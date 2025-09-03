Новини
Борисов: Приоритетите са да удържим пътя на еврозоната

Борисов: Приоритетите са да удържим пътя на еврозоната

3 Септември, 2025 09:55

  • бойко борисов-
  • правителство

"Вижте как се карат за бащинството на вота на недоверие", коментира лидерът на ГЕРБ

Борисов: Приоритетите са да удържим пътя на еврозоната - 1
Мария Атанасова

Приоритетите са да удържим пътя на еврозоната, така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов очерта основните планове за новия политически сезон в изявление за медиите на влизане в пленарната зала на Народното събрание.

Излъчването на химните на България и на ЕС, обаче, прекъсна Борисов, после той продължи.

"Вижте как се карат за бащинството на вота на недоверие", коментира лидерът на ГЕРБ задочния спор между партиите на кой е вотът на недоверие, кой ще го подкрепи и кой ще го внесе пръв.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 23 гласа.
  • 1 1488

    20 8 Отговор
    9ти септември идва
    ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95

    Коментиран от #19

    09:57 03.09.2025

  • 2 Пич

    49 5 Отговор
    А бе , кретен , тази държава и нашите пари да не са ти бащиния , та ще ти слушаме ние твоите приоритети ?! На кой референдум разбра че говориш от името на народа...???!!!

    Коментиран от #18

    09:58 03.09.2025

  • 3 Явор

    18 2 Отговор
    Гласуваш за ГЕРБ - Бойко ти носи вода... Има логика

    09:58 03.09.2025

  • 4 Един

    34 4 Отговор
    А нашия приоритет е да ви разкараме преди да съсипете държавата вкарвайки ни в прогнилата и безумна като икономически проект еврозона!
    Нашия приоритет е да спасим държавата и народа от 4та на ционална катастрофа, докарана от продажни некадърници, крадци и мутри като тебе и Прасевски!

    09:58 03.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Елио

    24 1 Отговор
    Ако пътя е като този, който правят Боко и ШиШи- значи ще е осеян с дупки и кръпки хаха

    10:00 03.09.2025

  • 7 бг родина

    22 2 Отговор
    ЩЕ ГОРИТЕ В НС МРЪСНИ МОШЕНИЦИ

    10:00 03.09.2025

  • 8 ФЕЙК

    20 2 Отговор
    От една тиква могат да излязат само тиквени семки!

    10:00 03.09.2025

  • 9 стига глупости

    22 1 Отговор
    приоритетите на твоите началници спрциално са да се унищожи българския народ!!!

    10:00 03.09.2025

  • 10 Жеков

    25 1 Отговор
    Вода, доходи, здравеопазване пак не са приоритети. Тоя тулуп, ако беше още премиер, пенсиите нямаше да мръднат от 350 лева. Абсолютен наглец!

    10:00 03.09.2025

  • 11 Абе

    7 0 Отговор
    Ама дръжите ли го?

    10:00 03.09.2025

  • 12 бг родина

    18 1 Отговор
    ЦИГАНЕТО ШИШИ ДА НЕЕ ЕНЕГОВА ДЪРЖАВАТА

    10:00 03.09.2025

  • 13 Теменужката

    19 1 Отговор
    след като изяде картата , излъга и сътвори безброй лъжи и престъпления за финансовото състояние на държавата ни , като "жертва" за еврозоната , бе ! Това е за доживотен затвор , а и това е малко ! Грешници към Род и Родина !

    10:00 03.09.2025

  • 14 Промяна

    1 21 Отговор
    НАЙ НАЙ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е БОЙКО БОРИСОВ ЧЕСТ И ПОЧИТАНИЯ ОЩЕ 50 ГОДИНИ ДА РАБОТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    10:01 03.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    7 4 Отговор
    Бойко е ревностен евроатлантик, патриот и каратист и тенесист и футболист.

    10:01 03.09.2025

  • 17 Мда

    15 1 Отговор
    Лично нямам нищо против еврото, но приоритети на България трябва да са да се оттървем от две свине-мутри, които тормозят народа кажи речи 20 години и всшчки мафии около тях. Да не се притеснява тулупа, евро може да има дори и ако той е в затвора.

    10:02 03.09.2025

  • 18 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А защо не попиташ Мирчев и дружинката около тях същият въпрос

    Коментиран от #26

    10:02 03.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мутрьо

    8 0 Отговор
    "европеец" !

    10:02 03.09.2025

  • 21 гост

    10 1 Отговор
    Каква всенародна любов цари към този с акъл на пожарникарски маркуч!
    Ех, Боко, боко, как ти летят годинике и нищо на този свят се не връща!
    Що не ходиш да си копаш гиргините, че народа от теб повръща!

    10:02 03.09.2025

  • 22 бг родина

    4 1 Отговор
    ДА ИДВАТ НОВИ ПАРТИИ

    10:03 03.09.2025

  • 23 Промяна

    2 9 Отговор
    НАЙ НАЙ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА УСПЕХ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

    10:03 03.09.2025

  • 24 Дориана

    10 2 Отговор
    Борисов е по-вреден от Пеевски. Силно е зависим от Пеевски , зависим от Урсула Фон Дер Лайен , без никакви национални принципи, но зависимостта винаги върви заедно с корупция, за това тя е в изобилие в България заради него.

    Коментиран от #34

    10:03 03.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Много ти е глупав въпроса без извинение !!! Ти да не си въобразяваш че има различни ?!

    Коментиран от #31

    10:04 03.09.2025

  • 27 В Китай е направен Документален

    10 1 Отговор
    В Китай е направен Документален
    Филм за Корупцията в който Филм България е дадена за Пример какво може да се случи на една Държава ако не се пребори с Корупцията!

    В Китай за Държавна Корупция в големи размери Наказанието е Разстрел и изземване на откраднатите средства и собственост?

    Докато в България не се промени Законът за Държавна Корупция най тежкото наказание да е Разстрел промяна няма да има!
    Аз ще гласувам за Възраждане ако променят Закона За Държавна Корупция най тежкото наказание е да е Разстрел, може на Стадиона, може да е Тунел но Разстрел за Държавна Корупция в особено големи размери трябва да има.

    10:04 03.09.2025

  • 28 Промяна

    3 0 Отговор
    ТУК ЕДИН ПЛАТЕН ВСЯКАК ДРАСКА

    10:05 03.09.2025

  • 29 хе хе

    1 2 Отговор
    Вчера на протеста на ПП във Варна дошли 800 човека. Хахахаха

    10:05 03.09.2025

  • 30 Азззззззз

    3 0 Отговор
    Вода няма, престъпления всеки ден, държавата се е разпаднала ама на тия им е важно само еврото. Пак гласувайте за тях или ме гласувайте...

    10:06 03.09.2025

  • 31 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Не но все имам надежда че с влизането ни в Еврозоната ще има наистина хора политици държавници които ще искат и ще работят в действителност за България ВСЕ се надявам

    Коментиран от #35, #36

    10:07 03.09.2025

  • 32 НАДЗИРАТЕЛ

    2 1 Отговор
    Приоритети трябва да са ни да съживим икономиката, да решим проблема с безводието, да обезпечим необходимата техника за гасене на пожари, да спрем мигрантския поток, да модернизираме армията...но крадливия престъпник Борисов не мисли по тези въпроси, а говори общи приказки.

    10:08 03.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    ПЛАТЕНИЯТ СЕ РАЗВИХРИ ХАХАХАХАХАХА

    10:08 03.09.2025

  • 35 така е

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    България окончателно скъса руския синджир на 4.06.2025 и тогава започна Прехода към Демокрация. Едва преди месец излезнахме от 35 ггодишното безвремеие в което ни държеше Москва.

    10:09 03.09.2025

  • 36 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Ти си по вреден от глупавите защото си наивен !!! Еврозоната не е измислена ти да си добре !!!

    Коментиран от #45

    10:10 03.09.2025

  • 37 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Премиер 2. Напръщял е за интервюта

    10:10 03.09.2025

  • 38 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    ЕНИЧАР

    10:10 03.09.2025

  • 39 селяк

    2 3 Отговор
    па ората нека мрат от глад и жад :Д еви ги ората еврото е по важно

    10:10 03.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Еврогей

    5 4 Отговор
    Пътя на еврозоната води до безводие, мизерия, обедняване, мигрантски поток, безпомощност при гасене на пожари, безсмислена подкрепа за Украйна и национална катастрофа ! Този път може да се промени , ако всички управляващи крадци и продажници начело с Борисов влезнат за дълго в затвора !

    10:11 03.09.2025

  • 43 да удържим пътя.. а?

    1 1 Отговор
    По интересната тема е друга младежи !
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    10:12 03.09.2025

  • 44 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 1 Отговор
    Още през 2014 предупредих ЕНП в Брюксел, че ГЕРБ няма как бъде дясна партия с лидер - бивш член на БКП. Тогава в Изпълнителната комисия на ГЕРБ имаше 6 или 7 бивши комунисти от общо 7 члена - Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Красимир Велчев, Цецка Цачева …. последната кадър на Румен Петков и завършила РабФак като член на Партията с голямо П през 70-те години на миналия век.
    Лидерът на най-голямата българска дясна партия и най-голямата българска партия в
    Европейския парламент е бивш комунист и охрана на последния останал жив комунистически диктатор след Студената война в Европа!
    Абсолютен фалш и цинизъм, който мултиплициран на хиляди, ще унищожи Брюксел.

    Днес коалиционния партньор на Бойко Борисов и вицепремиер в правителството с неговия мандат е межди китайските комунисти и сталиниста Ким Чен Ун в Пекин. Официалният коалиционен партньор на Бойко Борисов вицепремиерът Атанас Зафиров твърди, че шефовете на БСП - министри като него, отишли, “за да се учат от успехите на Китайските комунисти”.

    Това е краят на Бойко Борисов като десен политик. Цикълът на Борисов е затворен след 40 години заслужен трудов стаж - от Милицията и БКП до ККП - Китайската комунистическа партия.
    Ето още една сериозна причина ЕНП, ако въобще е дясна партия, а тя отдавна не е, да изключи ГЕРБ. Ако ККП и БСП са едната причина, то Делян Пеевски и Ким Чен Ун са основателната втора такава, защото Борисов е заложник на единия, а другият се гушка с коалиционния му партньор. Целия

    Коментиран от #49, #57, #58

    10:12 03.09.2025

  • 45 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Пич":

    Дали с левчетата от валутният борд ще просперираш мислиш ли или със стабилната силна европейска валута която е на международният пазар

    Коментиран от #60

    10:13 03.09.2025

  • 46 локумджия на кьор фишеци

    3 1 Отговор
    Приоритетите са да удържим пътя на
    чекмеджарницата да е гладък
    за сметка на заблудени избирачи

    10:13 03.09.2025

  • 47 бг родина

    1 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА СИ ОТИВАТЕ АКО ИМАШ ЧЕСТ И ДОСТОЙСТВО БЕЗ ВОДА И ХРАНА ВЪН

    10:14 03.09.2025

  • 48 Мнение

    3 1 Отговор
    Г-н Пеевски ще освободи България от агента на Путин Борисов , така както освободи България от агента на Путин - Доган Папазки . До края на септември, Борисов ще е в Следствието

    10:14 03.09.2025

  • 49 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    БАРЕКОВ ИЗЛЕЗЕ ХАХАХАХА ДА ГРОМИ БЪЛГАРИЯ СЪЩАТА БЪРГАРИЯ ОТ КОЯТО ПРИБИРА ЛЕСНИ ПАРИ ЦИНИК СИ ПЛАТЕНИЯТ СЛУГА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

    10:14 03.09.2025

  • 50 Балкански герой

    6 1 Отговор
    Бойко се задържа на власт 20 години със самохвалства, разпределяне на порциите, манипулиране на изборите и умерени репресии над опозицията и медиите.

    Коментиран от #59

    10:15 03.09.2025

  • 51 Единствената гаранция за реформите

    4 1 Отговор
    Е преместването на Мутромилиционера от Парламента при Бай Ставри!

    10:15 03.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 На никой нормален българин обаче

    2 3 Отговор
    Приоритета му не е да удържи "пътя на еврозоната" и прочие пръдни ...
    Нито пък заводите за барути и смърт. И да припомним! Атлантически тролчета,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    10:16 03.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 братчед Гот от маалата

    1 3 Отговор
    ... и да започнем война срещу Русия, и да сами да плащаме за нея с държавни пари и с наши животи

    10:16 03.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    ЖАЛКИЯТ БАРЕКОВ МИСЛИ ЗА СЕБЕ СИ БОРИСОВ Е 20 ГОДИНИ ПОЛИТИК МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ КМЕТ НА СОФИЯ ДЪРЖАВНИК ПОДКРЕПЯН ОТ ЕВРОПА БАПЕКОВ АКО НЕ Е БОРИСОВ ТИ С КАКВО ЩЕ ЗАЛЪГВАШ НЕВЕЖИТЕ ХАХАХАХА

    10:17 03.09.2025

  • 58 Видях...

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Продължението на Барека е ужасно. Прикачил е на бившия си кум борисов снимки и записи от 1996 година до сега. Снимки с тодор живков,снкмки с путин, медведев и ердоган снкмки до паметника на съветската армия показващ червената си партийна книжка и думите му че е " роден съм с обич към русия",снимки от откриването на паметника на живков в Правец заедно с първанов и думите му че е "закърмен с партията майка социалист"

    10:17 03.09.2025

  • 59 всъщност

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Балкански герой":

    За 20 години Борисов пенсионира няколко поколения български политици. И тези ще пенсионира.

    Коментиран от #66

    10:18 03.09.2025

  • 60 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Още по глупави въпроси задаваш !!! С еврозоната ще загубиш и малкото суверенитет който ти е останал !!! А еврото е валута на една все по изоставаща икономика !!! Ръководена от все по отчайващи тъпаци !!!

    Коментиран от #62, #73

    10:19 03.09.2025

  • 61 Оракула от Делфи

    1 2 Отговор
    Върви един джип и обикаля , разнородни обекти в България, военни заводи,магистрали ,банки, и др .
    Към края на обиколката на страната , вътре в джипа се чува "глас"!
    ------------ На-ков, това до тука , всичко наше ли е... ?
    Да шефе наше е ,дори и Метрото в Букурещ вече е наше!
    "Гласът" с доволна въздишка и приповдигнато настроение пита!
    -- Е ба-си , само ние ли работим в тази ЕО...???

    10:20 03.09.2025

  • 62 е ми нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Пич":

    нека ни е.

    10:20 03.09.2025

  • 63 бг родина

    0 2 Отговор
    ТИКВО Т ИСИ ФАЛЩИВ ЛИЗАЧ НА ШИШИ КРАДЕЦО

    10:20 03.09.2025

  • 64 До кога ? До кога бре хора? До кога.....

    1 1 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ....

    10:21 03.09.2025

  • 65 Бойко корумпирания

    1 1 Отговор
    Спрете да се криете зад еврозоната. Защото тебе те краде българина! Пак ще го напиша, тебе те краде българина!!!!!! Онзи който не знае честност и почтено разпределение на печалби и на парите! Който гледа да укрива вечно, да мами и да лъже. Да плаща ниски доходи. И после гледаш го с къща, вила, апартаменти, джипове, яхти, други апартаменти в Малта и в Барса. Казвам само тези две места образно, защото са много повече. И тези тарикати безделници български се научиха да се крият, да не ги виждаш ти какво имат и къде отиват парите. Защото ще вземе да ти светне ламБата че нещо не е наред, че има нещо гнило в цялата работа. Тебе те граби българина!

    10:23 03.09.2025

  • 66 Може,

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "всъщност":

    но ще остане в историята като най-простия, лъжлив и омразен политик.

    10:25 03.09.2025

  • 67 бг родина

    0 1 Отговор
    СВИНЧО И ТИКВАТА МРЪСНИ НАГЛИ КАВАЛИ

    10:25 03.09.2025

  • 68 бг родина

    0 1 Отговор
    ВЛИЗАЙТЕ ВЪТРЕ ПУСКАЙ ТЕ ГИ ПОЛИЦАИ

    10:27 03.09.2025

  • 69 Гост

    0 1 Отговор
    Твоят приоритет е да откраднеш всичките пари, ако можеш, на целият свят, не само на България.

    10:28 03.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Факт

    0 1 Отговор
    ГЕРБ постъпиха много глупаво. Пропуснаха исторически шанс за промяна, но не е късно. Бойко Борисов можеше да се откаже и оттегли на спокойствие и да даде шанс на ГЕРБ да оцелее. Можеше да се изчисти партията от корумпираните и заедно с ПП да дръпнат държавата напред. И двете партии имат европейски свързаности и подкрепа! Особено сега когато се прие държавата и в Шенген, и в еврозоната! Това са големи събития. Но с Пеевски няма да стане. По-скоро ще ги завлече към дъното. Както се забелязва немските издания са се задействали с материали срещу случващото се и ще се вдигне шум. И е възможно през тези медии и съответните европейски партии да подават знак към ГЕРБ ще с Пеевски няма да го бъде. Със случващото се и окупирана от корупция съдебна система няма да има примирение. Можеше, ако бяха проявили смелост и самоинициатива, и по този начин да изхвърлят Пеевски и да се откъснат от зависимостите му. Но изглежда Борисов има много тежки зависимости и дългове които да изплаща.

    10:29 03.09.2025

  • 72 Смешник

    0 2 Отговор
    Каква еврозона бе Тикво Тя е на път да се разпадне

    Коментиран от #76

    10:29 03.09.2025

  • 73 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Пич":

    България не е остров изолиран от света нали Суверенитет хахахахахахаха колко години бяхме зависими от СССРи ни лъжеха жестоко Европа е нашият път но много сме изостанали това е а проруските всякакви лъжат мажат Стопираха влизането ни заедно с Хърватия но сега ще вървим напред Това е

    10:29 03.09.2025

  • 74 Не е важно

    0 1 Отговор
    на кой е вотът на недоверие, а кой ще го подкрепи? И че е наложително да бъде подкрепен и правителството дЖилезку да бъде свалено

    10:30 03.09.2025

  • 75 Някой

    0 0 Отговор
    За еврото се изисква да сме до 3-те държави с най-добри показатели в еврозоната. Където е някъде 1.4% инфлация. Измислиха критерият да е 2.8%. Нашите натаманиха НСИ да изкара за миг, че е 2.7“% инфлация, последно давано от тях 5.7%. Реално във верига където купувам, разни стоки станаха с 20% по-скъпи за месец и неща от 0.99лв станаха на по 1.19лв. Вървим по сценарий Гърция. Изтеглените заеми са някъде 17-18 милиарда лева. Наскоро говори самият финансов министър за 14+ милиарда лева външен, 2+ милиарда лева вътрешен и някакъв друг.
    Освен че лъгаха за нарушен договор, като по разглежданият договор се изисква нашето одобрение след одобрение по критерии (ДФЕС, член 140, параграф 3).
    Потъпкаха конституцията (член 1, алинеи 2 (властта произтича от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)).
    Потъпкаха демокрацията и избора на народа.
    Просто ин управляват престъпници, мошеници и лъжци.

    10:31 03.09.2025

  • 76 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Смешник":

    Разпадна се СССР И СОЦА.....

    10:31 03.09.2025

  • 77 Време е за истината хора

    0 0 Отговор
    ....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    10:31 03.09.2025

