Борисов: Приоритетите са да удържим пътя на еврозоната

Приоритетите са да удържим пътя на еврозоната, така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов очерта основните планове за новия политически сезон в изявление за медиите на влизане в пленарната зала на Народното събрание.

Излъчването на химните на България и на ЕС, обаче, прекъсна Борисов, после той продължи.

"Вижте как се карат за бащинството на вота на недоверие", коментира лидерът на ГЕРБ задочния спор между партиите на кой е вотът на недоверие, кой ще го подкрепи и кой ще го внесе пръв.