Методи Методиев става зам.-управител за Българи в МВФ

3 Септември, 2025 19:09 585 3

  • методи методиев-
  • става-
  • зам.-управител-
  • българи-
  • мвф

Това реши правителството

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кабинетът определи заместник-министърът на финансите Методи Методиев за заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд, съобщават от пресцентъра на МС.

Решението е в съответствие с чл. XII, раздел 2, буква "а" от Учредителния договор на МВФ, съгласно който всяка страна членка определя съответно управител и заместник-управител, които да представляват интересите на страната в Съвета на управителите на МВФ, уточни news.bg.

Предвид тези изисквания и досегашната практика, позицията на управител за Република България в МВФ се заема от управителя на Българската народна банка, а на заместник-управител - от заместник-министъра на финансите, на когото са възложени отговорности, свързани с осъществяване на взаимоотношенията на страната с тази международна финансова институция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 3 Потуран

    2 1 Отговор
    Сталинка си го е харесала.Ще има ,тури го тук,тури го там.Ох,ох. Шприцен,шприцен!

    19:16 03.09.2025

