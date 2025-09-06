Новини
Росен Желязков за Съединението: Непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост

6 Септември, 2025 10:11 447 46

  • росен желязков-
  • съединение-
  • народна воля-
  • държавническа мъдрост

"Винаги, когато сме заедно, и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклонно чертае просперитета на България занапред", пише още министър-председателят

Росен Желязков за Съединението: Непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост - 1
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков поздрави всички българи по случай 140-ата годишнина от Съединението на България. "Тази страница от българската история носи мощен родолюбив заряд и остава непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост", написа Желязков в страницата на Министерския съвет във Фейсбук, цитиран от БНТ.

"Днес почитаме делото на нашите герои и революционери, чието чувство за справедливост и за национална принадлежност им даде куража, силите и смелостта да поставят интересите на България над всичко. Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни и на всички нас. Винаги, когато сме заедно, и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклонно чертае просперитета на България занапред", написа още министър- председателят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 0 Отговор
    Всички българи може да си построите
    ИМОТ С ВОДОПАД с едната заплата на държавен служител❗

    Коментиран от #3

    10:20 06.09.2025

  • 2 Мутата

    14 0 Отговор
    УВни мисли на един кух екземпляр

    10:20 06.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    Росене, обърка се, искаше да кажеш "анексия", нали? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    10:22 06.09.2025

  • 5 Иска се пак

    8 0 Отговор
    Друга обществена система. Демокрацията се провали, както и соца. Вече никой не вярва и в нея. Иска се обединяваща и справедлива система, за да оцелеем и се развиваме. Ще намерим такава.

    10:23 06.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    Стига да сте МИНИСТЪР-ПРЕ•••ДАТЕЛИ
    в държавата на ма-фият❗

    10:23 06.09.2025

  • 7 Я си признай

    9 0 Отговор
    Стига с тези клишета. Я по добре да каже шефовете му обещавали ли са на урсулата България да изпрати 90 000 български войници в украйна?
    И от къде ще ги вземат като българската армия е едва 20 000 ?
    Ще вземат 70 000 запасняци, които ще изпратят там заедно с редовната ни армия или какво ?

    10:23 06.09.2025

  • 8 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Пример за политическа тъпота и бездарен PR драскач

    10:23 06.09.2025

  • 9 Тихо пр@длякк!

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа80":

    Не си компетентен в областа на историята.

    10:23 06.09.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    Където
    прокуратурата си бара топките....

    10:24 06.09.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор
    .... а глаДният проКУРор
    да е за гъби "затвори очички"❗

    10:25 06.09.2025

  • 12 Русия е против Съединението!Да се знае!

    2 8 Отговор
    И помни!

    Коментиран от #15, #17, #42

    10:25 06.09.2025

  • 13 25% ГЛАСУВАЛИ

    7 0 Отговор
    ЛЕГИТИМНОСТ-----С КУПЕНИЯТ И КОРПОРАТИВНИЯТ

    10:25 06.09.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Честит празник българи❗

    10:25 06.09.2025

  • 15 az СВО Победа80

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Русия е против Съединението!Да се знае!":

    Искаш да кажеш против Анексията...
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    10:26 06.09.2025

  • 16 Наивник на средна възраст

    7 0 Отговор
    Като гледам този какъв стана - отивам да печатам бюлетини,явно само с акъл не може....

    10:27 06.09.2025

  • 17 Това е безспорен

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Русия е против Съединението!Да се знае!":

    Факт.

    Коментиран от #29

    10:27 06.09.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Продан Тишков събира пияниците от кръчмите на Куртово Конаре, пътьом към тях се присъединават и пияни нехранимайковци от околните села и отиват в Пловдив и пребиват и се гаврят на пияна глава с Губернатора на Източна Румелия, който е българин.
    Съединението се осъществява благодарение на дипломацията и решителността на княз Ал. Батемберг, който до ден днешен няма паметник в България.
    Искрено се надявам модераторът да изтрие написаното, тъй като е политически некоректно, но исторически точно и вярно.

    Коментиран от #32

    10:28 06.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ето го, бе! Железен е!

    8 0 Отговор
    Добро утро г-н Желязков. То всъщност е « добър ден! Слънцето отдавга изгря!
    Най- после и вашият ред дойде за патриотичен поздрав към раята!
    Агата ви пуска през 10 мин.
    Сега е ред на Киселова!
    Айде, със здраве!

    10:28 06.09.2025

  • 21 Пак аз бе!

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа80":

    Верно са те били с мотика по главата като малък.

    10:28 06.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Устафка

    8 0 Отговор
    Плужекмазенпродажен със смущения в жипиеса.

    10:29 06.09.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Мо-ди , защо 3-еш думи на преми-ера?

    ТА тоА БЪЛ-ХАР ли е,
    щото вика, че сме
    Бъл-Х-ария ❗

    10:29 06.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дедо ви...

    6 0 Отговор
    Сопрете се малко бе! Политици с райски газ в главите замаяни от успухите си... ?!?!?!!

    10:30 06.09.2025

  • 27 Абе

    3 2 Отговор
    Жилиазкуу, слава украiнi, бе.

    10:30 06.09.2025

  • 28 az СВО Победа80

    4 1 Отговор
    Тоя като говори така не се усеща как легитимира Крим в състава на РФ!

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #33, #34

    10:30 06.09.2025

  • 29 Това е

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Това е безспорен":

    Безспорен трол.

    10:31 06.09.2025

  • 30 Спете те ни убиват

    4 0 Отговор
    Желязков как се чувствате като първа дама на на Диктатора Борисов Методиев Борисов!
    Добър ли е сексът,добре ли плаща!?

    Коментиран от #44

    10:31 06.09.2025

  • 31 Това не са изборни бюлетини

    5 0 Отговор
    В Съединението няма държавническа мъдрост, а спонтанност и родолюбие. И Русия зад гърба ти, за да плати сметката и предотврати нахлуването на турските войски.

    10:31 06.09.2025

  • 32 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Бате Данко, князът му викат БатеНберг, да знайш.

    10:32 06.09.2025

  • 33 МВР дилър

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа80":

    Наква трева си пич? Още обяд няма.

    10:32 06.09.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа80":

    И ти ако с месечен доход от 10 000лв
    можеш да демонстрираш ВОДОПАД
    за 9 000 000 лв оценен
    на 50 000 000 лв минимум-
    и на теб няма да ти пука какви ги бръщолевиш❗

    Коментиран от #38

    10:34 06.09.2025

  • 35 равносметка: има силна народна воля

    3 0 Отговор
    да се отървем завинаги от вас
    но се крепите на ваште наивни избиратели

    с вашата държавническа мъдрост 20г
    дето изпразвате хазната постоянно с над 53 милиарда дългове
    в най бедната измираща болнава държава в ес
    и все некадърни и зловредни ваши начинания и действия

    10:34 06.09.2025

  • 36 Да припомня на по младите

    1 0 Отговор
    Че точно десните от СДС, които и в момента са в състава на Коалиция с ГЕРБ, ама точно подобни индивиди на безгръбначното нищожеството дЖилезку признаха Македония за държава зад гърба на хората и продадоха националният ни интерес в по новата ни история.Това е по повод Съединението ......

    10:34 06.09.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Никакви герои и революционери няма. Има шайка пияници, които са били и издевателствали над един достолепен и достоен българин, който им е предал властта доброволно, без никаква съпротива. А е имал в ръцете си и армия, и полиция. Това честваме в момента. Безчинствата на 30-40 пиеници.

    10:36 06.09.2025

  • 38 az СВО Победа80

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Далеч не всичко е пари!

    И той ще го разбере по трудния начин...

    Коментиран от #46

    10:39 06.09.2025

  • 39 Мисит

    3 0 Отговор
    Лицемер,,стига дрънка анабализми овъртолени,,,,,,,,дай ясни обяснения за хотела с водопада,,!

    10:41 06.09.2025

  • 40 Послушко!

    1 0 Отговор
    Ако продължава тази политика,спокойно може да изкара докато дойдат руснаците!

    10:41 06.09.2025

  • 41 Сатана Z

    1 0 Отговор
    А съединението на Крим с Русия какво е бе?Не е ли същото ,по волята на народа?

    10:42 06.09.2025

  • 42 Няма Съединение а Анексиране

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русия е против Съединението!Да се знае!":

    На Турската автономна провинция Източна Румелия.

    10:44 06.09.2025

  • 43 Ясно трябва да стане на всички

    1 0 Отговор
    Че атлантиците нарекли себе си демократи признаха Македония за държава след разпадането на бивша Югославия и извършиха най голямото предателство в новата ни история ! В ден като "Съединението" трябва да замълчат и да поръсят кухите си кратуни с пепел.

    10:44 06.09.2025

  • 44 ПРОКЪЛНАТ ДА СИ МАЙКОПРОДАВЕЦА! АМИН!

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Спете те ни убиват":

    КОЛКО ЛЪЖОВНИ СА ДНЕС УСТИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЛАКЕЙ И МАЙКОПРОДАВЦИ. ГОВОРЯТ ЗА ЕДИНЕНИЕ А НИ РАЗДЕЛЯТ, ГРАБЯТ И ПОДЛАГАТ НА ГЕНОЦИД. ТОЗ Е ОТ НАЙ ПРОТИВНИТЕ АНТИБЪЛГАРИ КОСТИНБРОДСКИЯ ИЗМАМНИК КАЧЕН НА ТРОНА ЗА ЗАСЛУГИ. СЛАВА КОКАИНА ЗАБРАВИ ДА КАЖЕШ НАКРАЯ. ДА ГО ПРОКЪЛНАТ ВСИЧКИ КОИТО СА БЕЗ ХРАНА И ВОДА НА СВЕТИТЕ ПРАЗНИЦИ!

    10:45 06.09.2025

  • 45 Марис

    0 0 Отговор
    Фиктивен премиер, преводач на тиквата и подчинен на шиши - унижение !!!!

    10:46 06.09.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа80":

    Кой ти говори за пари🤔
    СТАВА ДУМА ЗА НАГЛА ДЕМОНСТРАЦИЯ
    НА БЕЗПАРДОННА ЗЛОУПОТРЕБА
    СЪС СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ
    И КРАЖБА В ОГРОМНИ РАЗМЕРИ❗

    10:47 06.09.2025

