Румен Петков: Посещението на Урсула фон дер Лайен в България остави повече въпроси и скандали, отколкото реални ползи

Румен Петков: Посещението на Урсула фон дер Лайен в България остави повече въпроси и скандали, отколкото реални ползи

4 Септември, 2025

Румен Петков коментира визитата на делегацията на БСП – Обединена левица, водена от Атанас Зафиров, в Китай, като я определи като изключително голям външнополитически успех за България. Той остро разкритикува исканията за оставка на Зафиров от страна на ПП–ДБ, напомняйки, че Кирил Петков сам е настоявал да участва в бизнес делегация в Китай през 2019 г.

Румен Петков: Посещението на Урсула фон дер Лайен в България остави повече въпроси и скандали, отколкото реални ползи - 1
Снимка: ПП АБВ
Председателят на партия АБВ Румен Петков заяви пред медиите в Плевен, че посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България е оставило повече въпроси и скандали, отколкото реални ползи. „Големият успех от визитата е единствено, че тя не ни продаде ваксини – за разлика от милиардите дози, закупени в миналото, от които стотици милиони ще бъдат унищожени, след като са платени скъпо и безотговорно“, посочи Петков.

Той определи като „фалшива новина“ твърдението, че при кацането на самолета ѝ в Пловдив е имало изключен GPS или външна намеса. По думите му всички компетентни служби са отхвърлили подобни твърдения, което легитимира Европейската комисия и НАТО като източници на неверни информации. Петков осъди и изказването на Фон дер Лайен в Сопот, че България е осигурила една трета от въоръжението за Украйна, като категорично невярно и насочено към насаждане на омраза между българи и руснаци. „Това е пропаганда в стил Йозеф Гьобелс“, заяви лидерът на АБВ.

Румен Петков критикува и начина на придвижване на председателя на ЕК – от летището в Пловдив тя е използвала хеликоптер, за да кацне директно в задния двор на ВМЗ. „Това е нравствена мърша – решение, продиктувано от страх и нежелание да се види реалността по българските пътища. Чест прави на НСО, че е осигурила безупречна безопасност“, каза той.

Петков постави под съмнение и т.нар. „гранде проект“ за инвестиция от 500 милиона лева в завод за 155 мм снаряди и барут, като напомни, че това е трети или четвърти подобен проект за последните десет години, при положение че част от документацията на други заводи вече е в процес на лицензиране. Той определи като неприемливо и изказването на Фон дер Лайен, че България е „фронтова линия“, а мълчанието на институциите – като боязливо и унизително. „България не е фронтова държава и подобни квалификации не могат да бъдат оставени без отговор“, подчерта председателят на АБВ.

В своята ретроспекция Петков коментира и критичната водна криза в Плевен, като я определи като резултат от дългогодишно бездействие на държавата. Той припомни, че още през 1985 г. и 2003 г. са били разработени проекти за изграждането на язовир „Черни Осъм“, но оттогава насам не е направено нищо. Лидерът на АБВ подчерта, че през периода 1995–1999 г. са осъществени най-значимите инвестиции в общинската инфраструктура на Плевен – цялостно топлофициране, ново училище в кв. „Дружба“, подмяна на водопреносната мрежа и генерален ремонт на трите основни поликлиники. Той настоя за незабавна оценка на водопреносната мрежа и активиране на налични водоизточници като временна мярка за преодоляване на кризата.

В заключение Румен Петков коментира визитата на делегацията на БСП – Обединена левица, водена от Атанас Зафиров, в Китай, като я определи като изключително голям външнополитически успех за България. Той остро разкритикува исканията за оставка на Зафиров от страна на ПП–ДБ, напомняйки, че Кирил Петков сам е настоявал да участва в бизнес делегация в Китай през 2019 г. „Да се пречи на България да участва в такива форуми е предателство към националния интерес. Поздравявам делегацията за убедителното представяне на страната ни на едно от най-значимите събития, свързани с антифашистката борба“, каза той.

„Разликата между нас и други участници в дебата е една, но тя е голяма – ние търсим и намираме решения. Спекулациите с човешката трагедия са грозни. Гражданите имат право на протест, но и на истината за причините и конкретните мерки“, обобщи председателят на АБВ.


Плевен / България
