Асен Василев пита: Какво дири вицепремиерът на евроатлантическото правителство в Китай без знанието на премиера

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев изрази възмущение от посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.
"Като е такъв велик евроатлантик (лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов) и като казва, че ние сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера", попита той пред репортери в кулоарите на парламента, цитиран от dariknews.bg.
Василев заяви, че България трябва да развива отношенията си с Китай, но това трябва да е ясно обявена държавна политика.
Той каза, че групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) се надява всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие срещу кабинета.
Василев отново подчерта темата на вота, а именно - "завладяването на държавата от Борисов и Пеевски и лошите последствия (от това) за българските граждани".
"Правителството иска да бръкне в джоба на всеки български гражданин, защото не им стигат парите за кражба", заяви председателят на ПП.
Той заяви, че в момента се води вътрешнопартийна проверка относно делата срещу бившия заместник – кмет на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благомир Коцев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #7 от "Последния Софиянец":И какво като влезеш в парламента Безработен безделник антибългарски
За невежите припомням,че Комунизма е обявен за Престъпен строй със Закон в Република България !!!!
28 Ъхъъъъъ... стратегически партньор ни е
Президентът участва в откриването на търговско изложение на водещи китайски компании в сферата на технологиите, иновациите, дигитализацията, транспорта и енергетиката
През последните години Китай се утвърди като стратегически партньор на България и ние се отнасяме с огромно уважение към неговата хилядолетна история, култура, традиции и впечатляващото икономическо и научно-техническо развитие на страната през последните години. Това заяви президентът Румен Радев по време на откриването на търговско изложение на водещи китайски компании, лидери в областта на технологиите, иновациите, дигитализацията, банковото дело, логистиката, транспорта и енергетиката. Форумът е част от събитията у нас по повод 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Китай и има за цел насърчаване на двустранното сътрудничество в областта на инвестициите. Преди откриването на изложението държавният глава проведе среща с представители на китайските компании, участващи във форума. В срещата участва и посланикът на Китайската народна република у нас Дай Цинли
33 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
.... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
38 Какво
Кажи, Кокорчо!
42 И Индия...
До коментар #2 от "Ъъъъ":Всъщност най-големият им враг е идиосинкразията им за значимост Когато един обратвняк си внуши, че е прав, става посмешище....
45 Вице премиера е разузнавач
контра дезинформация
До коментар #43 от "Димо":Олигархия,мафия,култ към личността! Това е ЕВРОПЕЙСКИЯ модел на управление!
50 Някои са благодарни че ни има като
До коментар #40 от "Димо":Държава след руско-турската война 1877-1878 година
До коментар #38 от "Какво":Какво питаш Не виждаш ли че там са отишли по важни държавни дела далеч от семействата В почивката си пият кафето
53 Ей, задушеният,
До коментар #40 от "Димо":попрочети историята поне на България, сравни как по времето на " третата национална катастрофа" сме сред първите 30 страни в света по жизнен стандарт, виж къде сме сега, пък после поеми дълбок въздух ... Замириса ти на.... от фон дер лай..Ен, нали? Щастливец....
