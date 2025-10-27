Кметът на Елин Пелин за забраната на Хелоуин: Никого няма да арестувам

Никого няма да арестувам. Това към което се стремим е в Деня на будителите да има факелно шествие. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашето самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани. Това е начинът, по който да отстояваме българщината. Това заяви пред бТВ кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов.

И уточни, че забраната за празнуване на Хелоуин е само в местата, които попадат под кметската юрисдикция - училища и детски градини.

"Българщината отстъпва на един масов, комерсиален и шарен празник, а ние се стремим да обърнем фокуса в нашата българска част, без да се налага да арестуваме, да задържаме, да има скандали и побоища. Няма да има скандали и разногласия", категоричен бе кметът.

В този празник няма нищо поучително и всеки път се говори за "пакост или лакомство", а това означава "диабет или затвор", коментира Симеонов.

И сподели личен опит от среща с деца, които са заявили, че 1 ноември е почивен "защото обикаляме през нощта за бонбони".

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязаха от общината.