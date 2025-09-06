Новини
Д-р Любомир Канов: Румен Радев е инициатор на битки между институциите, което води до разпад в държавата

Д-р Любомир Канов: Румен Радев е инициатор на битки между институциите, което води до разпад в държавата

6 Септември, 2025 17:46

Съединението е празник на подема на българския дух. Ние обаче сме склонни към индивидуализъм и разединение по един уникален български начин. Дори нашият президент, който е символ на българското национално единство, действа като разединител, като агент на чужда държава – тази, която е пречила на националното ни обединение, коментира още психиатърът

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова

Съединението е празник на подема на българския дух. Ние обаче сме склонни към индивидуализъм и разединение по един уникален български начин. Дори нашият президент, който е символ на българското национално единство, действа като разединител, като агент на чужда държава – тази, която е пречила на националното ни обединение. Това каза психиатърът д-р Любомир Канов в „Офанзива с Любо Огнянов”. По негови думи Румен Радев е инициатор на битки между институциите, което води до разпад в държавата.

Канов каза още, че „няма образователна система, която да накара хората да мислят със собствените си глави, хората мислят с клишета, което води до неумението да разсъждават”.

Психиатърът коментира поведението на младежите, на които са повдигнати обвинения за различни престъпления. Той посочи, че става дума за криворазбрана цивилизация, синдром на безнаказаност, който се възпитава от доста време. Експертът допълни, че това е криворазбрана либерална демокрация, която не може да научи населението, че то трябва да бъде подчинено на закони.

По негови думи действията на полицията по принцип – от една страна, неспособността да се справят с криминалния сектор, а от друга – защитата на престъпници и участието в корупция, кара младежите да се отнасят или с недоверие, или с агресия към полицията.


  • 1 В грешка си

    61 9 Отговор
    Манов.двамата Шишковци са пречината

    Коментиран от #40

    17:54 06.09.2025

  • 2 Дааа

    24 62 Отговор
    Румбу Радеф е най деградивния президент и човек за България ,алчен самовлюбен кариерист

    17:54 06.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТОЯ НЕ Е ПСИХИАТЪР

    59 15 Отговор
    А ИЗБЯГАЛ ОТ ПСИХИАТРИЯТА.БЪЛГАРИЯ Е ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА С ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ-ПРАВИТЕЛСТВО.ТЯ НЕ Е ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА И ПО ДОБРЕ.РАДЕВ И ДА ИСКА НЕ МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА.НЯКОИ НЕ ГО РАЗБРАХА ВЕЧЕ 36 ГОДИНИ

    17:56 06.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сега чак разбирам

    21 7 Отговор
    Честит рожден ден другарю Живков Благодарим Ви

    17:57 06.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Старец

    45 7 Отговор
    Тази държава се разпадна 1990г.

    Коментиран от #22

    17:58 06.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохо Бохо

    50 12 Отговор
    Този да сподели колко му платиха за да бълва лъжи в ефир по адрес на Радев.

    17:59 06.09.2025

  • 13 оня с коня

    43 7 Отговор
    ало брадатия козел, то държавата отдавна я няма

    18:03 06.09.2025

  • 14 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    14 24 Отговор
    Забрана на 60+ годишните да вземат решения за бъдещето на децата и внуците ни !!!
    35 г. не им стигнаха да изгонят комунистите, ДСарите и руските noдлоги, които теглят страната назад.
    Оттеглете се и оставете младите да си решават бъдещето! Доказахте, че не можете.

    Коментиран от #21

    18:03 06.09.2025

  • 15 Василеску

    38 6 Отговор
    Просто вече е изкуфял - над 84 се изкуфява доказано. Справка - Байдън

    18:04 06.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Левски

    39 11 Отговор
    Канов, ти си за Карлуково, а после за Белене заедно с всички от парламента.

    18:05 06.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дух

    16 6 Отговор
    Най малоумното племе в цялата вселена са смотаните българи и тъпите византийци

    18:08 06.09.2025

  • 20 фон Сморхаузен

    46 10 Отговор
    Радев ли е виновен , че Бойко и Шиши владеят и управляват България ? Че са овладяли всички възлови , властови позиции в Родината ?
    Радев ли ви е виновен пак ?

    18:08 06.09.2025

  • 21 Откъде идваш

    21 6 Отговор

    До коментар #14 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Ха ха посудомойщик на капитализма

    18:09 06.09.2025

  • 22 АГАТ а Кристи

    29 3 Отговор

    До коментар #10 от "Старец":

    А причината - новокомунистите я овладяха, разпродадоха и и бастисаха

    18:10 06.09.2025

  • 23 Фен

    11 30 Отговор
    Радев размаха юмрука и доведе шмекерите. И заедно счипиха държавата. Комплексар.

    18:10 06.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Е, КАК ДА Е

    17 3 Отговор
    ВЪВ ВСЯКА ДАВЕРА СА: РОДНИНА, МИЛИЦИОНЕР, РОДНИНА МИЛИЦИОНЕР....

    18:12 06.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Питане

    13 17 Отговор
    Защо за този ИСТИНСКИ БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК по време на комунистическия режим и дума не се обелваше и малко хора знаеха за него ???

    Коментиран от #31, #36

    18:12 06.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Румен Чорапа

    14 21 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    18:13 06.09.2025

  • 30 БеГемот

    16 4 Отговор
    Хайде всички да се прегърнем с шиши и миши....за да не разваляме институциите ИМ....

    18:13 06.09.2025

  • 31 Защото

    7 12 Отговор

    До коментар #27 от "Питане":

    Партията на бг еничарите беше инструктирана от руснаците, че само те са ни асвабадили!

    18:14 06.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бабе,

    13 6 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    си в де-менция.
    След 1989г за НЯКОЛКО години комунистите ИЗСМУКАХА икономиката на България.
    Зайчара и Sfin Ята са им бледа сянка не, че и те не са за разпъване

    18:18 06.09.2025

  • 36 ОТГОВОР

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Питане":

    УЧИХ В ПЛОВДИВ КОГАТО ПОСТРОИХА ПАМЕТНИКА ПРЕЗ 1985 .НЕ Е ДА НЕ СЕ Е ЗНАЕЛО

    Коментиран от #52

    18:18 06.09.2025

  • 37 Л Канов??

    19 9 Отговор
    И теб ли те изскараха да Плюеш по Президента Р Радев? Плювачи, Боклуци Гербери!

    Коментиран от #44

    18:20 06.09.2025

  • 38 Деций

    11 6 Отговор
    Ти какво искаш,да бъде конформист ,да слуша и да папка.Това е най малкото което може да направи.Ако Аз бях на негово място щяхте да гледате още 2020 година Ноща на дългите ножове в български вариант,много по страшен от Германският .Тези които грабят мачкат и унищожиха държавата за 25/30 г нямаше да осъмнат,и ни САЩ,ни Европа,ни Русия ме интересува,до сутринта всичко на смляно на пастет,и до девето коляно,да не остане и един сперматозоид и яйцеклетка които да отмъщават на някой след десетилетия!Тумора се чисти до дъно!Но за жалост на наш Румен не му стига твърдост и решителност за тази благородна кауза!

    Коментиран от #42

    18:20 06.09.2025

  • 39 Промяна

    8 18 Отговор
    Най после един умен човек да каже истината на висок глас Поздравления

    Коментиран от #43

    18:21 06.09.2025

  • 40 Промяна

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "В грешка си":

    Този човек е образовон и вашите лъжи са безмислени 1

    18:23 06.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Промяна

    4 10 Отговор

    До коментар #38 от "Деций":

    БОЖКОВИ ПЛАТЕНИ ПРОТЕСТИ АЛА БАЛАТА СЛУЖЕБНИ БОТАШ НАЗНАЧЕНИ ШАРЛАТАНИ САБОТАЖИ КРАДЕНЕ ГРАБЕЖИ ЛЪЖИ БНЯКОИ СА НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ РАЗРУХА ХАОС ЗА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ

    Коментиран от #46

    18:27 06.09.2025

  • 43 И аз мисля така

    14 4 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Простата и крадлива Тиква Борисович окраде България и мястото му е в затвора.

    Коментиран от #45

    18:28 06.09.2025

  • 44 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Л Канов??":

    37 А ТИ НЕ СИ ЛИ ПЛЮВАЧ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    18:28 06.09.2025

  • 45 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "И аз мисля така":

    43 ПО ПРОСТА ТИКВА ОТ ТЕБ НЯМА НАЛИ А КОЛКОТО ДО ОСТАНАЛОТО КОЙ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ПАПАГАЛИ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #48

    18:29 06.09.2025

  • 46 Нещо се пенявиш

    12 5 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    Какъв Божков, какви пет лева?! Бочко Тиквата и Пееф му окрадоха парите и бизнеса.

    Коментиран от #50, #61

    18:30 06.09.2025

  • 47 Промяна

    3 11 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ УМЕН ОБРАЗОВАН БЪЛГАРИН ДА КАЖЕ ИСТИНАТА НА ВИСОК ГЛАС И ТО ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗАЩОТО ДОСЕГА САМО ЕДНИ И СЪЩИ ЕДНИ И СЪЩИ ТАМ СЕ ЯВЯВАТ И ГОВОРЯТ ЛЪЖИ ЗАБЛУДИ ИЗМИСЛИЦИ

    Коментиран от #51

    18:31 06.09.2025

  • 48 Браво!

    10 4 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Простата и крадлива Тиква Борисов трябва да е зад решетките, а не зад лоясалото си шкембе.

    18:32 06.09.2025

  • 49 Д-р Любчо що не плямапаш за

    8 4 Отговор
    пациента тиквата

    докарал те да си най беден и болнав брадат дърдорко в ес
    а дърдориш смешки

    18:32 06.09.2025

  • 50 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Нещо се пенявиш":

    Извинявай но много добре знам живея тук А колкото до посочените лица Е днес вали дъжд тези са виновни Докога ще лъжете неприятно дали останаха малоумници да ви се хващат а едни да крадат

    Коментиран от #55

    18:33 06.09.2025

  • 51 На едно мнение сме

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Дали килия номер 7 ще побере Мазната Тиква Бирисов, а?!

    18:33 06.09.2025

  • 52 Питане

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "ОТГОВОР":

    В КОЙ УЧЕБНИК ПО История е описано събитието, както сега се представя.
    А комунистите говорят днес така, га че са били живи участници и благодарение на тях е станало, с подкрепата на "братския" съветско-руски народ...
    Едва ли не мутрофанова е ушила и носила знамето..

    п.п. Каква е реакцията на "др." Митрофанова по повод НАШИЯТ ПРАЗВИК

    18:33 06.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Промяна

    2 8 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ ЕДИН УМЕН БЪЛГАРИН ДА КАЖЕ ИСТИНАТА ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ

    Коментиран от #56, #67

    18:34 06.09.2025

  • 55 Виж сега,

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    Лакомията и ненаситността от кражби ще направят Тиквоний Борисов затворник номер едно.

    18:35 06.09.2025

  • 56 Ще те допълня

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Промяна":

    Истината говори човека. Всичко построено от бай Тошо беше плячкосано от гербавата банда на Бойко Борисов.

    Коментиран от #58

    18:37 06.09.2025

  • 57 Промяна

    4 3 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ УМЕН БЪЛГАРИН ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ДА КАЖЕ ИСТИНАТА НА ВИСОК ГЛАС ПОЗДРАВЛЕНИЯ КАК ТАКА МУ СЕ ПОЗВОЛИ ДОСЕГА САМО ЛЪЖИ ЗАБЛУДИ ОТ ЕДНИ И СЪЩИ ОЧЕРНЯХА

    18:38 06.09.2025

  • 58 Промяна

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ще те допълня":

    ГЕРБ Е от 2009 г а къде е бил цитираният от теб тогава

    18:39 06.09.2025

  • 59 Промяна

    6 2 Отговор
    КАК ТАКА ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ СЕ ПОЗВОРИ НА ТОЗИ УМЕН ЧОВЕК ДА КАЖЕ НА ВИСОК ГЛАС ИСТИНАТА ГОДИНИ ЛЪЖИ ГОДИНИ ЗАБЛУДИ И СЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЕГА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ТОЗИ УМЕН ЧОВЕК

    18:40 06.09.2025

  • 60 Цвете

    6 3 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ Д- Р КАНОВ. МНОГО ДОБРЕ, ЧЕ СЕ НАМЕРИ ЕДИН ИСКРЕН ЧОВЕК ДА КАЖЕ, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА " НАШИЯТ " ПРЕЗИДЕНТ. 👍👍👍

    18:40 06.09.2025

  • 61 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Нещо се пенявиш":

    46 ти защитаваш Божков хахахахахахаха Много ти е мил този престъпник

    18:42 06.09.2025

  • 62 Шести

    2 4 Отговор
    Е много доктори, много професори, много експерти бе от къде ги намирате и всичките са на държавната хранилка и имат мнения за всичко

    18:43 06.09.2025

  • 63 Промяна

    2 6 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕРУМЕН РАДЕВ Е ТОЗИ КОЙТО РАЗЕДИНЯВА ИНСТИТУЦИИТЕЕДИН УМЕН ЧОВЕК ГО КАЗА НА ВИСОК ГЛАС ПО НОВА ТЕРЕВИЗИЯ НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

    Коментиран от #72

    18:46 06.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Факт!

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Промяна":

    Когато Борисов бъде изправен пред съдия да разказва за кражбите си, тогава и ти ще празнуваш. Споко!

    18:52 06.09.2025

  • 73 Грешка!

    1 1 Отговор
    Президентът е коректор на правителствата на крадците и неможачите!Доколкото може/орязаха му правомощията/ се старае да компенсира некадърността и послушността на изпълнителната власт!

    18:52 06.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    Имаше една чалга певачицата - Луна, - кандидат за президент....
    Единственно тя в "програмата" си говореше за ЛУСТРАЦИЯ...
    ОТ 1990г до сега всички бягат от този закон като дявола от...
    Е затова сме и ще бъдем ПОСЛЕДНИ - жертви на КОМУНИСТИЧЕСКА ПРЕГРЪДКА И ЦЕЛУВКА УСТА В УСТА М/У ДВАМА "пиночети"

    Коментиран от #79, #80, #81

    18:53 06.09.2025

  • 76 Пешо

    0 2 Отговор
    Този от къде се пръкна?

    18:58 06.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 АБЕ ЕКСПЕРТО

    2 2 Отговор
    Разпада на държавата не е ли заради грабежите на Боко и Шиши.

    19:04 06.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ЖЕРТВА НА КОМУНИЗМА

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "АГАТ а Кристи":

    НА ЛУНА, НЯКОЙ И БЕШЕ НАПИСАЛ МНОГО ДОБРИ ПОСЛАНИЯ, ТО БЕШЕ ЯСНО,ЧЕ Е НЕИЗБИРАЕМА, НО ПОНЕ ЦИТИРА НЯКОИ ОЧЕВАДНИ ИСТИНИ:
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    19:08 06.09.2025

  • 81 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "АГАТ а Кристи":

    В$ИЧКИ "ин$титуции" в РБ $а Ч€РВ€НИ и КО РУМ ПИ РА НИ,УПРАВЛЯВАНИ ОТ НАШИ ХОРА
    (роднина, ми ли цио н€р, роднина-ми ли цио н€р....)-калинки-рожби на ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$)!
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    19:09 06.09.2025

  • 82 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор
    Каква държава??? Има ли изобщо държава че да я разпада някой? Това в България не е държава, а колониално правителство и то трябва да бъде съборено.

    19:11 06.09.2025

  • 83 Ханс

    0 1 Отговор
    Абе нер гледаиси пенцииката и не умуваи

    19:17 06.09.2025

  • 84 2026

    0 0 Отговор
    Путин да намери достоен заместник на Радев !

    19:17 06.09.2025

  • 85 Този хазар

    0 0 Отговор
    какво общо има с България?

    Кан/Канов е юдеохазарска фамилия.

    Враг на българите.

    19:21 06.09.2025

  • 86 Скритите юдео-хазари

    0 0 Отговор
    Кан (Кон, Коган, Каган, Каганович и др.) — вариант одной из самых распространенных еврейских фамилий, в некоторых общинах до трех-четырех процентов всех евреев носят такие фамилии. Эта фамилия и другие, похожие на нее, образваны от ивритского слова «коэн» (כהן) — «священник», «жрец» на иврите. Как правило, это потомки коаним — священников, служивших в Иерусалимском Храме. Все коэны являются потомками первосвященника Аарона, брата Моше Рабейну.

    Фамилия Каневский (также Канев, Коневский, Каневецкий, Коневецкий) происходит от названия города Канев в Киевской области. Эту фамилию носит рав Хаим Каневский, один из крупнейших алахических авторитетов нашего поколения.

    19:24 06.09.2025

