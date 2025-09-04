Новини
България »
Мъж загина, след като се заби с АТВ в гараж в Пловдив

Мъж загина, след като се заби с АТВ в гараж в Пловдив

4 Септември, 2025 08:07 1 439 38

  • загинал-
  • атв-
  • пловдив

На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина

Мъж загина, след като се заби с АТВ в гараж в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на около 50 години загина в ужасяваща катастрофа с АТВ в Пловдив. Инцидентът станал на територията на промишлената зона в район “Източен”.

Мъжът се качил на АТВ и само след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина.

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило. За щастие наблизо не е имало хора.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    31 0 Отговор
    а ко стана с пантерата ? установиха ли черна ли, розова ли е или може би лилава ?

    Коментиран от #4

    08:17 04.09.2025

  • 3 Асен

    30 0 Отговор
    Лудите във България не свършват!

    Коментиран от #38

    08:20 04.09.2025

  • 4 И дали

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Е пантера, пума, леопард или гепард

    Коментиран от #27

    08:21 04.09.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 0 Отговор
    Карал е бавно и с разрешената скорост вероятно....

    Коментиран от #22, #26

    08:21 04.09.2025

  • 6 Опасни са

    23 0 Отговор
    атв-тата, каквото и да говорим.
    Това си е мотоциклет на 4 гуми и е също толкова уязвим управляващият го, както при мотоциклета.
    Липсата на кабина дава чувства за свобода и човек усуква масура на газта, но… това е само илюзия.

    08:24 04.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 от днес работят рамките

    7 0 Отговор
    те ще кажат каква му е била скоростта

    Коментиран от #30

    08:25 04.09.2025

  • 9 Пенчо доктора

    21 0 Отговор
    Света ще свърши,глупаците Не.Нация от фуклювци,герои и въздух под налягане.

    Коментиран от #25

    08:27 04.09.2025

  • 10 ЯСНО!

    11 0 Отговор
    Искал е да направи ,,Краш-тест" на АТВ-то...!

    08:27 04.09.2025

  • 11 А бе то ,,лош матриал",сме билЕ,ама...

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "мърсула":

    ....ти заглушихме GPS над нашто мило и родно БГ,нали...?!

    08:29 04.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    11 0 Отговор
    Голямо АТВ е 800 - 900кг. Затисне ли те, свършено е с тебе.

    08:29 04.09.2025

  • 13 Еми, така става

    9 1 Отговор
    понеже у нас сигурността не е на първо място.
    Има курс за шофьори, но там те учат само как да караш.
    А за атв-тата трябва да има курс по безопасност, както при работа с машини.
    Иначе утре пак ще четем за някой нов камикадзе.

    08:29 04.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    16 0 Отговор
    Руснаците са му заглушавали GPSа.

    Коментиран от #28

    08:30 04.09.2025

  • 15 Ко речи ?

    5 0 Отговор
    Оххх горкия 😟
    Ама да внимава повече другият път де

    08:33 04.09.2025

  • 16 Питам

    8 0 Отговор
    Гаражът здрав ли е ? Дано АТВто има гражданска отговорност , че да покрият щетите на собственикът на гаража.

    08:34 04.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Заклинила му е газта. Като на онова момче на Слънчака.

    08:35 04.09.2025

  • 18 Фикуса от НС

    4 0 Отговор
    Да се конфискува атв-то/собственоста в полза на бългаската икономика.

    Коментиран от #36

    08:36 04.09.2025

  • 19 Пампаец

    9 0 Отговор
    В нормали държави АТВ , кросови и други състезетелни МПС се транспортират с ремаркета до трасетата на състезанията, или тренировките . В България е нещо нормално изсушени кросови мотори, пистарки и състезателни автомобили да трещят по улиците на градове и други населени места , без някой да ги закача . В Германия , дори при констатация , че си манипулират някой от заводските настройки на серийно МПС веднага го спират от движение . Откарват го в пункт за технически прегледи за сметка на собственика където официално документират промените на заводските настройки пак за сметка на собственика и му разрешават нова регистрация едва след като собственика му върне заводските настройки и си плати глобите .

    08:42 04.09.2025

  • 20 Никой

    3 0 Отговор
    Това са много пъргави като начална скорост, това е опасно.

    "Ластик" - тоест - първоначално ускорение, което трябва да се овладее.

    Особено в града, в града - 50 километра е О.К. - в крайна сметка пък.

    Коментиран от #34

    08:44 04.09.2025

  • 21 Загрижен пътен полицай от КАТ!

    4 0 Отговор
    И ся как да му взема проба за алкохол и наркотици,като веч е дал фира...?!

    Коментиран от #24, #37

    08:45 04.09.2025

  • 22 Знаещ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Естествено , че е карал бавно и внимателно , и дори навреме е подавал мигачи. Но гаражът внезапно е изскочил на пътя пред него и белята е станала . На филибейските мАтористи някой яко им е вдигнал мерника, ГАРАЖИ и БЕТОНОВОЗИ , пазете мАтористите !!!

    08:47 04.09.2025

  • 23 хикочко..

    4 0 Отговор
    Време е кат,и на тия да им засичат..средна скорост,за да изкарат кинти от тях за гушите,на ония два плондера-дето ни командорат

    08:49 04.09.2025

  • 24 взима се трупна кръв

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Загрижен пътен полицай от КАТ!":

    малко се информирай преди да се правиш на чингифай

    08:50 04.09.2025

  • 25 Помни

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пенчо доктора":

    Човешката глупост е безкрайна като Вселената. За Вселената обаче , не е сигурно . Казвам го не аз. Казал го е гениалният Алберт Айнщайн. 😉

    08:50 04.09.2025

  • 26 Еди кой си

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Вероятно над допустимата...,,СРЕДНА СКОРОСТ"...

    08:51 04.09.2025

  • 27 Пампаец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "И дали":

    Вчера писаха , че за първи път са заснели секс на черна пантера🐈‍⬛ с ягуар🐆 .😆😅😅😅😅😅

    08:52 04.09.2025

  • 28 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Руснаците са ти заглушили когнетивното мислене!

    08:53 04.09.2025

  • 29 Катаджията

    3 1 Отговор
    АТВ-тата са за планински терен и нямат място по градските улици. Да се забрани придвижването им в населени места и обекти.

    08:54 04.09.2025

  • 30 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "от днес работят рамките":

    Интересно , на ръка ли са му връчили фиша за несъобразена скорост , или ще мурго изпратят по електронен път в гробищата ?

    08:54 04.09.2025

  • 31 нарушил е закона

    1 0 Отговор
    повече няма да се вози . с кола е по сигурно . има колан , кабина .

    08:58 04.09.2025

  • 32 Фернандел

    3 0 Отговор
    Изумителен рекорд достоен за Гинес-най бързата смърт на пътя по-желание.Идиотизма завладя нацията.

    09:01 04.09.2025

  • 33 Гого

    3 0 Отговор
    Добре нее убил никой не жаля таквиз

    09:04 04.09.2025

  • 34 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Никой":

    И какво ще правят нерегистрирани АТВ , или кросови мотори да вдигат шум по улиците на градовете ???Кушии ли ? Те не са конструирани за градски пътища , а за безпътици. Аз не съм виждал АТВ с регистрационен номер . Нямам спомен и за кросов мотор с такъв . Защо се срещат тогава малоумници да ги карат в населени места ли ??? Ами защото знаят , че са незначителни маргинали и се надяват за сметка на шума който вдигат , да се издигнат в очите на околните . По комунистическо например бе нещо нормално синчета на партийни величия да стават автомобилни състезатели и да привличат вниманието на околните за сметка на скъпата машина която карат . Такъв бе например синът на Пеко Таков , Янчо Таков . За да се издигне в очите на околните , той дори се изхитри да се ожени за Лили Иванова и бе един от нейните 7 официални мъже. И тези маргинали , не осъзнават , че гърмейки по улиците с тези шумни МПС вместо възхищение , предизвикват отвращение у нормалните хора .

    09:07 04.09.2025

  • 35 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Източен, района на индо-българите. Това са нормални неща там

    09:12 04.09.2025

  • 36 БСП в Бунището

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фикуса от НС":

    Конфискация в полза за НС .240 АТВ трябват само,на всеки депутат по едно и проблема на България е решен !!!

    09:14 04.09.2025

  • 37 Рогач

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Загрижен пътен полицай от КАТ!":

    Не се притеснявай. Червеите ще констатират дали е бил пиян и дрогиран . Само от Дружеството за защита на животните да не пуснат жалба срещу гробарите , че са натровили червиите. Според мен , пияните трябва задължително да се кремират . Хем няма да се алкохолизират червеите в гробищата , хем благодарение на алкохола в кръвта на пияндето , разходите за гориво по кремацията ще намалеят ! Икономиката икономична, лдело на всеки!!!:-))))

    09:14 04.09.2025

  • 38 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асен":

    значение. Важното е, че намалят... един по един.

    09:14 04.09.2025

Новини по градове:
