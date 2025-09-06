Любомир Стефанов: Пеевски и Борисов са сложен ребус. Математиката, логиката и опитът са на страната на ГЕРБ и Борисов

"Не виждам реални предпоставки за падане на правителството и алтернативно политическо мнозинство, което е за този вот на недоверие и което да може да го проведе успешно - да отиде на нови избори, да ги проведе и да управлява". Това заяви пред News.bg политологът Любомир Стефанов за старта на новия политическия сезон, петият вот на недоверие и съдбата на кабинета.
Стефанов определи още като научна фантастика лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да подкрепи петия вот на недоверие.
"Няма как да стане, защото не става въпрос за математика, а конструиране на политически мнозинства, които да представят програма и да знаят защо са се събрали, а не конюнктурно да преместят едни, за да седнат те", добави политологът.
Според него опозицията не може да свали правителството, освен ако самият кабинет не се самосвали.
"Правителството може да се самосвали, ако ГЕРБ оттеглят себе си като участие във властта. Делян Пеевски и Новото начало не са във властта. Пеевски на свой ред не може да произведе политическо мнозинство", отбеляза Стефанов.
Той смята, че дори и лидерът на "ДПС - Ново начало" да влезе в разрив в отношенията си с Бойко Борисов, той не може да се превърне в център на ново мнозинство и няма кой да застане да управлява с него.
"Няма как Делян Пеевски и Новото начало да бъдат източник на парламентарно мнозинство, което да управлява без ГЕРБ и ПП-ДБ. Другите партии са от средни към малки. Г-н Пеевски и г-н Борисов са сложен ребус. Математиката, логиката и опитът са на страната на ГЕРБ и г-н Борисов", добави политологът.
Любомир Стефанов не смята, че правителството може да изкара пълен 4-годишен мандат, тъй като пред него има ясно заявена политическа макроцел и тя е на път да бъде изпълнена.
"Нови предсрочни парламентарни избори ще има тогава, когато партиите в малцинството са свършили достатъчно, което да им позволи на едни евентуални предсрочни избори, да увеличат резултата си - тогава ще имаме избори. Освен ако не се получи пик на общественото недоволство и не измете партиите от парламента", изтъкна политологът.
И добави - предсрочни парламентарни избори ще има, но няма да са в рамките на следващите 6 месеца.
Той обясни още, че една най-важната задача пред народните представители е да върнат доверието на гражданите в институциите.
"Не само националната тема с еврото, но и усилията на МВР да се справи с дребното хулиганство, стигащо вече до брутални размери и побой на полицейски шеф на районно управление. Там е работата на Народното събрание да даде ясен сигнал на всички институции в държавата, че няма беззаконие и всеки да прави каквото си поиска, а да има ред", коментира Стефанов.
Той добави, че времето на депутатите до следващата пленарна сесия би трябвало да стигне и за попълване на инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС), самият ВСС и заместник-омбудсман, но при положение, че си подредят дневния ред правилно и по приоритети.
"Ако има желание народните представители могат да си удължат работното време, но най-важното е да контролират политическо мнозинство, което да има ясна перспектива и графикът впоследствие ще си дойде. На заявки всички са много големи, но въпросът е дали могат да направят неща, които да не се нуждаят до поправки в 12 без 5. Закони се правят и започват да се поправят преди да е изсъхнало мастилото на печата, който президентът слага под тях", коментира Любомир Стефанов.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
12:56 06.09.2025
2 Майна
Ние не се ровим в стари ребуси,
Нито ни интересуват
И двамата са престъпници спрямо всичко, което СЕНАТА на САЩ държи като документи..
Ами руските?
Влачат българите в посока лондонсити
Ама тясен ще им се види Светът!
12:59 06.09.2025
3 Майна
Западните ни партньори!
Кой партньори , бе, Триморски?
САЩ не е сред тях!
Путин и Тръмп са против лондонсити!
13:01 06.09.2025
4 сложен ребус а? Или разработен
Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа
13:14 06.09.2025
5 Ами ако
13:18 06.09.2025
7 Гост
13:19 06.09.2025
8 ООрана държава
13:19 06.09.2025
9 Славчо кво каза а?
13:22 06.09.2025
10 България над всичко....
13:24 06.09.2025
11 ФЕЙК
13:28 06.09.2025
12 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мога да се включа но много малко пари кихат бе, явно и на тях не им кихат или ги заделят за тях си ??!!??!?
13:31 06.09.2025
13 Стани, стани юнак балкански
13:33 06.09.2025
14 Ами ако
Коментиран от #16
13:35 06.09.2025
15 А Любомир Стефанов
13:39 06.09.2025
16 оня с коня
До коментар #14 от "Ами ако":Ама НЕ МОЖЕ само да гадаеш дали "Народът" не може,а е редно да опитате!Ще хвърляте Яйца,ще цатапе с Боя сгради,ще хвърляте запалена слама срещу полицаи,ще крещите с Рупор Исканията си?А ако включите във въоръжението си и "Камъне и Дърве" няма ли да е по-екзотично?И да - направете го,но резултатът ще бъде "НУЛА" ЗАЩОТО Русофилският ви Народ е точно 23,7% от Общия БГ - Народ на който се правите и НИЕ ОСТАНАЛИТЕ само ако се надвесим над вас и дружно си поемем Дъх,ще загинете от Липса на Въздух!
13:55 06.09.2025
17 менда
14:02 06.09.2025
18 Да,бе,да.Ама математиката
14:03 06.09.2025