор
    Как може да се докаже дали е бил райски газ, дали Кале?

    Коментиран от #26

    16:00 02.09.2025

  • 15 Сахиб

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Той ги "минава" с 200, а този се е блъснал с 200!
    За Корона чао ли говорим ?

    Коментиран от #19

    16:05 02.09.2025

  • 16 Пацо

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ей, го политическия груз 200
    Как ги учи младите да си натискат педала

    16:09 02.09.2025

  • 17 Иван4о

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    21 починали, но ако се прибави бройката на напусналите трайно Б-я, катастрофата звучи ужасно.

    16:09 02.09.2025

  • 18 И какво правите констатация или

    8 1 Отговор
    Ще го вкарате в затвора за минимум 15г.

    16:12 02.09.2025

  • 19 нее

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сахиб":

    не е с 200!!! със 199 е карал недей да преувеличаваш че ще го искараш престъпник момчето то така си е карало по улиците и изведнъж някакъв си автобус му застанал на пистата и после искате да го изкарате виновен вижте какъв ценен кадър за герб-дпс е човека недейте така

    16:13 02.09.2025

  • 20 Некои си

    12 4 Отговор
    И все пак за кокошка няма прошка ако се сравни с убиецът на Милен Цветков

    16:15 02.09.2025

  • 21 СТИГА

    10 1 Отговор
    с тоя райски газ, време е за адски газ и да се приключва с тия 36 години "демокрация"!

    16:20 02.09.2025

  • 22 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Аз викам да пуснете на свободна продажба наркотици и всякакви ла@@@ дето се пушат и смъркат ,виновните които се хванат да се наказват с по 1000 кинта и да се пускат свободно да си четем всеки ден за такива боклуци на комплексирани родители ,и да си ривем на воля за погубените добри хора ,

    16:21 02.09.2025

  • 23 Мицко

    11 3 Отговор
    Долна циганска държавица населена само с цигани

    Коментиран от #41

    16:24 02.09.2025

  • 24 Тома

    11 1 Отговор
    Сега флакончето с райска газ в килията на бай Ставри ще влезе там където му е мястото с лека болка

    16:25 02.09.2025

  • 25 МП4

    9 1 Отговор
    Доживот за примата

    16:27 02.09.2025

  • 26 Е па

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Може, може, но в автобуса трябваше да бъдеш и ти!

    16:38 02.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Балканджи Йово

    7 0 Отговор
    Щом циганите си позволяват това-смятайте в каква "държава" живеем.......

    16:40 02.09.2025

  • 29 доживотни

    4 0 Отговор
    без право на замяна - за този и за тези, които са му дали книжката!

    16:40 02.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 посейдон

    7 0 Отговор
    Този ром какво работи , че кара скъпа кола ? Меринджей може би ?

    16:43 02.09.2025

  • 33 Сталин

    6 0 Отговор
    Този генетичен otпадъk е направо за урановите мини

    16:43 02.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    ЦиГГГГГГааНска ДЪРЖАВА!

    Коментиран от #42

    16:47 02.09.2025

  • 36 Стою Хайдутина

    4 0 Отговор
    Няма вече България! Тук е Кюмурдистан!

    16:49 02.09.2025

  • 37 Рогач

    2 2 Отговор
    Само животът на Черните има значение бе , бай Ганьовски консерви ! Сорос! Сорос! Сорос ! Сорос....Сорос е нашият робовладелец ! Кирчококорчовци , проДай Българевци и рекламиращият ги Зелен Чорап са джелатите на Сорос...

    16:53 02.09.2025

  • 38 Да попитам:

    2 1 Отговор
    Какво е това перверзно българско законодателство,от какви неадекватници е правено??? За дадено престъпление,като в конкретния случай присъдата може да бъде 13год,20год,или доживотен затвор! Кога е 13,кога е 20,кога е доживотен,от какво и от кого зависи? Това не е ли огромна порта за корупция в "правораздаването"??? Човешки живот,отнет от един безподобен боклук 13 год.ли прави?! Дано поне горкия невинен шофьор на автобуса се оправи без здравословни проблеми занапред! Справедливо беше убиецът да е на мястото на мъртвия,а не да го размотават по болници и експертизи за наша сметка!

    16:54 02.09.2025

  • 39 Горски

    2 0 Отговор
    Жалко, че Адолф Хитлер не поживя повече.

    16:56 02.09.2025

  • 40 Цензура

    2 0 Отговор
    Защо да го вкарвате в затвора, за да го храним ние, а след 6-7 години да го пуснат тихомълком, за да вилнее пак по улиците? Нали идеята е да бъде неутрализиран като заплаха за обществото?

    Избoдете му гpoзните дзъpкели и го пуснете да си ходи !!!

    16:58 02.09.2025

  • 41 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мицко":

    махай се, на никого няма да липсваш

    16:58 02.09.2025

  • 42 Хей Град Козлодуй,

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй":

    захапи го пак и надуй, ти можеш!

    17:01 02.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 БПФ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хъхpяшkaта нaпacт е най-голямата заплаха за България и за националната сигурност. Незабавно трябва да се спрат всякакви помощи за това прokашено плeме и да се пресекат всичките им незаконни бизнеси. Така и така малкият процент нормални цигaни, които работят и плащат данъци заедно с нас - и си възпитават адекватно децата, също като нас не получават помощ от тая държава.

    17:02 02.09.2025

