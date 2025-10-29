Харалан Александров: Най-безотговорното нещо в момента е да се хвърли страната отново в криза

Зафиров ясно каза, че този компромис е напълно приемлив. БСП се държат много професионално и политически зряло. Това правителство е изненадващо сговорчиво. Това заяви пред БНТ социалният антрополог Харалан Александров.
„Йордан Цонев каза, че техният принос е да участват в правенето на политики. Трикраката масичка на това правителство е стабилна, но четирикраката е още по-стабилна. ДПС – Ново начало е четвъртото колело на каруцата“, на мнение е той.
Журналистът Веселин Стойнев смята, че Цонев е вече почти член на ССУ, следващият път ще влезе официално в Съвета: „Неслучайно снимките, които опозицията толкова се опитва да изобличи Пеевски с кого се снима, а накрая и Борисов се снима с него, са част от легитимирането на Пеевски. Топката е в него.”
Александров подчерта, че в тази „странна коалиция“ ролята на коректив се изпълнява от Борисов поради слабата опозиция.
„Мълчанието на „Има такъв народ“ продължава вече две седмици и това показва някаква безперспективност за това какво да се прави“, обърна внимание Стойнев.
Александров смята, че най-безотговорното нещо в момента е да се хвърли страната отново в криза. Именно това е оправданието за всички компромиси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
09:47 29.10.2025
2 Точен
09:48 29.10.2025
3 Умирам от смях
09:48 29.10.2025
4 ООрана държава
09:48 29.10.2025
5 Тулупов
09:48 29.10.2025
6 провинциалист
09:49 29.10.2025
7 Новичок
09:49 29.10.2025
8 дебеЛ Лебед
прави го по убеждение или за ЗАПЛАЩАНЕ ? Туй ще да е разковничето на позициите му !
09:50 29.10.2025
9 Тоя михлюз
09:50 29.10.2025
10 Именно ДНЕС държавата е в криза
Коментиран от #13
09:54 29.10.2025
11 нокли
09:57 29.10.2025
12 свиреп ОХЛЮВ
На Чекмеджетата и пълненето им с активи ли ?
На снимащата Мата Хария , като я познава ?
На Ало Ваньо ли ?
На ПКП-ката ли ?
На невзетите 600 милиона данъци от Божков ли ?
На своето комунистическо минало ли ?
На мутренските си години ?
На приятелско-орташките си връзки с фигури от подземния свят ?
На набиването с 200 ли ?
На какво е КОРЕКТИВ ? Ще ни каже ли антрополога ?
09:57 29.10.2025
13 Коя ще бъде столицата
До коментар #10 от "Именно ДНЕС държавата е в криза":на новата Източна Румелия под името Тюркели пазар?
Пловдив? Бургас? Стара Загора? Кърджали?
09:57 29.10.2025
14 Хараламби
09:57 29.10.2025
15 Един
09:58 29.10.2025
16 ХАРАЛАН, ХАРИЗАН И
10:01 29.10.2025
17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕЩО КАТО РЕМОНТ НА РЕМОНТА....
10:07 29.10.2025
18 Мнение
10:33 29.10.2025
19 Чочо
10:55 29.10.2025