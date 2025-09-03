Новини
МС ще обсъди споразумение между правителствата на България и на Черна гора за научно и технологично сътрудничество

3 Септември, 2025 07:56 334 3

Кабинетът се очаква да обсъди проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнение на Националната стратегия по миграция в Република България 2021-2025 година. Министрите ще разгледат проект на решение за определяне на заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд.

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на България и правителството на Черна гора за научно и технологично сътрудничество предстои да обсъди Министерският съвет. Това съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА. Заседанието е от 10:00 часа.

Кабинетът се очаква да обсъди проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнение на Националната стратегия по миграция в Република България 2021-2025 година.

Министрите ще разгледат проект на решение за определяне на заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд.

Вчера Националният съвет за тристранно сътрудничество прие размера на линията на бедност за 2026 г. – 764 лева. Вицепремиерът Томислав Дончев обяви, че правителството ще разгледа постановлението за линията на бедност на утрешното си заседание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Очакваме скоро подобно споразумение и с Тувалу, Науру и Маршаловите острови...

    08:13 03.09.2025

  • 2 Сандо

    1 0 Отговор
    Смях!България ще си сътрудничи с нещо,което е трудно да се нарече държава.Какво падение за някогашната водеща сила на Бълканите България.

    08:22 03.09.2025

  • 3 ужас

    1 0 Отговор
    Пак ще намажат мързелите като една - мъжът и в Германия,а тя тук си вдига краката в чужди коли и сега гледа едно дете 2-3 дни в седмицата или тарикатите които работят на частно без да се осигуряват пък които са работили по 35-40 г. да не са работили безработещите ще ги стигнат по пенсии

    08:25 03.09.2025

