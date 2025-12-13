Новини
Харалан Александров: Румен Радев може да бъде партньор на ПП-ДБ

Харалан Александров: Румен Радев може да бъде партньор на ПП-ДБ

13 Декември, 2025 18:01

Според него пътят президентът няма да се впусне в парламентарната битка без служебен кабинет

Правителството беше бламирано накрая и се оттегли с достойнство. Държавата е в добро състояние и хазната е пълна, европроектите вървят. В полето на революционната политика сме. Ако ПП-ДБ се окаже в ситуация да търси съюзници, Румен Радев е в естествена позиция за това. Това каза социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов".

Според него пътят за собствен политически проект на президента е постлан, но той няма да се впусне в битката без приемственост и служебен кабинет. "ГЕРБ видимо не беше щастлива от предложения бюджет, а поддържането на крехкото правителство е налагало компромиси, свързани с увеличаване на социалната тежест. Състоя се задачата удържане на плоския данък и влизане в еврозоната", допълни той.

Александров изрази надежда, че опозицията има ясен план за ново управление. "В момента се налага версията на една проевропейска либерална и цивилизована теза, че трябва да бъде сменен целия модел на държавата. Това автоматично избутва социалния проблем на заден план. Има класова борба и за различните групи в обществото имат различни интереси, включително бюджета. За други - не толкова. Групата, която излъчи протеста, е съставена от хора от висока средна класа, доходите им не зависят от това дали ще има бюджет. Младите пък са в защитената среда на семейството и това ги прави много подходящи в акция по сваляне на правителството", обобщи антропологът.

По думите му протестът е бил много усмихнат, ведър и жизнерадостен. "Хората изпълниха с лекота поставената задача. Има еволюция към цивилизован европейски политически протест. За позицията на правителството важи същото. Падането на правителството беше ясно поставена цел от ПП-ДБ, чийто лидери присъстваха много активно. Очевидно това не е окончателна победа, а стъпка към следващи такива, идеята е влезем в режим на перманентна революция до пълно декомпозиране на порочния модел Пеевски - Борисов. Децата от новото поколение правят силна лидерска заявка, хубаво е да има диалог с тях. Много добре би било да се помисли за гражданска изява, която да продължи делото. Младите още не мислят критично и нямат опит, но не можем да ги виним", заяви Александров.


  • 2 Фен

    16 18 Отговор
    Аз мисля, че онемяването на Радев след оставката, го прави големият губещ.

    Коментиран от #12, #61

    18:03 13.12.2025

  • 3 Доган сарай

    26 4 Отговор
    На изборите наслука на всички ловци,рибари ,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник със свинско.

    18:03 13.12.2025

  • 4 Дърдориш глупости

    18 18 Отговор
    Радев и жалките шарлатани партньори. Кой ви плаща за подобни глупости?

    Коментиран от #10

    18:03 13.12.2025

  • 5 Да , бе

    16 4 Отговор
    Абсурд !

    18:04 13.12.2025

  • 6 Венета на бойко

    25 5 Отговор
    Да намерим жена на харалан. Защото е още дествен

    18:04 13.12.2025

  • 7 Пич

    22 2 Отговор
    Глупавия Харалан сега , подсказва ли само на Радев , или направо се опитва да му влияе ?!

    Коментиран от #13

    18:04 13.12.2025

  • 8 И Харалан го удари сачмата

    9 16 Отговор
    Като как ПП-ДБ ще се съюзяват с изперкаалия русофил??

    18:06 13.12.2025

  • 9 срам голям си

    15 3 Отговор
    Първите две изречения които са писани са най-голямата лъжа която съм чувал !!!

    18:07 13.12.2025

  • 10 Не трябва да се чака

    12 10 Отговор

    До коментар #4 от "Дърдориш глупости":

    Радев да влезе в политиката.
    По му приляга нае пРезиденто още сега да бъде наритан.

    Коментиран от #15

    18:08 13.12.2025

  • 11 българка

    9 2 Отговор
    Не, не може!

    18:08 13.12.2025

  • 12 Тишината

    10 13 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    обича победителите. Българският народ се гордее и обича Румен Радев.

    18:08 13.12.2025

  • 13 Радев няма нужда от подсказки

    14 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Цял легион русофилски ченгета са около него.

    Коментиран от #24

    18:09 13.12.2025

  • 15 Ами наритайте се безрдниците

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Не трябва да се чака":

    Ко правите в България като я мразите? Мен отпадъци ми не трябват!

    Коментиран от #18, #22

    18:09 13.12.2025

  • 16 Факти,

    7 6 Отговор
    Информирайте читателите си как шпицкоманда украински с черни кожени дрехи пресл ЕТ два и обижда Даниел Вълчев,има и видео.покажете хх о да видят хората с какви фашисти си имаме работа.туя боклуци, ако я карат така отговора няма да зак ти смее

    Коментиран от #39

    18:09 13.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    9 13 Отговор
    Само Радев може да направи нещо в тази кочина и да ни вкара в отбора на победителите.

    Коментиран от #21

    18:10 13.12.2025

  • 19 ХАРАЛАНЕ И ДЕЦАТА

    14 3 Отговор
    В ДЕЦКАТА ГРАДИНА ЗНАЯТ ЧЕ ЛИЖИШ БАНКЕНСКИ ТЕСТИСИ ИЗКУКУРИГАЛИ.

    18:11 13.12.2025

  • 20 Цвете

    9 3 Отговор
    АЛЕКСАНДРОВ, И ТЕБ ТЕ ИЗКАРАХА ОТ ШКАФА МАЙ? СТИГА ЛЪГОТИХТЕ. МОЖЕ НЯКОИ СТАРИ ВАШИ ПРИЯТЕЛИ ДА ВИ ПЛАТЯТ ПО- МАЛКО КОЛКОТО ДА ИЗКАРАТЕ ПРАЗНИЦИТЕ.НАСЛУКА ДРУГАРЮ.🎃🐖🙃☹️🎃🐖🙃💪🇧🇬🌹👍

    18:12 13.12.2025

  • 21 Мислиш ли?

    4 12 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Все пак Плешо ни натресе фашистите от ппдб.

    Коментиран от #23, #25

    18:12 13.12.2025

  • 23 Натресете ги

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Мислиш ли?":

    кръга капитал чрез проекта си ДБ!

    Коментиран от #28

    18:13 13.12.2025

  • 24 Какъв русофил е Радев?

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "Радев няма нужда от подсказки":

    Той докара фашизма отново на власт чрез канадските си протежета.

    Коментиран от #33

    18:13 13.12.2025

  • 25 Последния Софиянец

    5 8 Отговор

    До коментар #21 от "Мислиш ли?":

    Като оставихте децата си да ги възпитва Сорос никой не ви е виновен.

    Коментиран от #32

    18:13 13.12.2025

  • 27 Григор

    6 11 Отговор
    "Румен Радев може да бъде партньор на ПП-ДБ".
    Ха-ха-ха-ха-ха,голям виц! Румен Радев партньор на партията на чичко Сорос! Румен Радев е българин до мозъка на костите си и никога при никакви обстоятелства не би станал партньор с подобна формация. Някои хора преди да ги допускат да правят коментари би следвало да ги пращат при доктор Гълъбова на Четвърти километър за проверка на психичното здраве.

    18:14 13.12.2025

  • 28 Какъв русофил е Радев?

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Натресете ги":

    Любимецът му Киро бутна паметника на Съветската армия.

    Коментиран от #31

    18:14 13.12.2025

  • 29 Цвете

    8 3 Отговор
    АЛЕКСАНДРОВ, И ТЕБ ТЕ ИЗКАРАХА ОТ ШКАФА МАЙ? СТИГА ЛЪГОТИХТЕ. МОЖЕ НЯКОИ СТАРИ ВАШИ ПРИЯТЕЛИ ДА ВИ ПЛАТЯТ ПО- МАЛКО КОЛКОТО ДА ИЗКАРАТЕ ПРАЗНИЦИТЕ.НАСЛУКА ДРУГАРЮ.🎃🐖🙃☹️🎃🐖🙃💪🇧🇬🌹👍

    18:14 13.12.2025

  • 30 Ако господин

    3 7 Отговор
    Радев се коалира и омажи по някакъв начин с розовите понита ПП ДБ за първи път ще отида и ще гласувам за ГЕРБ.
    По принцип не съм ходил на избори отдавна на този път ще отида за да гласувам против пудели и пачки..
    Мислех да гласувам за него защото знам че е умен и знае какво да направи..... нещо собствено.
    Един път ми натресе тези индивиди втори път няма да стане.

    18:15 13.12.2025

  • 31 Ще бутне

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "Какъв русофил е Радев?":

    Така правят фашистите като ПП и ДБ. Рушат, лъжат и крадат.

    18:15 13.12.2025

  • 32 Какъв русофил е Радев?

    3 7 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Неговото момче Киро изгони 70 руски дипломата.

    18:15 13.12.2025

  • 33 Какъв фашизъм, какви пет евро

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "Какъв русофил е Радев?":

    Тая терминология отпреди 100 години кой ви я наби в главите?
    А че е русофил пРезидента-такъв е.

    Коментиран от #36, #38

    18:16 13.12.2025

  • 35 АЙДЕ И ТОВА ЗАЙЧЕ

    5 0 Отговор
    Скок подскок и той кът пчеличка от цвят на цвят раздава акъл. ТЕЗИ АКО СА У САЩ ЕДИН ДОЛАР НА ДЕН НЕ МОГАТ ДА СИ ЗАРАБОТЯТ. ВСЕ ЕДНО И СЪЩО ГОВОРЯТ И ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ КОИТО И ДЕЦАТА ДО 8 ГОДИНИ ГО ЗНАЯТ.

    18:18 13.12.2025

  • 36 Какъв русофил е Радев?

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Какъв фашизъм, какви пет евро":

    Нито веднъж не подкрепи изграждането на АЕЦ Белене.

    18:18 13.12.2025

  • 37 хмммм

    2 4 Отговор
    Партньор ли.... Те му искат оставката.

    18:19 13.12.2025

  • 38 Историята се повтаря

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Какъв фашизъм, какви пет евро":

    Урсулът и лакеите му върнаха ЕС 100 години назад. Отново ще унищожават Русия по заповед на САЩ.

    Коментиран от #58

    18:20 13.12.2025

  • 39 Отвратителна картина

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Факти,":

    Един дебелак с черно бомбе и черен шлифер заедно с още няколко елемента,явно ппдебостиобиждат проф.вълчев и бръщолевят нещо за 4ашисти и чий е Крим те тези друго не знаят за това им се плаща.типична фашистка шпицкоманда

    Коментиран от #49

    18:21 13.12.2025

  • 40 Манипулатор!

    5 2 Отговор
    Дебел, мазен, лъжлив манипулатор!

    18:23 13.12.2025

  • 41 запознат

    3 3 Отговор
    Тоз беше на хранилка при Герб,хвалеше НН , сега какво стана .Утре може да каже ,че Радев ще се сглобява с НН !

    18:24 13.12.2025

  • 42 ентелегентен ром

    1 3 Отговор
    Абе защо отписва НН ? Все едно не съществуват

    18:26 13.12.2025

  • 43 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 6 Отговор
    ЧУДЕСНА ZГЛОБКА МЕЖДУ ДВЕ НАЦИСТКИ ПАРТИЙ ...................... ПЛЮС ТРЕТАТА НА КОПЕЙКИН ........................ ФАШИZMA ИДВА СПЕТЕ СПОКОЙНИ ДЕЦА .....................

    18:27 13.12.2025

  • 45 нннл

    1 1 Отговор
    Отвратително същество!

    18:28 13.12.2025

  • 47 Горски

    1 1 Отговор
    Да, усмивки, зад които не стои нищо, защото са манипулирани от определена политическа сила. Познайте коя е тя.Къде ги видя тия лидери? Не видях едно смислено изказване.

    18:30 13.12.2025

  • 49 Гестапо явно се

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Отвратителна картина":

    Завръща.нвмаш право на мнение ,различно от тяхното .иначе зомбитата в черно те почват.а този от видеото е по дебел от пеевски

    18:31 13.12.2025

  • 51 СОРОСОИДНО ПРИШИВАНЕ

    7 1 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ от ПП-то им е ясно, че никой няма да гласува за Киро парапета и кокорча. Следатпда се присламчат до Радев.

    18:32 13.12.2025

  • 52 Копейка от новото броене

    3 6 Отговор
    Румен Радев е нашия водач и е руски трол, който обожаваме.
    Той ще предаде България на русия, за което мечтаем.

    18:32 13.12.2025

  • 53 ентелегентен ром

    1 5 Отговор
    Ако НН спечли изборите,ще видите вие

    18:32 13.12.2025

  • 55 Гетлост

    3 4 Отговор
    ППДБ могат да са партнйори с някое сметище поради общото което имат с това което е там.А този нефелен политолог ще им прави реклама!

    Коментиран от #64

    18:33 13.12.2025

  • 56 Напълно нормално

    2 3 Отговор
    Радев беше този ,който ги доведе и въпреки в последствие отношенията между тях да се обтегнаха / шарлатани/ в политиката са правени далеч по-голями компромиси.
    З

    18:36 13.12.2025

  • 58 Как по заповед на САЩ?

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Историята се повтаря":

    Нали оранжевия пази Путин и се чуди как да му даде украински територии, защото Русия не може да си ги вземе.

    Коментиран от #59

    18:40 13.12.2025

  • 59 Драскаш глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Как по заповед на САЩ?":

    Дори сега не си осъзнал, че тази война САЩ я създаде за да раздели Русия и Европа и да унищожи Европа.

    Коментиран от #60

    18:42 13.12.2025

  • 61 Ти мислиш??

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Какво наричаш мислене?

    19:01 13.12.2025

  • 62 Ами

    2 0 Отговор
    Всеки вижда това което разбира.
    В случая, поредния слепец ни обяснява какво се случва :)

    19:06 13.12.2025

  • 63 Харзулан

    3 1 Отговор
    Не може да бъде партньор на ПП - ДБ

    19:07 13.12.2025

  • 64 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гетлост":

    Можеш ли да кажеш колко правописни грешки имаш, т.е. колко си грамотен, за да можеш да напишеш нещо смислено?

    19:12 13.12.2025

