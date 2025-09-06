Д-р Любомир Канов: Румен Радев е инициатор на битки между институциите, което води до разпад в държавата

Съединението е празник на подема на българския дух. Ние обаче сме склонни към индивидуализъм и разединение по един уникален български начин. Дори нашият президент, който е символ на българското национално единство, действа като разединител, като агент на чужда държава – тази, която е пречила на националното ни обединение. Това каза психиатърът д-р Любомир Канов в „Офанзива с Любо Огнянов”. По негови думи Румен Радев е инициатор на битки между институциите, което води до разпад в държавата.
Канов каза още, че „няма образователна система, която да накара хората да мислят със собствените си глави, хората мислят с клишета, което води до неумението да разсъждават”.
Психиатърът коментира поведението на младежите, на които са повдигнати обвинения за различни престъпления. Той посочи, че става дума за криворазбрана цивилизация, синдром на безнаказаност, който се възпитава от доста време. Експертът допълни, че това е криворазбрана либерална демокрация, която не може да научи населението, че то трябва да бъде подчинено на закони.
По негови думи действията на полицията по принцип – от една страна, неспособността да се справят с криминалния сектор, а от друга – защитата на престъпници и участието в корупция, кара младежите да се отнасят или с недоверие, или с агресия към полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В грешка си
Коментиран от #40
17:54 06.09.2025
2 Дааа
17:54 06.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ТОЯ НЕ Е ПСИХИАТЪР
17:56 06.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сега чак разбирам
17:57 06.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Старец
Коментиран от #22
17:58 06.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хохо Бохо
17:59 06.09.2025
13 оня с коня
18:03 06.09.2025
14 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
35 г. не им стигнаха да изгонят комунистите, ДСарите и руските noдлоги, които теглят страната назад.
Оттеглете се и оставете младите да си решават бъдещето! Доказахте, че не можете.
Коментиран от #21
18:03 06.09.2025
15 Василеску
18:04 06.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Левски
18:05 06.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дух
18:08 06.09.2025
20 фон Сморхаузен
Радев ли ви е виновен пак ?
18:08 06.09.2025
21 Откъде идваш
До коментар #14 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Ха ха посудомойщик на капитализма
18:09 06.09.2025
22 АГАТ а Кристи
До коментар #10 от "Старец":А причината - новокомунистите я овладяха, разпродадоха и и бастисаха
18:10 06.09.2025
23 Фен
18:10 06.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Е, КАК ДА Е
18:12 06.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Питане
Коментиран от #31, #36
18:12 06.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Румен Чорапа
18:13 06.09.2025
30 БеГемот
18:13 06.09.2025
31 Защото
До коментар #27 от "Питане":Партията на бг еничарите беше инструктирана от руснаците, че само те са ни асвабадили!
18:14 06.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бабе,
До коментар #9 от "Дориана":си в де-менция.
След 1989г за НЯКОЛКО години комунистите ИЗСМУКАХА икономиката на България.
Зайчара и Sfin Ята са им бледа сянка не, че и те не са за разпъване
18:18 06.09.2025
36 ОТГОВОР
До коментар #27 от "Питане":УЧИХ В ПЛОВДИВ КОГАТО ПОСТРОИХА ПАМЕТНИКА ПРЕЗ 1985 .НЕ Е ДА НЕ СЕ Е ЗНАЕЛО
Коментиран от #52
18:18 06.09.2025
37 Л Канов??
Коментиран от #44
18:20 06.09.2025
38 Деций
Коментиран от #42
18:20 06.09.2025
39 Промяна
Коментиран от #43
18:21 06.09.2025
40 Промяна
До коментар #1 от "В грешка си":Този човек е образовон и вашите лъжи са безмислени 1
18:23 06.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Промяна
До коментар #38 от "Деций":БОЖКОВИ ПЛАТЕНИ ПРОТЕСТИ АЛА БАЛАТА СЛУЖЕБНИ БОТАШ НАЗНАЧЕНИ ШАРЛАТАНИ САБОТАЖИ КРАДЕНЕ ГРАБЕЖИ ЛЪЖИ БНЯКОИ СА НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ РАЗРУХА ХАОС ЗА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ
Коментиран от #46
18:27 06.09.2025
43 И аз мисля така
До коментар #39 от "Промяна":Простата и крадлива Тиква Борисович окраде България и мястото му е в затвора.
Коментиран от #45
18:28 06.09.2025
44 Промяна
До коментар #37 от "Л Канов??":37 А ТИ НЕ СИ ЛИ ПЛЮВАЧ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
18:28 06.09.2025
45 Промяна
До коментар #43 от "И аз мисля така":43 ПО ПРОСТА ТИКВА ОТ ТЕБ НЯМА НАЛИ А КОЛКОТО ДО ОСТАНАЛОТО КОЙ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ПАПАГАЛИ ХАХАХАХАХА
Коментиран от #48
18:29 06.09.2025
46 Нещо се пенявиш
До коментар #42 от "Промяна":Какъв Божков, какви пет лева?! Бочко Тиквата и Пееф му окрадоха парите и бизнеса.
Коментиран от #50, #61
18:30 06.09.2025
47 Промяна
Коментиран от #51
18:31 06.09.2025
48 Браво!
До коментар #45 от "Промяна":Простата и крадлива Тиква Борисов трябва да е зад решетките, а не зад лоясалото си шкембе.
18:32 06.09.2025
49 Д-р Любчо що не плямапаш за
докарал те да си най беден и болнав брадат дърдорко в ес
а дърдориш смешки
18:32 06.09.2025
50 Промяна
До коментар #46 от "Нещо се пенявиш":Извинявай но много добре знам живея тук А колкото до посочените лица Е днес вали дъжд тези са виновни Докога ще лъжете неприятно дали останаха малоумници да ви се хващат а едни да крадат
Коментиран от #55
18:33 06.09.2025
51 На едно мнение сме
До коментар #47 от "Промяна":Дали килия номер 7 ще побере Мазната Тиква Бирисов, а?!
18:33 06.09.2025
52 Питане
До коментар #36 от "ОТГОВОР":В КОЙ УЧЕБНИК ПО История е описано събитието, както сега се представя.
А комунистите говорят днес така, га че са били живи участници и благодарение на тях е станало, с подкрепата на "братския" съветско-руски народ...
Едва ли не мутрофанова е ушила и носила знамето..
п.п. Каква е реакцията на "др." Митрофанова по повод НАШИЯТ ПРАЗВИК
18:33 06.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Промяна
Коментиран от #56, #67
18:34 06.09.2025
55 Виж сега,
До коментар #50 от "Промяна":Лакомията и ненаситността от кражби ще направят Тиквоний Борисов затворник номер едно.
18:35 06.09.2025
56 Ще те допълня
До коментар #54 от "Промяна":Истината говори човека. Всичко построено от бай Тошо беше плячкосано от гербавата банда на Бойко Борисов.
Коментиран от #58
18:37 06.09.2025
57 Промяна
18:38 06.09.2025
58 Промяна
До коментар #56 от "Ще те допълня":ГЕРБ Е от 2009 г а къде е бил цитираният от теб тогава
18:39 06.09.2025
59 Промяна
18:40 06.09.2025
60 Цвете
18:40 06.09.2025
61 Промяна
До коментар #46 от "Нещо се пенявиш":46 ти защитаваш Божков хахахахахахаха Много ти е мил този престъпник
18:42 06.09.2025
62 Шести
18:43 06.09.2025
63 Промяна
Коментиран от #72
18:46 06.09.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Факт!
До коментар #63 от "Промяна":Когато Борисов бъде изправен пред съдия да разказва за кражбите си, тогава и ти ще празнуваш. Споко!
18:52 06.09.2025
73 Грешка!
18:52 06.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 АГАТ а Кристи
До коментар #53 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":Имаше една чалга певачицата - Луна, - кандидат за президент....
Единственно тя в "програмата" си говореше за ЛУСТРАЦИЯ...
ОТ 1990г до сега всички бягат от този закон като дявола от...
Е затова сме и ще бъдем ПОСЛЕДНИ - жертви на КОМУНИСТИЧЕСКА ПРЕГРЪДКА И ЦЕЛУВКА УСТА В УСТА М/У ДВАМА "пиночети"
Коментиран от #79, #80, #81
18:53 06.09.2025
76 Пешо
18:58 06.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 АБЕ ЕКСПЕРТО
19:04 06.09.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 ЖЕРТВА НА КОМУНИЗМА
До коментар #75 от "АГАТ а Кристи":НА ЛУНА, НЯКОЙ И БЕШЕ НАПИСАЛ МНОГО ДОБРИ ПОСЛАНИЯ, ТО БЕШЕ ЯСНО,ЧЕ Е НЕИЗБИРАЕМА, НО ПОНЕ ЦИТИРА НЯКОИ ОЧЕВАДНИ ИСТИНИ:
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
19:08 06.09.2025
81 "ВРАГ НА НАРОДА"
До коментар #75 от "АГАТ а Кристи":В$ИЧКИ "ин$титуции" в РБ $а Ч€РВ€НИ и КО РУМ ПИ РА НИ,УПРАВЛЯВАНИ ОТ НАШИ ХОРА
(роднина, ми ли цио н€р, роднина-ми ли цио н€р....)-калинки-рожби на ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$)!
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
19:09 06.09.2025
82 Ха-ха-ха
19:11 06.09.2025
83 Ханс
19:17 06.09.2025
84 2026
19:17 06.09.2025
85 Този хазар
Кан/Канов е юдеохазарска фамилия.
Враг на българите.
19:21 06.09.2025
86 Скритите юдео-хазари
Фамилия Каневский (также Канев, Коневский, Каневецкий, Коневецкий) происходит от названия города Канев в Киевской области. Эту фамилию носит рав Хаим Каневский, один из крупнейших алахических авторитетов нашего поколения.
19:24 06.09.2025