Антон Кутев: Разпадът на държавността е от много време

"Живеем много дълго време в разпад на държавността, което вече заплашва и съществуването на страната. Не виждам как ще се обърне този процес, особено с тази форма на управление. За да спрем това, трябва да разберем защо то се случва. Ние не живеем в диктатура, но живеем с управници, които се опитват да направят това и биха се радвали, ако можеха". Това каза Антон Кутев - бивш говорителят на служебното правителството и бивш депутат, в „Офанзива с Любо Огнянов”.
„Има опит за римейк на протестната вълна от 2020 година, защото тя беше успешна. Няма съмнение, че има сили в обществото, които се опитват да свалят с всички сили и средства това правителство и имат основание за което. Но в последните години в България не съм видял правителство да падне след протести. Кабинетите падат след вътрешни неразбории в управляващата коалиция”, коментира той.
Кутев не смята, че протестите ще успеят да доведат до нови избори. Въпреки това той смята, че недоволството ще се задълбочава.
По негови думи проблемът с евросептицизма е много сериозен, като той засяга и Европа.
„Имаме два наратива – на Европейската комисия, която ни казва, че ще победим руснаците, а това не е вярно; другият е на „Възраждане”, които казват, че трябва да излезем от ЕС и НАТО, което също е толкова вредно”, допълни той.
По негови думи "имаме нужда от Европейски съюз който пази мира, демокрацията, бори се с корупцията, „а не подкрепя корумпирани политици като в България”, който осигурява икономическо развитие и просперитет и хуманност".
Той допълни, че страната ни не трябва да излиза в ЕС, но той трябва да бъде направен печеливш.
Договорът с „Райнметал”
По въпроса за договора на България с "Райнметал" Кутев смята, че ако едно производство е печелившо, то ще си остане в Германия. За да дойде в България, най-вероятно носи със себе си рискове, допълни той.
Мястото на Румен Радев в политиката
Експертът смята, че Румен Радев не иска да влиза в рамки. По негови думи президентът отстоява българския интерес.
„Това, че ние сме част от Евросъюза, не означава, че нямаме български интерес и че той не трябва да се защитава”, допълни той. По негови думи Румен Радев не е евроскептик.
Номинацията на Деньо Денев за шеф на ДАНС
Кутев смята, че номинацията на Деньо Денев от Министерски съвет за шеф на ДАНС е поредната крачка към завладяването на държавата. По негови думи отказът на президента да подпише указ за назначаването му не е изненада.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #8
19:51 06.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
Коментиран от #16
19:53 06.09.2025
4 Сталин
Коментиран от #18
19:53 06.09.2025
5 Въпрос
19:56 06.09.2025
6 Колониална България
да се колонизира
и излиза по—евтино
на колонизатора /господаря/
отколкото да го завладява със сила.
Николо Макиавели
19:56 06.09.2025
7 Не го
20:01 06.09.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "си дзън":Кутев никога не е изкарал и един лев с честен труд
20:03 06.09.2025
9 СЕТИЛИ СЕ ЧЕ НЯМА ДЪРЖАВА
20:05 06.09.2025
10 оня с коня
Коментиран от #15
20:06 06.09.2025
11 изхода е ясен
20:06 06.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Русофилската територия вече 6 месеца
Това е лош знак за племето!
20:07 06.09.2025
14 Любопитен
20:07 06.09.2025
15 верно ли
До коментар #10 от "оня с коня":Като как в края на Март 1990 министър председателя на България Андрей Луканов обяви фалита на България? Какво сме разграбвали и крали след тази дата?
Коментиран от #23
20:07 06.09.2025
16 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Сатана Z":Водопада не е готов. Тепърва ще монтират оборудването когато стане готов, ще отида да го видя, че ми е любопитно. Струва ми се, че е много шум за нищо.
20:12 06.09.2025
17 АГАТ а Кристи
Разпада започна от превземането на мандрите, премина през избиването след 09.09 1944 на стотици хиляди без причина, одържавяването на частната собственост, строежа на ненужни грандомански предприятия и на финала - вътрешно-партийният преврат и разграбването от "другарите" де що можаха, оставяйки за двете Сла-нини трохички, с които надебеляха
20:16 06.09.2025
18 Муми,
До коментар #4 от "Сталин":ГНУ @ СЕН СИ. !!!
20:17 06.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Промяна
20:24 06.09.2025
21 Промяна
20:25 06.09.2025
22 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Сталин":В тази процъфтяваща и модерна България, два часа имаше ток, два часа няма, бензунът с купони по 30 литра месечно, магазини с празни рафтове, месо вторник и петък и то предимно кокали и ако чакаш 3 часа на опашка, бира когато дойде се разграбва направо от камиона, че няма, кола след 15 години чакане, банани само по Коледа и само в София. Не можеш да отидеш дори до Петрич и Гоце Делчев, защото трябва открит лист, който милицията няма да ти издаде. Пенсии масово 24лв., заплати 120лв.
Това беше проспериращата НРБ.
Щях да забравя: и две години прелестна казарма, жителство, разпределение, безплатен труд на полето всяка година, и всякакви други проспериращи неща.
20:25 06.09.2025
23 Здаещ
До коментар #15 от "верно ли":Много просто. Вземаш 10 милиарда долара заем, уж да строиш нови заводи и не го връщаш , а го раздаваш в куфарчета на другарите и казваш , че нямаш пари за връщане , като обявяваш фалит . В същото време обявяваш гарантираният със злато български лев за обезценен над 30 пъти спрямо долара и по този начин ограбваш спестяванията от десетки милиарди левове на гражданите . След което изкуствено фалира вече създадените с народна кръв , пот и труд печеливши заводи и предприятия. На седмата година вече с нямащият златно покритие лев , можеш да си купиш 1 долар за над 3000 лева . Пенсионерите получават еквивалента от по между 2 и 7 долара на месец , а работниците между 8 и 15 долара на месец . Всичко останало материално се изкупува на безценица от другарите с куфарчетата и създадените от тях паравоенни мутренски групировки , които днес са ти чорбаджии . Над 3 милиона българи във фертилна (размнажителна) възраст избягаха по чужбина за да оцелеят . За това днес тук реално от 6 милиона сме над 2 милиона пенсионери , които се издържат от малко над 1 милиона официално работещи и се стигна до демографската катастрофа . От 10 новородени 8 не са българчета...
20:26 06.09.2025
24 При ликвидация на същата
20:29 06.09.2025
25 Мирски
От 2020 г. с вдигнатия юмрук на
лидера му,в България се загуби държавността.
Най-вече със служебните правителства,довели
и заробване на държавата ни с "БОТАШ".
20:39 06.09.2025
26 Анджо
20:47 06.09.2025
27 Мораториум
20:50 06.09.2025