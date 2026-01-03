Орлин Колев: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, и такива, които не могат

Има практика на Конституционния съд, когато е решен определен въпрос, да не се допуска повторно разглеждане. Има немалко такива случаи. Но има и такива, при които близки по съдържание въпроси са допуснати за повторно разглеждане от КС. Така конституционалистът Орлин Колев коментира темата за референдума за еврото в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
„Пряката и представителната демокрация са проявление на народния суверенитет. Но пряката демокрация, изразена чрез референдум, трябва да съответства на конституционните рамки”, обсяни той.
По негови думи има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат.
За членството на България в ЕС следва да се има предвид чл. 4 от Конституцията и на чл. 9 ал. 3 и ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, заяви експертът.
Колев коментира и възможните опции за служебен премиер. Според него, ако за Андрей Гюров няма краен съдебен акт, който да каже, че той не е в конфликт на интереси и може да бъде част от „домовата книга, той не може да бъде част от този списък.
Конституционалистът посочи, че правителството в оставка ще продължи работата си, докато не бъде заменено от друг Министерски съвет – редовен или служебен.
На въпроса докога Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор Колев заяви: „Докато не бъде избран друг от съответната колегия във Висшия съдебен съвет.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Такова дебело животно само
Коментиран от #19, #39
20:40 03.01.2026
2 Гергана Сотирова
20:40 03.01.2026
3 В оставка да си правят делаверите?
Коментиран от #42
20:41 03.01.2026
4 Този
20:41 03.01.2026
5 ДрайвингПлежър
20:42 03.01.2026
6 ?????
Конституционалистът казал може и да е така, но може и да не е така.
Истински конституционалист ще да е.
Евалла на момчето.
Умее ги.
20:43 03.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 недопустими
по въпроси ратифицирани от НС с 231 гласа за по международни споразумения.
20:44 03.01.2026
9 Марио
Коментиран от #14
20:46 03.01.2026
10 Дик диверсанта
20:46 03.01.2026
11 оня с питон.я
Коментиран от #25
20:47 03.01.2026
12 Голяма
20:49 03.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 но преразгледан
До коментар #9 от "Марио":в съдебна процедура, уважаеми йористе.
Коментиран от #32
20:50 03.01.2026
15 тиквата
"Икономист": Българите смениха валутата, време е да изхвърлят лидерите на корупцията
„България отдавна се люшка между олигархичната машинна за политика и неуспешните опити за реформи. Борисов, бивш бодигард с чар на човек от народа, управлява страната с прекъсвания от 2009 г. насам. Неговата партия е начело на широко разпространената корупция, загубата на независимост на съдебната система и политическото завладяване на повечето медии.“
Това пише сп. „Икономист“ в коментар, който е по повод въвеждането на еврото като национална валута в Бълтария. В него е описано накратко кои са Делян Пеевски и коалиционните партньори в управлението. Заглавието е „Българите се присъединяват към еврозоната и изгонват правителството си“ с подзаглавие „Огромни антикорупционни протести дават шанс за реформи“.
Коментиран от #36, #38
20:51 03.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тоя
20:52 03.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 кво да прави човечеца
До коментар #1 от "Такова дебело животно само":не е луд който яде баницата
а тез хорица дето им я дават на избори
20:54 03.01.2026
20 дядото
щом цен зу ра та се задейства от изложените мисли,ясно накъде отива държавата и света.пфу
20:54 03.01.2026
21 Да,бе
20:56 03.01.2026
22 Майстора
Тези хора,които са над 100 кг. или тези , копито са под 100 ?
20:56 03.01.2026
23 Спецназ
Такива въпроси, които да НЕ подлежат на Референдум!
НАРУШАВАТЕ Конституцията, ВЕ!!
Там ясно се разпорежда КАК и КОЙ инициира Референдум, брой подписи и те така!
КВИ СТЕ ВИЕ, ВЕ??
20:56 03.01.2026
24 дядото
какви избори,каква държавност.всеки по-силен може да унищожи физически избора на хората.факт.
20:56 03.01.2026
25 Сила
До коментар #11 от "оня с питон.я":Този е циганин , не знаеш ли ....баща му беше първия циганин депутат , от БСП ...видински цигани са !!! Те така си изглеждат ...
20:57 03.01.2026
26 нннн
21:00 03.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Спецназ
че искат да се върнат в Каменната ера без ток и с лъкове и прашки-
без телефони- ЕКО Живот, Баце!
ТОВА е волята на Народа, ВЕ!!
ВИЕ ли дебелог,зите ще НИ казвате какво ни се иска??:
ГНИДИ!
21:00 03.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Перо
21:04 03.01.2026
31 Цветан Ризов Цънцароввреме
21:05 03.01.2026
32 Марио
До коментар #14 от "но преразгледан":Да, считам че при новооткрити факти и обстоятелства се променя фактическата обстановка и въпросът за допустимостта следва да бъде разгледан отново. По просто не знам как да го кажа. А ти ми говориш за възобновяване, пререшаване или нещо друго. Но най вече се заяждаш ненужно.
21:09 03.01.2026
33 Точен
21:16 03.01.2026
34 Така е
21:20 03.01.2026
35 Да смените дилара паляци :)
21:34 03.01.2026
36 Промяна
До коментар #15 от "тиквата":ВРЕМЕ Е ДА БЪДАТ ИЗХВЪРЛЕНИ ПЛАТЕНИТЕ ЛИДЕРИ НА ШАРЛАТАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ ТОВА ЗАЩО НЕ Е НАПИСАНО МЕТЕЖИТЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ КОЙ ПЛАТИ КОЙ
21:36 03.01.2026
37 Факт
21:36 03.01.2026
38 Промяна
До коментар #15 от "тиквата":ИКОНОМИСТ Е ПРОПУСНАЛ ДА НАПИШЕ ЗА САБОТЬОРИТЕ ШАРЛАТАНИ КОИТО ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВИН БИЗНЕС НЕКОРУПЦИОНЕРИТЕ КРАДАТ ПО МАЛКО ПРОЦЕНТИ ХАХАХАХАХАХА ДОНОСНИЦИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е ПРОПУСНАЛ ИКОНОМИСТ ДА НАПИЩЕ РАЗБИРА СЕ КОЙ Е ПОРЪЧАЛ СТАТИЯТА ЛИ СЪЩИТЕ КОИТО СЪС СИЛА ИСКАТ ВЛАСТТА
Коментиран от #44
21:40 03.01.2026
39 Шопо
До коментар #1 от "Такова дебело животно само":Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #48
21:42 03.01.2026
40 факт
21:43 03.01.2026
41 Анонимен
21:43 03.01.2026
42 Ивон
До коментар #3 от "В оставка да си правят делаверите?":Този лизач на Пеевски повече не го показвайте.
21:46 03.01.2026
43 д-р Куков - психиатър
21:48 03.01.2026
44 Ивон
До коментар #38 от "Промяна":Пак опорки колко са лоши другите.Стига си хейтил и защитавал Борисов крадеца..
Коментиран от #45, #46
21:50 03.01.2026
45 Промяна
До коментар #44 от "Ивон":Извинявай но вие шарлатанските драскачи се смятате тук за неприкосновени а вашите лъжи извънземни хахахахахахаха И ПЕТ ПАРИ НЕ ДАВАМ ЗА ПЕЕВСКИ ИНТЕРЕСУВА МЕ РАЗВИТИЕТО ЕВРОПЕЙСКОТО НА БЪЛГАРИЯ А НЕ ШАРЛАТАНСКИТЕ ИЗМАМИ КОИТО СЕ СЕ ВИЖДАТ ЯСНО С ПРОСТО ОКО АЗ ЖИВЕЯ ТУК И НЕ ЖЕЛАЯ АЛА БАЛАНИЦАТА ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА РУШИ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЯ ПЕЕВСИ НЕ МЕ КАСАЕ НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА ИЗВЪН ДУМАТА ПЕЕВСКИ ДРУГО НЕ ЗНАЕШ ХАХАХАХАХА
21:56 03.01.2026
46 Промяна
До коментар #44 от "Ивон":И КАК РАЗБРА ЧЕ БОРИСОВ Е ЕДИ КАКЪВ СИ ЗАЩО НЕ ГИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТИТЕ ЗА ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ИЛИ ТУК ДО ПРИПАДЪК ДРАСКАШ ШАРЛАТАНСКИТЕ СИ ГНУСОТИИИ НО МЕН НЯМАШ КАК ДА ИЗМЕТРИШ С ПЛИТКИТЕ СИ ДРАСКАНИЦИ ТОВА ГО ЛЪЖИ ПРЕД ОНЕЗИ ВИКАЧИТЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ НЕ НА МЕН ТИЯ
22:00 03.01.2026
47 Споко
22:00 03.01.2026
48 Умен
До коментар #39 от "Шопо":Късно е либе за китка.
22:09 03.01.2026
49 Дядо
22:15 03.01.2026