Ключов пробив на жп тунел № 8 в участъка между Елин Пелин и Костенец

Приключи прокопаването на още един тунел в участъка между Елин Пелин и Костенец. Съоръжението е с обща дължина 1135 метра и е пробит по Новия австрийски тунелен метод (НАТМ). Пробивът е извършван едновременно от двете страни.
Това съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Железопътният участък Елин Пелин – Костенец е разделен на три обособени позиции, като този тунел е част от Обособена позиция 3, която се изпълнява от консорциум "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ" ДЗЗД.
Очаква се жп отсечката Немирово – Костенец да бъде завършена до края на 2029 г.
Това е поредна важна крачка към голямата цел – модернизация на железопътната линия София – Пловдив.
1 Луд
Коментиран от #3
17:14 03.09.2025
2 а когато пиян циганин
17:18 03.09.2025
3 Дам
До коментар #1 от "Луд":Да видим кога ще се стига от София до Варна за 5 часа с влак 😁
17:23 03.09.2025