Асен Василев пита: Какво дири вицепремиерът на евроатлантическото правителство в Китай без знанието на премиера

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев изрази възмущение от посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.

"Като е такъв велик евроатлантик (лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов) и като казва, че ние сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера", попита той пред репортери в кулоарите на парламента, цитиран от dariknews.bg.

Василев заяви, че България трябва да развива отношенията си с Китай, но това трябва да е ясно обявена държавна политика.

Той каза, че групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) се надява всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие срещу кабинета.

Василев отново подчерта темата на вота, а именно - "завладяването на държавата от Борисов и Пеевски и лошите последствия (от това) за българските граждани".

"Правителството иска да бръкне в джоба на всеки български гражданин, защото не им стигат парите за кражба", заяви председателят на ПП.

Той заяви, че в момента се води вътрешнопартийна проверка относно делата срещу бившия заместник – кмет на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благомир Коцев.