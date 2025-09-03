От "Да, България" поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай. "Той гледа на изток"

Ние от "Да, България" разработихме план за отпор и противопоставяне на завладяната държава. С него смятаме да покажем, че тази страна може да се управлява по различен начин и че ние можем да бъдем алтернатива на управляващото мнозинство. Това заяви Ивайло Мирчев на брифинг в Народното събрание, цитиран от novini.bg.
На първо място в този план - постоянна протестна готовност, много силно взаимодействие с гражданите, както и протестно противодействие на завладяната държава. Затова стартираме още от днес с протест пред Съдебната палата в 18.30 часа. Този процес ще продължи в други градове от страната, обяви Мирчев.
Ивайло Мирчев представи и други точки от плана: Нов договор за политическо представителство и взаимодействие с гражданите; Създаване на програмен борд, който да включва граждани, политици и експерти, които ще участват във вземането на най-важните решения; Силна обща проевропейска кандидатура за президент; Премахване на руското влияние в България чрез депутинизация; Връщане на върховенството на закона и правото; Модернизацията на България чрез инициативи за изкуствен интелект, модернизация на енергетиката, отбраната;
От "Да, България" поиска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай. "Той гледа на изток. Гледа към Москва и Пхенян. Тук е много важна ролята на премиера и той трябва сам да поиска оставката на вицепремиера. Аз очаквам следващата визията на Зафиров и Иван Иванов да бъде в Северна Корея", подчерта Мирчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
14:33 03.09.2025
2 Сталин
14:34 03.09.2025
3 Хасковски каунь
Той самият не знае каква работа върши в кабинета . И в БСП също.
14:35 03.09.2025
4 пожелание
14:35 03.09.2025
5 ники
14:35 03.09.2025
6 Град Симитли
щото му е отвратителна мордата,
както се вижда от снимката!
14:36 03.09.2025
7 Промяна
14:36 03.09.2025
8 Тези накъдето гледат
14:36 03.09.2025
9 Промяна
14:37 03.09.2025
10 Мунчо
14:40 03.09.2025
11 Последния Софиянец
14:41 03.09.2025
12 604
14:42 03.09.2025
13 жжжжжж
14:43 03.09.2025
14 Той
14:43 03.09.2025
15 Един
Толкова глупост на едно място е убийствена за държавата!
Коментиран от #34
14:47 03.09.2025
16 соросойдната медия факти не коментира
14:55 03.09.2025
17 И кво ?!
14:55 03.09.2025
18 Тези са ид оти
14:56 03.09.2025
19 Оставка катили
14:57 03.09.2025
20 план за отпор и противопоставяне ....
Да се смееш ли, да ревеш като магар ли, този льольо най-вдясно на снимката ли е измислил плана
14:57 03.09.2025
21 Факт
14:58 03.09.2025
22 И вие и бсп
Щот сте лизачи подлоги лицемери и дебили
Кво стана джи пи еса на мърсула и джуджето билбо бегинс с пагони рева рева рева и накрая се оказа евро фейк за смях ставате навсякъде излагате се като кифладжий
14:58 03.09.2025
23 Майора
15:00 03.09.2025
24 Интересно
15:01 03.09.2025
25 Цвете
15:03 03.09.2025
26 Данко Харсъзина
15:05 03.09.2025
27 az СВО Победа80
Знаех си аз, че тоя е най-големият лъжеевроатлантик на България!
Четвърта година уж "воюва" срещу РФ и все я "разгромява", а всъщност четвърта година .... се крие от руснаците!
🤣🤣🤣
15:05 03.09.2025
28 1 ТРАМВАЙ АМА НАГЛИ
15:05 03.09.2025
29 Цвете
15:06 03.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Данко Харсъзина
Жълтопаветната сган е проста измет.
15:08 03.09.2025
32 Физиотерапевт
15:08 03.09.2025
33 Пуснете запис от Червения килим, през
15:08 03.09.2025
34 Госта.
До коментар #15 от "Един":Абсолютно съм съгласен, погледни снимката - УЖАС и.д.и.о.т до ид.ио.та .Крушарски я гений начело.Къде е генерала ???
15:08 03.09.2025
35 Да светнеш
15:09 03.09.2025
36 Коиловци брадърс
15:10 03.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Защо не искате оставката на
15:12 03.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ФАКТИ
15:15 03.09.2025
42 Ивелин Михайлов
15:17 03.09.2025
43 За балъци
15:18 03.09.2025
44 Ивелин Михайлов
Коментиран от #53
15:19 03.09.2025
45 Българин
15:19 03.09.2025
46 Исторически парк
15:21 03.09.2025
47 Артилерист
15:21 03.09.2025
48 тоз план си го зврете
нищоправещи паразити, лапащи само депутатскизаплати и привилегии.
15:21 03.09.2025
49 бай Ставри
15:21 03.09.2025
50 Данко Харсъзина
Жълтокопитната измет по глупост и простотия надмина себе си.
15:24 03.09.2025
51 Точен
15:25 03.09.2025
52 Който не знае
15:25 03.09.2025
53 Точен
До коментар #44 от "Ивелин Михайлов":Точно вие от ИстЕрическия парк вкарахте човека на Сорос Николай Марков в НС...
Коментиран от #55
15:27 03.09.2025
54 Чочо
Не сте алтернативна......никаква алтернатива!
И стига с тази путинизацив и обяснения в любов към Сульо и пульо.
Икономика ни трябва,а не омраза и войни!
15:30 03.09.2025
55 Ивелин Михайлов
До коментар #53 от "Точен":ние го изгонихме от парламента
15:31 03.09.2025
56 Някой
15:33 03.09.2025
57 12345
15:34 03.09.2025
58 Венсеремос
15:34 03.09.2025
59 Дедо
15:35 03.09.2025
60 Дедовия
15:36 03.09.2025
61 ЧИЧИ
15:37 03.09.2025
62 географ
15:37 03.09.2025
63 да бе, да
15:38 03.09.2025
64 Лена
ЯБА, ДАБА ДУ! ТАМ СА И КЮФТЕТАТА!! /
15:43 03.09.2025
65 Да ви кажа
15:46 03.09.2025