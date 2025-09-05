Отново видяха леопарда на Шуменското плато

Вече повече от два месеца в различни части на страната хора подават сигнали и твърдят, че са забелязали черен хищник от семейство котки.
Последната такава информация е от района на Дупница. Преди малко повече от седмица беше сформиран кризисен щаб в област Силистра. Хищното животно беше забелязано между селата Богданци и Търновци, община Тутракан, предава БНР.
Полицията там незабавно започна обследване на терена, където беше забелязано животното. Сигнали за същото, или подобно животно, бяха подавани от районите на Разград, Русе и дори от съседна Румъния.
Първият сигнал, придружен от заснет клип, беше подаден късно вечерта на 19 юни в шуменската полиция, след което територията на Природен парк "Шуменско плато" беше затворена за посетители, последва мащабна акция по неговото издирване и залавяне.
В Шумен дойдоха специалисти от Национален парк "Централен Балкан", ДГС "Мазалат", варненския зоопарк и много други. След като ситуацията се успокои, въпреки че леопардът не беше заловен, достъпът до Шуменското плато беше разрешен.
И сякаш малко по малко забравихме за присъствието му там, а информациите от различни краища на страната накараха мнозина да се съмняват, че такова животно изобщо съществува, други пък поддържаха тезата, че животните са няколко и бяха развити различни хипотези за техния произход.
Арх. Добрил Добрев е от хората, които от десетилетия са по пътеките на платото. Самият той е ловджия, който се е срещал с много диви животни. В сряда вечерта, малко след 18:00 часа той излязъл на обичайната си вечерна горска разходка.
В района, в който черният леопард беше забелязан първоначално и където беше съсредоточено търсенето му, срещу него се изправило в цял ръст и в непосредствена близост станалото вече митично животно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
15:55 05.09.2025
2 122333
15:56 05.09.2025
3 Коня Солтуклиева
От другата--пребито ченге,
От третата--изчезнал неизчезвал GPS...
.... По средата седи бай Ганьо и яде домати с колците!... Уж! :))
Коментиран от #6, #8
15:56 05.09.2025
4 От Варна
15:57 05.09.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ПАНТЕРАТА ВИСЯЛ БЪБРЕКА
НА БОРЕЦ
( ИЛИ ПОЛИЦАЙ ) ? :))
Коментиран от #26
15:58 05.09.2025
6 глупаво
До коментар #3 от "Коня Солтуклиева":По голяма глупост можеш ли да измислиш?
15:59 05.09.2025
7 Последния Софиянец
15:59 05.09.2025
8 Пич
До коментар #3 от "Коня Солтуклиева":Хахаха...... хахаха.....
Смея се хлипайки...
16:00 05.09.2025
9 От РусИ
16:00 05.09.2025
10 Няма само
16:02 05.09.2025
11 Метресата от Барселона
16:04 05.09.2025
12 Баш Балък
16:05 05.09.2025
13 Баш Балък
16:11 05.09.2025
14 Да,да
16:11 05.09.2025
15 Роза
16:12 05.09.2025
16 Аман от пияни лумпенннни
16:12 05.09.2025
17 Айде стига вече
16:19 05.09.2025
18 Хънтарджиев
16:22 05.09.2025
19 Хи хи хи . Голям майтап !
Разбира се никой няма да го види , а дали изобщо нашето мафиотизирано МВР го търси ??????
Коментиран от #20
16:22 05.09.2025
20 Ми то.....
До коментар #19 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Бандягите понабиват някой от главните комисари , за да им напомнят , че няма държава , а държавата са те !!!!!
16:25 05.09.2025
21 фАНТОМасс
Фигаро там , Фигаро тука , Фигаро горе , Фигаро долу.........
А дали да не му викаме ФИГАРО отсега нататък ?
16:26 05.09.2025
22 бай герги
Коментиран от #31
16:27 05.09.2025
23 КлифърдБъртън
16:28 05.09.2025
24 Иван Горанов
16:32 05.09.2025
25 писна ни вече
16:34 05.09.2025
26 Моряка
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Чудесен черен хумор.Но най подхожда бъбрека да е на някой тлъст политик.Те,леопардите най много обичали прясното тлъсто политическо месценце.Ако вържем примерно,дебелия Ал в гората над Шумен веднага ще хванем добичето.И без това е пенсионер,държавата ще си спести една не каква да е,а европарламентаристка пенсия.
16:39 05.09.2025
27 Цвете
16:42 05.09.2025
28 Цвете
16:44 05.09.2025
29 !!!?
16:53 05.09.2025
30 Мистерията !
Леопарда !
Отново ни Завладя !
16:57 05.09.2025
31 И да Закусят !
До коментар #22 от "бай герги":И да Закусят !
С Мошениците !
На България !
17:01 05.09.2025
32 Видяли са Леопарда на две Места в
17:04 05.09.2025
33 Цъцъ
17:05 05.09.2025
34 коко
17:07 05.09.2025
35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
36 Терзиев???
17:11 05.09.2025
37 Оня
17:12 05.09.2025