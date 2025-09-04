Новини
Калоян Методиев: Сектор "Сигурност" колабира пред уличната престъпност

Калоян Методиев: Сектор "Сигурност" колабира пред уличната престъпност

4 Септември, 2025 15:04 1 906 31

МВР се занимава само с монтаж на камери по пътищата

Калоян Методиев: Сектор "Сигурност" колабира пред уличната престъпност - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Пребиха зверски шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. Лекарите се борят да спасят единия му бъбрек. Направил забележка на дрифтаджии на улицата рано сутринта. Преди месец запалиха колата на шефа на полицията в Козлодуй.

Това коментира Калоян Методиев от "Непокорна България".

Циганската махала в Ботевград взе закона в свои ръце и местните, а не полицията, подгониха наркотрафикантите. Хулигани подкараха трамвай. Не могат да открият прокурорския син месеци наред, а той се гаври с полицията. Мамини синчета с АТВ избиват цели семейства по тротоарите. София е душена от локали, филмари и автогонки.

МВР се занимава само с монтаж на камери по пътищата. Хвърля се ресурс да се бият протестиращи и да се охранява властта. С кордони, кортежи, двойни и тройни охрани. Райско време за престъпността. Безредието обхваща страната.

Сектор "Сигурност" колабира пред уличната престъпност. МВР е да гони, профилактира, задържа престъпниците, криминалния контингент, а не всички наред. Това правителство е за кофата за боклук. То е престъпно в своя генезис - избрано с крадени избори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Емили с Тротинетката

    18 4 Отговор
    Няма нищо по опасно от джендър с тротинетка.

    Коментиран от #4, #28

    15:06 04.09.2025

  • 3 Пич

    28 6 Отговор
    А бе , Методиев , незаядливо казано , много си недоучил !!! Че кога МВР се е интересувао от престъпността ?! Дай пример !!! И кога не е драло гражданите ?! Дай пример !!!

    15:07 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 най важното е

    26 1 Отговор
    че им вдигнаха заплатите на милиционерите и че има банани в магазините, не ни занимавайте с други глупости

    15:08 04.09.2025

  • 6 Майна

    29 0 Отговор
    Как Тръмп сега се справя с престъпността в САЩ?!
    О% за последните денонощия?
    А вие не можете?
    Най- много полицаи на глава от населението и в Европа и повече от САЩ!
    С най-високи заплати!

    Коментиран от #17

    15:09 04.09.2025

  • 7 нали пазите мутрите от народната любов

    8 4 Отговор
    хубавото е че скоро няма да го има миризливия лев тоя сега защо риве за шефовете на милицията, ние имаме друг пробпем

    15:09 04.09.2025

  • 8 оня с коня

    22 2 Отговор
    нали биете зад колоните хората дето стачкуват?

    ами всичко се връща

    15:10 04.09.2025

  • 9 Съюз Защита

    15 0 Отговор
    Пускат евтин барут в Нармаг веригата.Гарантирано за един рестарт.

    15:10 04.09.2025

  • 10 оня с коня

    22 4 Отговор
    нали пазихте урсулла от народната любов,? сега всичко ви се връща пак я пазете ха ха ха

    скоро ще научите какво е народна любов

    15:11 04.09.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #18

    15:11 04.09.2025

  • 12 град КОЗЛОДУЙ

    12 3 Отговор
    малко ви е малко е още бой трябва да ядете мръссни чеенгета

    15:12 04.09.2025

  • 13 бумеранг

    11 0 Отговор
    Волът, като рие си хвърля и на гърба

    15:13 04.09.2025

  • 14 супер държава сме

    24 0 Отговор
    най важното е че купихме нови БМВ-та за милицията , а народа събира капачки за ковьози за бебетата

    а европата ни върза капачките ха ха ха

    15:14 04.09.2025

  • 15 Територията

    26 0 Отговор
    Имаме страшна полиция. Брадати с обеци и татуси. Те самите са престъпници.

    15:14 04.09.2025

  • 16 Контролирана сфера

    18 0 Отговор
    В сектор сигурност работят представители от уличната престъпност.

    15:14 04.09.2025

  • 17 милиционер работещ на бюро

    21 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    тука милиционерите са много ама са чантаджий вечер си спят у дома , денем висят на бюрото за голяма заплата

    15:15 04.09.2025

  • 18 Дъмбо Ди

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Все го повтаряш ама да ти кажа: Нашият АЕЦ не може да гръмне! Няма никаква възможност това да стане!
    Може да има голяма авария от чрезвичайни причини, ще чади но няма да гръмне!

    15:15 04.09.2025

  • 19 Асен

    14 0 Отговор
    България е като дивият запад по силният е прав!

    15:16 04.09.2025

  • 20 Михаил

    6 0 Отговор
    Методиев е идеален за вътрешен министър. Поне създава ред.

    15:20 04.09.2025

  • 21 Ломския

    10 0 Отговор
    Винаги когато чуя “демонстрация от МВР” знам, че следва свръхдоза смях, неадекватност и криндж 😅

    15:26 04.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 нека да види какво ни на нас

    5 0 Отговор
    затова няма смисъл да се звъни на 112

    Щото ще те изкарат теб виновен

    15:40 04.09.2025

  • 25 бушприт

    5 0 Отговор
    Пребиха зверски Николай Кожухаров-шефа на полицията в Русе!

    15:42 04.09.2025

  • 26 Наивник на средна възраст

    7 0 Отговор
    Няма какво да кажа...Абсолютно съм съгласен с частта за кофата с боклук...

    15:43 04.09.2025

  • 27 Фибата

    0 3 Отговор
    Пак ли тоя, бре?!

    15:48 04.09.2025

  • 28 Мафията си има държава и краде

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Емили с Тротинетката":

    Държавата е колабирала пред мафията ББ и дпуевски.

    16:02 04.09.2025

  • 29 Трол

    0 5 Отговор
    Г-н Методиев уронва имиджа на България пред международната общност!

    16:06 04.09.2025

  • 30 Банкята и Шиши

    2 0 Отговор
    Колабира, колабира, но двойните заплати от Нова година си вървят?! А и тези, които са по бюрата на чистичко и топличко си ги взимат, не ги връщат. Не казват, че не ги заслужават, че не трябва да е така. Безсрамници са цялото МВР, заедно с тези, които незаслужено им осигуриха двойните заплати, т. е. т. н. "управляващи". България е срамба и пизорна държава.

    16:11 04.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

