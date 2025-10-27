Кметът на Елин Пелин за забраната на Хелоуин: Никого няма да арестувам

Никого няма да арестувам. Това към което се стремим е в Деня на будителите да има факелно шествие. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашето самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани. Това е начинът, по който да отстояваме българщината. Това заяви пред бТВ кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов.
И уточни, че забраната за празнуване на Хелоуин е само в местата, които попадат под кметската юрисдикция - училища и детски градини.
"Българщината отстъпва на един масов, комерсиален и шарен празник, а ние се стремим да обърнем фокуса в нашата българска част, без да се налага да арестуваме, да задържаме, да има скандали и побоища. Няма да има скандали и разногласия", категоричен бе кметът.
В този празник няма нищо поучително и всеки път се говори за "пакост или лакомство", а това означава "диабет или затвор", коментира Симеонов.
И сподели личен опит от среща с деца, които са заявили, че 1 ноември е почивен "защото обикаляме през нощта за бонбони".
По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязаха от общината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Естествено
09:39 27.10.2025
2 Да бе да
09:43 27.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Буден
09:46 27.10.2025
5 България няма закон за НПО
Спрат ли кинтите, спират и те.
09:47 27.10.2025
6 Браво
09:47 27.10.2025
7 ССС
Когато не можеш да представиш собствените си ценности по начин, който да предизвика отсрещната страна да ги следва губиш, това е проста конкуренция и забраната нищо няма да промени.
Възпитанието в определени ценности идва от семейството, не от училище, не от обществото, не от кмета, не от определени грепу хора, а от семейството.
09:48 27.10.2025
8 Поздравления!
09:48 27.10.2025
9 Питам:
09:49 27.10.2025
10 От къде мога,
09:53 27.10.2025
11 Гай Турий
09:53 27.10.2025
12 провинциалист
09:54 27.10.2025