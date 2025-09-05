Новини
Наталия Киселова: Парламентарните групи, които подкрепят правителството, показаха нов стил

5 Септември, 2025

Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е. Ние продължаваме да работим с онези групи, които подкрепят правителството и решават проблемите на хората. Парламентарният контрол днес го доказа

Парламентарните групи, които подкрепят правителството, показаха нов стил - да седнем и да видим кои са проблемите и по кои въпроси можем да намерим общ език. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова във Велико Търново, където ще присъства на тържествения концерт–спектакъл по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл „Звук и светлина“, предаде БТА.

Събитието е част от инициативите по повод отбелязването на 140 години от Съединението на България и се провежда на площад „Цар Асен I” пред хълма Царевец.

„Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е. Ние продължаваме да работим с онези групи, които подкрепят правителството и решават проблемите на хората. Парламентарният контрол днес го доказа”, каза още председателят на Народното събрание.

Народните представители се събраха в сряда на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание, на което парламентарните групи обявиха приоритетите си.

Наталия Киселова коментира и визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.

„България е първата държава, която е признала Китайската народна република. Традиционно добрите отношения между нашите две страни продължават до днес и в този смисъл да бъде поканена българска делегация е уважение към България. Не виждам нищо укоримо. Критикуват тези, които не са поканени", отбеляза тя.


  • 1 тая мутра

    14 1 Отговор
    не ти я е дал Господ случайно....

    21:17 05.09.2025

  • 2 Ама разбира се

    9 1 Отговор
    Поканени са в Китай да решават проблемите на народа.

    21:17 05.09.2025

  • 3 ха ха

    12 1 Отговор
    "стиловете" са как да делите награбеното от населението между вас , за хората остават празните приказки които сипете на тонове

    21:18 05.09.2025

  • 4 ГОСТ

    11 1 Отговор
    след още някоя годинка ако просъществуваш на тоя пост си аут.дано ти преседне пенсията която ще получиш на гърба на народа и не я ползваш дълго.

    Коментиран от #10

    21:18 05.09.2025

  • 5 Яшар

    10 1 Отговор
    Каня ви на романтична вечеря...г-жо

    21:20 05.09.2025

  • 6 ЖЕКО

    11 3 Отговор
    СПРЕТЕ ПОДКРЕПАТА ЗА УКРАИНА ХОРАТА ИСКАТ ТОВА

    21:22 05.09.2025

  • 7 Зла ,

    12 2 Отговор
    двулична , ехидна , отмъстителна и срам за целия Парламент и респективно България !

    21:22 05.09.2025

  • 8 Гост

    7 1 Отговор
    А па тая каква продажна женица се оказа

    21:24 05.09.2025

  • 9 Красимир Петров

    6 1 Отговор
    Корумпирана про,ти.внячка

    21:24 05.09.2025

  • 10 Всеки

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГОСТ":

    ден на този пост е много ! И пагубно за страната и народа !

    21:24 05.09.2025

  • 11 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Злобна женица която скочи от университетска заплата от 1600 лева ,на цели 16 000 лева чиста джоб пара.Комисионките -берекет версън.Дебелян плаща масрафа .
    Помня как нейната колежка Цецка Цачева с първата си заплата на председател на НС си оправи фейса и смени селската прическа с нова ...ала Фандъкова.
    Тая тьотка поне да беше отишла в някой МОЛ да я освежат ,че се е сбабичасала преждевременно.
    Нищо лично,ама хората те гледат и им се разваля апетита

    21:30 05.09.2025

  • 12 Тоя

    7 1 Отговор
    до кога ще се гъбарка с хората и мята по върбите ? Дали смята , че някой му вярва за каквото и да било ?

    21:31 05.09.2025

  • 13 ФЕЙК

    6 1 Отговор
    Казанлъшката роза отново овоня старопрестолната столица с мъдрите си излияния!

    Коментиран от #14

    21:34 05.09.2025

  • 14 И пак

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "ФЕЙК":

    с отъркания дежурен черен костюм с панталон и с боти !

    21:35 05.09.2025

  • 15 локал

    5 0 Отговор
    ще превземем парламента!!!

    21:49 05.09.2025

  • 16 Мафията и нов стил, абсурдно звучи!

    4 0 Отговор
    Крадете още повече по нов стил

    21:50 05.09.2025

  • 17 Лъжа

    3 0 Отговор
    Какви проблеми "на хората" сте решили, като мизерията и мутризацията на територията стигнаха чуТовни висоти? Това от Пеевски ли си го заизустила, госпожа почетен член на дружеството за българо-руска дружба Киселова?

    21:51 05.09.2025

  • 18 Точен

    3 0 Отговор
    "Новият" стил на управляващите партии е "тихо крадем"... Най-срамно, архипозорно е поведението на БСП, от чиято квота е и Киселова, от партия на трудещите се, стана партия на грабителите.

    Коментиран от #19

    21:51 05.09.2025

  • 19 не е станала

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Точен":

    тази банда винаги е била престъпна и крадлива!

    21:53 05.09.2025

