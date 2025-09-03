Ключов пробив на жп тунел № 8 в участъка между Елин Пелин и Костенец

Приключи прокопаването на още един тунел в участъка между Елин Пелин и Костенец. Съоръжението е с обща дължина 1135 метра и е пробит по Новия австрийски тунелен метод (НАТМ). Пробивът е извършван едновременно от двете страни.

Това съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Железопътният участък Елин Пелин – Костенец е разделен на три обособени позиции, като този тунел е част от Обособена позиция 3, която се изпълнява от консорциум "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ" ДЗЗД.

Очаква се жп отсечката Немирово – Костенец да бъде завършена до края на 2029 г.

Това е поредна важна крачка към голямата цел – модернизация на железопътната линия София – Пловдив.