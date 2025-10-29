Новини
Харалан Александров: Най-безотговорното нещо в момента е да се хвърли страната отново в криза

29 Октомври, 2025 09:40 736 19

  • харалан александров-
  • правителство

Той подчерта, че в тази „странна коалиция“ ролята на коректив се изпълнява от Борисов поради слабата опозиция

Харалан Александров: Най-безотговорното нещо в момента е да се хвърли страната отново в криза - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зафиров ясно каза, че този компромис е напълно приемлив. БСП се държат много професионално и политически зряло. Това правителство е изненадващо сговорчиво. Това заяви пред БНТ социалният антрополог Харалан Александров.

„Йордан Цонев каза, че техният принос е да участват в правенето на политики. Трикраката масичка на това правителство е стабилна, но четирикраката е още по-стабилна. ДПС – Ново начало е четвъртото колело на каруцата“, на мнение е той.

Журналистът Веселин Стойнев смята, че Цонев е вече почти член на ССУ, следващият път ще влезе официално в Съвета: „Неслучайно снимките, които опозицията толкова се опитва да изобличи Пеевски с кого се снима, а накрая и Борисов се снима с него, са част от легитимирането на Пеевски. Топката е в него.”

Александров подчерта, че в тази „странна коалиция“ ролята на коректив се изпълнява от Борисов поради слабата опозиция.

„Мълчанието на „Има такъв народ“ продължава вече две седмици и това показва някаква безперспективност за това какво да се прави“, обърна внимание Стойнев.

Александров смята, че най-безотговорното нещо в момента е да се хвърли страната отново в криза. Именно това е оправданието за всички компромиси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защо

    9 0 Отговор
    Това се казва решение на проблема !

    09:47 29.10.2025

  • 2 Точен

    28 1 Отговор
    По-добре в криза, отколкото в днешното блато. Според китайците кризата е възможност, а блатото е зараза и смърт.

    09:48 29.10.2025

  • 3 Умирам от смях

    25 0 Отговор
    Абе, Хараламби, това праявителство си е перманентна криза

    09:48 29.10.2025

  • 4 ООрана държава

    24 2 Отговор
    Изборите не са криза бе туп ан! Когато някой не се спрявя с управлението, хвърля оставка и бега. Когато е затиснат от 200 кила голямо Д, не бега, щото не може, колкото и да е хлъзгав...

    09:48 29.10.2025

  • 5 Тулупов

    13 0 Отговор
    Харалан, ако каже и кога България ще излезе от кризата, ще е безценно

    09:48 29.10.2025

  • 6 провинциалист

    16 0 Отговор
    Мълчанието на „Има такъв народ“ - момент, т.нар. ИТН е ни повече, ни по-малко Слави Трифонов, а той си отваря устата само срещу заплащане, такъв е по професия все пак. Явно никой не му е платил и затова мълчи.

    09:49 29.10.2025

  • 7 Новичок

    19 1 Отговор
    ОСТАВКА незабавно,стига с тези Харалампи, Алгафари,Буруджиеви и др. " експерти" Пфу...

    09:49 29.10.2025

  • 8 дебеЛ Лебед

    16 0 Отговор
    Какво може да накара Харалан - Торбалан да стане такъв глашатай на БОЙКОВЩИНАТА и ПЕЕВЩИНАТА ?
    прави го по убеждение или за ЗАПЛАЩАНЕ ? Туй ще да е разковничето на позициите му !

    09:50 29.10.2025

  • 9 Тоя михлюз

    18 0 Отговор
    винаги е с тези които плащат ! И в Парламента и в местната власт ! Следвайте парите и хоп изкача той ! 😀

    09:50 29.10.2025

  • 10 Именно ДНЕС държавата е в криза

    11 0 Отговор
    От тази криза по-голяма не може да има, освен закриването на държавата България в полза на евроатлантизма и на съседна Турция - окупация на Югоизточна България.

    Коментиран от #13

    09:54 29.10.2025

  • 11 нокли

    9 1 Отговор
    Харалан лъже повече и от циганин. Излезе ценоразпис колко им плащат от мафията на такива като харалан. Значи крадат от българите, и плащат на мисирки и "лози" като тая мърша. Почват от 4 хиляди на мисирка дето държи микрофон, 8 хиляди за любител лъжец и за доказани лъжци като Харалан стигали до 50 хиляди лева на месец. За това тоя боклук лъже и маже. Само че с крадени пари му плащат. От всички земат и хранят 10 тина крадци и лъжци от сой. Слава на Господ Иисус Христос, няма да са много щастливи тези лъжци. Ще им доиде и на тях сметката.

    09:57 29.10.2025

  • 12 свиреп ОХЛЮВ

    13 2 Отговор
    Харалан казал , че ББ бил КОРЕКТИВ ....! Смешна работа. Коректив на какво ?
    На Чекмеджетата и пълненето им с активи ли ?
    На снимащата Мата Хария , като я познава ?
    На Ало Ваньо ли ?
    На ПКП-ката ли ?
    На невзетите 600 милиона данъци от Божков ли ?
    На своето комунистическо минало ли ?
    На мутренските си години ?
    На приятелско-орташките си връзки с фигури от подземния свят ?
    На набиването с 200 ли ?
    На какво е КОРЕКТИВ ? Ще ни каже ли антрополога ?

    09:57 29.10.2025

  • 13 Коя ще бъде столицата

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Именно ДНЕС държавата е в криза":

    на новата Източна Румелия под името Тюркели пазар?

    Пловдив? Бургас? Стара Загора? Кърджали?

    09:57 29.10.2025

  • 14 Хараламби

    7 0 Отговор
    Това правителство е изненадващо сговорчиво или кра дливо. В името на какво е сговорчиво, да теглят нови заеми

    09:57 29.10.2025

  • 15 Един

    6 1 Отговор
    Ами добре - все нещо обаче трябва да се хвърли и ако не е страната в криза предлагам да хвърлим такива пратени отпадъци като теб в Белене!!! Гарантирам силно положителен ефект!

    09:58 29.10.2025

  • 16 ХАРАЛАН, ХАРИЗАН И

    6 0 Отговор
    ДРУГИ ....АН СА ОТ ПОДКРЕПИТЕЛИТЕ НА ТИКВЕРНИТЕ ЯЙЦА......СРЕЩУ КАКВО ЛИ.................?!?!?!

    10:01 29.10.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ПЕРМАНЕНТНО ОТ КРИЗА В КРИЗА....
    НЕЩО КАТО РЕМОНТ НА РЕМОНТА....

    10:07 29.10.2025

  • 18 Мнение

    5 0 Отговор
    Никой не иска кризите, но с алчността си, некомпетентността си, лъжите, манипулациите, деленето на народа на свои и на чужди, докараха народа да ги намрази толкова много, че връщане няма от тук нататък няма да има. Не става така. На едни по 25-30 хиляди заплати, а за други и хилядата лева им се видяха много и побързаха да ги орежат, евентуално да не преядат с тези пари? Хората стават все по-бесни и това няма да завърши добре. Щом искат толупа и дебелото момче да дават огромни заплати на определени прослойки като милиционери, съд, прокуратура, държавните служители, нека да им плащат тези заплати от техните джобове, а не от мизерията на тези, които изкарват тези заплати. Но техните пари са откраднати от нас, така че, да чакат революции от тук нататък. И КНСБ да не се крие, ами да поведе този оглозган народ срещу безогледното му ограбване от тази алчна и безскрупулна мафия, която уж "управлява" държавата.

    10:33 29.10.2025

  • 19 Чочо

    2 0 Отговор
    Че тя излизала ли въобще от криза?

    10:55 29.10.2025

