Борисов: Приоритетите са да удържим пътя на еврозоната

Приоритетите са да удържим пътя на еврозоната, така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов очерта основните планове за новия политически сезон в изявление за медиите на влизане в пленарната зала на Народното събрание.
Излъчването на химните на България и на ЕС, обаче, прекъсна Борисов, после той продължи.
"Вижте как се карат за бащинството на вота на недоверие", коментира лидерът на ГЕРБ задочния спор между партиите на кой е вотът на недоверие, кой ще го подкрепи и кой ще го внесе пръв.
1 1488
ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95
Коментиран от #19
09:57 03.09.2025
2 Пич
Коментиран от #18
09:58 03.09.2025
3 Явор
09:58 03.09.2025
4 Един
Нашия приоритет е да спасим държавата и народа от 4та на ционална катастрофа, докарана от продажни некадърници, крадци и мутри като тебе и Прасевски!
09:58 03.09.2025
6 Елио
10:00 03.09.2025
7 бг родина
10:00 03.09.2025
8 ФЕЙК
10:00 03.09.2025
9 стига глупости
10:00 03.09.2025
10 Жеков
10:00 03.09.2025
11 Абе
10:00 03.09.2025
12 бг родина
10:00 03.09.2025
13 Теменужката
10:00 03.09.2025
14 Промяна
10:01 03.09.2025
16 Гост
10:01 03.09.2025
17 Мда
10:02 03.09.2025
18 Промяна
До коментар #2 от "Пич":А защо не попиташ Мирчев и дружинката около тях същият въпрос
Коментиран от #26
10:02 03.09.2025
20 Мутрьо
10:02 03.09.2025
21 гост
Ех, Боко, боко, как ти летят годинике и нищо на този свят се не връща!
Що не ходиш да си копаш гиргините, че народа от теб повръща!
10:02 03.09.2025
22 бг родина
10:03 03.09.2025
23 Промяна
10:03 03.09.2025
24 Дориана
Коментиран от #34
10:03 03.09.2025
26 Пич
До коментар #18 от "Промяна":Много ти е глупав въпроса без извинение !!! Ти да не си въобразяваш че има различни ?!
Коментиран от #31
10:04 03.09.2025
27 В Китай е направен Документален
Филм за Корупцията в който Филм България е дадена за Пример какво може да се случи на една Държава ако не се пребори с Корупцията!
В Китай за Държавна Корупция в големи размери Наказанието е Разстрел и изземване на откраднатите средства и собственост?
Докато в България не се промени Законът за Държавна Корупция най тежкото наказание да е Разстрел промяна няма да има!
Аз ще гласувам за Възраждане ако променят Закона За Държавна Корупция най тежкото наказание е да е Разстрел, може на Стадиона, може да е Тунел но Разстрел за Държавна Корупция в особено големи размери трябва да има.
10:04 03.09.2025
28 Промяна
10:05 03.09.2025
29 хе хе
10:05 03.09.2025
30 Азззззззз
10:06 03.09.2025
31 Промяна
До коментар #26 от "Пич":Не но все имам надежда че с влизането ни в Еврозоната ще има наистина хора политици държавници които ще искат и ще работят в действителност за България ВСЕ се надявам
Коментиран от #35, #36
10:07 03.09.2025
32 НАДЗИРАТЕЛ
10:08 03.09.2025
34 Промяна
До коментар #24 от "Дориана":ПЛАТЕНИЯТ СЕ РАЗВИХРИ ХАХАХАХАХАХА
10:08 03.09.2025
35 така е
До коментар #31 от "Промяна":България окончателно скъса руския синджир на 4.06.2025 и тогава започна Прехода към Демокрация. Едва преди месец излезнахме от 35 ггодишното безвремеие в което ни държеше Москва.
10:09 03.09.2025
36 Пич
До коментар #31 от "Промяна":Ти си по вреден от глупавите защото си наивен !!! Еврозоната не е измислена ти да си добре !!!
Коментиран от #45
10:10 03.09.2025
37 Хасковски каунь
10:10 03.09.2025
38 И Киев е Руски
10:10 03.09.2025
39 селяк
10:10 03.09.2025
42 Еврогей
10:11 03.09.2025
43 да удържим пътя.. а?
Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....
10:12 03.09.2025
44 Николай Бареков бивш евродепутат
Лидерът на най-голямата българска дясна партия и най-голямата българска партия в
Европейския парламент е бивш комунист и охрана на последния останал жив комунистически диктатор след Студената война в Европа!
Абсолютен фалш и цинизъм, който мултиплициран на хиляди, ще унищожи Брюксел.
Днес коалиционния партньор на Бойко Борисов и вицепремиер в правителството с неговия мандат е межди китайските комунисти и сталиниста Ким Чен Ун в Пекин. Официалният коалиционен партньор на Бойко Борисов вицепремиерът Атанас Зафиров твърди, че шефовете на БСП - министри като него, отишли, “за да се учат от успехите на Китайските комунисти”.
Това е краят на Бойко Борисов като десен политик. Цикълът на Борисов е затворен след 40 години заслужен трудов стаж - от Милицията и БКП до ККП - Китайската комунистическа партия.
Ето още една сериозна причина ЕНП, ако въобще е дясна партия, а тя отдавна не е, да изключи ГЕРБ. Ако ККП и БСП са едната причина, то Делян Пеевски и Ким Чен Ун са основателната втора такава, защото Борисов е заложник на единия, а другият се гушка с коалиционния му партньор. Целия
Коментиран от #49, #57, #58
10:12 03.09.2025
45 Промяна
До коментар #36 от "Пич":Дали с левчетата от валутният борд ще просперираш мислиш ли или със стабилната силна европейска валута която е на международният пазар
Коментиран от #60
10:13 03.09.2025
46 локумджия на кьор фишеци
чекмеджарницата да е гладък
за сметка на заблудени избирачи
10:13 03.09.2025
47 бг родина
10:14 03.09.2025
48 Мнение
10:14 03.09.2025
49 Промяна
До коментар #44 от "Николай Бареков бивш евродепутат":БАРЕКОВ ИЗЛЕЗЕ ХАХАХАХА ДА ГРОМИ БЪЛГАРИЯ СЪЩАТА БЪРГАРИЯ ОТ КОЯТО ПРИБИРА ЛЕСНИ ПАРИ ЦИНИК СИ ПЛАТЕНИЯТ СЛУГА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ
10:14 03.09.2025
50 Балкански герой
Коментиран от #59
10:15 03.09.2025
51 Единствената гаранция за реформите
10:15 03.09.2025
53 На никой нормален българин обаче
Нито пък заводите за барути и смърт. И да припомним! Атлантически тролчета,
засрамете се!
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
10:16 03.09.2025
55 братчед Гот от маалата
10:16 03.09.2025
57 Промяна
До коментар #44 от "Николай Бареков бивш евродепутат":ЖАЛКИЯТ БАРЕКОВ МИСЛИ ЗА СЕБЕ СИ БОРИСОВ Е 20 ГОДИНИ ПОЛИТИК МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ КМЕТ НА СОФИЯ ДЪРЖАВНИК ПОДКРЕПЯН ОТ ЕВРОПА БАПЕКОВ АКО НЕ Е БОРИСОВ ТИ С КАКВО ЩЕ ЗАЛЪГВАШ НЕВЕЖИТЕ ХАХАХАХА
10:17 03.09.2025
58 Видях...
До коментар #44 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Продължението на Барека е ужасно. Прикачил е на бившия си кум борисов снимки и записи от 1996 година до сега. Снимки с тодор живков,снкмки с путин, медведев и ердоган снкмки до паметника на съветската армия показващ червената си партийна книжка и думите му че е " роден съм с обич към русия",снимки от откриването на паметника на живков в Правец заедно с първанов и думите му че е "закърмен с партията майка социалист"
10:17 03.09.2025
59 всъщност
До коментар #50 от "Балкански герой":За 20 години Борисов пенсионира няколко поколения български политици. И тези ще пенсионира.
Коментиран от #66
10:18 03.09.2025
60 Пич
До коментар #45 от "Промяна":Още по глупави въпроси задаваш !!! С еврозоната ще загубиш и малкото суверенитет който ти е останал !!! А еврото е валута на една все по изоставаща икономика !!! Ръководена от все по отчайващи тъпаци !!!
Коментиран от #62, #73
10:19 03.09.2025
61 Оракула от Делфи
Към края на обиколката на страната , вътре в джипа се чува "глас"!
------------ На-ков, това до тука , всичко наше ли е... ?
Да шефе наше е ,дори и Метрото в Букурещ вече е наше!
"Гласът" с доволна въздишка и приповдигнато настроение пита!
-- Е ба-си , само ние ли работим в тази ЕО...???
10:20 03.09.2025
62 е ми нищо
До коментар #60 от "Пич":нека ни е.
10:20 03.09.2025
63 бг родина
10:20 03.09.2025
64 До кога ? До кога бре хора? До кога.....
10:21 03.09.2025
65 Бойко корумпирания
10:23 03.09.2025
66 Може,
До коментар #59 от "всъщност":но ще остане в историята като най-простия, лъжлив и омразен политик.
10:25 03.09.2025
67 бг родина
10:25 03.09.2025
68 бг родина
10:27 03.09.2025
69 Гост
10:28 03.09.2025
71 Факт
10:29 03.09.2025
72 Смешник
Коментиран от #76
10:29 03.09.2025
73 Промяна
До коментар #60 от "Пич":България не е остров изолиран от света нали Суверенитет хахахахахахаха колко години бяхме зависими от СССРи ни лъжеха жестоко Европа е нашият път но много сме изостанали това е а проруските всякакви лъжат мажат Стопираха влизането ни заедно с Хърватия но сега ще вървим напред Това е
10:29 03.09.2025
74 Не е важно
10:30 03.09.2025
75 Някой
Освен че лъгаха за нарушен договор, като по разглежданият договор се изисква нашето одобрение след одобрение по критерии (ДФЕС, член 140, параграф 3).
Потъпкаха конституцията (член 1, алинеи 2 (властта произтича от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)).
Потъпкаха демокрацията и избора на народа.
Просто ин управляват престъпници, мошеници и лъжци.
10:31 03.09.2025
76 Путинистче идиотче
До коментар #72 от "Смешник":Разпадна се СССР И СОЦА.....
10:31 03.09.2025
77 Време е за истината хора
Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....
И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.
10:31 03.09.2025