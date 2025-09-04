Мъж загина, след като се заби с АТВ в гараж в Пловдив

Мъж на около 50 години загина в ужасяваща катастрофа с АТВ в Пловдив. Инцидентът станал на територията на промишлената зона в район “Източен”.

Мъжът се качил на АТВ и само след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина.

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило. За щастие наблизо не е имало хора.