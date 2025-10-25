След забраната на кмета - подготвят "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин"

Във Фейсбук се организира "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин", след като кметът на града издаде заповед, с която забрани празненствата на 31 октомври.

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември – Деня на народните будители, припомня бТВ.

От общината уточниха че по традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица.

„Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи“, подчерта кметът Ивайло Симеонов.

"Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета", посочват организаторите на събитието "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин".