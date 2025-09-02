Виктор Илиев, врязал се в автобус в София, се е друсал с райски газ, докато е карал със 199 км/ч

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза с автомобила си в автобус от нощния градски транспорт в столицата на 15 август, е употребявал райски газ, докато в същото време е „летял“ със 199км/ч. Това съобщи на брифинг пред медиите Вихър Михайлов, завеждащ отдел „Престъпления по транспорта“ в Софийска градска прокуратура.
Резултатите бяха потвърдени от токсикологичната експертиза, която установила следи от райски газ в организма на Илиев в момента на сблъсъка.
„Това е повлияло на управлението на автомобила, довело е до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата. Води и до еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са между третата и десетата секунда и може да продължи от една до пет минути“, разясни Михайлов.
По думите му Илиев на два пъти е приел райски газ от балонче, докато шофира.
Той посочи още, че спътниците му в колата на няколко пъти са го умолявали да намали скоростта, но той не се е съобразил и в един момент дори минал на червен светофар.
Скоростта е била 199 км/ч, което е четири пъти над максимално разрешената скорост. Не се е опитал да намали. Повдигнато е обвинение за умишлено причиняване на смърт на едно лице и причиняване на средни телесни повреди на още четири лица. Водачът на автобуса е излязъл от кома, но продължава да е в тежко състояние, а при две от пострадалите момичета са установени по седем телесни повреди, допълни Михайлов.
Експертът уточни още, че предстои да бъде извършена съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, както и дактилоскопна и биологическа експертиза на намерената бутилка райски газ, която е била зареждана по време на движение.
Михайлов поясни, че ако бъде признат за виновен, Илиев може да получи наказание от 13 до 20 години затвор или доживотна присъда.
Прокуратурата прави всичко възможно най-много до три месеца да приключи досъдебното производство и да внесе делото в съда, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #17, #31, #44
15:41 02.09.2025
2 съдията Дед
15:43 02.09.2025
3 Дъмбо Ди
Ами ако се беше друсал с адски газ какво ли щеше да направи?!
15:44 02.09.2025
4 в кратце
15:45 02.09.2025
5 провинциалист
15:45 02.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Територията
15:50 02.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:53 02.09.2025
11 Чалгатрон с Ауди
15:56 02.09.2025
12 Жоро
15:56 02.09.2025
13 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #15, #16
15:59 02.09.2025
14 честен ционист
Коментиран от #26
16:00 02.09.2025
15 Сахиб
До коментар #13 от "Mими Кучева🐕🦺":Той ги "минава" с 200, а този се е блъснал с 200!
За Корона чао ли говорим ?
Коментиран от #19
16:05 02.09.2025
16 Пацо
До коментар #13 от "Mими Кучева🐕🦺":Ей, го политическия груз 200
Как ги учи младите да си натискат педала
16:09 02.09.2025
17 Иван4о
До коментар #1 от "Последния Софиянец":21 починали, но ако се прибави бройката на напусналите трайно Б-я, катастрофата звучи ужасно.
16:09 02.09.2025
18 И какво правите констатация или
16:12 02.09.2025
19 нее
До коментар #15 от "Сахиб":не е с 200!!! със 199 е карал недей да преувеличаваш че ще го искараш престъпник момчето то така си е карало по улиците и изведнъж някакъв си автобус му застанал на пистата и после искате да го изкарате виновен вижте какъв ценен кадър за герб-дпс е човека недейте така
16:13 02.09.2025
20 Некои си
16:15 02.09.2025
21 СТИГА
16:20 02.09.2025
22 Kaлпазанин
16:21 02.09.2025
23 Мицко
Коментиран от #41
16:24 02.09.2025
24 Тома
16:25 02.09.2025
25 МП4
16:27 02.09.2025
26 Е па
До коментар #14 от "честен ционист":Може, може, но в автобуса трябваше да бъдеш и ти!
16:38 02.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Балканджи Йово
16:40 02.09.2025
29 доживотни
16:40 02.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 посейдон
16:43 02.09.2025
33 Сталин
16:43 02.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Град Козлодуй
Коментиран от #42
16:47 02.09.2025
36 Стою Хайдутина
16:49 02.09.2025
37 Рогач
16:53 02.09.2025
38 Да попитам:
16:54 02.09.2025
39 Горски
16:56 02.09.2025
40 Цензура
Избoдете му гpoзните дзъpкели и го пуснете да си ходи !!!
16:58 02.09.2025
41 Ами
До коментар #23 от "Мицко":махай се, на никого няма да липсваш
16:58 02.09.2025
42 Хей Град Козлодуй,
До коментар #35 от "Град Козлодуй":захапи го пак и надуй, ти можеш!
17:01 02.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 БПФ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хъхpяшkaта нaпacт е най-голямата заплаха за България и за националната сигурност. Незабавно трябва да се спрат всякакви помощи за това прokашено плeме и да се пресекат всичките им незаконни бизнеси. Така и така малкият процент нормални цигaни, които работят и плащат данъци заедно с нас - и си възпитават адекватно децата, също като нас не получават помощ от тая държава.
17:02 02.09.2025