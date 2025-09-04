Слави Трифонов: Атаката срещу директор на полицията показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма

Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи.

Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.