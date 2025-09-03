Новини
Асен Василев пита: Какво дири вицепремиерът на евроатлантическото правителство в Китай без знанието на премиера

Асен Василев пита: Какво дири вицепремиерът на евроатлантическото правителство в Китай без знанието на премиера

3 Септември, 2025 12:20

"Правителството иска да бръкне в джоба на всеки български гражданин, защото не им стигат парите за кражба", заяви председателят на ПП

Асен Василев пита: Какво дири вицепремиерът на евроатлантическото правителство в Китай без знанието на премиера - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев изрази възмущение от посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.

"Като е такъв велик евроатлантик (лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов) и като казва, че ние сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера", попита той пред репортери в кулоарите на парламента, цитиран от dariknews.bg.

Василев заяви, че България трябва да развива отношенията си с Китай, но това трябва да е ясно обявена държавна политика.

Той каза, че групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) се надява всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие срещу кабинета.

Василев отново подчерта темата на вота, а именно - "завладяването на държавата от Борисов и Пеевски и лошите последствия (от това) за българските граждани".

"Правителството иска да бръкне в джоба на всеки български гражданин, защото не им стигат парите за кражба", заяви председателят на ПП.

Той заяви, че в момента се води вътрешнопартийна проверка относно делата срещу бившия заместник – кмет на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благомир Коцев.


България
  • 1 Асане асане

    51 17 Отговор
    Принципно си прав ама и ти не си цвете за мирисане доста беше на власт доста се окака

    12:22 03.09.2025

  • 2 Ъъъъ

    64 13 Отговор
    И Китай ли са врагове на ппдб/ЛГБТ?

    Коментиран от #42

    12:23 03.09.2025

  • 3 ЗАФИРОВ СЕ УЧИ

    29 3 Отговор
    ЩЕ ПРАВИ ПАРАДА ЗА 9-ти СЕПТЕМВРИ

    12:24 03.09.2025

  • 4 Дири делавера

    39 6 Отговор
    Като в България за нищо на става освен за слуга на Тиквата , отива да се подмазва там.

    12:24 03.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Другарят

    41 5 Отговор
    ЗаВиров е винаги в шпагат , лъже - маже , интересчия без ценностна система , като Боковата шайка ! Не знам какво дири в Китай , но какво дири в политиката на България , както и огромна част като него !

    12:31 03.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    20 11 Отговор
    Докато се мъчехме да влезем в парламента отсреща пред Президентството Умните и красивите само гледаха.Позор за тях!

    Коментиран от #22

    12:32 03.09.2025

  • 8 с две гънки, но с дънки

    14 2 Отговор
    Бая кретен пише тука!

    12:32 03.09.2025

  • 9 Цвете

    8 19 Отговор
    И аз се питам???? СЕГА е хубаво да бъде излъчен по всички телевизии и да се види, кой за кого работи. Аман от тия, дето крадат и станаха Милионери на нашият гръб.Още от 1990 година тези ликвидираха Всичко, за да се Докопат до Властта и до днес КРАДАТ, А САМО МРЪНКАТ, ЧЕ ЩЕ СЕ ОПРАВИМ. ПЪЛНИ ДЖОБОВЕ, А ХОРАТА МИЗЕРСТВАТ.СТИГА ВЕЧЕ, ДО ГУША НИ ДОЙДОХТЕ. МАХАЙТЕ СЕ, НИКОЙ НЯМА ДА ГЛАСУВА ЗА ВАС, ПРЕДАТЕЛИ РУСКИ. 😠😠😠🤡😠🤡😠🤡😠🤡🤡🤡🤡🤡😠🤡🤡

    12:33 03.09.2025

  • 10 бг родина

    21 1 Отговор
    ОТИВА ДА ЛАПА КЮФТЕТА И Н А ЕКСКУРЗИЯ

    12:33 03.09.2025

  • 11 Пен

    45 4 Отговор
    На мен ми е интересно Боко какво прави навсякъде при положение ,че не е премиер.

    12:34 03.09.2025

  • 12 Цвете

    7 12 Отговор
    И аз се питам???? СЕГА е хубаво да бъде излъчен по всички телевизии и да се види, кой за кого работи. Аман от тия, дето крадат и станаха Милионери на нашият гръб.Още от 1990 година тези ликвидираха Всичко, за да се Докопат до Властта и до днес КРАДАТ, А САМО МРЪНКАТ, ЧЕ ЩЕ СЕ ОПРАВИМ. ПЪЛНИ ДЖОБОВЕ, А ХОРАТА МИЗЕРСТВАТ.СТИГА ВЕЧЕ, ДО ГУША НИ ДОЙДОХТЕ. МАХАЙТЕ СЕ, НИКОЙ НЯМА ДА ГЛАСУВА ЗА ВАС, ПРЕДАТЕЛИ РУСКИ. 😠😠😠🤡😠🤡😠🤡😠🤡🤡🤡🤡🤡😠🤡🤡

    12:34 03.09.2025

  • 13 Мнение

    13 19 Отговор
    Кремъл не може да вземе властта в България чрез партия, няма такова проруско мнозинство, но може да го постигне чрез корупция, тоест чрез бойко и пеевски.

    12:34 03.09.2025

  • 14 Ива

    33 4 Отговор
    А аз се питам каокво дири председател на БСП в евроатлантическото правителство, ръководено от ГЕРБ ,поддържащо войната в Украйна

    12:35 03.09.2025

  • 15 лошо било

    13 5 Отговор
    работел против господарите и в полза на хората в държавата. Определено това да работиш за хората е лошо .. според Ас. Вас. трябвало отговорност да се търсела. Аз бих потърсил отговорност на всички т.нар "атлантици", но това ще стане, щом окупационните войски напуснат територията

    12:35 03.09.2025

  • 16 Абе

    2 1 Отговор
    Дири та о ноди.

    12:36 03.09.2025

  • 17 Доколенко

    20 2 Отговор
    А за парада на онези с прашките,ще искаш ли разрешение?

    12:38 03.09.2025

  • 18 Оракула от Делфи

    9 17 Отговор
    Депутатът Зафиров е в Пекин , като гаранция, че шпионите на Путин работят неубезспокоявани в Българския Парламент!

    12:41 03.09.2025

  • 19 Що не

    11 1 Отговор
    марширува ЗаВиров редом с Путин ? Нали уж за войник учил , баща му военен ! Де се завря и спотаи тоя "мъж" ?

    12:41 03.09.2025

  • 20 Тервел

    10 0 Отговор
    Зафирката и Гуцанката се намразиха жестоко , след като Гуцанката загуби битката за председател на БСП. Гуцанката вече не говори с никой от депутатите в групата на БСП.

    12:47 03.09.2025

  • 21 Пекинска патица

    15 0 Отговор
    За банкета след парада е отишъл. Флинстоун явно е почитател и на китайската кухня, освен на гербавите кьорсофри.

    12:48 03.09.2025

  • 22 Промяна

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    И какво като влезеш в парламента Безработен безделник антибългарски

    12:49 03.09.2025

  • 23 иваничка

    9 9 Отговор
    Василев направи много за българските пенсионери, но прекалената му русофобия е вредна!

    12:51 03.09.2025

  • 24 Ветеран от Протеста

    13 14 Отговор
    По покана на Китайската Комунистическа партия ,освен Зафиров ,редом с Путин са и заместник-председателя на БСП Калоян Паргов, заместник-председателя на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министъра на регионалното развитие Дора Янкова, заместник-министъра на земеделието Стефан Бурджев и кмета на пещера Йордан Младенов.
    За невежите припомням,че Комунизма е обявен за Престъпен строй със Закон в Република България !!!!

    12:51 03.09.2025

  • 25 Карлос Друсар

    12 3 Отговор
    И майка си би продал за две скъсани гей знаменца, само и само да нямаме взаимоотношения с други държави освен либерастките продънени клоaки от гeйробската уния.

    12:52 03.09.2025

  • 26 Хахо

    18 2 Отговор
    Кокорчо като какъв държи сметка?

    12:53 03.09.2025

  • 27 Смешник

    15 2 Отговор
    Василев е прав но от неговата си камбанария на евроатлантик Иначе Зафиров и компания трябва да кажат на какви разноски и кой ги е пратил на парада в Китай при положение че са участници в правителство поддържащо фашисткия режим в Киев

    12:53 03.09.2025

  • 28 Ъхъъъъъ... стратегически партньор ни е

    7 2 Отговор
    Пуяк! .... 2024 година какво каза Държавният глава? : Китай е стратегически партньор на България и пред нашите страни има значителен потенциал за сътрудничество
    Президентът участва в откриването на търговско изложение на водещи китайски компании в сферата на технологиите, иновациите, дигитализацията, транспорта и енергетиката

    През последните години Китай се утвърди като стратегически партньор на България и ние се отнасяме с огромно уважение към неговата хилядолетна история, култура, традиции и впечатляващото икономическо и научно-техническо развитие на страната през последните години. Това заяви президентът Румен Радев по време на откриването на търговско изложение на водещи китайски компании, лидери в областта на технологиите, иновациите, дигитализацията, банковото дело, логистиката, транспорта и енергетиката. Форумът е част от събитията у нас по повод 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Китай и има за цел насърчаване на двустранното сътрудничество в областта на инвестициите. Преди откриването на изложението държавният глава проведе среща с представители на китайските компании, участващи във форума. В срещата участва и посланикът на Китайската народна република у нас Дай Цинли

    13:01 03.09.2025

  • 29 000

    4 3 Отговор
    Правителството не е вечно. Русия се върна на Балканите.

    13:01 03.09.2025

  • 30 Само да добавя

    5 3 Отговор
    Не се възмущавай, че ще заслабнеш. Някой трябва да укрепва дружбата с Китай, че и икономическите връзки.

    13:01 03.09.2025

  • 31 Абсурдистан

    3 4 Отговор
    Еврогеят се евронерви пак. А дали изобщо е еврогей или само без евро....!

    13:03 03.09.2025

  • 32 Ъхъъъъъ... пуяк !

    7 2 Отговор
    Никой не го интересува кви глупости дрънкат от "атлантическото нелегитимно правителство" на жалкото неадекватно същество дЖилезку ...."Китай е стратегически партньор на България и пред нашите страни има значителен потенциал за сътрудничество.." ....точка

    13:04 03.09.2025

  • 33 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    4 4 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    .... случаите на борисовия и пеевски слугинаж към Путлер са безкрайни.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    13:05 03.09.2025

  • 34 Коментар

    5 1 Отговор
    Ако се търсеха знания от премиера, нямаше да слагат за такъв Сламен Желязков . Той не знае, че Пловдив няма летище, а си кани гости. Да беше попитал раен ер как кацат. Сламен Желязков беше трениран с едно дело да признае Буда за своя майка и баща, а някакъв наркоразстринетел на Таки казва че му бил зет. Надявам г-н Пеевски да ги оправи, защото тези точно го накиснаха пред американци, британци и араби

    13:07 03.09.2025

  • 35 Естествено че ще е без

    3 1 Отговор
    знанието на премиера дЖилезку. Някой въобще тоя брои ли го за слива ?

    13:07 03.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Димо

    2 2 Отговор
    Вицепремиерът е комунист,т.с. бетонна глава. Премиерът подчинен на Пеевски! Следват линията: да направим всичко по силите си, за да не се откъснем от руското влияние!

    13:08 03.09.2025

  • 38 Какво

    5 3 Отговор
    правят Кирчо и Ленчето н интимна вечеря в Атина с правителствения самолет?

    Кажи, Кокорчо!

    Коментиран от #51

    13:09 03.09.2025

  • 39 Ей това е важното !

    2 0 Отговор
    Той каза, че групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) се надява всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие срещу кабинета.

    13:09 03.09.2025

  • 40 Димо

    5 2 Отговор
    И точно това руско влияние ни задушава вече 150 години.

    Коментиран от #50, #53

    13:09 03.09.2025

  • 41 Вучич

    3 1 Отговор
    в Народна Република Китай поне официално , а Ганьовият инкогнито !

    13:09 03.09.2025

  • 42 И Индия...

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъ":

    Всъщност най-големият им враг е идиосинкразията им за значимост Когато един обратвняк си внуши, че е прав, става посмешище....

    13:10 03.09.2025

  • 43 Димо

    4 1 Отговор
    Олигархия,мафия,култ към личността! Това е руския модел на управление!

    Коментиран от #49

    13:10 03.09.2025

  • 44 Аква

    3 2 Отговор
    Не само делегацията на БСП, но и Борисов, Пеевски и Роско трябваше да са там на парада за победата над фашизма. Саво така щяха да изперат мръсния си имидж на подкрепящи неонацизма в Европа. Там трябваше да бъдат и Гого Лозанов, А.Атанасов, Ал.Йорданов и тагаренковци. Всичките вкупом да се покаят за подкрепата си на украинския фашизъм.

    13:10 03.09.2025

  • 45 Вице премиера е разузнавач

    2 0 Отговор
    И събира информация и дезинформация и
    контра дезинформация

    13:11 03.09.2025

  • 46 Само предлагам

    1 0 Отговор
    Винаги е било така в нашата мила Родинка КРАДЕЦА ДА ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА Но едно е да има свидетели а друго е да нарочиш когото си поискаш

    13:11 03.09.2025

  • 47 Кит

    1 2 Отговор
    Абе, и ние се питаме какво прави вечер един финансов мошеник, назначен за финансов министър, из клубовете за мъжки ласки, ама отговор няма и няма...

    13:12 03.09.2025

  • 48 А да не би случайно

    2 1 Отговор
    премиерчето дЖилезку да информира някой като си вя гащите в Киев? А? .. Да не би случайно за един куп глупости които надрънка дЖилезку решения на МС на заседания да е имало? А? ....

    13:12 03.09.2025

  • 49 Шмайзер

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Димо":

    Олигархия,мафия,култ към личността! Това е ЕВРОПЕЙСКИЯ модел на управление!

    13:13 03.09.2025

  • 50 Някои са благодарни че ни има като

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Димо":

    Държава след руско-турската война 1877-1878 година

    13:13 03.09.2025

  • 51 Кирпич

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Какво":

    Какво питаш Не виждаш ли че там са отишли по важни държавни дела далеч от семействата В почивката си пият кафето

    13:15 03.09.2025

  • 52 Хмм

    1 4 Отговор
    проявил Зафиров кураж да отиде в Китай вместо да съпровожда лайен и да хвали борисов, че харизал военния завод в Сопот на любимите си германци, че в Германия се натресе, за да изпревари президента който имаше официална покана

    13:16 03.09.2025

  • 53 Ей, задушеният,

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Димо":

    попрочети историята поне на България, сравни как по времето на " третата национална катастрофа" сме сред първите 30 страни в света по жизнен стандарт, виж къде сме сега, пък после поеми дълбок въздух ... Замириса ти на.... от фон дер лай..Ен, нали? Щастливец....

    Коментиран от #63

    13:19 03.09.2025

  • 54 Абе тея всички от небето ли падат?

    3 2 Отговор
    Поне в 3 документа е заявявано, че Китай е стратегически партньор на България !

    13:20 03.09.2025

  • 55 Поредното доказателство

    2 3 Отговор
    Че всички атлантенца са малоумни същества и не знаят какво са гласували и разписвали в годините

    13:23 03.09.2025

  • 56 Ще подарим

    1 1 Отговор
    По един барутен завод на братска Русия и Китай. ...

    13:25 03.09.2025

  • 57 бай Иван

    1 2 Отговор
    Дири индулгенции ама няма да им се получи .Това е партия хемелеон .Никой не знае какво точно иска, защо го иска и как да го направи. И остава ,че освен да лапка кинти откъдето може за друго не става.

    13:25 03.09.2025

  • 58 бай Иван

    1 4 Отговор
    А тоя що не е в ареста за корупция да питаме????

    13:26 03.09.2025

  • 59 мдааа Дааа

    2 3 Отговор
    Ами по добре в Китай от колкото при юропедалите в бриксел...

    13:30 03.09.2025

  • 60 Доста от

    1 1 Отговор
    нашите политически клоуни са руски подлоги, сега вече има и китайски такива!

    13:40 03.09.2025

  • 61 Деди

    0 2 Отговор
    Простичко бе, Асенчо, много простичко - иска и той, завалията да влезе в нашите " новини", с и като вас ПП-истите по скоро да бутне това продажно управление. Уж си, бир- парча политик, требе да схващаш нещата!

    13:43 03.09.2025

  • 62 Анонимен

    1 0 Отговор
    А ти къв го дириш, при положение, че не знаеш къде живееш даже!

    13:45 03.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Цецко

    0 0 Отговор
    Китайците като го видят с това дупище ще го помислят за българска панда.

    13:59 03.09.2025

