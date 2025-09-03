Новини
България »
София »
Пожар в склад за фолио и опаковъчни материали в столичния квартал "Илиянци". Пет пожарни автомобила са на място

Пожар в склад за фолио и опаковъчни материали в столичния квартал "Илиянци". Пет пожарни автомобила са на място

3 Септември, 2025 07:17 1 254 10

  • пожар-
  • квартал илиянци-
  • склад за олио

Площта на склада е около 1000 квадратни метра, а сигнал за пламъците е подаден около 5:30 часа.

Пожар в склад за фолио и опаковъчни материали в столичния квартал "Илиянци". Пет пожарни автомобила са на място - 1
Снимка: Георги Карамфилов/NOVA
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пожар гори в столичния квартал "Илиянци". Димът се вижда и от съседните жилищни комплекси, съобщават от Нова телевизия.
По информация от пожарната гори склад за фолио и опаковъчни материали. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци.
Площта на склада е около 1000 квадратни метра, а сигнал за пламъците е подаден около 5:30 часа.

Няма пострадали хора, щетите са само материални.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много сте

    8 0 Отговор
    зле, пожара е в склад за фолио, а не за олио, зле,зле.....

    07:23 03.09.2025

  • 2 Поне пожарната

    4 0 Отговор
    им е близо и няма забавяне...

    07:23 03.09.2025

  • 3 Кой

    4 0 Отговор
    запали оливията ?

    07:23 03.09.2025

  • 4 ДЪРЖАВАТА ГОРИ

    4 0 Отговор
    Стана модерна да палят.

    07:27 03.09.2025

  • 5 ТОВА НА СНИМКАТА

    6 0 Отговор
    Да не е новия завод за барут.

    Коментиран от #7

    07:34 03.09.2025

  • 6 Директора

    7 0 Отговор
    Олио или фолио.
    Компютри или компоти?
    Пълен смях

    Коментиран от #9

    07:40 03.09.2025

  • 7 хер ФЛИК

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТОВА НА СНИМКАТА":

    Показват какво го очаква !

    08:01 03.09.2025

  • 8 Ало - Ало.....

    1 0 Отговор
    Да не са снимали 2-ра част на филма "ГОРИ , ГОРИ , огънче" ?

    08:02 03.09.2025

  • 9 Жаба Кикерица

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Директора":

    Ти пък сега ! Каква е разликата ? Една буква само - нищо работа. Нещо като ИРАн и ИРАк , нали ?

    08:05 03.09.2025

  • 10 НаБАБАфърчилото

    1 0 Отговор
    На пожарникарите вдигнаха ли заплатите с 50 % , както на полицията ?

    08:06 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове