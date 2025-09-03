Новини
Ключов пробив на жп тунел № 8 в участъка между Елин Пелин и Костенец

3 Септември, 2025 17:08 548 3

Това е поредна важна крачка към голямата цел – модернизация на железопътната линия София – Пловдив

Ключов пробив на жп тунел № 8 в участъка между Елин Пелин и Костенец - 1
Снимка: НКЖИ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Приключи прокопаването на още един тунел в участъка между Елин Пелин и Костенец. Съоръжението е с обща дължина 1135 метра и е пробит по Новия австрийски тунелен метод (НАТМ). Пробивът е извършван едновременно от двете страни.

Това съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Железопътният участък Елин Пелин – Костенец е разделен на три обособени позиции, като този тунел е част от Обособена позиция 3, която се изпълнява от консорциум "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ" ДЗЗД.

Очаква се жп отсечката Немирово – Костенец да бъде завършена до края на 2029 г.

Това е поредна важна крачка към голямата цел – модернизация на железопътната линия София – Пловдив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Луд

    2 0 Отговор
    Ето една добра новина.Имаме нужда от подобни новини.

    Коментиран от #3

    17:14 03.09.2025

  • 2 а когато пиян циганин

    0 1 Отговор
    отърве кравите в тунела ще е една страшна новина

    17:18 03.09.2025

  • 3 Дам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Луд":

    Да видим кога ще се стига от София до Варна за 5 часа с влак 😁

    17:23 03.09.2025

Новини по градове:
