Кметът на Елин Пелин за забраната на Хелоуин: Никого няма да арестувам

Кметът на Елин Пелин за забраната на Хелоуин: Никого няма да арестувам

27 Октомври, 2025 09:37 491 12

И уточни, че забраната за празнуване на Хелоуин е само в местата, които попадат под кметската юрисдикция - училища и детски градини

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никого няма да арестувам. Това към което се стремим е в Деня на будителите да има факелно шествие. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашето самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани. Това е начинът, по който да отстояваме българщината. Това заяви пред бТВ кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов.

И уточни, че забраната за празнуване на Хелоуин е само в местата, които попадат под кметската юрисдикция - училища и детски градини.

"Българщината отстъпва на един масов, комерсиален и шарен празник, а ние се стремим да обърнем фокуса в нашата българска част, без да се налага да арестуваме, да задържаме, да има скандали и побоища. Няма да има скандали и разногласия", категоричен бе кметът.

В този празник няма нищо поучително и всеки път се говори за "пакост или лакомство", а това означава "диабет или затвор", коментира Симеонов.

И сподели личен опит от среща с деца, които са заявили, че 1 ноември е почивен "защото обикаляме през нощта за бонбони".

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязаха от общината.


България
  • 1 Естествено

    18 3 Отговор
    Няма как със закони и арести да избиеш простотията от хората и да ги възпиташ. Най-добре се прави с пример. Браво на кмета Ивайло Симеонов.

    09:39 27.10.2025

  • 2 Да бе да

    13 3 Отговор
    БРАВО, БРАВО, БРАВО .... А жалко за така наречените журналисти от БТВ.Остава да сменим и официалния език на "американски" и сме вече "европейци". Още веднъж БРАВО на кмета.

    09:43 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Буден

    9 2 Отговор
    Точно така ,ПОДКРЕПА!!!

    09:46 27.10.2025

  • 5 България няма закон за НПО

    11 2 Отговор
    Хелоуин е като гей парада - подкрепян, финансиран и рекламиран от чужди посолства и НПО-та.
    Спрат ли кинтите, спират и те.

    09:47 27.10.2025

  • 6 Браво

    6 2 Отговор
    На Кмета не като в с.Божичен натрупали тикви пред читалището вместо да му сложат име на БУДИТЕЛ

    09:47 27.10.2025

  • 7 ССС

    2 6 Отговор
    Нашите глупаци, така и не разбраха, че със забрани нищо не се постига, напротив събуждаш интереса още повече.

    Когато не можеш да представиш собствените си ценности по начин, който да предизвика отсрещната страна да ги следва губиш, това е проста конкуренция и забраната нищо няма да промени.

    Възпитанието в определени ценности идва от семейството, не от училище, не от обществото, не от кмета, не от определени грепу хора, а от семейството.

    09:48 27.10.2025

  • 8 Поздравления!

    7 1 Отговор
    Докато ги има такива, като този кмет, ще я има и българщината. В Своге са късметлии.

    09:48 27.10.2025

  • 9 Питам:

    3 1 Отговор
    Първата мисирка в бтв :ГУЛЮ, ГУЛЮ, ГУЛЮ и накрая СССССССССССССС с разцепен език!

    09:49 27.10.2025

  • 10 От къде мога,

    1 1 Отговор
    да си купя една голяяяма тиква?

    09:53 27.10.2025

  • 11 Гай Турий

    4 0 Отговор
    Кметът на Елин Пелин достойно защитава Деня на будителите срещу привнесения от неуките и продажни западно поклонни слуги на сатаните чуждия псевдошашмарлък "хелоуин". Много преди тая тиквена манифестация на поклонниците на неолибералния див запад, си е имало чисти български древни празници, които паплъчта от албиона и новия израел отвъд океана е взаимствала и сега ни го пробутва с пробити тикви, като тиквена секта, чужда религиозна протестантско-баптистка секта . А жалката примитивна продажната калинка в БТВ цънцърулата натиска ли натиска под натиска на господарите си да компрометира кмета, един достоен и красноречив българин. Браво на него!

    09:53 27.10.2025

  • 12 провинциалист

    1 0 Отговор
    Тук прозира лично отношение към персоналния празник на г-н Борисов.

    09:54 27.10.2025

