Новини
България »
Всички градове »
Слави Трифонов: Атаката срещу директор на полицията показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма

Слави Трифонов: Атаката срещу директор на полицията показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма

4 Септември, 2025 20:22 1 339 108

  • слави трифонов-
  • атака-
  • директор на полицията-
  • държава

В този случай държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз, коментира лидерът на ИТН

Слави Трифонов: Атаката срещу директор на полицията показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи.
Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалък лъжец и шарлатанин който не спира

    63 4 Отговор
    да лъже как чегърта боко седнал в скута му. Нямаш думата ненормален чалгар.

    20:24 04.09.2025

  • 2 Прасе от Белене

    55 2 Отговор
    Значи има два вида граждани- едни които е недопустимо да се бият и останлите...???

    20:24 04.09.2025

  • 3 Все едно

    26 2 Отговор
    Побойниците сигурно не са знаели, че е директор на полицията, което не ги оневинява.

    20:25 04.09.2025

  • 4 Помак

    52 2 Отговор
    Слави , поне замълчи ..това е началника на полицията ,ако той не знае как да действа в такава ситуация ( има инструкции, пътни карти ..) ,значи държавата я няма ( заради такива)..има гру .гру...какво ште направите на младежите ,точно ништо ..те това са видели ,че няма държава ..и от теб същото са видели !

    Коментиран от #28

    20:26 04.09.2025

  • 5 колю надървения

    30 3 Отговор
    тоя бухал от къде изпълзя ,аре обратно в дупката ,че снайпериста дебне хахаха - палячо ,абе тарикат ,ти ли зареди фурната на булката на балабанов

    20:26 04.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Това

    35 2 Отговор
    ли му роди чутората на тоя страхопъзльо , потънал в грехове спрямо България и българските граждани ?

    20:27 04.09.2025

  • 8 Нашмърканият чалгар

    33 2 Отговор
    е солта шак на Таки и мафията

    20:27 04.09.2025

  • 9 Гост

    32 3 Отговор
    Ейййй, ти си страшна гадина бе, славчо! Ти си част от това, защо се възмощаваш? Ти имаш власт, може да опиташ да пооправиш това-онова, а вместо това ти само крадеш и слугуваш. Даже не крадеш, защото вече си взел парата напред. Сега само гледаш и слугуваш. По-добре трай и не плямпай

    20:27 04.09.2025

  • 10 За съжаление е така Слави

    10 14 Отговор
    И всички ние сме виновни, че така възпитаваме децата си. Такова бъдеще градим.

    Коментиран от #18

    20:27 04.09.2025

  • 11 Нали

    31 1 Отговор
    и твойта партийка е в това управление. Нещо, барем, малко на самокритика, няма ли да те напъне !?!?!?

    20:27 04.09.2025

  • 12 Директен и точен

    5 20 Отговор
    както винаги.
    Това е разпад на държавността.

    20:27 04.09.2025

  • 13 Новак

    26 0 Отговор
    "...държавата – все едно я няма..." Няма я, но чалгата е като хлебарка.

    20:29 04.09.2025

  • 14 Хмм

    23 1 Отговор
    ами държавата това сте вие, кукувците, нали заради вас държавата ще задлъжнее с още 19 млрд., които изтегли теменужка за да ви купят, загрижил се за държавата, алчен продажник

    20:29 04.09.2025

  • 15 Кеефф

    22 1 Отговор
    Ся фактите!!! Шефа на полицията се прибира с жена си от кръчма порядъчно почерпен. Пред жилището му младежи минали по улицата с млъсна газ и гърмящо гърне. Той им се развикал и напсувал, те го намачкали. Е?

    20:31 04.09.2025

  • 16 Шопо

    17 0 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    20:31 04.09.2025

  • 17 Лост

    22 0 Отговор
    И сега със синя лампа на главата ли трябва да ходят,че да не ги бият?

    20:32 04.09.2025

  • 18 Боби Пешев

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "За съжаление е така Слави":

    Чиба е троляк!!!

    20:32 04.09.2025

  • 19 Възмутен

    23 0 Отговор
    На Слави Трифонов моралните му уроци днес звучат лицемерно, особено когато са изречени с патос от човек, който сам има „тъмни петна“ в публичния си образ.
    Слави Трифонов действително е имал публични конфликти с жени, например с Албена Вулева, която нападна с халба бира именно за казани думи от нея.
    Случаят с хвърлената халба бира датира още от ранните години на шоуто му.
    Той се държеше именно като тези хулигани, а сега се прави на "моралист", жалък лицемер такъв!
    Освен това Слави е бил редовно критикуван за сексистки подмятания, подигравки с външен вид, и враждебно отношение към жени в ефир.
    Да поразсъждова първо върху собствения си морал и какъв пример дава на младежта....няма моралното право да поучава! Да погледне първо себе си!!!

    20:32 04.09.2025

  • 20 Фалшив "морален пиар"!!

    11 0 Отговор
    Слави Трифонов казва: „неморално е да се използва случая политически“...
    Но пише това в личната си Фейсбук страница, като лидер на партия – тоест точно в политически контекст!
    Думите му звучат правилно на повърхността, но на фона на собственото му минало и политическо поведение, изглеждат като евтин опит за „морален пиар“.

    Коментиран от #26

    20:34 04.09.2025

  • 21 А бе

    14 1 Отговор
    Вярно ли е, че е бил пиян и споменавал майките им сексове на младежите като мургав каруцар.

    20:34 04.09.2025

  • 22 СЛАВЧО

    15 1 Отговор
    Нали ти я правиш тая държава бе. Нали си главен в управлението.

    20:34 04.09.2025

  • 23 Слави, ти си Позор!

    14 2 Отговор
    Слави Трифонжв в момента с тези думи самият той си прави "политически пиар" на гърба на пребития полицай!
    Аман от нагли политици като Слави Трифонов, които използват всяка трагедия, за да "напомнят" за себе си, да се направят на "моралисти", въпреки че самите те са известни с Агресията си!!

    20:36 04.09.2025

  • 24 Верно ли бе чалгар

    8 1 Отговор
    А забраната на демокрацията и правото на глас какво е??

    20:36 04.09.2025

  • 25 горски

    15 1 Отговор
    Като осъзна, че няма да му се получи с MeToo, Слави съчини истории с атентати. Заритал някой за мизерния му животец ! С един бюлюк охрана ! Жалък ! Кой те знае тебе извън Калотина бе плешив? Разплаках се от умиление за главния опростатичител на българите. На Cлaвyцa му се иска на стари години да се почувства значим, защото осъзнава какво oтpeпкa e и как излъга хиляди хора. На министъра изобщо не му е работа да предупреждава за такива неща, а пък точно най-некадърната и смотана бъчва ще води такива разговори с него, как ли пък не.
    Британците отказват охрана и на принц Хари, където въпреки омразата в семейството има огромен репутационен риск при евентуален инцидент, ама заделили 30 човека за Cлавyцa, дето никой извън БГ не го е чувал. Кой ще хаби пари и нерви за тоя точно? Телевизията им глътна малко вода и започнаха да ги заплашват и тези диви чалгари и селяндури със яките коли. Не се оставяйте да ви тровят! Защото те ви тровят, вие тровите и правите скандали с останалите. Те печелят от това. Не си струва! Направете нещо полезно. Излезте, разходете се, свършете някаква работа, помогнете на някого, завържете разговор!

    Коментиран от #32

    20:36 04.09.2025

  • 26 В собствената му страница

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Фалшив "морален пиар"!!":

    го пише като човека Слави Трифонов. На кол се въртите да вменявате простотия.

    Коментиран от #30

    20:37 04.09.2025

  • 27 Слави самият той няма Морал!!!!!

    12 0 Отговор
    Неморално е да се използва побоят над полицай за политическа употреба"
    ...каза същият човек, който навремето забиваше халби по жени, псуваше в ефир и превърна агресията в лайфстайл.
    Може и да е прав, че държавата трябва да реагира безкомпромисно. Но първо да погледне в огледалото – че моралът също иска дисциплина.

    20:38 04.09.2025

  • 28 Софийски селянин,

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Ти до кой клас си ходил на училище..?!
    По правописа се вижда че си полуграмотен..
    Ще,а не (ште)...
    По български език:Слаб 2!

    Коментиран от #43

    20:38 04.09.2025

  • 29 АМИ СЛФЧУ

    5 0 Отговор
    То държасата сте ти зафчу шишчу тууулупчу. Не прехвърляй вина другиму. Ще се разделите скороно със яки бан сметки и пълни касички със евра и кюлчета. ТО ТОВА ВИ БЕШЕ ЦЕЛТА. А ТОЗИ И МНОГО ДРУГИ ШЕФЧЕФА СЛОЖЕНИ ОТ ШИШ И ТУПАКА СА СИ ЗА БОЙ. НА НАРОДА НЕ МУ ПУКА КОЙ СИ А ИСКА СПРАВЕДЛИВОСТ. И ЯКО ЩЕ ВИ ЯЗДИ

    20:38 04.09.2025

  • 30 По-точно

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "В собствената му страница":

    На кола на Слави се въртиш Ти!

    Коментиран от #34

    20:38 04.09.2025

  • 31 Град Симитли

    6 1 Отговор
    Същите прочувствени и сълзливи литургии изнасяше и по повод смърта на мутри, от средата на 90те насам

    20:39 04.09.2025

  • 32 Що тролиш бе

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "горски":

    Що за човече си да лееш лична злоба, лъжи и обиди, а да не коментираш случилото се?

    Коментиран от #58

    20:39 04.09.2025

  • 33 Хипотетично

    3 1 Отговор
    А на жълтите павета от пет години протестират срещу полицейския произвол и информираните за това младежи, солидарно с жълтопаветниците са взели проблема за силово отстраняване на полицая, дето им стеснява личното пространство.

    20:39 04.09.2025

  • 34 Това са фактите

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "По-точно":

    Въртите се да вменявате простотия. Колкото и да е тъпо занимания, има тъп.. да го правят.

    20:40 04.09.2025

  • 35 Явно

    8 0 Отговор
    Този директор не е компетентен да е такъв. Никаква преценка на реалността – да тръгва на саморазправа с 4-ма, вместо да се обади на патрулка или на когото там трябва.
    Нула компетентност.
    И ние искаме да са адекватни при по-сериозни случаи. Да бе...

    20:40 04.09.2025

  • 36 Ирония

    6 1 Отговор
    Слави не го мислете него, той си напълти офшорките.
    Я как млъкнаха и той, и Тошко, и Балабанчо кат "захлебиха" покрай баце Бойче Тиквата!!!
    Напълниха гушките кат пеликани с кюлчета и пачки и мълчат като шарани преди Никулден...

    Коментиран от #42

    20:41 04.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тъмен субект

    6 0 Отговор
    Ми то я няма държавата. От години я няма, бе Славчо. Нали щеше да чегърташ тия дето я ликвидираха. Кво стана сега - прегъртахте се най-евроатлантически.

    20:43 04.09.2025

  • 39 1488

    3 0 Отговор
    дьржавните са измислени от политическата класа за да крадат и тормозят обикновените хора

    в човешката история винаги е имало отношението роб и господар

    разликата е че при демокрацията робът е доброволен роб

    20:43 04.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Майна

    7 0 Отговор
    Този дори не е разбрал, че човекът е бил цивилен
    На челото му не е пишело кой е..
    Смотаняк
    А че престъпността е взела връх идва от шапката , от правителството , в което и той участва!
    Жалък..клоун

    Коментиран от #44, #59

    20:44 04.09.2025

  • 42 Къде са тия пачки

    0 4 Отговор

    До коментар #36 от "Ирония":

    Я ги покажи? Ако не можеш се замисли защо лъжеш. Явно си много скопен морално.

    Коментиран от #61

    20:45 04.09.2025

  • 43 Помак

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Софийски селянин,":

    Не мисли за мен , Вари да си ... та

    20:46 04.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Слави е за съжаление човечеца!

    9 1 Отговор
    Жалко е, когато славата си тръгне, но параноята остане.
    Слави Трифонов по-добре да разкаже къде потъна доверието на цял народ, който му повярва????
    Славуцата – от Чалга идол до Национален Лъже-пророк и Лъже-моралист. Българска класика.
    Типично.
    Слави с охрана като държавен глава, а се крие като плешив нинджа с паник бутон.
    Жалък. Човек с милиони, но с душа на сърдит ученик.

    Коментиран от #51

    20:47 04.09.2025

  • 46 Иво

    6 1 Отговор
    Е нали ти си в управлението на тази държава не, тъпанар!!!

    20:47 04.09.2025

  • 47 ХиХи

    5 0 Отговор
    А де е дръжавата да прибира всеки жигит?

    20:47 04.09.2025

  • 48 Асен

    4 1 Отговор
    И кой го казва дългият който се продаде на мафията Герб и Дпс.

    Коментиран от #53

    20:48 04.09.2025

  • 49 Вместо отговор

    4 1 Отговор
    Ами ти КАК ЗАЧИТАШЕ ДЪРЖАВАТА през тия 30 години чрез ШОУ"-То си,каламбурите и...ЧАЛГАТА бе ...ЯЛОВ,БОКЛУК???

    20:49 04.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 И що да не е с охрана

    0 5 Отговор

    До коментар #45 от "Слави е за съжаление човечеца!":

    Да не му я плащаш ти? Въпроса е защо се занимаваш с личностни обиди, а не с коментара?

    20:51 04.09.2025

  • 52 Учуден

    6 0 Отговор
    Защо всички на държавна хранилка се мислят за повече от другите? Случаят си е криминален случай като всички останали такива. В болниците е същото, държавните хранилки с привилегии другите НЕ! Преляха ли му веднага кръв, преляха, а един мой роднина щеше да се спомине, не защото нямаше кръв в болницата, а защото я пазеха точно за такива богоизбрани!

    20:51 04.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гръч

    4 1 Отговор
    Славчо,защо няма държава и колко тежи въздуха над главата ти?Съюзихте се с дявола да има държава а тя започна да се топи все по-бързо от както вие пристанахте на Боко и прасето.Всичко ще ви се върне предатели

    20:52 04.09.2025

  • 55 Слави нарушаваше Закона!!!

    4 1 Отговор
    Слави Трифонов първо отказваше да спазваш закона, а сега говори за морал?!
    В продължение на години — 2021 и 2022 — Слави Трифонов не подаде задължителната по закон декларация за имущество и доходи като партиен лидер и депутат. За това му бяха наложени актове и глоба.
    Иронията в това да говориш за морал, след като си избягвал пълна прозрачност пред обществото.

    Коментиран от #76

    20:53 04.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Кво става бе зулус

    5 1 Отговор
    НАЛИ ГЛАСЪТ НА СУВЕРЕНА ДА СЕ ЧУВА, РЕФЕРЕНДУМИ ,ЩЕ ПРОМЕНЯМЕ ИГРАТА,ЩЕ. ЧАГЪРТАМЕ..И накрая в скута на дебелаците ,а накрая подигравка с медиците и май ,май думите наистина тежат , колкото въздуха над главите

    20:53 04.09.2025

  • 58 Горски

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Що тролиш бе":

    Точно, заради човек като него, който ви опростачи сме на това дередже. Бате ти Славчо, който до вчера пееше на ушенце на мутрите - от него ли ще чакаш справедливост?

    Коментиран от #64

    20:55 04.09.2025

  • 59 А нужно ли е да пише, че си някой

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Майна":

    че да не те пребият хулигани? С бъбреци ли мислите?

    20:55 04.09.2025

  • 60 демократ

    2 1 Отговор
    Ми то ти подкрепяш всякакви тси гани и турци в Бъгъ.
    Някой знае ли тоя Слави какъв е изкарайте етноса на майка му и баща му дядо му и баба му от двете страни на тоя т ъп сел так. Трябвя да знаем от какъв етнос е тоя уби так.

    20:55 04.09.2025

  • 61 говоренето му за „морал“ звучи лицемерно

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Къде са тия пачки":

    Трифонов първо скри банковите си милиони и отказа да декларира имущество. Когато му прилоша – плати смешна глоба и най‑накрая подаде декларация, удобна, когато му потрябва.
    Сега изведнъж стана морален стожер… Е, добре дошъл в клуба: човек дълго мълчи и крие, после аплодира сам себе си за това, че най-накрая започна да спазва закона.

    Коментиран от #70

    20:57 04.09.2025

  • 62 Да,бе

    4 0 Отговор
    Слаффчо,от теб по-тъп е директора на русенската милиция,ама не особено.И малко са го потрошили...Излиза пред дома си и вместо да звънне по телефона на дежурният в районното или дирекцията и да дойдат поне пет патрулки се е направил на нещо,което не е,щото нито е мъж,нито е интелигентен.

    20:57 04.09.2025

  • 63 ГОСТ

    2 0 Отговор
    славунчо оли .....фречо пълна пародия си като политик. стой си в скапаната телевизия белким някой си плати да ти я гледа. такива като теб разрушиха държавността челгари не държащи на клетвите и най вече на думата си ако си държиш записите от миналото ги прегледани за да видиш що за мишка си.

    20:57 04.09.2025

  • 64 Там те питах що тролиш

    0 3 Отговор

    До коментар #58 от "Горски":

    Ясно е, че само опростачен може да е паднал на такова дъно. Но като гледам не той те е е опростачил. Та що тролиш и лееш обиди и лъжи бе, а не коментираш статията? За това ли плаща пирамидата величие?

    Коментиран от #79

    20:57 04.09.2025

  • 65 Петьо Петков

    1 0 Отговор
    Този уродлив педал говорори за законност.Пълен инфантил.....държавата е завзета от пълни идиоти и мафиоти.......

    20:58 04.09.2025

  • 66 Край

    3 0 Отговор
    Като си млад и здрав - дрифтиш и се биеш. Като си дърт и слаб искаш ред и спокойствие. Така е от последните 100 Хил години.

    20:59 04.09.2025

  • 67 Сталин

    2 1 Отговор
    Този нещастен чалгар е най жалката креатура в България,всички бандити и корумпета се изредиха да защитават колегите си мутри и бандити на Гроб

    20:59 04.09.2025

  • 68 Дедо

    1 0 Отговор
    Мумията се обади. Зулуса иска да открадне близо 850 милиона от строежа на детската болница,през здравния си министър . От болните деца иска да краде тоя , но Господ ще го накаже жестоко.

    21:00 04.09.2025

  • 69 Край

    4 0 Отговор
    Славчо ама нали щяхме да имаме Мажоритарни избори бе?

    Коментиран от #85

    21:00 04.09.2025

  • 70 Ами не е вярно

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "говоренето му за „морал“ звучи лицемерно":

    Защото си е платил данъците. Отказа да даде публичност. Та пак глупави лъжи. Та вместо да отговориш за пачките, тръгна с други лъжи. Толкова ли си скопен морално, да те ползват за евтин лъжец?

    21:00 04.09.2025

  • 71 Малко му е

    2 0 Отговор
    на фатмака, още кютек им трябва на тия боклуци!

    21:01 04.09.2025

  • 72 Скрий се бе наглец

    5 0 Отговор
    Седнал за държава да говори....То държава НЯМА ОТ 1989 г.

    21:01 04.09.2025

  • 73 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Милиционера посред нощ е ходил да събира рекета от дилърите.

    21:02 04.09.2025

  • 74 Тервел

    4 0 Отговор
    Най вероятно милиционера е бил пиян и е псувал децата . Затова са го нарисували.

    21:02 04.09.2025

  • 75 Лемънс

    3 2 Отговор
    Слави Чалгаря – големият моралист, който години наред пишеше и пееше песни, унижаващи жени, а после се прави на чист като сълза.
    Унижаваше жени на екран, а сега раздава съвети за морал и човешко достойнство.
    Моралът му е като времето – избирателен и непредсказуем.
    Преди да говориш за морал, първо си оправи собствената къща, Слави!

    21:02 04.09.2025

  • 76 Е теб какво те бърка тази декларация

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Слави нарушаваше Закона!!!":

    От нея няма никакви щети за държавата. Тя е единствено за публичност.

    21:03 04.09.2025

  • 77 Край

    2 0 Отговор
    Добре са го смляли. Другия път ще знае че властта забележки не прави. Ако има полиция и държава на сутринта трябваше да са при Виктор Николаев и Мира Начсикоя и да шмъркат кървави сополи срещу “ полицейско насилие”

    21:03 04.09.2025

  • 78 Бандера

    2 0 Отговор
    Въпросният милиционер е бил мъртво пиян, пил преди това в бар "Алиби". Качва се на колата и засича малките гъзета на кръстовището пред блока, в който живее. Следват псувни, закани - "ти знаеш ли кой съм аз", и бой по каската. После го качват в апартамента и след като му става зле, викат линейка. Взета ли му е проба за алкохол и дрога?

    21:03 04.09.2025

  • 79 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Там те питах що тролиш":

    А на теб кой ти плаща - Борисов и Пеевски, Урсула?

    Коментиран от #87

    21:03 04.09.2025

  • 80 Педерасты

    5 1 Отговор
    Трифонов беше секс-играчка и придворен шут на Жоро Илиев. Срам!

    Коментиран от #102, #105

    21:04 04.09.2025

  • 81 Гедер

    2 1 Отговор
    Абе Зулус ти нали затова ходиш от 30 години с три джипа охрана , защото никога не си разчитал на полицията . Кво се правиш на морален,,?

    21:04 04.09.2025

  • 82 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Българската държава прекрати своето съществуване на 10 ноември 1989 г.

    21:04 04.09.2025

  • 83 Ценко

    2 0 Отговор
    Това е то , чалгализираната демокрация и законите на по силния ,сега целия състав защо да не преустанови дейност поради несправяне с обществения ред и сигурност или тоест началника им са го напердашили група сополанковци с тротинетки - и като казват тротинетки се сещам само за Емили Тротинетката . Обикновенните хора всеки ден някой пада в шахта,блъска го кола , но е истински късмет ако има някой свободен журналист да отрази като обективна новина ., но виж за милицията се впряга целия държавен апарат.

    21:04 04.09.2025

  • 84 Пострадал

    1 1 Отговор
    Държавата и Държавните органи са мафията. Малко му е

    21:04 04.09.2025

  • 85 Щяхме

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Край":

    Ама останалите в парламента не искат. Що не ги питаш?

    Коментиран от #94

    21:04 04.09.2025

  • 86 Цепеш

    2 1 Отговор
    Станислав нали каза ,че си съборил предното правителство заради Македонияяяя. Сега защо не събаряш това правителство заради Българияяяввя. Толкова си жалък , повече от Тошко Африкански.

    Коментиран от #89

    21:05 04.09.2025

  • 87 От кога борисов, пеевски и урсулата

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Горски":

    плащат да си достоен и да казваш истината?

    21:06 04.09.2025

  • 88 Бебо

    0 0 Отговор
    Че то така се става корав мъж и полицай , като те понабият малко. Иначе къв полицай си ,като никога не си се бил .

    21:07 04.09.2025

  • 89 Що за България

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Цепеш":

    Ако отидеш на нови избори и пеевски стане първа политическа сила, за България ли е?

    Коментиран от #98

    21:07 04.09.2025

  • 90 Шиши

    2 0 Отговор
    Изчъгьрква ги после лапа

    21:08 04.09.2025

  • 91 Надя

    1 0 Отговор
    Само са го били или са го и е.......и

    21:08 04.09.2025

  • 92 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Държавата е това, което сме ние.
    Ми вие сте чалгари бе славуцо, затова държавата е това!

    Коментиран от #95

    21:09 04.09.2025

  • 93 ГОСТ

    3 0 Отговор
    да попитам скапаняка славун и мазния дето пърдят в едно гърне сега запознати ли са със случая. в първите побликации се твърдеше че отивал на фитнес значи не е на служба. а да погледнем от другата страна ако беше някой обикновен гражданин тия двамцата дали щяха да реагират изобщо. че тия не си познават шефа на районното си е тяхна работа пък и не е задължително.

    21:09 04.09.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 А ти пиранидаджио

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Ивелин Михайлов":

    не си ли чалгар? Що обираш хората бе чалгарино?

    Коментиран от #106

    21:10 04.09.2025

  • 96 Кое не ти е ясно?!

    1 1 Отговор
    Слави Трифонов е партиен лидер и е отказвал да декларира доходите си публично, това е нарушение на Законааааааа!!!!!

    Законът Задължава партийните лидери да декларират доходите си!!!

    В България това е:

    Закон за мерките срещу корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗМКОНПИ).

    Според този закон:

    Лидерите на политически партии са задължени да подават декларации за доходи и имущество.

    Това е с цел прозрачност и предотвратяване на корупцията.

    Неспазването на това задължение е нарушение на Законаааааа!!!

    Освен това, според правилата на парламента и други нормативни актове, публичността на доходите при висши политически фигури е стандарт за отчетност и прозрачност пред обществото!!!

    Така, че самият Слани Трифонов НЕ спазва Законите на България и няма право да исща това от другите!! Няма моралното паво!! Той с действията си е показал, че Законите на България може да НЕ се спазват!!! Той самият трябва да даде пример като лидер на Управлаваща в коалиция партия, че СПАЗВА Законитееееее!!!

    Коментиран от #99

    21:11 04.09.2025

  • 97 ЖЕКО

    2 0 Отговор
    КУЦ ПИРАТ ТИ ПОДКРЕПЯШ ТАЗИ ДЪРЖАВА ЩЕШЕ ДА ЧЕГЪРТИШ БОИКО НО И ТИ СТАНА КАТО НЕГО МУТРА

    Коментиран от #101

    21:12 04.09.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Дай боже и останалите

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Кое не ти е ясно?!":

    да си изкарат честно парите като него и да си плащат данъци, пък да не ги декларират за да се занимават с жълтини и клюки.

    21:13 04.09.2025

  • 100 Ценко

    2 0 Отговор
    Това е то , чалгализираната демокрация и законите на по силния ,сега целия подчинен състав ще се гордее че началника им са го напердашили група сополанковци с тротинетки - и като казват тротинетки се сещам само за Емили Тротинетката . Обикновенните хора всеки ден някой пада в шахта,блъска го кола , но е истински късмет ако има някой свободен журналист да отрази като обективна новина ., но виж за милицията се впряга целия държавен апарат, милициятя ни пази , ДС ни гази

    21:14 04.09.2025

  • 101 Ами чегъртача трябва да си ти

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "ЖЕКО":

    и останалият народ. Слави или друг като него, може да е само инструмента. Та ти къде беше?

    21:14 04.09.2025

  • 102 Помним, помним!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Педерасты":

    Слави беше певеца на Мафията, забавляваше Мафиотите и мечтаеше да е като тях, после рева крокодилски сълзи като пушнаха един такъв мафиот. Ааа и продаваше мартенички в подлеза...

    21:15 04.09.2025

  • 103 хахахах

    2 0 Отговор
    чалгара казва че е неморално да се ползва случая за политическа употреба докато точно това прави...

    Коментиран от #107

    21:16 04.09.2025

  • 104 Мнение

    2 0 Отговор
    Държавата отдавна незачитане гражданите си. Ти си част от това незачитане. Лъжец.

    21:17 04.09.2025

  • 105 Точно!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Педерасты":

    Слави - придворния шут на Мафията и техен слуга!

    21:17 04.09.2025

  • 106 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "А ти пиранидаджио":

    Аз издавам само българска естрадна музика, а хората сами ми дават парите си да построя ДУХОВНАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #108

    21:17 04.09.2025

  • 107 Ако прави това

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "хахахах":

    щеше да е в страницата на ИТН. Пак вменяваш евтини лъжи.

    21:17 04.09.2025

  • 108 Да бе пирамидаджио

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Ивелин Михайлов":

    Ти не ги лъжеш чалгарино.

    21:19 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол