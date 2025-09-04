Как децата са успели да се покатерят на 200-метров кран в София

Група тийнейджъри рискуваха живота си, като се изкачиха на 200-метров строителен кран в столицата, съобщи вчера СДВР. Младежите са проникнали през дупка в оградата на строежа, търсейки адреналин и атрактивни кадри за социалните мрежи.
"Децата са търсили силното усещане, силния кадър, за да могат да го публикуват в социалните медии и да бъдат по-различни", заяви Стефан Попов, началник сектор в СДВР, цитиран от bTV.
Според полицията част от родителите са знаели за екстремното хоби на децата си, но не са били информирани за конкретното изкачване на този строителен обект. Сега те ще получат санкции за действията на непълнолетните.
Практиката, известна като "руфтопинг" (катерене по високи сгради и конструкции), привлича малко, но решителни последователи. Експертите предупреждават, че тази дейност крие сериозни рискове.
"Много рискове има самото влизане на такова място. Няма обезопасяване. Трябва да си опитен", споделя Габриела, любителка на силни усещания и катерач на високи пространства за снимане.
Въпреки привидната атрактивност, руфтопингът взима жертви всяка година. През 2017 година 14-годишно момиче загуби живота си при падане от строяща се сграда в София.
Представителите на СДВР призовават родителите да бъдат по-внимателни и да следят децата си.
"Основният съвет към родителите - да обръщат повече внимание на децата. Ако ние не обръщаме внимание като родителите, това нещо ще се повтори. Не трябва да се стига до там, трябва да знаем къде се намират", категоричен е главният инспектор.
От полицията отбелязват, че подобни инциденти не са изолирани - през годините на този строеж е имало множество опити за изкачване на крана от търсачи на екстремни преживявания.
