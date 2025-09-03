Пожар в склад за фолио и опаковъчни материали в столичния квартал "Илиянци". Пет пожарни автомобила са на място

Пожар гори в столичния квартал "Илиянци". Димът се вижда и от съседните жилищни комплекси, съобщават от Нова телевизия.
По информация от пожарната гори склад за фолио и опаковъчни материали. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци.
Площта на склада е около 1000 квадратни метра, а сигнал за пламъците е подаден около 5:30 часа.
Няма пострадали хора, щетите са само материални.
1 Много сте
07:23 03.09.2025
2 Поне пожарната
07:23 03.09.2025
3 Кой
07:23 03.09.2025
4 ДЪРЖАВАТА ГОРИ
07:27 03.09.2025
5 ТОВА НА СНИМКАТА
Коментиран от #7
07:34 03.09.2025
6 Директора
Компютри или компоти?
Пълен смях
Коментиран от #9
07:40 03.09.2025
7 хер ФЛИК
До коментар #5 от "ТОВА НА СНИМКАТА":Показват какво го очаква !
08:01 03.09.2025
8 Ало - Ало.....
08:02 03.09.2025
9 Жаба Кикерица
До коментар #6 от "Директора":Ти пък сега ! Каква е разликата ? Една буква само - нищо работа. Нещо като ИРАн и ИРАк , нали ?
08:05 03.09.2025
10 НаБАБАфърчилото
08:06 03.09.2025