Пожар в склад за фолио и опаковъчни материали в столичния квартал "Илиянци". Пет пожарни автомобила са на място

Пожар гори в столичния квартал "Илиянци". Димът се вижда и от съседните жилищни комплекси, съобщават от Нова телевизия.

По информация от пожарната гори склад за фолио и опаковъчни материали. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци.

Площта на склада е около 1000 квадратни метра, а сигнал за пламъците е подаден около 5:30 часа.

Няма пострадали хора, щетите са само материални.