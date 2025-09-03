Новини
България »
Всички градове »
От "Да, България" поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай. "Той гледа на изток"

От "Да, България" поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай. "Той гледа на изток"

3 Септември, 2025 14:25 1 565 65

  • ивайло мирчев-
  • оставка-
  • атанас зафиров-
  • визита-
  • китай

От формацията са разработили и план за отпор и противопоставяне на завладяната държава

От "Да, България" поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай. "Той гледа на изток" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние от "Да, България" разработихме план за отпор и противопоставяне на завладяната държава. С него смятаме да покажем, че тази страна може да се управлява по различен начин и че ние можем да бъдем алтернатива на управляващото мнозинство. Това заяви Ивайло Мирчев на брифинг в Народното събрание, цитиран от novini.bg.

На първо място в този план - постоянна протестна готовност, много силно взаимодействие с гражданите, както и протестно противодействие на завладяната държава. Затова стартираме още от днес с протест пред Съдебната палата в 18.30 часа. Този процес ще продължи в други градове от страната, обяви Мирчев.

Ивайло Мирчев представи и други точки от плана: Нов договор за политическо представителство и взаимодействие с гражданите; Създаване на програмен борд, който да включва граждани, политици и експерти, които ще участват във вземането на най-важните решения; Силна обща проевропейска кандидатура за президент; Премахване на руското влияние в България чрез депутинизация; Връщане на върховенството на закона и правото; Модернизацията на България чрез инициативи за изкуствен интелект, модернизация на енергетиката, отбраната;

От "Да, България" поиска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай. "Той гледа на изток. Гледа към Москва и Пхенян. Тук е много важна ролята на премиера и той трябва сам да поиска оставката на вицепремиера. Аз очаквам следващата визията на Зафиров и Иван Иванов да бъде в Северна Корея", подчерта Мирчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    31 5 Отговор
    Г-н Зафиров гледа към Бедрок.

    14:33 03.09.2025

  • 2 Сталин

    81 10 Отговор
    Центъра на света вече е на изток ,запада фалираха

    14:34 03.09.2025

  • 3 Хасковски каунь

    58 3 Отговор
    И със Зафиров, и без него, се едно.
    Той самият не знае каква работа върши в кабинета . И в БСП също.

    14:35 03.09.2025

  • 4 пожелание

    64 4 Отговор
    Всичките вие-240 лъжци ,крадци и лицемери , трябва веднага да разтурите този бар - дак ,защото скоро народа с кирки и лопати ще ви поздравява защото това заслужавате само

    14:35 03.09.2025

  • 5 ники

    51 3 Отговор
    Гледа баба ви.... Научете се да гледате националния интерес вие всички хрантулковци...

    14:35 03.09.2025

  • 6 Град Симитли

    36 4 Отговор
    От пг на бсп искат устафката на Мирчо Шопарчето,
    щото му е отвратителна мордата,
    както се вижда от снимката!

    14:36 03.09.2025

  • 7 Промяна

    47 5 Отговор
    ЗАВЛАДЯНА Е БЪЛГАРИЯ ДА ОТ ВАС И ДРУЖИНКАТА ОКОЛО ВАС ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ ЕДНИ И СЪЩИ ЛЪЖИ ГРОЗНИ ЦИНИЦИ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА ОТ ЛЪЖИ СТАНАХТЕ МИЛИОНЕРИ

    14:36 03.09.2025

  • 8 Тези накъдето гледат

    30 3 Отговор
    Оттам нищо хубаво занапред няма да дойде. Човек затова има две очи - за да гледа в двете посоки.

    14:36 03.09.2025

  • 9 Промяна

    30 5 Отговор
    НЯКОЛКО ЛЪЖЦИ ИЗПРАВИЛИ СЕ ДА ЗАБЛУЖДАВАТ КОГО ПИТАМ АЗ

    14:37 03.09.2025

  • 10 Мунчо

    51 5 Отговор
    Значи според теб Мирчев България не трябва да поддържа отношения с Китай, така ли?

    14:40 03.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Докато се биехме да влезем в парламента отсреща пред Президентството Умните и красивите само гледаха .Позор за тях!

    14:41 03.09.2025

  • 12 604

    30 1 Отговор
    Доносници лизачи че и комплексари жендъри!

    14:42 03.09.2025

  • 13 жжжжжж

    14 1 Отговор
    гледа към джемкорп.

    14:43 03.09.2025

  • 14 Той

    8 18 Отговор
    винаги е гледал на Изток , винаги е бил разкрачен и подмолен , интересчия и подлец , БКП гени , а тате му военен по границата с Турция . Сега се изтипоса в Китай на Парада тихом мълком . Другарят заместник министър председател на Костинбродския (представи си само) на България !

    14:43 03.09.2025

  • 15 Един

    39 4 Отговор
    Тия са най-идиотизираните и продажните в целия политически спектър!
    Толкова глупост на едно място е убийствена за държавата!

    Коментиран от #34

    14:47 03.09.2025

  • 16 соросойдната медия факти не коментира

    26 2 Отговор
    в този момент какво се случва пред парламента.а колкото до мирчев и да България милички да се обадите на денков че сапуня е готов да се къпите соросиди

    14:55 03.09.2025

  • 17 И кво ?!

    12 1 Отговор
    Мирчев , Зафиров и Дай България са турско-краварски шушони ! Що ни занимавате ?

    14:55 03.09.2025

  • 18 Тези са ид оти

    27 1 Отговор
    Искам. Всеки някой от Да България когато си погледне китайския телефон, телевизор, лаптоп, маратонки или чорапи, да си хвърли оставката и да си купи атлантически такива!!!!! Ако го направят всичко ще ги последваме . Тези с ппсб са по проззти от стълба пред вкъши

    14:56 03.09.2025

  • 19 Оставка катили

    10 3 Отговор
    На всички , които гледате на запад

    14:57 03.09.2025

  • 20 план за отпор и противопоставяне ....

    20 1 Отговор
    ... на завладяната държава ....
    Да се смееш ли, да ревеш като магар ли, този льольо най-вдясно на снимката ли е измислил плана

    14:57 03.09.2025

  • 21 Факт

    19 2 Отговор
    В Китай се преформатира света и пак добре,че има наш представител.Тук ни занимават с трамвая,черното коте и урсулата а настъпват големи геополитически промени Светът не се върти само около Зеленски и рухналата Украйна.

    14:58 03.09.2025

  • 22 И вие и бсп

    20 2 Отговор
    При нови избори парламент през крив макарон
    Щот сте лизачи подлоги лицемери и дебили

    Кво стана джи пи еса на мърсула и джуджето билбо бегинс с пагони рева рева рева и накрая се оказа евро фейк за смях ставате навсякъде излагате се като кифладжий

    14:58 03.09.2025

  • 23 Майора

    19 2 Отговор
    Ало Мирчев, дефакто вие по нищоне се различавате с Партията на кеша ипуделас пачките! И вие искате сваляне на кабинета под предлог за завладяна държава , а вашия гуру Прокопиев заедно с Божков , Цв.Ваилев и сие прдставлявсте завладяната държава ине желаете да им се търси отговорност!

    15:00 03.09.2025

  • 24 Интересно

    14 2 Отговор
    По-скоро гледа към изборите, като извинение, че много сбъркаха.

    15:01 03.09.2025

  • 25 Цвете

    4 7 Отговор
    Правилно. Който продължава да предава Родината ни, вън от Парламента. НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ПРЕДАТЕЛИ.

    15:03 03.09.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    22 1 Отговор
    Добре е, че България все пак е имала представител в Пекин. Жълтокопитните могат да искат само и единствено оставката на любовниците си.

    15:05 03.09.2025

  • 27 az СВО Победа80

    13 1 Отговор
    Интересно, защо тогава Крушарският "тигър" има имоти в кв. "Изток" в София????


    Знаех си аз, че тоя е най-големият лъжеевроатлантик на България!

    Четвърта година уж "воюва" срещу РФ и все я "разгромява", а всъщност четвърта година .... се крие от руснаците!

    🤣🤣🤣

    15:05 03.09.2025

  • 28 1 ТРАМВАЙ АМА НАГЛИ

    15 1 Отговор
    Кои сте вие и колко сте? Нагли

    15:05 03.09.2025

  • 29 Цвете

    4 11 Отговор
    Правилно. Който продължава да предава Родината ни, вън от Парламента. НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ПРЕДАТЕЛИ.

    15:06 03.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Добре е все пак ЕС да има отворен някакъв канал за комуникация с Пекин. Това посещение неофициално е съгласувано с Брюксел.
    Жълтопаветната сган е проста измет.

    15:08 03.09.2025

  • 32 Физиотерапевт

    11 0 Отговор
    Завържете очите на Мирчев нискочелия и го пуснете в Китай мисля,че ще заеква дълго време и ще мисли,че това е сън.Не вярвам дори тоалетна да може да ползва,толкова са технологично напред.

    15:08 03.09.2025

  • 33 Пуснете запис от Червения килим, през

    4 1 Отговор
    Южната врата, как се движи към Трибуната! Срам, Срам!

    15:08 03.09.2025

  • 34 Госта.

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Един":

    Абсолютно съм съгласен, погледни снимката - УЖАС и.д.и.о.т до ид.ио.та .Крушарски я гений начело.Къде е генерала ???

    15:08 03.09.2025

  • 35 Да светнеш

    8 0 Отговор
    хората, какво точно ще рече това: - "Премахване на руското влияние в България чрез депутинизация;" Как се депутинизира някой!? Айде ако е жена - иди, дойди. Ама ако е мъж......????

    15:09 03.09.2025

  • 36 Коиловци брадърс

    11 0 Отговор
    Тези са психично болни, от самата снимка може да се види диагнозата.

    15:10 03.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Защо не искате оставката на

    9 0 Отговор
    Правителството ами само на вицепремиера.

    15:12 03.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ФАКТИ

    8 0 Отговор
    ШАЙКАТА И ПОДЛОГИТЕ ОТ КОЧИНАТА ГЛЕДАТ САМО КЪМ ДЖОБОВИТЕ СИ .ПОЛИТИКАТА ЗА ТЯХ Е СРЕДСТВО ЗА ГРАБЕНЕ И РОБСТВО НАД ЗАБЛУДЕНИТЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ.

    15:15 03.09.2025

  • 42 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    ми нормално да гледа на изток.. бъдещето е на изток, а не на запад ;)

    15:17 03.09.2025

  • 43 За балъци

    10 0 Отговор
    "Създаване на програмен борд, който да включва граждани....които ще участват във вземането на най-важните решения". Вие един референдум не давате на хората да проведат, иначе сте щели и гражданята в управлението да включвате. Мирчев, между вашата диктатура на пепейцидебейци и тази на Боко Тиквича и Ш0паря, ами да си кажа честно, предпочитам на Тиквата и Пр@сето. Техните простотии поне си ги знаем, тях ги интересува да има за крадене, ядене и ьıбане. Вие от пепейцидебейци сте ненормални надъхани маоисти и ще ни набутате във война без да се замислите

    15:18 03.09.2025

  • 44 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    България се нуждае от десоросизация!

    Коментиран от #53

    15:19 03.09.2025

  • 45 Българин

    4 2 Отговор
    Да се съди червеният боклук

    15:19 03.09.2025

  • 46 Исторически парк

    8 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗВЪРШИ ДЕДЖЕНДЪРИЗАЦИЯ!

    15:21 03.09.2025

  • 47 Артилерист

    10 0 Отговор
    Много нагъл жълтопаветник. Те са един файтон софийски умнокрасивитет, ама щели да вдигнат и страната срещу руското влияние. Вече пребориха комунизма във файтон, сега с Русия се заемат. Това ако не е опит за поддържане тонуса на жълтопаветниците здраве му кажи...

    15:21 03.09.2025

  • 48 тоз план си го зврете

    6 0 Отговор
    на едно тъмно задно място дето слънцето не го огрява. Хрантутници нихранимайковци,
    нищоправещи паразити, лапащи само депутатскизаплати и привилегии.

    15:21 03.09.2025

  • 49 бай Ставри

    6 0 Отговор
    И започна жълтопаветна истерия и квичане.

    15:21 03.09.2025

  • 50 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Не си мислете, че Фред Флинстоун е на своя глава в Пекин. Бойко Борисов никога нищо не прави без разрешение и одобрение на "НАЧАЛНИЦИТЕ". А в момента макар и неофициално той е шеф на Фреди.
    Жълтокопитната измет по глупост и простотия надмина себе си.

    15:24 03.09.2025

  • 51 Точен

    2 0 Отговор
    БСП 100 % = ПП/ДБ, едните бивши комунисти, а другите - алчни капиталисти. Ама не мислят и грамче за народа, само за червото си...

    15:25 03.09.2025

  • 52 Който не знае

    2 0 Отговор
    Това се нарича Диверсификация. И изток, и запад. Лошо е всичките яйца в една кошница. Тъй че дайте му премия на човека, не порицание.

    15:25 03.09.2025

  • 53 Точен

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ивелин Михайлов":

    Точно вие от ИстЕрическия парк вкарахте човека на Сорос Николай Марков в НС...

    Коментиран от #55

    15:27 03.09.2025

  • 54 Чочо

    1 0 Отговор
    Човече, колко пъти искате доверие и колко пъти го опорочихте с "прегръщането с ГЕРБ??????
    Не сте алтернативна......никаква алтернатива!
    И стига с тази путинизацив и обяснения в любов към Сульо и пульо.
    Икономика ни трябва,а не омраза и войни!

    15:30 03.09.2025

  • 55 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Точен":

    ние го изгонихме от парламента

    15:31 03.09.2025

  • 56 Някой

    2 0 Отговор
    Тези пък накъде гледат? Ако гледат на запад, да си събират багажи и да заминават на там. Ние сме си тук.

    15:33 03.09.2025

  • 57 12345

    2 0 Отговор
    Абе, пичове.Завладяната държава не ви пречеше да се излежавате по плажовете един месец -всички сте еднакво вредни и безполезни

    15:34 03.09.2025

  • 58 Венсеремос

    1 0 Отговор
    БСП му иска оставката бе сгбокаджии не Вие, не ревете на чужди гробища!

    15:34 03.09.2025

  • 59 Дедо

    1 0 Отговор
    Китайците са помисли Зафиров за човекоподобна българска панда подарена им от Бойко Борисов

    15:35 03.09.2025

  • 60 Дедовия

    1 0 Отговор
    Смях в залата. Този от Марс ли пада?. Стига вече глупости комунистически синчета интернационалисти. Вижте какво става в така наречената държава и след това ръсете простотии. Не виждате ли, че народът не ви иска, махайте се!!. Пълни некадърници.

    15:36 03.09.2025

  • 61 ЧИЧИ

    0 0 Отговор
    Кажете как за 5 години Вие ППДБ станахте милионери КажеТЕ, абе Вие тоя народ за откачен ли го имате ОСТАВКАА НА ЦЯЛАТА ПАПЛАЧ В ПАРЛАМЕНТА!

    15:37 03.09.2025

  • 62 географ

    0 0 Отговор
    "той гледа на изток!" щото слънцето изгрява от там, бе, малолитражния!

    15:37 03.09.2025

  • 63 да бе, да

    0 0 Отговор
    С уговорката, че не мога да дишам Зафиров, искам да питам тези полирани мозъци в кой закон пише кой в каква посока трябва да гледа? То бива простотия, бива, ама чак толкова бива ли?

    15:38 03.09.2025

  • 64 Лена

    0 0 Отговор
    БарниРъбъл може да гледа самонъм:
    ЯБА, ДАБА ДУ! ТАМ СА И КЮФТЕТАТА!! /

    15:43 03.09.2025

  • 65 Да ви кажа

    1 0 Отговор
    Либералите вече са демоде. Изтекохте у канала!

    15:46 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол