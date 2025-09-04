Новини
Човекът, заснел черния леопард край Дупница: Животното мина на метри от мен

4 Септември, 2025 08:22 1 669 18

По думите му след 20 часа във вторник, след като се прибрал от работа, излязъл да потича. Този път обаче по време на обичайната си тренировка не бил придружен от кучето си

Мария Атанасова

Нов един сигнал за черния леопард, дойде от района на Дупница. Беше разпространен клип в сряда от дупнишкото село Крайници, на който се вижда животно, приличащо на голяма черна котка.

Светослав Кавдански е заснел кадрите на хищника. По думите му след 20 часа във вторник, след като се прибрал от работа, излязъл да потича. Този път обаче по време на обичайната си тренировка не бил придружен от кучето си.

„Малко след селото в полето притича някакво черно животно, което измина доста дълго разстояние за кратко време. За сравнение кучето ми е 30-килограмов питбул, а това животно беше поне толкова голямо. Извадих телефона, за да го заснема. Животното беше на около десетина метра от мен. Явно гонеше някаква плячка. Първоначално помислих, че е някакъв вълк”, посочва той в ефира на Нова телевизия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ген.Атанасов!

    45 1 Отговор
    Ся да ви кажа,тая история с ,,Черната котка",много ми намирисва на...
    ...поредна руска хибридна атака срещу нашата Родина...🙄😨😮‍💨😒😓🫢!

    Коментиран от #2, #3

    08:25 04.09.2025

  • 2 Много бой ли падна

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ген.Атанасов!":

    Някой те е ударил по главата.

    Коментиран от #10

    08:28 04.09.2025

  • 3 Путин

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ген.Атанасов!":

    ги пуска с дронове - в Шумен пума, в Дупница - леопард, в Румъния - пантера

    08:30 04.09.2025

  • 4 Ван Дал

    20 0 Отговор
    Глутница черни леопарди обикаля из България. Предстои промяна на герба. Лъва ще бъде заменен с леопард, а петък 13 то число ще се счита за национален празник.

    08:32 04.09.2025

  • 5 И видял едно

    6 4 Отговор
    ГОЛЯМО НИЩО.
    За кво ни го пробутвате този цървул?

    08:32 04.09.2025

  • 6 Баш Балък

    13 4 Отговор
    Изтървахме котето, ако черен леопард мине на метри от теб, няма да даваш интервю, срещаш се със св. Петър.

    08:33 04.09.2025

  • 7 Мария Атанасова Мисиркова!?

    6 2 Отговор
    Фейкове от Мара!! Последно е Видян в с Копиловци, Монтанско!! Видял гое бившия кмет Т Тодоров(червара) ! Бивш кмет на Община Г Дамяново!

    08:35 04.09.2025

  • 8 да попитам

    8 0 Отговор
    и каде е видеото или ще го караме само на разкази за него?

    08:35 04.09.2025

  • 9 Стършел

    7 1 Отговор
    Като му гледах шкембето,трудно ще е тичал!
    Нямат ли улици в това село,та тичат по чукарите!

    08:40 04.09.2025

  • 10 Да,ве...!

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много бой ли падна":

    Руската Черна Пантера ме нападна...и яко ме блъска У глЪвЪтЪ...

    Коментиран от #11, #12

    08:41 04.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Русофоб

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Да,ве...!":

    Тебе руската пантера те блъска у гаазо.

    08:44 04.09.2025

  • 13 Видях го

    3 0 Отговор
    Тръгна към Калотина,на митницата ще го хванат

    08:44 04.09.2025

  • 14 какво се учудваме

    3 0 Отговор
    България е африканска държава.

    08:46 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пантерата

    1 0 Отговор
    Аз не хапя, обаче питбулите...

    08:53 04.09.2025

  • 17 Мимч

    3 0 Отговор
    Ако е този леопард от Шумен за когото се предполага,интересното е как е преминал през три четири магистрали ,за да стигне до Дупница и селото...

    08:54 04.09.2025

  • 18 Баба Яга

    0 0 Отговор
    Е крайно време беше. Не може Дупница да е по-назад от Шумен

    09:14 04.09.2025

