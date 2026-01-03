Новини
Орлин Колев: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, и такива, които не могат

Орлин Колев: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, и такива, които не могат

3 Януари, 2026

Конституционалистът коментира и т.нар. "домова книга"

Орлин Колев: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, и такива, които не могат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има практика на Конституционния съд, когато е решен определен въпрос, да не се допуска повторно разглеждане. Има немалко такива случаи. Но има и такива, при които близки по съдържание въпроси са допуснати за повторно разглеждане от КС. Така конституционалистът Орлин Колев коментира темата за референдума за еврото в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„Пряката и представителната демокрация са проявление на народния суверенитет. Но пряката демокрация, изразена чрез референдум, трябва да съответства на конституционните рамки”, обсяни той.

По негови думи има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат.

За членството на България в ЕС следва да се има предвид чл. 4 от Конституцията и на чл. 9 ал. 3 и ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, заяви експертът.

Колев коментира и възможните опции за служебен премиер. Според него, ако за Андрей Гюров няма краен съдебен акт, който да каже, че той не е в конфликт на интереси и може да бъде част от „домовата книга, той не може да бъде част от този списък.

Конституционалистът посочи, че правителството в оставка ще продължи работата си, докато не бъде заменено от друг Министерски съвет – редовен или служебен.

На въпроса докога Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор Колев заяви: „Докато не бъде избран друг от съответната колегия във Висшия съдебен съвет.”


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Такова дебело животно само

    43 5 Отговор
    предизвиква отвращение. Всички дебили на фронтовата линия за да защитят липсата на референдум за еврото.

    Коментиран от #19, #39

    20:40 03.01.2026

  • 2 Гергана Сотирова

    25 2 Отговор
    Мале, какъв е сладък!😍 Ще те изпапкам, ей! 😍

    20:40 03.01.2026

  • 3 В оставка да си правят делаверите?

    26 4 Отговор
    А народа ги е изгонил за делавери.

    Коментиран от #42

    20:41 03.01.2026

  • 4 Този

    28 3 Отговор
    Да не е Господ за да решава какво може, какво е допустимо и какво не може. То при бай Тошо имаше по голяма демокрация

    20:41 03.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    28 6 Отговор
    Нема яд Шишко - референдум за лева е невъзможен... АМА РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАПУСКАНЕ НА ЕС Е ВЪЗМОЖЕН!!!

    20:42 03.01.2026

  • 6 ?????

    28 1 Отговор
    Ха ха.
    Конституционалистът казал може и да е така, но може и да не е така.
    Истински конституционалист ще да е.
    Евалла на момчето.
    Умее ги.

    20:43 03.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 недопустими

    11 1 Отговор
    Да проведем референдум с въпрос Съгласни ли сте да отменим референдумите или отменим изборите или ...
    по въпроси ратифицирани от НС с 231 гласа за по международни споразумения.

    20:44 03.01.2026

  • 9 Марио

    22 1 Отговор
    Като юрист мога да кажа че при наличието на новооткрити факти и обстоятелства няма такъв въпрос който не може да бъде преразгледан

    Коментиран от #14

    20:46 03.01.2026

  • 10 Дик диверсанта

    25 1 Отговор
    Този дебелак не беше ли пеефско назначение.

    20:46 03.01.2026

  • 11 оня с питон.я

    26 0 Отговор
    Дебели индивиди не трябва да бъдат допускани до власт и ключови позиции. Това са алчни и лакоми хора.

    Коментиран от #25

    20:47 03.01.2026

  • 12 Голяма

    18 0 Отговор
    "мъдрост" , бе !

    20:49 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 но преразгледан

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Марио":

    в съдебна процедура, уважаеми йористе.

    Коментиран от #32

    20:50 03.01.2026

  • 15 тиквата

    13 2 Отговор
    The Economist: Българите смениха валутата, време е да изхвърлят лидерите на корупцията
    "Икономист": Българите смениха валутата, време е да изхвърлят лидерите на корупцията

    „България отдавна се люшка между олигархичната машинна за политика и неуспешните опити за реформи. Борисов, бивш бодигард с чар на човек от народа, управлява страната с прекъсвания от 2009 г. насам. Неговата партия е начело на широко разпространената корупция, загубата на независимост на съдебната система и политическото завладяване на повечето медии.“

    Това пише сп. „Икономист“ в коментар, който е по повод въвеждането на еврото като национална валута в Бълтария. В него е описано накратко кои са Делян Пеевски и коалиционните партньори в управлението. Заглавието е „Българите се присъединяват към еврозоната и изгонват правителството си“ с подзаглавие „Огромни антикорупционни протести дават шанс за реформи“.

    Коментиран от #36, #38

    20:51 03.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тоя

    12 1 Отговор
    човек гърбица от сланина ли носи , я как му седи сакото ?

    20:52 03.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 кво да прави човечеца

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Такова дебело животно само":

    не е луд който яде баницата
    а тез хорица дето им я дават на избори

    20:54 03.01.2026

  • 20 дядото

    5 1 Отговор
    към ком.16 и 18
    щом цен зу ра та се задейства от изложените мисли,ясно накъде отива държавата и света.пфу

    20:54 03.01.2026

  • 21 Да,бе

    11 2 Отговор
    Орлинчооуу,само въпросът кой е баща ти не подлежи на референдум,че ще се изпокара цялата махала...

    20:56 03.01.2026

  • 22 Майстора

    11 4 Отговор
    И кой , господине, решава кои въпроси стават за референдум и кои не ?
    Тези хора,които са над 100 кг. или тези , копито са под 100 ?

    20:56 03.01.2026

  • 23 Спецназ

    11 3 Отговор
    НЯМА!

    Такива въпроси, които да НЕ подлежат на Референдум!

    НАРУШАВАТЕ Конституцията, ВЕ!!

    Там ясно се разпорежда КАК и КОЙ инициира Референдум, брой подписи и те така!

    КВИ СТЕ ВИЕ, ВЕ??

    20:56 03.01.2026

  • 24 дядото

    6 1 Отговор
    към ком.19
    какви избори,каква държавност.всеки по-силен може да унищожи физически избора на хората.факт.

    20:56 03.01.2026

  • 25 Сила

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "оня с питон.я":

    Този е циганин , не знаеш ли ....баща му беше първия циганин депутат , от БСП ...видински цигани са !!! Те така си изглеждат ...

    20:57 03.01.2026

  • 26 нннн

    2 0 Отговор
    Криво право.

    21:00 03.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Спецназ

    5 2 Отговор
    АКО хората с мнозинството според Конституцията на Референдум приемат,
    че искат да се върнат в Каменната ера без ток и с лъкове и прашки-

    без телефони- ЕКО Живот, Баце!

    ТОВА е волята на Народа, ВЕ!!

    ВИЕ ли дебелог,зите ще НИ казвате какво ни се иска??:

    ГНИДИ!

    21:00 03.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Перо

    8 0 Отговор
    Всичко е направено с двойни стандарти, двусмислие и вратички, това прави кочината бардак!

    21:04 03.01.2026

  • 31 Цветан Ризов Цънцароввреме

    12 1 Отговор
    Този си е едно дебело просто момче. Няма да казвам прасе за да не обиждани институцията. А конституцията се е самоизключила от много време...

    21:05 03.01.2026

  • 32 Марио

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "но преразгледан":

    Да, считам че при новооткрити факти и обстоятелства се променя фактическата обстановка и въпросът за допустимостта следва да бъде разгледан отново. По просто не знам как да го кажа. А ти ми говориш за възобновяване, пререшаване или нещо друго. Но най вече се заяждаш ненужно.

    21:09 03.01.2026

  • 33 Точен

    2 2 Отговор
    Орел си бе, врабчо...

    21:16 03.01.2026

  • 34 Така е

    4 2 Отговор
    Има въпроси, които не могат да бъдат предмет на референдум, но тях ги решава Господ, а не свинете в костюми!

    21:20 03.01.2026

  • 35 Да смените дилара паляци :)

    3 4 Отговор
    Така е защото ни унищожихте Икономиката , Земеделието , Войската и стойноста на лева си загуби лигитимността по Световните Пазари ! Разбира се че това беше направено за 35г. умишленно от всички партии до момента . Народа беше мачкан , унижаван , раздрелян и убиван в бъквалният смисъл ! Остана само въздуха , но както се оказа в ковидното време , че и сега и той е с пари .Земята ни също е заложена чрез заемите които теглят от Св. Банка без наше съгласие и може да се каже вече че НАРОДА НЯМА НИЩО и е излишен. Чакаме новият Фронт на Изток и паралелно с това Новият Щамп на Ковида . С това Утилизацията на Българите ще преключи по план ! 😎

    21:34 03.01.2026

  • 36 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "тиквата":

    ВРЕМЕ Е ДА БЪДАТ ИЗХВЪРЛЕНИ ПЛАТЕНИТЕ ЛИДЕРИ НА ШАРЛАТАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ ТОВА ЗАЩО НЕ Е НАПИСАНО МЕТЕЖИТЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ КОЙ ПЛАТИ КОЙ

    21:36 03.01.2026

  • 37 Факт

    3 1 Отговор
    Добре че има хора да разбират увъртяната Конституция!

    21:36 03.01.2026

  • 38 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "тиквата":

    ИКОНОМИСТ Е ПРОПУСНАЛ ДА НАПИШЕ ЗА САБОТЬОРИТЕ ШАРЛАТАНИ КОИТО ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВИН БИЗНЕС НЕКОРУПЦИОНЕРИТЕ КРАДАТ ПО МАЛКО ПРОЦЕНТИ ХАХАХАХАХАХА ДОНОСНИЦИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е ПРОПУСНАЛ ИКОНОМИСТ ДА НАПИЩЕ РАЗБИРА СЕ КОЙ Е ПОРЪЧАЛ СТАТИЯТА ЛИ СЪЩИТЕ КОИТО СЪС СИЛА ИСКАТ ВЛАСТТА

    Коментиран от #44

    21:40 03.01.2026

  • 39 Шопо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Такова дебело животно само":

    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #48

    21:42 03.01.2026

  • 40 факт

    2 3 Отговор
    Въпросите, които не могат да бъдат решавани на референдум, са посочени в закона. Конституцията не предвижда такива ограничения, което означава, че закона за прякото участие на гражданите в тази част е противоконституционен. Но в ЮЗУ не ги учат тези работи, затова наричаме възпитаниците им юзисти, а не юристи. Апропо лидерът на Ново начало също като този "конституционалист" е завършил ЮЗУ. Никой не може да си присвоява народния суверенитет другарю "конституционалист", а това означава, че народът пряко, чрез референдум, може да решава всички въпроси, които се отнасят до съдбата му, особено тези, които са му натрапили самозвани политици, като без да го питат са подписали международен договор. Щом един международен договор е подписан без референдум, значи въпросите, свързани с него, могат да се решават с референдум, включително и прекратяването на този договор.

    21:43 03.01.2026

  • 41 Анонимен

    2 1 Отговор
    Този въпрос с приемането на еврото е решен още 2005 година Проследете решения на държавата прочетете преди да ви лъжат Явно ви допада да ви мамят

    21:43 03.01.2026

  • 42 Ивон

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "В оставка да си правят делаверите?":

    Този лизач на Пеевски повече не го показвайте.

    21:46 03.01.2026

  • 43 д-р Куков - психиатър

    2 2 Отговор
    Браво!!!! Ей на това му се казва "пълен идиот"!!! И не мислете, че го обиждам!!!!! НЕ!!! Просто искам да кажа, че на този пухкав сладур главата му е ПЪЛНА С ИДЕИ !!!!! А като специалист ще кажа, че в погледа и начина на говорене ярко прозира диагнозата "маниакално-депресивна психоза".

    21:48 03.01.2026

  • 44 Ивон

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Пак опорки колко са лоши другите.Стига си хейтил и защитавал Борисов крадеца..

    Коментиран от #45, #46

    21:50 03.01.2026

  • 45 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ивон":

    Извинявай но вие шарлатанските драскачи се смятате тук за неприкосновени а вашите лъжи извънземни хахахахахахаха И ПЕТ ПАРИ НЕ ДАВАМ ЗА ПЕЕВСКИ ИНТЕРЕСУВА МЕ РАЗВИТИЕТО ЕВРОПЕЙСКОТО НА БЪЛГАРИЯ А НЕ ШАРЛАТАНСКИТЕ ИЗМАМИ КОИТО СЕ СЕ ВИЖДАТ ЯСНО С ПРОСТО ОКО АЗ ЖИВЕЯ ТУК И НЕ ЖЕЛАЯ АЛА БАЛАНИЦАТА ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА РУШИ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЯ ПЕЕВСИ НЕ МЕ КАСАЕ НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА ИЗВЪН ДУМАТА ПЕЕВСКИ ДРУГО НЕ ЗНАЕШ ХАХАХАХАХА

    21:56 03.01.2026

  • 46 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ивон":

    И КАК РАЗБРА ЧЕ БОРИСОВ Е ЕДИ КАКЪВ СИ ЗАЩО НЕ ГИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТИТЕ ЗА ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ИЛИ ТУК ДО ПРИПАДЪК ДРАСКАШ ШАРЛАТАНСКИТЕ СИ ГНУСОТИИИ НО МЕН НЯМАШ КАК ДА ИЗМЕТРИШ С ПЛИТКИТЕ СИ ДРАСКАНИЦИ ТОВА ГО ЛЪЖИ ПРЕД ОНЕЗИ ВИКАЧИТЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ НЕ НА МЕН ТИЯ

    22:00 03.01.2026

  • 47 Споко

    1 1 Отговор
    И тоя е в списъка. Дните им са преброени.

    22:00 03.01.2026

  • 48 Умен

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Шопо":

    Късно е либе за китка.

    22:09 03.01.2026

  • 49 Дядо

    0 0 Отговор
    Най - големият кoшмар е референдум за шкeмбето. В шкeмбето се раждат и живеят управляващи мозъка на човека паpазити. Затова не може да има референдум против шкeмбaците!

    22:15 03.01.2026

