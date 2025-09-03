От "Да, България" поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай. "Той гледа на изток"

Ние от "Да, България" разработихме план за отпор и противопоставяне на завладяната държава. С него смятаме да покажем, че тази страна може да се управлява по различен начин и че ние можем да бъдем алтернатива на управляващото мнозинство. Това заяви Ивайло Мирчев на брифинг в Народното събрание, цитиран от novini.bg.

На първо място в този план - постоянна протестна готовност, много силно взаимодействие с гражданите, както и протестно противодействие на завладяната държава. Затова стартираме още от днес с протест пред Съдебната палата в 18.30 часа. Този процес ще продължи в други градове от страната, обяви Мирчев.

Ивайло Мирчев представи и други точки от плана: Нов договор за политическо представителство и взаимодействие с гражданите; Създаване на програмен борд, който да включва граждани, политици и експерти, които ще участват във вземането на най-важните решения; Силна обща проевропейска кандидатура за президент; Премахване на руското влияние в България чрез депутинизация; Връщане на върховенството на закона и правото; Модернизацията на България чрез инициативи за изкуствен интелект, модернизация на енергетиката, отбраната;

От "Да, България" поиска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай. "Той гледа на изток. Гледа към Москва и Пхенян. Тук е много важна ролята на премиера и той трябва сам да поиска оставката на вицепремиера. Аз очаквам следващата визията на Зафиров и Иван Иванов да бъде в Северна Корея", подчерта Мирчев.