Новини
България »
Заснеха черен леопард и в полето край дупнишко село

Заснеха черен леопард и в полето край дупнишко село

3 Септември, 2025 14:44 1 814 30

  • черен леопард-
  • крайници

Кметът на селото Десислав Начов потвърди пред Нова телевизия, че той - заедно с полиция, е направил обход на мястото, където е направен видеоклипът. В момента униформените разпитват човека, който е заснел кадрите

Заснеха черен леопард и в полето край дупнишко село - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заснеха черен леопард край дупнишкото село Крайници.

На кадрите се вижда как голяма котка се разхожда сред високата трева в полето край населеното място.

Кметът на селото Десислав Начов потвърди пред Нова телевизия, че той - заедно с полиция, е направил обход на мястото, където е направен видеоклипът. В момента униформените разпитват човека, който е заснел кадрите.

По думите на Начов тепърва предстои да се реши дали ще бъде сформиран кризисен щаб за издирване на животното.

"Това зависи от преценката на полицията. Човекът, заснел клипа, определи животното, което е видял, като приличащо на голямо куче", заяви Десислав Начов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече

    29 2 Отговор
    Сте смешни

    Коментиран от #24

    14:45 03.09.2025

  • 2 Крис

    15 2 Отговор
    това е черна крава

    14:47 03.09.2025

  • 3 Баш Балък

    11 3 Отговор
    А пък един комар вчера ме ухапа

    14:47 03.09.2025

  • 4 Луда работа

    26 3 Отговор
    Държавата отива в ,,киреча", всичко се разпада, а вие- черен леопард тук, черен леопард там. Голяма работа! Оставете животните на мира. Те не ни пречат!

    14:48 03.09.2025

  • 5 УЖАААССС !!!!

    10 1 Отговор
    чернете леопади са вече тук

    14:52 03.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да се задавят

    21 2 Отговор
    Черните леопарди са 240 и ядат народа като обезумели !!

    14:54 03.09.2025

  • 8 Направил обход…

    13 1 Отговор
    То пък ако наистина е имало нещо сигурно ще стои и ще го чака за селфи с текезесаря…

    14:55 03.09.2025

  • 9 марксист

    7 2 Отговор
    Това са котките от гербът на Шишмановци. Скоро България ще възкръсне. На всеки 36 години става кардинална промяна. От 10 ноември 1989 г. до днешната дата — 25 август 2025 г. — са изминали точно:
    35 години
    9 месеца
    15 дни. Примерни събития в Русия през интервали от 36 години:
    Година Събитие
    1881 Убийството на цар Александър II – край на реформаторския период
    1917 Октомврийската революция – падане на монархията, начало на СССР
    1953 Смъртта на Сталин – край на сталинизма, началото на „размразяването“
    1989 Перестройка и падането на комунизма – разпад на СССР започва
    Ако продължим тази логика, следващият повратен момент би бил около 2025 г. — което съвпада с настоящето. И действително, Русия е в период на значителни геополитически и вътрешни трансформации. (заради търканията в ДПС, сме близо до събития описани от Слава Севрюкова) ............ ................. Сега е 25-то правителство след НРБ. Слава Севрюкова казва, че ще се изредят 20-правителства които ще крадат и пакостят. Ако Бойковите три правителства, и по две на Янев, Донев и Главчев, се сметнат за по едно правителство? Излиза, че сега е 20-то правителство. Това правителство 20-то, СЪБИРА ВСИЧКИ БАНДИТИ, за да няма невинни когато се случи краят, и защото изборите са напълно фалшиви и това стана ясно и на най-слепите и невежите. КОЙ ПОВЕЧЕ ЩЕ ОТИДЕ ДА ГЛАСУВА? Но планът на Вселената си има периоди които започват и свършват.

    14:56 03.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Снимат кучета. По всяка вероятност "Дого Аржентино". Или някакъв подобен мелез.

    Коментиран от #15, #30

    14:59 03.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Дого Аржентино, особено ако е чисткръвно, отдалеч изглежда също като черен леопард.
    Който има такова куче да пробва да го снима отдалеч.

    15:02 03.09.2025

  • 12 Глупости

    8 0 Отговор
    Пак кмета е прекалил с престоя в местния хоремаг кръчма мед център и поща на куп

    15:03 03.09.2025

  • 13 ХА ХА ХА

    8 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ТОЯ ЧЕРНИ ЛЕОПАРДИ СЕ МНОЖАТ КАТО НАШИТЕ КРАДЦИ НА НАЙ ВИСОКО НИВО ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО ! А НЯКОЙ ДА Е ЧУЛ НЕЩО ЗА ПРОКУРОРСКИЯ СИН ОТ ПЕРНИК ?

    Коментиран от #20

    15:07 03.09.2025

  • 14 Софийски селянин,

    8 0 Отговор
    Егати тя тази черна пантера като НЛО,всеки знае за тях но никой не ги е виждал.!

    Коментиран от #27

    15:07 03.09.2025

  • 15 Другарю

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Договор Аржентино са винаги и без изключение бели кучета, объркал си се нещо. Виж, Кане Корсо е друга работа.

    Коментиран от #17

    15:08 03.09.2025

  • 16 Неподписан

    2 0 Отговор
    Да не би търси нещо,например нещо без кесии..

    15:09 03.09.2025

  • 17 Дого Аржентино

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Другарю":

    Имах предвид.

    15:09 03.09.2025

  • 18 Пенсионер ОСВ

    5 0 Отговор
    Аз пък ви казвам че всички лъжат като дърти цигани и Толупа Борисов..

    15:09 03.09.2025

  • 19 Цвете

    3 2 Отговор
    А случайно да са " заснели " некой депутат на Бял кон???? Стига отвличахте Вниманието ни с подобни щуротии. ПИШЕТЕ, ЧИЙ ДИРИ ЗАФИРОВ В КИТАЙ???? БСП Е ТОТАЛНО ПРЕДАТЕЛСКА ПАРТИЯ НАЧЕЛО С ТОЗИ ЗАКРЪГЛЕН ГОСИН.😂

    15:10 03.09.2025

  • 20 Ааааааа не !

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "ХА ХА ХА":

    За прокурорския син от перник има заглушаване от Путин на джипиес - сите както направил със самолета на урсулата и нашите служби се услушват някой да не го набие или хване за да му помогнат на горкото момче , баща му също !!!!!!

    15:11 03.09.2025

  • 21 Цвете

    3 1 Отговор
    А случайно да са " заснели " некой депутат на Бял кон???? Стига отвличахте Вниманието ни с подобни щуротии. ПИШЕТЕ, ЧИЙ ДИРИ ЗАФИРОВ В КИТАЙ???? БСП Е ТОТАЛНО ПРЕДАТЕЛСКА ПАРТИЯ НАЧЕЛО С ТОЗИ ЗАКРЪГЛЕН ГОСИН.😂

    15:12 03.09.2025

  • 22 Цвете

    1 0 Отговор
    А случайно да са " заснели " некой депутат на Бял кон???? Стига отвличахте Вниманието ни с подобни щуротии. ПИШЕТЕ, ЧИЙ ДИРИ ЗАФИРОВ В КИТАЙ???? БСП Е ТОТАЛНО ПРЕДАТЕЛСКА ПАРТИЯ НАЧЕЛО С ТОЗИ ЗАКРЪГЛЕН ГОСИН.😂

    15:12 03.09.2025

  • 23 Ние сме умряла държава

    1 0 Отговор
    Със управляващи прости простаци , крадци , убийци!!!!

    15:13 03.09.2025

  • 24 Може ама ти внимавай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вече":

    като се разхождаш по гората да не те изруча някой черен леопард, че ще спеш да се смееш!

    15:14 03.09.2025

  • 25 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тя постепенно се изнася на юг с прибежки и препълзявания.Нощно време се движи и ловува като предпочита жертвите и да са около120килограма.Убива бързо и безшумно плячката си.

    15:17 03.09.2025

  • 26 Ваканцува

    2 0 Отговор
    Тръгнал е на юг за Гърция.

    15:28 03.09.2025

  • 27 Не бее

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Софийски селянин,":

    Като ,,Последният софиянец" е...
    НА ВСЯКЪДЕ ...

    15:33 03.09.2025

  • 28 Мдааа

    1 0 Отговор
    Пантата е открила телепорта, Шумен, Силистра, Дупница.... обикаля повече от ония клоyн Зеленски😅 Вече не интересно с тази черна пантера, Дебелите да измислят нещо друго за разсейване на населението от далаверите с Райхметал, дж, пи ес сигналите, еврото, инфлацията, летящите трамваи и пр. 😉

    15:39 03.09.2025

  • 29 бай Митко

    2 0 Отговор
    С промяната на климата трябва да се очаква не само появата на мигранти и черни пантери, а и лъвове, и тигри, и всичко останало обитаващо топлите страни!!!

    15:40 03.09.2025

  • 30 бай Митко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Дого Аржентино е бяла порода кучета! Освен някой ако му е ударил ваксата!

    15:46 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове