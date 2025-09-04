Ватманите в София минават на извънреден инструктаж

След бруталния инцидент с трамвай в София, при който по чудо не се стигна до жертви, ръководството на Столичен електротранспорт взе решение да проведе извънреден инструктаж с всички ватмани. Това стана ясно след извънредно заседание на транспортната комисия на Столичния общински съвет.

Инцидентът е станал, след като мотрисата е била задвижена чрез външна намеса през прозореца, докато ватманът е спрял да си вземе кафе. Записи и свидетелства са доказали, че това е извършено от 22-годишен пиян мъж.

От Столичен електротранспорт не отричат вина и на ватмана, който въпреки 30-годишния си опит е допуснал няколко нарушения – нерегламентирано спиране, пропуск да обезопаси блокиращото устройство и оставен свален прозорец, през който трамваят е бил задвижен.

"Годишно в системата на електротранспорта се случват между 400 и 5000 пътнотранспортни произшествия, 70-80 са по вина на водачите", коментира Евгени Ганчев, изпълнителен директор на "Столичен електротранспорт".

Според Андрей Зографски от "Спаси София" този случай разкрива по-дълбоки проблеми: "Безспорно това е най-опасната ситуация с инцидент в градския транспорт за последните години. Тук имаме системни проблеми извън въпроса за персоналната отговорност". Той посочи, че реконструкцията на релсовия път се случва прекалено бавно, условията за труд не са добри, а паркът е остарял.

"Очаква се закупуването на 60-70 нови мотриси с инвестиционен заем, очакваме движение по него", добави Зографски.

Иван Таков от БСП уточни, че очакват конкретен план с мерки от "Столичен електротранспорт" за следващото заседание на ресорната транспортна комисия.

В друга новина, зоните за платено почасово паркиране в София няма да работят на 6 септември – Денят на Съединението, както и в следващите два почивни дни 7 и 8 септември, съобщиха от Столична община.