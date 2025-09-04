Мъж загина, след като се заби с АТВ в гараж в Пловдив

Мъж на около 50 години загина в ужасяваща катастрофа с АТВ в Пловдив. Инцидентът станал на територията на промишлената зона в район “Източен”.
Мъжът се качил на АТВ и само след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина.
Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило. За щастие наблизо не е имало хора.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
Коментиран от #4
08:17 04.09.2025
3 Асен
Коментиран от #38
08:20 04.09.2025
4 И дали
До коментар #2 от "1488":Е пантера, пума, леопард или гепард
Коментиран от #27
08:21 04.09.2025
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #22, #26
08:21 04.09.2025
6 Опасни са
Това си е мотоциклет на 4 гуми и е също толкова уязвим управляващият го, както при мотоциклета.
Липсата на кабина дава чувства за свобода и човек усуква масура на газта, но… това е само илюзия.
08:24 04.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 от днес работят рамките
Коментиран от #30
08:25 04.09.2025
9 Пенчо доктора
Коментиран от #25
08:27 04.09.2025
10 ЯСНО!
08:27 04.09.2025
11 А бе то ,,лош матриал",сме билЕ,ама...
До коментар #1 от "мърсула":....ти заглушихме GPS над нашто мило и родно БГ,нали...?!
08:29 04.09.2025
12 Данко Харсъзина
08:29 04.09.2025
13 Еми, така става
Има курс за шофьори, но там те учат само как да караш.
А за атв-тата трябва да има курс по безопасност, както при работа с машини.
Иначе утре пак ще четем за някой нов камикадзе.
08:29 04.09.2025
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #28
08:30 04.09.2025
15 Ко речи ?
Ама да внимава повече другият път де
08:33 04.09.2025
16 Питам
08:34 04.09.2025
17 Данко Харсъзина
08:35 04.09.2025
18 Фикуса от НС
Коментиран от #36
08:36 04.09.2025
19 Пампаец
08:42 04.09.2025
20 Никой
"Ластик" - тоест - първоначално ускорение, което трябва да се овладее.
Особено в града, в града - 50 километра е О.К. - в крайна сметка пък.
Коментиран от #34
08:44 04.09.2025
21 Загрижен пътен полицай от КАТ!
Коментиран от #24, #37
08:45 04.09.2025
22 Знаещ
До коментар #5 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Естествено , че е карал бавно и внимателно , и дори навреме е подавал мигачи. Но гаражът внезапно е изскочил на пътя пред него и белята е станала . На филибейските мАтористи някой яко им е вдигнал мерника, ГАРАЖИ и БЕТОНОВОЗИ , пазете мАтористите !!!
08:47 04.09.2025
23 хикочко..
08:49 04.09.2025
24 взима се трупна кръв
До коментар #21 от "Загрижен пътен полицай от КАТ!":малко се информирай преди да се правиш на чингифай
08:50 04.09.2025
25 Помни
До коментар #9 от "Пенчо доктора":Човешката глупост е безкрайна като Вселената. За Вселената обаче , не е сигурно . Казвам го не аз. Казал го е гениалният Алберт Айнщайн. 😉
08:50 04.09.2025
26 Еди кой си
До коментар #5 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Вероятно над допустимата...,,СРЕДНА СКОРОСТ"...
08:51 04.09.2025
27 Пампаец
До коментар #4 от "И дали":Вчера писаха , че за първи път са заснели секс на черна пантера🐈⬛ с ягуар🐆 .😆😅😅😅😅😅
08:52 04.09.2025
28 Факт
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Руснаците са ти заглушили когнетивното мислене!
08:53 04.09.2025
29 Катаджията
08:54 04.09.2025
30 Питам
До коментар #8 от "от днес работят рамките":Интересно , на ръка ли са му връчили фиша за несъобразена скорост , или ще мурго изпратят по електронен път в гробищата ?
08:54 04.09.2025
31 нарушил е закона
08:58 04.09.2025
32 Фернандел
09:01 04.09.2025
33 Гого
09:04 04.09.2025
34 Питам
До коментар #20 от "Никой":И какво ще правят нерегистрирани АТВ , или кросови мотори да вдигат шум по улиците на градовете ???Кушии ли ? Те не са конструирани за градски пътища , а за безпътици. Аз не съм виждал АТВ с регистрационен номер . Нямам спомен и за кросов мотор с такъв . Защо се срещат тогава малоумници да ги карат в населени места ли ??? Ами защото знаят , че са незначителни маргинали и се надяват за сметка на шума който вдигат , да се издигнат в очите на околните . По комунистическо например бе нещо нормално синчета на партийни величия да стават автомобилни състезатели и да привличат вниманието на околните за сметка на скъпата машина която карат . Такъв бе например синът на Пеко Таков , Янчо Таков . За да се издигне в очите на околните , той дори се изхитри да се ожени за Лили Иванова и бе един от нейните 7 официални мъже. И тези маргинали , не осъзнават , че гърмейки по улиците с тези шумни МПС вместо възхищение , предизвикват отвращение у нормалните хора .
09:07 04.09.2025
35 Роден в НРБ
09:12 04.09.2025
36 БСП в Бунището
До коментар #18 от "Фикуса от НС":Конфискация в полза за НС .240 АТВ трябват само,на всеки депутат по едно и проблема на България е решен !!!
09:14 04.09.2025
37 Рогач
До коментар #21 от "Загрижен пътен полицай от КАТ!":Не се притеснявай. Червеите ще констатират дали е бил пиян и дрогиран . Само от Дружеството за защита на животните да не пуснат жалба срещу гробарите , че са натровили червиите. Според мен , пияните трябва задължително да се кремират . Хем няма да се алкохолизират червеите в гробищата , хем благодарение на алкохола в кръвта на пияндето , разходите за гориво по кремацията ще намалеят ! Икономиката икономична, лдело на всеки!!!:-))))
09:14 04.09.2025
38 Няма
До коментар #3 от "Асен":значение. Важното е, че намалят... един по един.
09:14 04.09.2025