След забраната на кмета - подготвят "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин"

Във Фейсбук се организира "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин", след като кметът на града издаде заповед, с която забрани празненствата на 31 октомври.
Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември – Деня на народните будители, припомня бТВ.
От общината уточниха че по традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица.
„Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи“, подчерта кметът Ивайло Симеонов.
"Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета", посочват организаторите на събитието "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце
Коментиран от #4, #14
20:44 25.10.2025
2 Да,да
20:47 25.10.2025
3 вън чуждоземските празници от българия!
20:48 25.10.2025
4 Европеец
До коментар #1 от "Баце":Кметът е прав...... България има достатъчно празници, тоя празник е изкуствен е няма нужда от него. ...
20:48 25.10.2025
5 Един
Да хванем ли бас, че са някви джендъри?! Някоя платено от вън НПО! Майцепродавци!
20:49 25.10.2025
6 Хелоуин
20:49 25.10.2025
7 Сила
20:56 25.10.2025
8 Сатана Z
20:56 25.10.2025
9 Иван
21:03 25.10.2025
10 Шопо
21:05 25.10.2025
11 ?????
След като Хелоуин за тях е по-важен от деня на будителите тва вече е диагноза за държавата.
Заминаваме си колкото и да е тъжно.
Но това за тях вече не е важно.
Как го беше написал Писий - «О, неразумний и юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин?»
Коментиран от #13
21:06 25.10.2025
12 Равносметка
Коментиран от #15
21:08 25.10.2025
13 ?????
До коментар #11 от "?????":Естествено имах предвид Паисий.
21:08 25.10.2025
14 всъщност
До коментар #1 от "Баце":Има, има последните години напълзяха едни завършени джендъpи по новите къщи в полето не ти е работа! Това са точно тия розовите понита от Елин Пелин те крякат за хелуин и за прайдове!
21:08 25.10.2025
15 Равносметка
До коментар #12 от "Равносметка":Забравих: и така си възпитават децата
21:08 25.10.2025
16 Простотията на един народ
21:15 25.10.2025
17 Гражданин на Европа
21:16 25.10.2025