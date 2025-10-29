Харалан Александров: Най-безотговорното нещо в момента е да се хвърли страната отново в криза

Зафиров ясно каза, че този компромис е напълно приемлив. БСП се държат много професионално и политически зряло. Това правителство е изненадващо сговорчиво. Това заяви пред БНТ социалният антрополог Харалан Александров.

„Йордан Цонев каза, че техният принос е да участват в правенето на политики. Трикраката масичка на това правителство е стабилна, но четирикраката е още по-стабилна. ДПС – Ново начало е четвъртото колело на каруцата“, на мнение е той.

Журналистът Веселин Стойнев смята, че Цонев е вече почти член на ССУ, следващият път ще влезе официално в Съвета: „Неслучайно снимките, които опозицията толкова се опитва да изобличи Пеевски с кого се снима, а накрая и Борисов се снима с него, са част от легитимирането на Пеевски. Топката е в него.”

Александров подчерта, че в тази „странна коалиция“ ролята на коректив се изпълнява от Борисов поради слабата опозиция.

„Мълчанието на „Има такъв народ“ продължава вече две седмици и това показва някаква безперспективност за това какво да се прави“, обърна внимание Стойнев.

Александров смята, че най-безотговорното нещо в момента е да се хвърли страната отново в криза. Именно това е оправданието за всички компромиси.