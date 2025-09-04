Асен Василев: Премиерът даже не знае къде са му министрите, държавата се управлява от Борисов и Пеевски

Необходимите подписи за внасяне на нов вот на недоверие към правителството ще бъдат събрани. Това каза тази вечер във Варна лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който се присъедини към поредния протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев в ареста, предават от БТА.
Василев посочи, че все още се водят разговори каква ще е конкретната тема на искането за оставката на кабинета. По думите му може да бъдат всички „безобразия, които се случват и това, че де факто държавата не се управлява от Министерския съвет (МС)“. Премиерът даже не знае къде са му министрите, държавата се управлява от Борисов и Пеевски, които са завладели и МС, и абсолютно всички институции, каза Василев. Той изтъкна, че в момента доходите са замразени, а цените скачат - на тока, на водата, на винетките, на тол таксите, дори на домакинските електроуреди. Линията на бедност се вдигна с 20 процента, отново имаме 1,4 милиона души, които на края на месеца ще трябва да избират между хляба и лекарствата, допълни Василев. По думите му броят на тези хора през последните три години е бил драстично намален. „През 2022 година бяхме останали с под 100 000 души под линията на бедност, сега сме обратно на 1,4 милиона“, каза Василев.
Търпението на всички българи се изчерпва от цирковете, които ни се прожектират всеки ден, за да си прикриват кражбите, каза още лидерът на „Продължаваме промяната“. Той припомни, че днес ГЕРБ, „Има такъв народ“, БСП и „ДПС – Ново начало“ са отхвърлили ветото на президента върху закона за разпродаването на държавни имоти. „Скриха списъка с имотите, скриха търговете, сега отхвърлиха ветото и нищо не им пречи да започнат да разпродават. Независимо какво говорят по телевизиите, в парламента правят друго“, посочи Василев.
За ареста на кмета на Варна той каза, че това, което се случва по случая е „абсолютно беззаконие“. Василев припомни, че преди повече от седмица в прокуратурата е внесено искане за промяна на мярката на задържания кмет, което обаче още не е стигнало до съда. Прокуратурата се оправдава, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не им давала документите по случая, обясни Василев. Той бе категоричен, че ако до края на тази седмица държавното обвинение не изпълни законовите си задължения, той и колегите му ще отидат в КПК, ще вземат документите и ще ги занесат до прокуратурата и оттам - до съда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #3, #22
21:15 04.09.2025
2 Да,бе
Коментиран от #9
21:18 04.09.2025
3 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":Твоите паднали ли са вече?
21:19 04.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7
21:19 04.09.2025
5 где моча
21:19 04.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 русофоб
До коментар #4 от "Последния Софиянец":трябва и двете копейчо и да не се спира докато не се стигне япония....
21:20 04.09.2025
8 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
21:22 04.09.2025
9 Добре де,
До коментар #2 от "Да,бе":Ама напуснете парламента, защото както правителството, така и депутатите са нелегитимни. Изборите бяха фалшифицирани.
Коментиран от #12, #14
21:22 04.09.2025
10 Лопата Орешник
21:25 04.09.2025
11 Ама знае
21:27 04.09.2025
12 Да,бе
До коментар #9 от "Добре де,":Куче,пусни кокъла!Ама не пуска кучето мръсното,То...
21:28 04.09.2025
13 бай Даньо
21:28 04.09.2025
14 Шопо
До коментар #9 от "Добре де,":При 30% избирателна активност няма демокрация, това е диктатура на малцинството.
Това правителство и този парламент нямат право да вземат решения от името на Народа.
Коментиран от #24
21:29 04.09.2025
15 домус блеефски
21:32 04.09.2025
16 Хаха
Айде стига сте плакали какво вдовици за пръчка
Коментиран от #25
21:38 04.09.2025
17 ЕДГАР КЕЙСИ
21:42 04.09.2025
18 Може да е
Коментиран от #20
21:42 04.09.2025
19 Тодоров
21:46 04.09.2025
20 Гост
До коментар #18 от "Може да е":Ама те всички са прави като са в опозиция, защото схемата е една и всички я знаят после, обаче, като станат управляващи веднага забранят какво са говорили и започва схемата, па тия, дето са крали досега и са в опозиция започват да говорят правилните неща
21:48 04.09.2025
21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
21:48 04.09.2025
22 бастардо
До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":Ася не разбра ли че са в отпуск?и по това време всеки ходи където иска.ася,къде беше през тези 33 дни отпуск?
21:54 04.09.2025
23 С/Р
21:55 04.09.2025
24 дедо
До коментар #14 от "Шопо":Ами вие ходете пак за гъби на следващите избори,и чакайте промени,прошляци.
21:56 04.09.2025
25 В скута
До коментар #16 от "Хаха":на Шишо седя Христо Иванов, заради съдебната реформа и конституцията. Това беше огромна грешка на ДБ. А грешката на ПП, че заедно се явиха на избори. ДБ са едни надути пуяци!
Коментиран от #35, #40
21:58 04.09.2025
26 ДЕПУТАТА ГЛЕДА ДЕВСТВЕНО
21:58 04.09.2025
27 Абе
21:59 04.09.2025
28 стоян георгиев
22:00 04.09.2025
29 Яна
22:06 04.09.2025
30 безпартиен
22:07 04.09.2025
31 Аcан Bаcилeв
22:13 04.09.2025
32 Дааа
22:14 04.09.2025
33 Пак ли се показа бе крадец
22:14 04.09.2025
34 Некой
22:15 04.09.2025
35 име
До коментар #25 от "В скута":Я ни припомни кой подтичваше до шишо, дали не беше Денков?
22:15 04.09.2025
36 Електра
22:17 04.09.2025
37 Абсурдистан
22:18 04.09.2025
38 Лозенград
22:19 04.09.2025
39 Циник
22:29 04.09.2025
40 Не само христо иванов
До коментар #25 от "В скута":В скута на пеевски бяха и кирчо и асенчо и денков и ивайло мирчев
22:29 04.09.2025
41 И Киев е Руски
22:34 04.09.2025
42 Дон Дони
22:49 04.09.2025
43 Доган
22:55 04.09.2025