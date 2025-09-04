Човекът, заснел черния леопард край Дупница: Животното мина на метри от мен

Нов един сигнал за черния леопард, дойде от района на Дупница. Беше разпространен клип в сряда от дупнишкото село Крайници, на който се вижда животно, приличащо на голяма черна котка.
Светослав Кавдански е заснел кадрите на хищника. По думите му след 20 часа във вторник, след като се прибрал от работа, излязъл да потича. Този път обаче по време на обичайната си тренировка не бил придружен от кучето си.
„Малко след селото в полето притича някакво черно животно, което измина доста дълго разстояние за кратко време. За сравнение кучето ми е 30-килограмов питбул, а това животно беше поне толкова голямо. Извадих телефона, за да го заснема. Животното беше на около десетина метра от мен. Явно гонеше някаква плячка. Първоначално помислих, че е някакъв вълк”, посочва той в ефира на Нова телевизия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ген.Атанасов!
...поредна руска хибридна атака срещу нашата Родина...🙄😨😮💨😒😓🫢!
Коментиран от #2, #3
08:25 04.09.2025
2 Много бой ли падна
До коментар #1 от "Ген.Атанасов!":Някой те е ударил по главата.
Коментиран от #10
08:28 04.09.2025
3 Путин
До коментар #1 от "Ген.Атанасов!":ги пуска с дронове - в Шумен пума, в Дупница - леопард, в Румъния - пантера
08:30 04.09.2025
4 Ван Дал
08:32 04.09.2025
5 И видял едно
За кво ни го пробутвате този цървул?
08:32 04.09.2025
6 Баш Балък
08:33 04.09.2025
7 Мария Атанасова Мисиркова!?
08:35 04.09.2025
8 да попитам
08:35 04.09.2025
9 Стършел
Нямат ли улици в това село,та тичат по чукарите!
08:40 04.09.2025
10 Да,ве...!
До коментар #2 от "Много бой ли падна":Руската Черна Пантера ме нападна...и яко ме блъска У глЪвЪтЪ...
Коментиран от #11, #12
08:41 04.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Русофоб
До коментар #10 от "Да,ве...!":Тебе руската пантера те блъска у гаазо.
08:44 04.09.2025
13 Видях го
08:44 04.09.2025
14 какво се учудваме
08:46 04.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пантерата
08:53 04.09.2025
17 Мимч
08:54 04.09.2025
18 Баба Яга
09:14 04.09.2025