Заснеха черен леопард и в полето край дупнишко село

Заснеха черен леопард край дупнишкото село Крайници.
На кадрите се вижда как голяма котка се разхожда сред високата трева в полето край населеното място.
Кметът на селото Десислав Начов потвърди пред Нова телевизия, че той - заедно с полиция, е направил обход на мястото, където е направен видеоклипът. В момента униформените разпитват човека, който е заснел кадрите.
По думите на Начов тепърва предстои да се реши дали ще бъде сформиран кризисен щаб за издирване на животното.
"Това зависи от преценката на полицията. Човекът, заснел клипа, определи животното, което е видял, като приличащо на голямо куче", заяви Десислав Начов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вече
Коментиран от #24
14:45 03.09.2025
2 Крис
14:47 03.09.2025
3 Баш Балък
14:47 03.09.2025
4 Луда работа
14:48 03.09.2025
5 УЖАААССС !!!!
14:52 03.09.2025
7 да се задавят
14:54 03.09.2025
8 Направил обход…
14:55 03.09.2025
14:56 03.09.2025
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #15, #30
14:59 03.09.2025
11 Данко Харсъзина
Който има такова куче да пробва да го снима отдалеч.
15:02 03.09.2025
12 Глупости
15:03 03.09.2025
13 ХА ХА ХА
Коментиран от #20
15:07 03.09.2025
14 Софийски селянин,
Коментиран от #27
15:07 03.09.2025
15 Другарю
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Договор Аржентино са винаги и без изключение бели кучета, объркал си се нещо. Виж, Кане Корсо е друга работа.
Коментиран от #17
15:08 03.09.2025
16 Неподписан
15:09 03.09.2025
17 Дого Аржентино
До коментар #15 от "Другарю":Имах предвид.
15:09 03.09.2025
18 Пенсионер ОСВ
15:09 03.09.2025
19 Цвете
15:10 03.09.2025
20 Ааааааа не !
До коментар #13 от "ХА ХА ХА":За прокурорския син от перник има заглушаване от Путин на джипиес - сите както направил със самолета на урсулата и нашите служби се услушват някой да не го набие или хване за да му помогнат на горкото момче , баща му също !!!!!!
15:11 03.09.2025
21 Цвете
15:12 03.09.2025
22 Цвете
15:12 03.09.2025
23 Ние сме умряла държава
15:13 03.09.2025
24 Може ама ти внимавай
До коментар #1 от "Вече":като се разхождаш по гората да не те изруча някой черен леопард, че ще спеш да се смееш!
15:14 03.09.2025
25 Анонимен
15:17 03.09.2025
26 Ваканцува
15:28 03.09.2025
27 Не бее
До коментар #14 от "Софийски селянин,":Като ,,Последният софиянец" е...
НА ВСЯКЪДЕ ...
15:33 03.09.2025
28 Мдааа
15:39 03.09.2025
29 бай Митко
15:40 03.09.2025
30 бай Митко
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Дого Аржентино е бяла порода кучета! Освен някой ако му е ударил ваксата!
15:46 03.09.2025