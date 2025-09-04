Новини
  Тема: Войната на пътя

Ватманите в София минават на извънреден инструктаж

4 Септември, 2025 16:36 866 25

  • трамвай-
  • ватман-
  • катастрофа

Tози случай разкрива по-дълбоки проблеми

Ватманите в София минават на извънреден инструктаж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След бруталния инцидент с трамвай в София, при който по чудо не се стигна до жертви, ръководството на Столичен електротранспорт взе решение да проведе извънреден инструктаж с всички ватмани. Това стана ясно след извънредно заседание на транспортната комисия на Столичния общински съвет.

Инцидентът е станал, след като мотрисата е била задвижена чрез външна намеса през прозореца, докато ватманът е спрял да си вземе кафе. Записи и свидетелства са доказали, че това е извършено от 22-годишен пиян мъж.

От Столичен електротранспорт не отричат вина и на ватмана, който въпреки 30-годишния си опит е допуснал няколко нарушения – нерегламентирано спиране, пропуск да обезопаси блокиращото устройство и оставен свален прозорец, през който трамваят е бил задвижен.

"Годишно в системата на електротранспорта се случват между 400 и 5000 пътнотранспортни произшествия, 70-80 са по вина на водачите", коментира Евгени Ганчев, изпълнителен директор на "Столичен електротранспорт".

Според Андрей Зографски от "Спаси София" този случай разкрива по-дълбоки проблеми: "Безспорно това е най-опасната ситуация с инцидент в градския транспорт за последните години. Тук имаме системни проблеми извън въпроса за персоналната отговорност". Той посочи, че реконструкцията на релсовия път се случва прекалено бавно, условията за труд не са добри, а паркът е остарял.

"Очаква се закупуването на 60-70 нови мотриси с инвестиционен заем, очакваме движение по него", добави Зографски.

Иван Таков от БСП уточни, че очакват конкретен план с мерки от "Столичен електротранспорт" за следващото заседание на ресорната транспортна комисия.

В друга новина, зоните за платено почасово паркиране в София няма да работят на 6 септември – Денят на Съединението, както и в следващите два почивни дни 7 и 8 септември, съобщиха от Столична община.


  • 1 1488

    12 0 Отговор
    пред кауфланд съм и се залях с бензин
    ще драсна клечката ако НАП и КЗП не ми обяснят как олио от 3 лв става 1.59 евро при курс 1.95

    Коментиран от #3, #5, #6, #11, #12, #18, #19

    16:37 04.09.2025

  • 2 честен ционист

    5 1 Отговор
    Дайте им да заучават карта на софийските улици на тия башкортостанци и киргизи, дето ги е назначил Васко из градския транспорт. И им спрете водочката.

    16:38 04.09.2025

  • 3 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не се пали още, ако искаш да чокаша януари, когато бутилка олио ще е половин заплата по тогавашния курс.

    16:39 04.09.2025

  • 4 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Лорд Минчев може да води инструктажа като бивш ватман и отличник в професията

    Коментиран от #10

    16:40 04.09.2025

  • 5 Хорейшо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Това е... иновативен начин на протест... и много гаден, но сигурен... за умиране.

    16:42 04.09.2025

  • 6 БЕ САМО В КООФЛЕНД ЛИ ИМА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Олио...и в аптекити има бебишко олио...тое по добра смазка...къде ходиш в тия ДОЛНОПРОБНИ гъзини....

    16:45 04.09.2025

  • 7 НИмой са търпи

    12 0 Отговор
    Много олигуфренс в таз София ,едни се качили на 200 метров кран ,друг решил да види трамвая да ли ще тръне без ватман ,друг прелета и се заби в движещ се автобус ли трамвай ли забравих вече .А бе от къде се пръкнаха тез софиянци бре ,последния софиянец ли ги докара

    Коментиран от #13

    16:46 04.09.2025

  • 8 Анобимен

    6 1 Отговор
    Инструктаж нямя да свърши нищо орязвате им парите до като се управят

    16:47 04.09.2025

  • 9 Вдигнаха ли им заплатите

    7 1 Отговор
    Айде хайрлия да е

    16:47 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 прокопи

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Замогнал си се нещо. От къде намираш кинти за бензин?!

    Коментиран от #14

    16:48 04.09.2025

  • 12 Не може

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Никой да ти обясни ,затова си купи зехтин

    16:48 04.09.2025

  • 13 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "НИмой са търпи":

    Последният Софиянец ще докара накрая черната пантера на протеста на 13-ти. Ще е като панайрджийска мечка, и сандвичите ще вървят яко.

    Коментиран от #17

    16:49 04.09.2025

  • 14 6699

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "прокопи":

    Прав си ,можеше да вземе изгоряло масло от някой сервиз

    16:51 04.09.2025

  • 15 Сатана Z

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Позна.Така е ,и двамата имаме имущество във Великобритания и сини паспорти.

    Коментиран от #20

    16:51 04.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Азз

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Я видях край Варна взела е да побелява ,след като се е разходила по българската територия

    16:53 04.09.2025

  • 18 Кейси Рейбак готвача 🍔

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Защо ти е това олио бе!? Готви във незалепващ тиган. По 20-40лв са и вършат отлична работа.

    16:53 04.09.2025

  • 19 Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ни са пали бе момче ,качи се на оня двеста метров кран и полети ,олиото даваа крилааа

    16:54 04.09.2025

  • 20 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Другото ще си остане само между нас

    16:56 04.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ватманяк

    2 0 Отговор
    Между 400 и 500, не 5000. Извънредния инструктаж е необходим. Но контролът не е на ниво. Служителите, които трябва да контролират и санкционират водачите за спазване на инструкциите и правилата не го правят, защото да не си развалят преятелството. Допреди година две имаше знам двама заместник директори и двамата с фамилия Василев, които следяха да се спазват малко от малко правилата, сега ги няма, сигурно са се пенсионирали. Трябва по строг контрол, иначе ватманите са си обучени и знаят какво да правят.

    17:06 04.09.2025

  • 23 Питам

    2 0 Отговор
    Какви ватмани ще инструктират, след като трамваи не останаха ???😅😅😅😅😅

    17:23 04.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Асен

    0 0 Отговор
    Колкото повече им вдигат заплатите на градският транспорт толкова повече нанасят щети неоправдано високи заплати.

    18:02 04.09.2025

