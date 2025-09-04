Калоян Методиев: Сектор "Сигурност" колабира пред уличната престъпност

Пребиха зверски шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. Лекарите се борят да спасят единия му бъбрек. Направил забележка на дрифтаджии на улицата рано сутринта. Преди месец запалиха колата на шефа на полицията в Козлодуй.

Това коментира Калоян Методиев от "Непокорна България".

Циганската махала в Ботевград взе закона в свои ръце и местните, а не полицията, подгониха наркотрафикантите. Хулигани подкараха трамвай. Не могат да открият прокурорския син месеци наред, а той се гаври с полицията. Мамини синчета с АТВ избиват цели семейства по тротоарите. София е душена от локали, филмари и автогонки.

МВР се занимава само с монтаж на камери по пътищата. Хвърля се ресурс да се бият протестиращи и да се охранява властта. С кордони, кортежи, двойни и тройни охрани. Райско време за престъпността. Безредието обхваща страната.

Сектор "Сигурност" колабира пред уличната престъпност. МВР е да гони, профилактира, задържа престъпниците, криминалния контингент, а не всички наред. Това правителство е за кофата за боклук. То е престъпно в своя генезис - избрано с крадени избори.