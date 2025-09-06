Росен Желязков за Съединението: Непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост

Премиерът Росен Желязков поздрави всички българи по случай 140-ата годишнина от Съединението на България. "Тази страница от българската история носи мощен родолюбив заряд и остава непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост", написа Желязков в страницата на Министерския съвет във Фейсбук, цитиран от БНТ.
"Днес почитаме делото на нашите герои и революционери, чието чувство за справедливост и за национална принадлежност им даде куража, силите и смелостта да поставят интересите на България над всичко. Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни и на всички нас. Винаги, когато сме заедно, и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклонно чертае просперитета на България занапред", написа още министър- председателят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ИМОТ С ВОДОПАД с едната заплата на държавен служител❗
Коментиран от #3
10:20 06.09.2025
2 Мутата
10:20 06.09.2025
4 az СВО Победа80
Коментиран от #9
10:22 06.09.2025
5 Иска се пак
10:23 06.09.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
в държавата на ма-фият❗
10:23 06.09.2025
7 Я си признай
И от къде ще ги вземат като българската армия е едва 20 000 ?
Ще вземат 70 000 запасняци, които ще изпратят там заедно с редовната ни армия или какво ?
10:23 06.09.2025
8 ООрана държава
10:23 06.09.2025
9 Тихо пр@длякк!
До коментар #4 от "az СВО Победа80":Не си компетентен в областа на историята.
10:23 06.09.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
прокуратурата си бара топките....
10:24 06.09.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
да е за гъби "затвори очички"❗
10:25 06.09.2025
12 Русия е против Съединението!Да се знае!
Коментиран от #15, #17, #42
10:25 06.09.2025
13 25% ГЛАСУВАЛИ
10:25 06.09.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:25 06.09.2025
15 az СВО Победа80
До коментар #12 от "Русия е против Съединението!Да се знае!":Искаш да кажеш против Анексията...
🤣🤣🤣
Коментиран от #21
10:26 06.09.2025
16 Наивник на средна възраст
10:27 06.09.2025
17 Това е безспорен
До коментар #12 от "Русия е против Съединението!Да се знае!":Факт.
Коментиран от #29
10:27 06.09.2025
18 Данко Харсъзина
Съединението се осъществява благодарение на дипломацията и решителността на княз Ал. Батемберг, който до ден днешен няма паметник в България.
Искрено се надявам модераторът да изтрие написаното, тъй като е политически некоректно, но исторически точно и вярно.
Коментиран от #32
10:28 06.09.2025
20 Ето го, бе! Железен е!
Най- после и вашият ред дойде за патриотичен поздрав към раята!
Агата ви пуска през 10 мин.
Сега е ред на Киселова!
Айде, със здраве!
10:28 06.09.2025
21 Пак аз бе!
До коментар #15 от "az СВО Победа80":Верно са те били с мотика по главата като малък.
10:28 06.09.2025
23 Устафка
10:29 06.09.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ТА тоА БЪЛ-ХАР ли е,
щото вика, че сме
Бъл-Х-ария ❗
10:29 06.09.2025
26 Дедо ви...
10:30 06.09.2025
27 Абе
10:30 06.09.2025
28 az СВО Победа80
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #33, #34
10:30 06.09.2025
29 Това е
До коментар #17 от "Това е безспорен":Безспорен трол.
10:31 06.09.2025
30 Спете те ни убиват
Добър ли е сексът,добре ли плаща!?
Коментиран от #44
10:31 06.09.2025
31 Това не са изборни бюлетини
10:31 06.09.2025
32 Абе
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Бате Данко, князът му викат БатеНберг, да знайш.
10:32 06.09.2025
33 МВР дилър
До коментар #28 от "az СВО Победа80":Наква трева си пич? Още обяд няма.
10:32 06.09.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "az СВО Победа80":И ти ако с месечен доход от 10 000лв
можеш да демонстрираш ВОДОПАД
за 9 000 000 лв оценен
на 50 000 000 лв минимум-
и на теб няма да ти пука какви ги бръщолевиш❗
Коментиран от #38
10:34 06.09.2025
35 равносметка: има силна народна воля
но се крепите на ваште наивни избиратели
с вашата държавническа мъдрост 20г
дето изпразвате хазната постоянно с над 53 милиарда дългове
в най бедната измираща болнава държава в ес
и все некадърни и зловредни ваши начинания и действия
10:34 06.09.2025
36 Да припомня на по младите
10:34 06.09.2025
37 Данко Харсъзина
10:36 06.09.2025
38 az СВО Победа80
До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Далеч не всичко е пари!
И той ще го разбере по трудния начин...
Коментиран от #46
10:39 06.09.2025
39 Мисит
10:41 06.09.2025
40 Послушко!
10:41 06.09.2025
41 Сатана Z
10:42 06.09.2025
42 Няма Съединение а Анексиране
До коментар #12 от "Русия е против Съединението!Да се знае!":На Турската автономна провинция Източна Румелия.
10:44 06.09.2025
43 Ясно трябва да стане на всички
10:44 06.09.2025
44 ПРОКЪЛНАТ ДА СИ МАЙКОПРОДАВЕЦА! АМИН!
До коментар #30 от "Спете те ни убиват":КОЛКО ЛЪЖОВНИ СА ДНЕС УСТИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЛАКЕЙ И МАЙКОПРОДАВЦИ. ГОВОРЯТ ЗА ЕДИНЕНИЕ А НИ РАЗДЕЛЯТ, ГРАБЯТ И ПОДЛАГАТ НА ГЕНОЦИД. ТОЗ Е ОТ НАЙ ПРОТИВНИТЕ АНТИБЪЛГАРИ КОСТИНБРОДСКИЯ ИЗМАМНИК КАЧЕН НА ТРОНА ЗА ЗАСЛУГИ. СЛАВА КОКАИНА ЗАБРАВИ ДА КАЖЕШ НАКРАЯ. ДА ГО ПРОКЪЛНАТ ВСИЧКИ КОИТО СА БЕЗ ХРАНА И ВОДА НА СВЕТИТЕ ПРАЗНИЦИ!
10:45 06.09.2025
45 Марис
10:46 06.09.2025
46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #38 от "az СВО Победа80":Кой ти говори за пари🤔
СТАВА ДУМА ЗА НАГЛА ДЕМОНСТРАЦИЯ
НА БЕЗПАРДОННА ЗЛОУПОТРЕБА
СЪС СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ
И КРАЖБА В ОГРОМНИ РАЗМЕРИ❗
10:47 06.09.2025