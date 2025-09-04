Калоян Методиев: Сектор "Сигурност" колабира пред уличната престъпност

Пребиха зверски шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. Лекарите се борят да спасят единия му бъбрек. Направил забележка на дрифтаджии на улицата рано сутринта. Преди месец запалиха колата на шефа на полицията в Козлодуй.
Това коментира Калоян Методиев от "Непокорна България".
Циганската махала в Ботевград взе закона в свои ръце и местните, а не полицията, подгониха наркотрафикантите. Хулигани подкараха трамвай. Не могат да открият прокурорския син месеци наред, а той се гаври с полицията. Мамини синчета с АТВ избиват цели семейства по тротоарите. София е душена от локали, филмари и автогонки.
МВР се занимава само с монтаж на камери по пътищата. Хвърля се ресурс да се бият протестиращи и да се охранява властта. С кордони, кортежи, двойни и тройни охрани. Райско време за престъпността. Безредието обхваща страната.
Сектор "Сигурност" колабира пред уличната престъпност. МВР е да гони, профилактира, задържа престъпниците, криминалния контингент, а не всички наред. Това правителство е за кофата за боклук. То е престъпно в своя генезис - избрано с крадени избори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Емили с Тротинетката
Коментиран от #4, #28
15:06 04.09.2025
3 Пич
15:07 04.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 най важното е
15:08 04.09.2025
6 Майна
О% за последните денонощия?
А вие не можете?
Най- много полицаи на глава от населението и в Европа и повече от САЩ!
С най-високи заплати!
Коментиран от #17
15:09 04.09.2025
7 нали пазите мутрите от народната любов
15:09 04.09.2025
8 оня с коня
ами всичко се връща
15:10 04.09.2025
9 Съюз Защита
15:10 04.09.2025
10 оня с коня
скоро ще научите какво е народна любов
15:11 04.09.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #18
15:11 04.09.2025
12 град КОЗЛОДУЙ
15:12 04.09.2025
13 бумеранг
15:13 04.09.2025
14 супер държава сме
а европата ни върза капачките ха ха ха
15:14 04.09.2025
15 Територията
15:14 04.09.2025
16 Контролирана сфера
15:14 04.09.2025
17 милиционер работещ на бюро
До коментар #6 от "Майна":тука милиционерите са много ама са чантаджий вечер си спят у дома , денем висят на бюрото за голяма заплата
15:15 04.09.2025
18 Дъмбо Ди
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Все го повтаряш ама да ти кажа: Нашият АЕЦ не може да гръмне! Няма никаква възможност това да стане!
Може да има голяма авария от чрезвичайни причини, ще чади но няма да гръмне!
15:15 04.09.2025
19 Асен
15:16 04.09.2025
20 Михаил
15:20 04.09.2025
21 Ломския
15:26 04.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 нека да види какво ни на нас
Щото ще те изкарат теб виновен
15:40 04.09.2025
25 бушприт
15:42 04.09.2025
26 Наивник на средна възраст
15:43 04.09.2025
27 Фибата
15:48 04.09.2025
28 Мафията си има държава и краде
До коментар #2 от "Емили с Тротинетката":Държавата е колабирала пред мафията ББ и дпуевски.
16:02 04.09.2025
29 Трол
16:06 04.09.2025
30 Банкята и Шиши
16:11 04.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.