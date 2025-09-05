Новини
Отново видяха леопарда на Шуменското плато

5 Септември, 2025 15:51 1 305 37

  • черен леопард-
  • шуменско плато

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече повече от два месеца в различни части на страната хора подават сигнали и твърдят, че са забелязали черен хищник от семейство котки.

Последната такава информация е от района на Дупница. Преди малко повече от седмица беше сформиран кризисен щаб в област Силистра. Хищното животно беше забелязано между селата Богданци и Търновци, община Тутракан, предава БНР.

Полицията там незабавно започна обследване на терена, където беше забелязано животното. Сигнали за същото, или подобно животно, бяха подавани от районите на Разград, Русе и дори от съседна Румъния.

Първият сигнал, придружен от заснет клип, беше подаден късно вечерта на 19 юни в шуменската полиция, след което територията на Природен парк "Шуменско плато" беше затворена за посетители, последва мащабна акция по неговото издирване и залавяне.

В Шумен дойдоха специалисти от Национален парк "Централен Балкан", ДГС "Мазалат", варненския зоопарк и много други. След като ситуацията се успокои, въпреки че леопардът не беше заловен, достъпът до Шуменското плато беше разрешен.

И сякаш малко по малко забравихме за присъствието му там, а информациите от различни краища на страната накараха мнозина да се съмняват, че такова животно изобщо съществува, други пък поддържаха тезата, че животните са няколко и бяха развити различни хипотези за техния произход.

Арх. Добрил Добрев е от хората, които от десетилетия са по пътеките на платото. Самият той е ловджия, който се е срещал с много диви животни. В сряда вечерта, малко след 18:00 часа той излязъл на обичайната си вечерна горска разходка.

В района, в който черният леопард беше забелязан първоначално и където беше съсредоточено търсенето му, срещу него се изправило в цял ръст и в непосредствена близост станалото вече митично животно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 0 Отговор
    Тая потентна гад не се е спрела да чаластри църни мачки и сега държавата се е уринала у църни леопарди !!!

    15:55 05.09.2025

  • 2 122333

    8 2 Отговор
    Разбрахме намека за черната котка , явно е какво се готви, бурето с барута в сопот, чакат да му драснат клечката

    15:56 05.09.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    30 1 Отговор
    От едната страна--леопард,
    От другата--пребито ченге,
    От третата--изчезнал неизчезвал GPS...
    .... По средата седи бай Ганьо и яде домати с колците!... Уж! :))

    Коментиран от #6, #8

    15:56 05.09.2025

  • 4 От Варна

    9 1 Отговор
    И аз я видях разхождаше се по алея Първа ,ама започнала да побелява

    15:57 05.09.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    И ОТ УСТАТА
    НА ПАНТЕРАТА ВИСЯЛ БЪБРЕКА
    НА БОРЕЦ
    ( ИЛИ ПОЛИЦАЙ ) ? :))

    Коментиран от #26

    15:58 05.09.2025

  • 6 глупаво

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Коня Солтуклиева":

    По голяма глупост можеш ли да измислиш?

    15:59 05.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Черната Пантера е като Ковида.Всички са чували за тях но никой не ги е хващал.

    15:59 05.09.2025

  • 8 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коня Солтуклиева":

    Хахаха...... хахаха.....
    Смея се хлипайки...

    16:00 05.09.2025

  • 9 От РусИ

    9 0 Отговор
    И ние я видяхме дрифтеше в центъра към полунощ

    16:00 05.09.2025

  • 10 Няма само

    8 0 Отговор
    Прасета да отглеждаме я може и някоя друга черно бяла пантера

    16:02 05.09.2025

  • 11 Метресата от Барселона

    12 0 Отговор
    Животното се изправило в цял ръст срещу архитекта, усмихнало му се приветливо и даже му подало ръка, изревавайки тъй силно, че да го чуят чак в центъра на Шумен:"Дай пет, приятел!".

    16:04 05.09.2025

  • 12 Баш Балък

    9 0 Отговор
    Хубаво коте, и дружелюбно гледа към камерата

    16:05 05.09.2025

  • 13 Баш Балък

    7 0 Отговор
    Онзиден ДжиПиЕс тероризъм, вчера пребит полицай, днес черно коте минава път на Шуменци, утре ще гръмне АЕЦ Белене, нали Руснаците го "построиха"

    16:11 05.09.2025

  • 14 Да,да

    10 0 Отговор
    Пиенето не прощава!

    16:11 05.09.2025

  • 15 Роза

    5 0 Отговор
    Леопарда на снимката е доста мрачен на вид.Хищниците имат характерен поглед-неподвижно втренчен.Забелязала съм го и у котките.Има го и у хищните риби,и у хищните птици-соколи и ястреби.Но щом природата е създала тези животни,значи го е направила с цел,и тяхното съществуване има смисъл!

    16:12 05.09.2025

  • 16 Аман от пияни лумпенннни

    15 0 Отговор
    Нали вчера беше в Дупница....тая яко тича.....като БАТМАН е.....а територията наречена БГ е пълна вече с идиоти..гледащи реалити шоу по цял ден............. и гласуващи за продажници и крадци..ЧЕСТИТА ВИ ПАНТЕРА!

    16:12 05.09.2025

  • 17 Айде стига вече

    2 1 Отговор
    Даже не съм и чел статията.

    16:19 05.09.2025

  • 18 Хънтарджиев

    5 0 Отговор
    Дайте 50 к награда, и камара ще се натрупа

    16:22 05.09.2025

  • 19 Хи хи хи . Голям майтап !

    11 0 Отговор
    А някой да е видял прокурорския син ??????
    Разбира се никой няма да го види , а дали изобщо нашето мафиотизирано МВР го търси ??????

    Коментиран от #20

    16:22 05.09.2025

  • 20 Ми то.....

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Бандягите понабиват някой от главните комисари , за да им напомнят , че няма държава , а държавата са те !!!!!

    16:25 05.09.2025

  • 21 фАНТОМасс

    7 0 Отговор
    Ей , голЕм шайтан се оказа тоз черен дзвер ! Направи цЕлата държава на тинтири-минтири !
    Фигаро там , Фигаро тука , Фигаро горе , Фигаро долу.........
    А дали да не му викаме ФИГАРО отсега нататък ?

    16:26 05.09.2025

  • 22 бай герги

    7 0 Отговор
    тази котка да не се е окотила,а дано и като пораснат котетата да посетят парламента и се запознаят с мошенниците на България

    Коментиран от #31

    16:27 05.09.2025

  • 23 КлифърдБъртън

    2 0 Отговор
    Преди време имаше една страхотна група - ПАНТЕРА ! С братята Абът и Фил Анселмо. Тази ПАНТЕРА беше страхотна наистина !

    16:28 05.09.2025

  • 24 Иван Горанов

    5 0 Отговор
    А този пишман архитект дали е напълнил гащите не рарбрах

    16:32 05.09.2025

  • 25 писна ни вече

    4 0 Отговор
    Тоя леопард с хеликоптери ли го разнасят по целия Балкански полуостров? Кога в България, кога в Румъния, днес в Кюстендил, утре в Бургас а на след това отново на стотици километри от предния ден. То, че селищата ни се превърнаха в джунгла, къдто през ден падат огромни дървета, нанасят щети по имущество и хора, но ако завъдим кобри, маймуни и слонове съвсем няма да приличаме на цивилизована територия.

    16:34 05.09.2025

  • 26 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Чудесен черен хумор.Но най подхожда бъбрека да е на някой тлъст политик.Те,леопардите най много обичали прясното тлъсто политическо месценце.Ако вържем примерно,дебелия Ал в гората над Шумен веднага ще хванем добичето.И без това е пенсионер,държавата ще си спести една не каква да е,а европарламентаристка пенсия.

    16:39 05.09.2025

  • 27 Цвете

    4 0 Отговор
    МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА. ИМА ЛИ МЪЖ КОЙТО Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ВКАРА В ПАРЛАМЕНТА ТАЗИ КРАСИВА " КОТКА " ???? ЩЕ МУ БЪДЕМ ПРИЗНАТЕЛНИ ДО СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ. 😱😹👍🧔‍♂️👶👨‍🦳🙋‍♂️🗣

    16:42 05.09.2025

  • 28 Цвете

    3 0 Отговор
    МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА. ИМА ЛИ МЪЖ КОЙТО Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ВКАРА В ПАРЛАМЕНТА ТАЗИ КРАСИВА " КОТКА " ???? ЩЕ МУ БЪДЕМ ПРИЗНАТЕЛНИ ДО СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ. 😱😹👍🧔‍♂️👶👨‍🦳🙋‍♂️🗣

    16:44 05.09.2025

  • 29 !!!?

    5 0 Отговор
    Ето я...в Шумен !!!?

    16:53 05.09.2025

  • 30 Мистерията !

    2 0 Отговор
    Мистерията !

    Леопарда !

    Отново ни Завладя !

    16:57 05.09.2025

  • 31 И да Закусят !

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "бай герги":

    И да Закусят !

    С Мошениците !

    На България !

    17:01 05.09.2025

  • 32 Видяли са Леопарда на две Места в

    1 0 Отговор
    Монтанско! Не може дае на две места Едновременно!

    17:04 05.09.2025

  • 33 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Както казваше един приятел "Жунгла брат" 😂

    17:05 05.09.2025

  • 34 коко

    0 0 Отговор
    Не разбрахте ли че руснаците са пуснали леопардите за да всеят паника? Това не са зелени човечета,никой не може да ги обвини.

    17:07 05.09.2025

  • 35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 36 Терзиев???

    0 0 Отговор
    Терзиев??? Колко са зам Кметовете?? Станаха ли 10???

    17:11 05.09.2025

  • 37 Оня

    0 0 Отговор
    Марийке ще потърся дали има такъв Арх. Добрил Добрев.Ако се окаже че няма,и ако се окаже че шефовете ти са казали ..абе драсни нещо да има какво да чете раята..ко прайм?

    17:12 05.09.2025

