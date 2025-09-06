Новини
Времето днес, прогноза за събота, 6 септември: Предимно слънчево. Мъглата на изток ще се разсее

Дневните температури ще са с градус по-високи от вчера - между 29° и 34°, в София – около 29°

През нощта ще е почти безоблачно, предаде БНТ. Изключение правят крайните източни райони - там ще започне да се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо, следобед със слаб до умерен североизточен вятър.

През деня ще е предимно слънчево. Мъглата на изток ще се разсее. Дневните температури ще са с градус по-високи от вчера - между 29° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието - без промяна - от 26° до 28°. До обяд ще бъде мъгливо там, а след обяд ще е с разкъсана висока облачност.

Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето остава умерено - 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но особено ветровито. Ще духа умерен и силен североизточен вятър.

Температурите по най-високите части ще се понижат с около градус, докато в курортите ще се повишат още малко и максималните ще са от 17° на Алеко до 27° в Банско.

До средата на новата седмица ще е слънчево. Вероятност за изолирани следобедни превалявания има главно в планините и в планинските райони, както и над най-южните райони от Черноморието.

Вятърът ще е слаб, в Източна България - до умерен. Температурите ще останат без особена промяна - дневните ще са около 30°, все по-близки до обичайните за периода.


