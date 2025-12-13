Харалан Александров: Румен Радев може да бъде партньор на ПП-ДБ

Правителството беше бламирано накрая и се оттегли с достойнство. Държавата е в добро състояние и хазната е пълна, европроектите вървят. В полето на революционната политика сме. Ако ПП-ДБ се окаже в ситуация да търси съюзници, Румен Радев е в естествена позиция за това. Това каза социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов".
Според него пътят за собствен политически проект на президента е постлан, но той няма да се впусне в битката без приемственост и служебен кабинет. "ГЕРБ видимо не беше щастлива от предложения бюджет, а поддържането на крехкото правителство е налагало компромиси, свързани с увеличаване на социалната тежест. Състоя се задачата удържане на плоския данък и влизане в еврозоната", допълни той.
Александров изрази надежда, че опозицията има ясен план за ново управление. "В момента се налага версията на една проевропейска либерална и цивилизована теза, че трябва да бъде сменен целия модел на държавата. Това автоматично избутва социалния проблем на заден план. Има класова борба и за различните групи в обществото имат различни интереси, включително бюджета. За други - не толкова. Групата, която излъчи протеста, е съставена от хора от висока средна класа, доходите им не зависят от това дали ще има бюджет. Младите пък са в защитената среда на семейството и това ги прави много подходящи в акция по сваляне на правителството", обобщи антропологът.
По думите му протестът е бил много усмихнат, ведър и жизнерадостен. "Хората изпълниха с лекота поставената задача. Има еволюция към цивилизован европейски политически протест. За позицията на правителството важи същото. Падането на правителството беше ясно поставена цел от ПП-ДБ, чийто лидери присъстваха много активно. Очевидно това не е окончателна победа, а стъпка към следващи такива, идеята е влезем в режим на перманентна революция до пълно декомпозиране на порочния модел Пеевски - Борисов. Децата от новото поколение правят силна лидерска заявка, хубаво е да има диалог с тях. Много добре би било да се помисли за гражданска изява, която да продължи делото. Младите още не мислят критично и нямат опит, но не можем да ги виним", заяви Александров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
Коментиран от #12, #61
18:03 13.12.2025
3 Доган сарай
И пак ще получите тиквеник със свинско.
18:03 13.12.2025
4 Дърдориш глупости
Коментиран от #10
18:03 13.12.2025
5 Да , бе
18:04 13.12.2025
6 Венета на бойко
18:04 13.12.2025
7 Пич
Коментиран от #13
18:04 13.12.2025
8 И Харалан го удари сачмата
18:06 13.12.2025
9 срам голям си
18:07 13.12.2025
10 Не трябва да се чака
До коментар #4 от "Дърдориш глупости":Радев да влезе в политиката.
По му приляга нае пРезиденто още сега да бъде наритан.
Коментиран от #15
18:08 13.12.2025
11 българка
18:08 13.12.2025
12 Тишината
До коментар #2 от "Фен":обича победителите. Българският народ се гордее и обича Румен Радев.
18:08 13.12.2025
13 Радев няма нужда от подсказки
До коментар #7 от "Пич":Цял легион русофилски ченгета са около него.
Коментиран от #24
18:09 13.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами наритайте се безрдниците
До коментар #10 от "Не трябва да се чака":Ко правите в България като я мразите? Мен отпадъци ми не трябват!
Коментиран от #18, #22
18:09 13.12.2025
16 Факти,
Коментиран от #39
18:09 13.12.2025
17 Последния Софиянец
Коментиран от #21
18:10 13.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ХАРАЛАНЕ И ДЕЦАТА
18:11 13.12.2025
20 Цвете
18:12 13.12.2025
21 Мислиш ли?
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Все пак Плешо ни натресе фашистите от ппдб.
Коментиран от #23, #25
18:12 13.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Натресете ги
До коментар #21 от "Мислиш ли?":кръга капитал чрез проекта си ДБ!
Коментиран от #28
18:13 13.12.2025
24 Какъв русофил е Радев?
До коментар #13 от "Радев няма нужда от подсказки":Той докара фашизма отново на власт чрез канадските си протежета.
Коментиран от #33
18:13 13.12.2025
25 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Мислиш ли?":Като оставихте децата си да ги възпитва Сорос никой не ви е виновен.
Коментиран от #32
18:13 13.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Григор
Ха-ха-ха-ха-ха,голям виц! Румен Радев партньор на партията на чичко Сорос! Румен Радев е българин до мозъка на костите си и никога при никакви обстоятелства не би станал партньор с подобна формация. Някои хора преди да ги допускат да правят коментари би следвало да ги пращат при доктор Гълъбова на Четвърти километър за проверка на психичното здраве.
18:14 13.12.2025
28 Какъв русофил е Радев?
До коментар #23 от "Натресете ги":Любимецът му Киро бутна паметника на Съветската армия.
Коментиран от #31
18:14 13.12.2025
29 Цвете
18:14 13.12.2025
30 Ако господин
По принцип не съм ходил на избори отдавна на този път ще отида за да гласувам против пудели и пачки..
Мислех да гласувам за него защото знам че е умен и знае какво да направи..... нещо собствено.
Един път ми натресе тези индивиди втори път няма да стане.
18:15 13.12.2025
31 Ще бутне
До коментар #28 от "Какъв русофил е Радев?":Така правят фашистите като ПП и ДБ. Рушат, лъжат и крадат.
18:15 13.12.2025
32 Какъв русофил е Радев?
До коментар #25 от "Последния Софиянец":Неговото момче Киро изгони 70 руски дипломата.
18:15 13.12.2025
33 Какъв фашизъм, какви пет евро
До коментар #24 от "Какъв русофил е Радев?":Тая терминология отпреди 100 години кой ви я наби в главите?
А че е русофил пРезидента-такъв е.
Коментиран от #36, #38
18:16 13.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 АЙДЕ И ТОВА ЗАЙЧЕ
18:18 13.12.2025
36 Какъв русофил е Радев?
До коментар #33 от "Какъв фашизъм, какви пет евро":Нито веднъж не подкрепи изграждането на АЕЦ Белене.
18:18 13.12.2025
37 хмммм
18:19 13.12.2025
38 Историята се повтаря
До коментар #33 от "Какъв фашизъм, какви пет евро":Урсулът и лакеите му върнаха ЕС 100 години назад. Отново ще унищожават Русия по заповед на САЩ.
Коментиран от #58
18:20 13.12.2025
39 Отвратителна картина
До коментар #16 от "Факти,":Един дебелак с черно бомбе и черен шлифер заедно с още няколко елемента,явно ппдебостиобиждат проф.вълчев и бръщолевят нещо за 4ашисти и чий е Крим те тези друго не знаят за това им се плаща.типична фашистка шпицкоманда
Коментиран от #49
18:21 13.12.2025
40 Манипулатор!
18:23 13.12.2025
41 запознат
18:24 13.12.2025
42 ентелегентен ром
18:26 13.12.2025
43 ЕДГАР КЕЙСИ
18:27 13.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 нннл
18:28 13.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Горски
18:30 13.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Гестапо явно се
До коментар #39 от "Отвратителна картина":Завръща.нвмаш право на мнение ,различно от тяхното .иначе зомбитата в черно те почват.а този от видеото е по дебел от пеевски
18:31 13.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 СОРОСОИДНО ПРИШИВАНЕ
18:32 13.12.2025
52 Копейка от новото броене
Той ще предаде България на русия, за което мечтаем.
18:32 13.12.2025
53 ентелегентен ром
18:32 13.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Гетлост
Коментиран от #64
18:33 13.12.2025
56 Напълно нормално
З
18:36 13.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Как по заповед на САЩ?
До коментар #38 от "Историята се повтаря":Нали оранжевия пази Путин и се чуди как да му даде украински територии, защото Русия не може да си ги вземе.
Коментиран от #59
18:40 13.12.2025
59 Драскаш глупости
До коментар #58 от "Как по заповед на САЩ?":Дори сега не си осъзнал, че тази война САЩ я създаде за да раздели Русия и Европа и да унищожи Европа.
Коментиран от #60
18:42 13.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ти мислиш??
До коментар #2 от "Фен":Какво наричаш мислене?
19:01 13.12.2025
62 Ами
В случая, поредния слепец ни обяснява какво се случва :)
19:06 13.12.2025
63 Харзулан
19:07 13.12.2025
64 Новак
До коментар #55 от "Гетлост":Можеш ли да кажеш колко правописни грешки имаш, т.е. колко си грамотен, за да можеш да напишеш нещо смислено?
19:12 13.12.2025