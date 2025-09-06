Любомир Стефанов: Пеевски и Борисов са сложен ребус. Математиката, логиката и опитът са на страната на ГЕРБ и Борисов

"Не виждам реални предпоставки за падане на правителството и алтернативно политическо мнозинство, което е за този вот на недоверие и което да може да го проведе успешно - да отиде на нови избори, да ги проведе и да управлява". Това заяви пред News.bg политологът Любомир Стефанов за старта на новия политическия сезон, петият вот на недоверие и съдбата на кабинета.

Стефанов определи още като научна фантастика лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да подкрепи петия вот на недоверие.

"Няма как да стане, защото не става въпрос за математика, а конструиране на политически мнозинства, които да представят програма и да знаят защо са се събрали, а не конюнктурно да преместят едни, за да седнат те", добави политологът.

Според него опозицията не може да свали правителството, освен ако самият кабинет не се самосвали.

"Правителството може да се самосвали, ако ГЕРБ оттеглят себе си като участие във властта. Делян Пеевски и Новото начало не са във властта. Пеевски на свой ред не може да произведе политическо мнозинство", отбеляза Стефанов.

Той смята, че дори и лидерът на "ДПС - Ново начало" да влезе в разрив в отношенията си с Бойко Борисов, той не може да се превърне в център на ново мнозинство и няма кой да застане да управлява с него.

"Няма как Делян Пеевски и Новото начало да бъдат източник на парламентарно мнозинство, което да управлява без ГЕРБ и ПП-ДБ. Другите партии са от средни към малки. Г-н Пеевски и г-н Борисов са сложен ребус. Математиката, логиката и опитът са на страната на ГЕРБ и г-н Борисов", добави политологът.

Любомир Стефанов не смята, че правителството може да изкара пълен 4-годишен мандат, тъй като пред него има ясно заявена политическа макроцел и тя е на път да бъде изпълнена.

"Нови предсрочни парламентарни избори ще има тогава, когато партиите в малцинството са свършили достатъчно, което да им позволи на едни евентуални предсрочни избори, да увеличат резултата си - тогава ще имаме избори. Освен ако не се получи пик на общественото недоволство и не измете партиите от парламента", изтъкна политологът.

И добави - предсрочни парламентарни избори ще има, но няма да са в рамките на следващите 6 месеца.

Той обясни още, че една най-важната задача пред народните представители е да върнат доверието на гражданите в институциите.

"Не само националната тема с еврото, но и усилията на МВР да се справи с дребното хулиганство, стигащо вече до брутални размери и побой на полицейски шеф на районно управление. Там е работата на Народното събрание да даде ясен сигнал на всички институции в държавата, че няма беззаконие и всеки да прави каквото си поиска, а да има ред", коментира Стефанов.

Той добави, че времето на депутатите до следващата пленарна сесия би трябвало да стигне и за попълване на инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС), самият ВСС и заместник-омбудсман, но при положение, че си подредят дневния ред правилно и по приоритети.

"Ако има желание народните представители могат да си удължат работното време, но най-важното е да контролират политическо мнозинство, което да има ясна перспектива и графикът впоследствие ще си дойде. На заявки всички са много големи, но въпросът е дали могат да направят неща, които да не се нуждаят до поправки в 12 без 5. Закони се правят и започват да се поправят преди да е изсъхнало мастилото на печата, който президентът слага под тях", коментира Любомир Стефанов.