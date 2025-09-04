Слави Трифонов: Атаката срещу директор на полицията показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма

Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи.
Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалък лъжец и шарлатанин който не спира
20:24 04.09.2025
2 Прасе от Белене
20:24 04.09.2025
3 Все едно
20:25 04.09.2025
4 Помак
Коментиран от #28
20:26 04.09.2025
5 колю надървения
20:26 04.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Това
20:27 04.09.2025
8 Нашмърканият чалгар
20:27 04.09.2025
9 Гост
20:27 04.09.2025
10 За съжаление е така Слави
Коментиран от #18
20:27 04.09.2025
11 Нали
20:27 04.09.2025
12 Директен и точен
Това е разпад на държавността.
20:27 04.09.2025
13 Новак
20:29 04.09.2025
14 Хмм
20:29 04.09.2025
15 Кеефф
20:31 04.09.2025
16 Шопо
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
20:31 04.09.2025
17 Лост
20:32 04.09.2025
18 Боби Пешев
До коментар #10 от "За съжаление е така Слави":Чиба е троляк!!!
20:32 04.09.2025
19 Възмутен
Слави Трифонов действително е имал публични конфликти с жени, например с Албена Вулева, която нападна с халба бира именно за казани думи от нея.
Случаят с хвърлената халба бира датира още от ранните години на шоуто му.
Той се държеше именно като тези хулигани, а сега се прави на "моралист", жалък лицемер такъв!
Освен това Слави е бил редовно критикуван за сексистки подмятания, подигравки с външен вид, и враждебно отношение към жени в ефир.
Да поразсъждова първо върху собствения си морал и какъв пример дава на младежта....няма моралното право да поучава! Да погледне първо себе си!!!
20:32 04.09.2025
20 Фалшив "морален пиар"!!
Но пише това в личната си Фейсбук страница, като лидер на партия – тоест точно в политически контекст!
Думите му звучат правилно на повърхността, но на фона на собственото му минало и политическо поведение, изглеждат като евтин опит за „морален пиар“.
Коментиран от #26
20:34 04.09.2025
21 А бе
20:34 04.09.2025
22 СЛАВЧО
20:34 04.09.2025
23 Слави, ти си Позор!
Аман от нагли политици като Слави Трифонов, които използват всяка трагедия, за да "напомнят" за себе си, да се направят на "моралисти", въпреки че самите те са известни с Агресията си!!
20:36 04.09.2025
24 Верно ли бе чалгар
20:36 04.09.2025
25 горски
Британците отказват охрана и на принц Хари, където въпреки омразата в семейството има огромен репутационен риск при евентуален инцидент, ама заделили 30 човека за Cлавyцa, дето никой извън БГ не го е чувал. Кой ще хаби пари и нерви за тоя точно? Телевизията им глътна малко вода и започнаха да ги заплашват и тези диви чалгари и селяндури със яките коли. Не се оставяйте да ви тровят! Защото те ви тровят, вие тровите и правите скандали с останалите. Те печелят от това. Не си струва! Направете нещо полезно. Излезте, разходете се, свършете някаква работа, помогнете на някого, завържете разговор!
Коментиран от #32
20:36 04.09.2025
26 В собствената му страница
До коментар #20 от "Фалшив "морален пиар"!!":го пише като човека Слави Трифонов. На кол се въртите да вменявате простотия.
Коментиран от #30
20:37 04.09.2025
27 Слави самият той няма Морал!!!!!
...каза същият човек, който навремето забиваше халби по жени, псуваше в ефир и превърна агресията в лайфстайл.
Може и да е прав, че държавата трябва да реагира безкомпромисно. Но първо да погледне в огледалото – че моралът също иска дисциплина.
20:38 04.09.2025
28 Софийски селянин,
До коментар #4 от "Помак":Ти до кой клас си ходил на училище..?!
По правописа се вижда че си полуграмотен..
Ще,а не (ште)...
По български език:Слаб 2!
Коментиран от #43
20:38 04.09.2025
29 АМИ СЛФЧУ
20:38 04.09.2025
30 По-точно
До коментар #26 от "В собствената му страница":На кола на Слави се въртиш Ти!
Коментиран от #34
20:38 04.09.2025
31 Град Симитли
20:39 04.09.2025
32 Що тролиш бе
До коментар #25 от "горски":Що за човече си да лееш лична злоба, лъжи и обиди, а да не коментираш случилото се?
Коментиран от #58
20:39 04.09.2025
33 Хипотетично
20:39 04.09.2025
34 Това са фактите
До коментар #30 от "По-точно":Въртите се да вменявате простотия. Колкото и да е тъпо занимания, има тъп.. да го правят.
20:40 04.09.2025
35 Явно
Нула компетентност.
И ние искаме да са адекватни при по-сериозни случаи. Да бе...
20:40 04.09.2025
36 Ирония
Я как млъкнаха и той, и Тошко, и Балабанчо кат "захлебиха" покрай баце Бойче Тиквата!!!
Напълниха гушките кат пеликани с кюлчета и пачки и мълчат като шарани преди Никулден...
Коментиран от #42
20:41 04.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тъмен субект
20:43 04.09.2025
39 1488
в човешката история винаги е имало отношението роб и господар
разликата е че при демокрацията робът е доброволен роб
20:43 04.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Майна
На челото му не е пишело кой е..
Смотаняк
А че престъпността е взела връх идва от шапката , от правителството , в което и той участва!
Жалък..клоун
Коментиран от #44, #59
20:44 04.09.2025
42 Къде са тия пачки
До коментар #36 от "Ирония":Я ги покажи? Ако не можеш се замисли защо лъжеш. Явно си много скопен морално.
Коментиран от #61
20:45 04.09.2025
43 Помак
До коментар #28 от "Софийски селянин,":Не мисли за мен , Вари да си ... та
20:46 04.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Слави е за съжаление човечеца!
Слави Трифонов по-добре да разкаже къде потъна доверието на цял народ, който му повярва????
Славуцата – от Чалга идол до Национален Лъже-пророк и Лъже-моралист. Българска класика.
Типично.
Слави с охрана като държавен глава, а се крие като плешив нинджа с паник бутон.
Жалък. Човек с милиони, но с душа на сърдит ученик.
Коментиран от #51
20:47 04.09.2025
46 Иво
20:47 04.09.2025
47 ХиХи
20:47 04.09.2025
48 Асен
Коментиран от #53
20:48 04.09.2025
49 Вместо отговор
20:49 04.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 И що да не е с охрана
До коментар #45 от "Слави е за съжаление човечеца!":Да не му я плащаш ти? Въпроса е защо се занимаваш с личностни обиди, а не с коментара?
20:51 04.09.2025
52 Учуден
20:51 04.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Гръч
20:52 04.09.2025
55 Слави нарушаваше Закона!!!
В продължение на години — 2021 и 2022 — Слави Трифонов не подаде задължителната по закон декларация за имущество и доходи като партиен лидер и депутат. За това му бяха наложени актове и глоба.
Иронията в това да говориш за морал, след като си избягвал пълна прозрачност пред обществото.
Коментиран от #76
20:53 04.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Кво става бе зулус
20:53 04.09.2025
58 Горски
До коментар #32 от "Що тролиш бе":Точно, заради човек като него, който ви опростачи сме на това дередже. Бате ти Славчо, който до вчера пееше на ушенце на мутрите - от него ли ще чакаш справедливост?
Коментиран от #64
20:55 04.09.2025
59 А нужно ли е да пише, че си някой
До коментар #41 от "Майна":че да не те пребият хулигани? С бъбреци ли мислите?
20:55 04.09.2025
60 демократ
Някой знае ли тоя Слави какъв е изкарайте етноса на майка му и баща му дядо му и баба му от двете страни на тоя т ъп сел так. Трябвя да знаем от какъв етнос е тоя уби так.
20:55 04.09.2025
61 говоренето му за „морал“ звучи лицемерно
До коментар #42 от "Къде са тия пачки":Трифонов първо скри банковите си милиони и отказа да декларира имущество. Когато му прилоша – плати смешна глоба и най‑накрая подаде декларация, удобна, когато му потрябва.
Сега изведнъж стана морален стожер… Е, добре дошъл в клуба: човек дълго мълчи и крие, после аплодира сам себе си за това, че най-накрая започна да спазва закона.
Коментиран от #70
20:57 04.09.2025
62 Да,бе
20:57 04.09.2025
63 ГОСТ
20:57 04.09.2025
64 Там те питах що тролиш
До коментар #58 от "Горски":Ясно е, че само опростачен може да е паднал на такова дъно. Но като гледам не той те е е опростачил. Та що тролиш и лееш обиди и лъжи бе, а не коментираш статията? За това ли плаща пирамидата величие?
Коментиран от #79
20:57 04.09.2025
65 Петьо Петков
20:58 04.09.2025
66 Край
20:59 04.09.2025
67 Сталин
20:59 04.09.2025
68 Дедо
21:00 04.09.2025
69 Край
Коментиран от #85
21:00 04.09.2025
70 Ами не е вярно
До коментар #61 от "говоренето му за „морал“ звучи лицемерно":Защото си е платил данъците. Отказа да даде публичност. Та пак глупави лъжи. Та вместо да отговориш за пачките, тръгна с други лъжи. Толкова ли си скопен морално, да те ползват за евтин лъжец?
21:00 04.09.2025
71 Малко му е
21:01 04.09.2025
72 Скрий се бе наглец
21:01 04.09.2025
73 Данко Харсъзина
21:02 04.09.2025
74 Тервел
21:02 04.09.2025
75 Лемънс
Унижаваше жени на екран, а сега раздава съвети за морал и човешко достойнство.
Моралът му е като времето – избирателен и непредсказуем.
Преди да говориш за морал, първо си оправи собствената къща, Слави!
21:02 04.09.2025
76 Е теб какво те бърка тази декларация
До коментар #55 от "Слави нарушаваше Закона!!!":От нея няма никакви щети за държавата. Тя е единствено за публичност.
21:03 04.09.2025
77 Край
21:03 04.09.2025
78 Бандера
21:03 04.09.2025
79 Горски
До коментар #64 от "Там те питах що тролиш":А на теб кой ти плаща - Борисов и Пеевски, Урсула?
Коментиран от #87
21:03 04.09.2025
80 Педерасты
Коментиран от #102, #105
21:04 04.09.2025
81 Гедер
21:04 04.09.2025
82 Ивелин Михайлов
21:04 04.09.2025
83 Ценко
21:04 04.09.2025
84 Пострадал
21:04 04.09.2025
85 Щяхме
До коментар #69 от "Край":Ама останалите в парламента не искат. Що не ги питаш?
Коментиран от #94
21:04 04.09.2025
86 Цепеш
Коментиран от #89
21:05 04.09.2025
87 От кога борисов, пеевски и урсулата
До коментар #79 от "Горски":плащат да си достоен и да казваш истината?
21:06 04.09.2025
88 Бебо
21:07 04.09.2025
89 Що за България
До коментар #86 от "Цепеш":Ако отидеш на нови избори и пеевски стане първа политическа сила, за България ли е?
Коментиран от #98
21:07 04.09.2025
90 Шиши
21:08 04.09.2025
91 Надя
21:08 04.09.2025
92 Ивелин Михайлов
Ми вие сте чалгари бе славуцо, затова държавата е това!
Коментиран от #95
21:09 04.09.2025
93 ГОСТ
21:09 04.09.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 А ти пиранидаджио
До коментар #92 от "Ивелин Михайлов":не си ли чалгар? Що обираш хората бе чалгарино?
Коментиран от #106
21:10 04.09.2025
96 Кое не ти е ясно?!
Законът Задължава партийните лидери да декларират доходите си!!!
В България това е:
Закон за мерките срещу корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗМКОНПИ).
Според този закон:
Лидерите на политически партии са задължени да подават декларации за доходи и имущество.
Това е с цел прозрачност и предотвратяване на корупцията.
Неспазването на това задължение е нарушение на Законаааааа!!!
Освен това, според правилата на парламента и други нормативни актове, публичността на доходите при висши политически фигури е стандарт за отчетност и прозрачност пред обществото!!!
Така, че самият Слани Трифонов НЕ спазва Законите на България и няма право да исща това от другите!! Няма моралното паво!! Той с действията си е показал, че Законите на България може да НЕ се спазват!!! Той самият трябва да даде пример като лидер на Управлаваща в коалиция партия, че СПАЗВА Законитееееее!!!
Коментиран от #99
21:11 04.09.2025
97 ЖЕКО
Коментиран от #101
21:12 04.09.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Дай боже и останалите
До коментар #96 от "Кое не ти е ясно?!":да си изкарат честно парите като него и да си плащат данъци, пък да не ги декларират за да се занимават с жълтини и клюки.
21:13 04.09.2025
100 Ценко
21:14 04.09.2025
101 Ами чегъртача трябва да си ти
До коментар #97 от "ЖЕКО":и останалият народ. Слави или друг като него, може да е само инструмента. Та ти къде беше?
21:14 04.09.2025
102 Помним, помним!!!
До коментар #80 от "Педерасты":Слави беше певеца на Мафията, забавляваше Мафиотите и мечтаеше да е като тях, после рева крокодилски сълзи като пушнаха един такъв мафиот. Ааа и продаваше мартенички в подлеза...
21:15 04.09.2025
103 хахахах
Коментиран от #107
21:16 04.09.2025
104 Мнение
21:17 04.09.2025
105 Точно!!!
До коментар #80 от "Педерасты":Слави - придворния шут на Мафията и техен слуга!
21:17 04.09.2025
106 Ивелин Михайлов
До коментар #95 от "А ти пиранидаджио":Аз издавам само българска естрадна музика, а хората сами ми дават парите си да построя ДУХОВНАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #108
21:17 04.09.2025
107 Ако прави това
До коментар #103 от "хахахах":щеше да е в страницата на ИТН. Пак вменяваш евтини лъжи.
21:17 04.09.2025
108 Да бе пирамидаджио
До коментар #106 от "Ивелин Михайлов":Ти не ги лъжеш чалгарино.
21:19 04.09.2025