Борисов: Отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно

Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Това написа на страницата си в социалната мрежа фейсбук по повод Съединението лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".
"Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще.
Честит празник!", написа още лидерът на ГЕРБ.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
08:28 06.09.2025
2 Европеец
08:28 06.09.2025
3 Чичо Манчо
08:29 06.09.2025
4 Някой
08:29 06.09.2025
5 покруса
08:30 06.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дедо Джо
Коментиран от #10
08:32 06.09.2025
8 Град Симитли
08:32 06.09.2025
9 Слушател
08:33 06.09.2025
10 Мунчо
До коментар #7 от "Дедо Джо":Скоро с Драгалевския Мъангал ще увиснали на въжето.
08:33 06.09.2025
11 завод
08:33 06.09.2025
12 лют пипер
08:34 06.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Заучени фрази пред огледало
Коментиран от #18
08:36 06.09.2025
15 Мнение
08:37 06.09.2025
16 Кой
08:38 06.09.2025
17 консерва
08:39 06.09.2025
18 Мафиот унищожител на България
До коментар #14 от "Заучени фрази пред огледало":НАЙ ГОЛЕМИЯ РАЗЕДИНИТЕЛ НА БЪЛГАРИТЕ МАФИОТА БОЙКО МАЙКОПРОДАВЕЦА ЩЕ МИ ГОВОРИ ВРЕЛИ НЕ КИПЕЛИ. ВСЯКА ДУМА ОТ ТАЯ ПРОКЪЛНАТА УСТА Е ЛЪЖА И ИЗМАМА.
08:39 06.09.2025
19 Отказвам да съм солидарен с мутренската
08:44 06.09.2025
20 Боже, благодаря ти
Пъво Шишока, сега и Бобока!
Радост разтърси цялото ми същество от искренните им пожелания по повод празника! Само Зафир китаеца ощетне ме е облъчил, но то си има ред- кой пръв, кой последен!
Да ни е честит празника, българи! Мечна слава и оклон с ниско наведена глава мпред мафията!
08:48 06.09.2025
21 Тиква
08:49 06.09.2025
22 Лойко Разбойко
08:52 06.09.2025
23 Бегай оттук бе
08:54 06.09.2025
24 ГЕРБ да ти гради бъдеще?
08:54 06.09.2025
25 Майна
Обезкървихте България!
Няма да ви се прости- ще ви смачкаме!
08:54 06.09.2025
26 Иванов
08:55 06.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ти само
08:57 06.09.2025
29 ако имаше БГ
08:58 06.09.2025