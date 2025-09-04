Човекът, заснел черния леопард край Дупница: Животното мина на метри от мен

Нов един сигнал за черния леопард, дойде от района на Дупница. Беше разпространен клип в сряда от дупнишкото село Крайници, на който се вижда животно, приличащо на голяма черна котка.

Светослав Кавдански е заснел кадрите на хищника. По думите му след 20 часа във вторник, след като се прибрал от работа, излязъл да потича. Този път обаче по време на обичайната си тренировка не бил придружен от кучето си.

„Малко след селото в полето притича някакво черно животно, което измина доста дълго разстояние за кратко време. За сравнение кучето ми е 30-килограмов питбул, а това животно беше поне толкова голямо. Извадих телефона, за да го заснема. Животното беше на около десетина метра от мен. Явно гонеше някаква плячка. Първоначално помислих, че е някакъв вълк”, посочва той в ефира на Нова телевизия.