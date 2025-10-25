Новини
България »
След забраната на кмета - подготвят "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин"

След забраната на кмета - подготвят "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин"

25 Октомври, 2025 20:42 673 17

  • хелоуин-
  • елин пелин

Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи, подчерта кметът Ивайло Симеонов

След забраната на кмета - подготвят "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин" - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Във Фейсбук се организира "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин", след като кметът на града издаде заповед, с която забрани празненствата на 31 октомври.

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември – Деня на народните будители, припомня бТВ.

От общината уточниха че по традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица.

„Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи“, подчерта кметът Ивайло Симеонов.

"Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета", посочват организаторите на събитието "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    37 2 Отговор
    Ча па толко сороси ли има там или още има грошове у НПО кесиите?

    Коментиран от #4, #14

    20:44 25.10.2025

  • 2 Да,да

    10 1 Отговор
    Много яко пият в Елин Пелин!

    20:47 25.10.2025

  • 3 вън чуждоземските празници от българия!

    33 3 Отговор
    браво на кмета дано се кандидатира за нещо по-серозно такива хора ни трябват а не лизачи!!!

    20:48 25.10.2025

  • 4 Европеец

    31 3 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    Кметът е прав...... България има достатъчно празници, тоя празник е изкуствен е няма нужда от него. ...

    20:48 25.10.2025

  • 5 Един

    29 2 Отговор
    ... посочват организаторите на събитието "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин".

    Да хванем ли бас, че са някви джендъри?! Някоя платено от вън НПО! Майцепродавци!

    20:49 25.10.2025

  • 6 Хелоуин

    25 2 Отговор
    Келтски, сатанински празник. Не е повод за празненства в православните държави.

    20:49 25.10.2025

  • 7 Сила

    2 13 Отговор
    Кмета е кретен , забравихте ли складовете с пиротехника , имотните измами и безумния кръст на кръстовището ....апропо , предишния кмет защо го убиха ??!

    20:56 25.10.2025

  • 8 Сатана Z

    2 7 Отговор
    Хелоуин е празник, който се провежда ежегодно на 31 октомври и води началото си от древния келтски фестивал Самайн и християнските чествания на Деня на Вси светии и Деня на задушниците. Съвременните празненства обикновено включват търсене на лакомства, носене на костюми и издълбаване на тикви, въпреки че корените му се крият в древен фестивал, който отбелязвал края на лятото и началото на зимата, като хората носели костюми и палели огньове, за да прогонят духове.

    20:56 25.10.2025

  • 9 Иван

    8 2 Отговор
    Хелоин е дивашки празник . Подигравка с българският народ

    21:03 25.10.2025

  • 10 Шопо

    6 0 Отговор
    Какво казва БПЦ по въпроса ?

    21:05 25.10.2025

  • 11 ?????

    8 2 Отговор
    Кво да кажа?
    След като Хелоуин за тях е по-важен от деня на будителите тва вече е диагноза за държавата.
    Заминаваме си колкото и да е тъжно.
    Но това за тях вече не е важно.
    Как го беше написал Писий - «О, неразумний и юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин?»

    Коментиран от #13

    21:06 25.10.2025

  • 12 Равносметка

    9 3 Отговор
    Само атлантическите изроди си падат по вампирския празник в БГ

    Коментиран от #15

    21:08 25.10.2025

  • 13 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "?????":

    Естествено имах предвид Паисий.

    21:08 25.10.2025

  • 14 всъщност

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    Има, има последните години напълзяха едни завършени джендъpи по новите къщи в полето не ти е работа! Това са точно тия розовите понита от Елин Пелин те крякат за хелуин и за прайдове!

    21:08 25.10.2025

  • 15 Равносметка

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Равносметка":

    Забравих: и така си възпитават децата

    21:08 25.10.2025

  • 16 Простотията на един народ

    0 1 Отговор
    Да празнуваме и жертвопрношения на хора!

    21:15 25.10.2025

  • 17 Гражданин на Европа

    1 0 Отговор
    България уж беше демократична държава или май се връщаме към болшевизма? Ще празнувам каквото си искам, нещо против? Двата празника са на отделни дати. 70-80% от населението на Територията няма нищо общо с Будителите и изобщо нямат право да им споменават имената. Като ще е контра, имам много какво да кажа. Лицемерието няма никакви граници.

    21:16 25.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове