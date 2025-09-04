Новини
Как децата са успели да се покатерят на 200-метров кран в София

4 Септември, 2025 10:17 834 14

  • деца-
  • кран-
  • изкачване

Много рискове има самото влизане на такова място. Няма обезопасяване. Трябва да си опитен

Как децата са успели да се покатерят на 200-метров кран в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Група тийнейджъри рискуваха живота си, като се изкачиха на 200-метров строителен кран в столицата, съобщи вчера СДВР. Младежите са проникнали през дупка в оградата на строежа, търсейки адреналин и атрактивни кадри за социалните мрежи.

"Децата са търсили силното усещане, силния кадър, за да могат да го публикуват в социалните медии и да бъдат по-различни", заяви Стефан Попов, началник сектор в СДВР, цитиран от bTV.

Според полицията част от родителите са знаели за екстремното хоби на децата си, но не са били информирани за конкретното изкачване на този строителен обект. Сега те ще получат санкции за действията на непълнолетните.

Практиката, известна като "руфтопинг" (катерене по високи сгради и конструкции), привлича малко, но решителни последователи. Експертите предупреждават, че тази дейност крие сериозни рискове.

"Много рискове има самото влизане на такова място. Няма обезопасяване. Трябва да си опитен", споделя Габриела, любителка на силни усещания и катерач на високи пространства за снимане.

Въпреки привидната атрактивност, руфтопингът взима жертви всяка година. През 2017 година 14-годишно момиче загуби живота си при падане от строяща се сграда в София.

Представителите на СДВР призовават родителите да бъдат по-внимателни и да следят децата си.

"Основният съвет към родителите - да обръщат повече внимание на децата. Ако ние не обръщаме внимание като родителите, това нещо ще се повтори. Не трябва да се стига до там, трябва да знаем къде се намират", категоричен е главният инспектор.

От полицията отбелязват, че подобни инциденти не са изолирани - през годините на този строеж е имало множество опити за изкачване на крана от търсачи на екстремни преживявания.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрътите де били

    14 1 Отговор
    раждат нови де билчета!
    Карма!

    10:21 04.09.2025

  • 2 Дааа

    9 0 Отговор
    После ще има опит за летене и кой е виновен

    10:23 04.09.2025

  • 3 Горе долу

    4 1 Отговор
    От покрива на този небостъргач ще тръгва супербъзия влак стрела на БДЖ София-Бургас другото лято. Със засилка и по инерция. Децата са любопитни просто.

    10:23 04.09.2025

  • 4 Боко

    11 1 Отговор
    Такъв е маатриала ,високо рисков

    10:23 04.09.2025

  • 5 Къде са

    8 1 Отговор
    И изцяло виновна е фирмата където строй обекта,къде са пазачите,не един за тоя обект трябва няколко.Сам човек е само за ке.....ф,

    Коментиран от #7

    10:35 04.09.2025

  • 6 странно към фирмата пак нищо

    4 1 Отговор
    а нещо за не добре обезопасен строителен обект да се каже? някаква санкция за строителите ? как деца ще влезат в обекта все в децата търсят вина верно е че те са млади и глупави и в стремежа си да станат интересни могат да се убият но точно поради тази причина трябва да се осигурява охрана на такива обекти! и аз съм бил дете колкото и да ми се карат в къщи когато съм си наумявал нещо съм го постигал защото когато излезеш навън родителите не знаят какво правиш..!

    10:37 04.09.2025

  • 7 браво бе

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Къде са":

    как можа да го напишеш това “строЙ” защо не си влизал в час по български език? забелязвам ме буквата Й е много трудна за използване на повечето коментираши ужасно сложна буква е явно… поне за фирмата си прав вината е изцяло тяхна

    Коментиран от #9

    10:39 04.09.2025

  • 8 Фидоска

    2 1 Отговор
    Група юноши.Нали има и такава дума.Да поставят охрана в основата на крана.Само с камери не става.Щом пазача не е пропуснал седем души означава едно-че охрана няма.Ако някой беше паднал?Бяхме на косъм от нова трагедия.

    Коментиран от #10

    10:42 04.09.2025

  • 9 А.Й сега

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "браво бе":

    Си прочети изречението и си виж грешките

    10:43 04.09.2025

  • 10 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фидоска":

    Каква охрана ,въоръжена или от НСО.Всичко трябва да е под охрана ,даже и самата охрана

    10:45 04.09.2025

  • 11 8108

    1 1 Отговор
    Когато родителите работят по цял ден, как да ги следят какво правят,компанията нямат ли вина ,защо има дупка в оградата,защо няма пазачи,това е държавата на абсурдите ,няма оправия

    10:46 04.09.2025

  • 12 така така

    3 0 Отговор
    По време на комунистическото робство също имаше такива гЪменчета,не случайно бяха ТВУ тата

    10:46 04.09.2025

  • 13 Пак

    2 0 Отговор
    Като не са карали АТВ по стрелата на крана

    10:59 04.09.2025

  • 14 От статията

    3 0 Отговор
    не ми стана ясно "как са успели да се покатерят..." Освен това ще си позволя да припомня на редакцията на сайта, че "успявам" се използва при положителен резултат свързан с липса на време за извършване на действието. Как са "могли", би било правилно за действие свързано с възможностите на тези "герои".

    11:04 04.09.2025

