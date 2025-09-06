Новини
Борисов: Отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно

6 Септември, 2025 08:26 528 29

"Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще", написа още лидерът на ГЕРБ

Борисов: Отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Това написа на страницата си в социалната мрежа фейсбук по повод Съединението лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".

"Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще.

Честит празник!", написа още лидерът на ГЕРБ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    32 1 Отговор
    БОКО ВИЕ НЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ ДА СТЕ НА ТРИБУНАТА!ПУУУ!

    08:28 06.09.2025

  • 2 Европеец

    31 0 Отговор
    Не сме заедно, никога не сме били И никога няма да имаме заради такива крииак стефчовци като тебе и другите управлявали в България последните 35 години.....

    08:28 06.09.2025

  • 3 Чичо Манчо

    33 1 Отговор
    Заедно с теб- НИКОГА.

    08:29 06.09.2025

  • 4 Някой

    32 1 Отговор
    Ти, който не направи нищо за Северна България толкова много години не можеш да празнуваш този ден.

    08:29 06.09.2025

  • 5 покруса

    17 0 Отговор
    едно общество в решителността му да бъде заедно на морето или по чужбините

    08:30 06.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дедо Джо

    25 0 Отговор
    Циганинът от Банкя. Националният герой на Ганю.

    Коментиран от #10

    08:32 06.09.2025

  • 8 Град Симитли

    24 0 Отговор
    Туй даже и Севда не го е писала, прилича на умотворение на ChatGpt! :))

    08:32 06.09.2025

  • 9 Слушател

    13 1 Отговор
    На всеки празник политиците обичат да ни изпращат правилните послания, които искаме да чуем за да ни стане хубаво макар и за малко.

    08:33 06.09.2025

  • 10 Мунчо

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо Джо":

    Скоро с Драгалевския Мъангал ще увиснали на въжето.

    08:33 06.09.2025

  • 11 завод

    17 0 Отговор
    Бате Бойко обеща измазване и оправяне на панелните,жилищни сгради преди повече от 5 години и до сега-НИ-ЩО.Само приказки бойкови. Нула работа.

    08:33 06.09.2025

  • 12 лют пипер

    6 0 Отговор
    Саниране му казват нейде.

    08:34 06.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Заучени фрази пред огледало

    16 0 Отговор
    но скоро ще видиш как българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно и свалят са.тра.пи и к.р.а.д.ц.и.

    Коментиран от #18

    08:36 06.09.2025

  • 15 Мнение

    19 0 Отговор
    Направете решително граждански арест на този контрабандист и руски агент.

    08:37 06.09.2025

  • 16 Кой

    21 0 Отговор
    нормален и читав български гражданин иска да бъде заедно с мафия , престъпници , лъжци , мутри , грабители и разсипници на държавата и народа му заедно ? Безродници , прокудили милиони от страната и я направили първа по бедност в Европа ? Е , няма такъв !

    08:38 06.09.2025

  • 17 консерва

    2 0 Отговор
    Хайде да се клумим по бански!

    08:39 06.09.2025

  • 18 Мафиот унищожител на България

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "Заучени фрази пред огледало":

    НАЙ ГОЛЕМИЯ РАЗЕДИНИТЕЛ НА БЪЛГАРИТЕ МАФИОТА БОЙКО МАЙКОПРОДАВЕЦА ЩЕ МИ ГОВОРИ ВРЕЛИ НЕ КИПЕЛИ. ВСЯКА ДУМА ОТ ТАЯ ПРОКЪЛНАТА УСТА Е ЛЪЖА И ИЗМАМА.

    08:39 06.09.2025

  • 19 Отказвам да съм солидарен с мутренската

    14 0 Отговор
    Власт на ГЕРБ, БСП, ИТН в каквото и да е било!

    08:44 06.09.2025

  • 20 Боже, благодаря ти

    11 0 Отговор
    Че ни дари с тия свини, да ни се подиграват нагло и безочливо!
    Пъво Шишока, сега и Бобока!
    Радост разтърси цялото ми същество от искренните им пожелания по повод празника! Само Зафир китаеца ощетне ме е облъчил, но то си има ред- кой пръв, кой последен!
    Да ни е честит празника, българи! Мечна слава и оклон с ниско наведена глава мпред мафията!

    08:48 06.09.2025

  • 21 Тиква

    13 0 Отговор
    Не говори за българите,ти си пълна противоположност на човек,мутра,крадец, подложка на еврофюрер.

    08:49 06.09.2025

  • 22 Лойко Разбойко

    7 0 Отговор
    Говедо Банкявско. Какво единение между бжгати и бедни. Какво единение между крадци и хора изкарващи постната си пица с труд, Мръснико ДАНО ГОРИШ В АДА! АГЕНТ БУДА, ЯСНО Е КОЙ ТЕ НАБУТА НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА. ТОЧНО СА ТЕ ПРЕЦЕНИЛИ - ЛИПСА НА МОРАЛ, СТРАХЛИВ, ПОДЪЛ И КРАДЛИВ.

    08:52 06.09.2025

  • 23 Бегай оттук бе

    5 0 Отговор
    Престъпник!

    08:54 06.09.2025

  • 24 ГЕРБ да ти гради бъдеще?

    4 0 Отговор
    Заминавай БОКЛУК..

    08:54 06.09.2025

  • 25 Майна

    4 0 Отговор
    Ще ви изтръгнем щом не искате да се разделяте с гостоприемни как, в който превърнахте българския народ, кърлежи!
    Обезкървихте България!
    Няма да ви се прости- ще ви смачкаме!

    08:54 06.09.2025

  • 26 Иванов

    3 0 Отговор
    Тикво ти си българоубиец на нацията,от теб по продажен не е имало.Еничар.

    08:55 06.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ти само

    1 0 Отговор
    си погледни криминалната шайка ? Един честен и достоен няма ! Престъпници и престъпнички , носещи грехове за най - мръсните престъпления, които има ! Не хиляда , а хиляди години затвор да малко ! Но врящия казан е голям и за всеки един има място , а на техните поколения ще им се предава кармата .

    08:57 06.09.2025

  • 29 ако имаше БГ

    0 0 Отговор
    ОБЩЕСТВО ===ВЕЧЕ С БАИ СТАВРИ ЩЯХТЕ ДА СТЕ В МНОГО БЛИЗКИ ОТНОШЕНИЯ

    08:58 06.09.2025

