Асен Василев: Премиерът даже не знае къде са му министрите, държавата се управлява от Борисов и Пеевски

Асен Василев: Премиерът даже не знае къде са му министрите, държавата се управлява от Борисов и Пеевски

4 Септември, 2025 21:14

Линията на бедност се вдигна с 20 процента, отново имаме 1,4 милиона души, които на края на месеца ще трябва да избират между хляба и лекарствата, допълни лидерът на ПП

Асен Василев: Премиерът даже не знае къде са му министрите, държавата се управлява от Борисов и Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Необходимите подписи за внасяне на нов вот на недоверие към правителството ще бъдат събрани. Това каза тази вечер във Варна лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който се присъедини към поредния протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев в ареста, предават от БТА.

Василев посочи, че все още се водят разговори каква ще е конкретната тема на искането за оставката на кабинета. По думите му може да бъдат всички „безобразия, които се случват и това, че де факто държавата не се управлява от Министерския съвет (МС)“. Премиерът даже не знае къде са му министрите, държавата се управлява от Борисов и Пеевски, които са завладели и МС, и абсолютно всички институции, каза Василев. Той изтъкна, че в момента доходите са замразени, а цените скачат - на тока, на водата, на винетките, на тол таксите, дори на домакинските електроуреди. Линията на бедност се вдигна с 20 процента, отново имаме 1,4 милиона души, които на края на месеца ще трябва да избират между хляба и лекарствата, допълни Василев. По думите му броят на тези хора през последните три години е бил драстично намален. „През 2022 година бяхме останали с под 100 000 души под линията на бедност, сега сме обратно на 1,4 милиона“, каза Василев.

Търпението на всички българи се изчерпва от цирковете, които ни се прожектират всеки ден, за да си прикриват кражбите, каза още лидерът на „Продължаваме промяната“. Той припомни, че днес ГЕРБ, „Има такъв народ“, БСП и „ДПС – Ново начало“ са отхвърлили ветото на президента върху закона за разпродаването на държавни имоти. „Скриха списъка с имотите, скриха търговете, сега отхвърлиха ветото и нищо не им пречи да започнат да разпродават. Независимо какво говорят по телевизиите, в парламента правят друго“, посочи Василев.

За ареста на кмета на Варна той каза, че това, което се случва по случая е „абсолютно беззаконие“. Василев припомни, че преди повече от седмица в прокуратурата е внесено искане за промяна на мярката на задържания кмет, което обаче още не е стигнало до съда. Прокуратурата се оправдава, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не им давала документите по случая, обясни Василев. Той бе категоричен, че ако до края на тази седмица държавното обвинение не изпълни законовите си задължения, той и колегите му ще отидат в КПК, ще вземат документите и ще ги занесат до прокуратурата и оттам - до съда.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    19 11 Отговор
    тоя бая са го мъндръсали ша му паднат комбълите

    Коментиран от #3, #22

    21:15 04.09.2025

  • 2 Да,бе

    21 11 Отговор
    Премиерът не знае защо е премиер,че и с министри ще го занимават...Все едно има капацитет

    Коментиран от #9

    21:18 04.09.2025

  • 3 Хаха хаха ха

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    Твоите паднали ли са вече?

    21:19 04.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 10 Отговор
    Макрон каза че страните от Коалицията на желаещите могат да дадат -Войски или пари.Според вас Бойко Борисов какво ще избере?

    Коментиран от #7

    21:19 04.09.2025

  • 5 где моча

    13 4 Отговор
    недоразумението зафиров ходи на четири крака в китай

    21:19 04.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 русофоб

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    трябва и двете копейчо и да не се спира докато не се стигне япония....

    21:20 04.09.2025

  • 8 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    16 8 Отговор
    Е МИНАЛАТА ГОДИНА ВИЕ УПРАВЯВАХТЕ СЪС БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ И ПИЕХТЕ МАЗНО КАФЕ ОТ СКУТА НА ПЕЕВСКИ.

    21:22 04.09.2025

  • 9 Добре де,

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Ама напуснете парламента, защото както правителството, така и депутатите са нелегитимни. Изборите бяха фалшифицирани.

    Коментиран от #12, #14

    21:22 04.09.2025

  • 10 Лопата Орешник

    14 6 Отговор
    Това нещо с харизма на прегазен хамстер не схваща главното! Когато си доказан престъпник и неможач, дори да кажеш нещо вярно, пак никой няма да те слуша! Не ставаш , не ставаш, за нищо не ставаш!

    21:25 04.09.2025

  • 11 Ама знае

    9 1 Отговор
    къде е Рим и само за един месец три пъти ходи !

    21:27 04.09.2025

  • 12 Да,бе

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Добре де,":

    Куче,пусни кокъла!Ама не пуска кучето мръсното,То...

    21:28 04.09.2025

  • 13 бай Даньо

    14 8 Отговор
    Който и да управлява държавата е по добре от Кокоро и Просто Киро ...

    21:28 04.09.2025

  • 14 Шопо

    13 8 Отговор

    До коментар #9 от "Добре де,":

    При 30% избирателна активност няма демокрация, това е диктатура на малцинството.
    Това правителство и този парламент нямат право да вземат решения от името на Народа.

    Коментиран от #24

    21:29 04.09.2025

  • 15 домус блеефски

    7 1 Отговор
    асено стресна ма много

    21:32 04.09.2025

  • 16 Хаха

    10 4 Отговор
    Леля Асенка петльова вие сте виновни, вие изпрахте Боко и шишо, вие седяхте в скута на шишко, а ти си дружка на Данчо ментата , дясната ръка на шишко
    Айде стига сте плакали какво вдовици за пръчка

    Коментиран от #25

    21:38 04.09.2025

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 5 Отговор
    ОТ ТЕБЕ ЛИ ИСКАШ ДА СЕ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ БЕ .................... КОКОРЧОВ ДЕБЕЛАК ? ? ? ....................

    21:42 04.09.2025

  • 18 Може да е

    5 7 Отговор
    всякакъв асенката, но за много неща е прав!

    Коментиран от #20

    21:42 04.09.2025

  • 19 Тодоров

    6 3 Отговор
    Да напомня, че ПП-ДБ във всички вотове на недоверие досега подкрепиха правителството.

    21:46 04.09.2025

  • 20 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Може да е":

    Ама те всички са прави като са в опозиция, защото схемата е една и всички я знаят после, обаче, като станат управляващи веднага забранят какво са говорили и започва схемата, па тия, дето са крали досега и са в опозиция започват да говорят правилните неща

    21:48 04.09.2025

  • 21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 4 Отговор
    КАКВО КАТО ГИ СЪБЕРЕТЕ ,ГЕРБ-СДС-66 ДЕПУТАТА ,БСП-ОЛ-19 ДЕПУТАТА,ИТН-17 ДЕПУТАТА,НОВО НАЧАЛО-29 ДЕПУТАТА ИЛИ ОБЩО 131 ДЕПУТАТА ЩЕ ИМ ПРЪДНЕТЕ НА ОНАЯ РАБОТА НА МАФИОТСКОТО УПРАВЛЕНИЕ..САМО БЛОКАДИ ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА ОТ ЦЯЛАТА ОПОЗИЦИЯ НА ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ И МИТНИЦИ И ДВАТА МОСТА НА ДУНАВ БЕЗСРОЧНО СЪС ТРАКТОРИ ФАДРОМИ И ТЕЖКИ КАМЬОНИ ДОКАТО МНОЗИНСТВОТО НЕ ГЛАСУВА ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ЗАКОН ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СЪС РЕФЕРЕНДУМИ И ДА СЕ ВДИГНЕ БЛОКАДИТЕ КОГАТО ПРЕЗИДЕНТА ИЗДАДЕ УКАЗ ЗА ДАТА НА РЕФЕРЕНДУМА ЗА ИЛИ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ.

    21:48 04.09.2025

  • 22 бастардо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    Ася не разбра ли че са в отпуск?и по това време всеки ходи където иска.ася,къде беше през тези 33 дни отпуск?

    21:54 04.09.2025

  • 23 С/Р

    3 1 Отговор
    Екзофталмелия

    21:55 04.09.2025

  • 24 дедо

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Ами вие ходете пак за гъби на следващите избори,и чакайте промени,прошляци.

    21:56 04.09.2025

  • 25 В скута

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    на Шишо седя Христо Иванов, заради съдебната реформа и конституцията. Това беше огромна грешка на ДБ. А грешката на ПП, че заедно се явиха на избори. ДБ са едни надути пуяци!

    Коментиран от #35, #40

    21:58 04.09.2025

  • 26 ДЕПУТАТА ГЛЕДА ДЕВСТВЕНО

    10 1 Отговор
    А е прибирал 45 000 ЮРО на месец от контрабандата.

    21:58 04.09.2025

  • 27 Абе

    5 1 Отговор
    Ти като много знаеш, що гледаш плашещо ненормално?

    21:59 04.09.2025

  • 28 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Докога ше допускаме да ни управляват крадци..?!

    22:00 04.09.2025

  • 29 Яна

    5 0 Отговор
    Опулено ни- що- жест- во!

    22:06 04.09.2025

  • 30 безпартиен

    4 0 Отговор
    Абе умнико,не виждаш ли,че РЕАЛНО плащат ДОО и здравни малко повече от 1.2 млн.души!!!На тяхна "издръжка" са над 2.1 млн.пенсионери,над 650 хил.малолетни и непълнолетни,над 750 хил.чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!!! Никакви високотехнологични производства и производства на стоки с голяма принадена стойност! Единствено износ на зърнени храни и работа на ишлеме в шивашка промишленост вкарват в държавата "свежи пари" от вън! Решение има и е свързано с непопулярни мерки -съкращаване на служителите на бюджетна издръжка с поне 30/100 за първата година и още 20/100 за следващите три! Логично е защото населението на страната е намаляло с 25/100 ! Съкратени служители от бюджетния сектор да се насочат към частния сектор!Помощи САМО И ЕДИНСТВЕНО СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ТРУД в общините по почистване озеленяване и облагородяване на населените места! Т.нар."детски" САМО И ЕДИНСТВЕНО след редовно посещаване на учебни занятия - спиране на "детски" след 3 неизвинени отсъствия за срока на обучението!

    22:07 04.09.2025

  • 31 Аcан Bаcилeв

    4 0 Отговор
    Нашия сапунисан мишок денков, като беше уж премиер, подтичваше до Шиши и винаги Шиши знаеше къде е!

    22:13 04.09.2025

  • 32 Дааа

    3 0 Отговор
    Редки глупендери са тия. Само с повтаряне "Борисов и Пеевски" нищо не става. Бяха ортаци и с двамата🤣🤣, а видяхме, че обичат и задкулисието тия лапацала😂😂👍

    22:14 04.09.2025

  • 33 Пак ли се показа бе крадец

    2 1 Отговор
    Онзи ден ви изкараха да лъжете, че Русия заглушила сигнала на оная крадла. Нещастници крадливи и лъжливи.

    22:14 04.09.2025

  • 34 Некой

    1 0 Отговор
    А ти разбра ли къде живееш?

    22:15 04.09.2025

  • 35 име

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "В скута":

    Я ни припомни кой подтичваше до шишо, дали не беше Денков?

    22:15 04.09.2025

  • 36 Електра

    5 1 Отговор
    И слава на Бога, че не шарлатаните на Боташ управляват а Борисов и Пеевски...

    22:17 04.09.2025

  • 37 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    А ти, Кокорчо знаеш ли къде и с кого е Спецов?

    22:18 04.09.2025

  • 38 Лозенград

    0 0 Отговор
    Росен - Очите знае всичко, а Василев го прикрива.

    22:19 04.09.2025

  • 39 Циник

    2 0 Отговор
    Ти ги върна на власт, глупако.

    22:29 04.09.2025

  • 40 Не само христо иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "В скута":

    В скута на пеевски бяха и кирчо и асенчо и денков и ивайло мирчев

    22:29 04.09.2025

  • 41 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    А тоя пред.л знае ли къде се намира тъпк...а му

    22:34 04.09.2025

  • 42 Дон Дони

    0 0 Отговор
    Смешник ти знаеш ли на кой бряг си или Спецов ти прави настройките!

    22:49 04.09.2025

  • 43 Доган

    0 0 Отговор
    Малко тежко и неточно изказване !!! А къде ги забрави Румен Петков ,Радев ,Първанов !!! Не е ли ясно ,че ни играете театър политиците и си грабнахте държавата за да сме Ви слуги и чираци !

    22:55 04.09.2025

