Новини
България »
Антон Кутев: Разпадът на държавността е от много време

Антон Кутев: Разпадът на държавността е от много време

6 Септември, 2025 19:49 698 27

  • антон кутев-
  • политика-
  • румен радев-
  • държава-
  • разпад-
  • коментар

Живеем с управници, които биха искали да въведат диктатура

Антон Кутев: Разпадът на държавността е от много време - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Живеем много дълго време в разпад на държавността, което вече заплашва и съществуването на страната. Не виждам как ще се обърне този процес, особено с тази форма на управление. За да спрем това, трябва да разберем защо то се случва. Ние не живеем в диктатура, но живеем с управници, които се опитват да направят това и биха се радвали, ако можеха". Това каза Антон Кутев - бивш говорителят на служебното правителството и бивш депутат, в „Офанзива с Любо Огнянов”.

Има опит за римейк на протестната вълна от 2020 година, защото тя беше успешна. Няма съмнение, че има сили в обществото, които се опитват да свалят с всички сили и средства това правителство и имат основание за което. Но в последните години в България не съм видял правителство да падне след протести. Кабинетите падат след вътрешни неразбории в управляващата коалиция”, коментира той.

Кутев не смята, че протестите ще успеят да доведат до нови избори. Въпреки това той смята, че недоволството ще се задълбочава.

По негови думи проблемът с евросептицизма е много сериозен, като той засяга и Европа.

„Имаме два наратива – на Европейската комисия, която ни казва, че ще победим руснаците, а това не е вярно; другият е на „Възраждане”, които казват, че трябва да излезем от ЕС и НАТО, което също е толкова вредно”, допълни той.

По негови думи "имаме нужда от Европейски съюз който пази мира, демокрацията, бори се с корупцията, „а не подкрепя корумпирани политици като в България”, който осигурява икономическо развитие и просперитет и хуманност".

Той допълни, че страната ни не трябва да излиза в ЕС, но той трябва да бъде направен печеливш.

Договорът с „Райнметал”

По въпроса за договора на България с "Райнметал" Кутев смята, че ако едно производство е печелившо, то ще си остане в Германия. За да дойде в България, най-вероятно носи със себе си рискове, допълни той.

Мястото на Румен Радев в политиката

Експертът смята, че Румен Радев не иска да влиза в рамки. По негови думи президентът отстоява българския интерес.

„Това, че ние сме част от Евросъюза, не означава, че нямаме български интерес и че той не трябва да се защитава”, допълни той. По негови думи Румен Радев не е евроскептик.

Номинацията на Деньо Денев за шеф на ДАНС

Кутев смята, че номинацията на Деньо Денев от Министерски съвет за шеф на ДАНС е поредната крачка към завладяването на държавата. По негови думи отказът на президента да подпише указ за назначаването му не е изненада.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    9 2 Отговор
    Абе този най-добре да си държи куклите в театъра, каквото му е образованието.

    Коментиран от #8

    19:51 06.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Кажете нещо за хотелът с водопада ?

    Коментиран от #16

    19:53 06.09.2025

  • 4 Сталин

    8 5 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    Коментиран от #18

    19:53 06.09.2025

  • 5 Въпрос

    9 4 Отговор
    Е какво й е на диктатурата,нали по цял ден възхвалявате руския модел?

    19:56 06.09.2025

  • 6 Колониална България

    7 2 Отговор
    Един народ е много по—лесно
    да се колонизира
    и излиза по—евтино
    на колонизатора /господаря/
    отколкото да го завладява със сила.
    Николо Макиавели

    19:56 06.09.2025

  • 7 Не го

    1 0 Отговор
    знаехме !

    20:01 06.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Кутев никога не е изкарал и един лев с честен труд

    20:03 06.09.2025

  • 9 СЕТИЛИ СЕ ЧЕ НЯМА ДЪРЖАВА

    5 5 Отговор
    държава нямаме още от 89 година като свалихте тошо от власт и махнахте граничарите беБОКЛУК

    20:05 06.09.2025

  • 10 оня с коня

    8 6 Отговор
    35 години демокрация води до затриване на държавата и разграбване на построеното от народа

    Коментиран от #15

    20:06 06.09.2025

  • 11 изхода е ясен

    7 6 Отговор
    наритваме руските партии и страната тръгва нагоре в европейското си бъдеще.

    20:06 06.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Русофилската територия вече 6 месеца

    7 2 Отговор
    няма US посланик!
    Това е лош знак за племето!

    20:07 06.09.2025

  • 14 Любопитен

    4 2 Отговор
    Държавността ни унищожава субствения ни народ с абсурдни утопични модели за равенство, женска еманципация, права на малцинствата. Тези неща са чужди за българската култура и народ и са привнесени тук след войната и наложени насила, нищо че те са твърдо нежелани. Всяко действие има равно по сила противодействие и имунната система на народа ни се активира опитвайки се унищожи привнесените идеи дори и това да значи край на държавността. Нямаме нужда от такава държава като днешна България, която по-злостта и вредна даже от турския ятаган...

    20:07 06.09.2025

  • 15 верно ли

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Като как в края на Март 1990 министър председателя на България Андрей Луканов обяви фалита на България? Какво сме разграбвали и крали след тази дата?

    Коментиран от #23

    20:07 06.09.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Водопада не е готов. Тепърва ще монтират оборудването когато стане готов, ще отида да го видя, че ми е любопитно. Струва ми се, че е много шум за нищо.

    20:12 06.09.2025

  • 17 АГАТ а Кристи

    3 4 Отговор
    Един комунист да каже истината.
    Разпада започна от превземането на мандрите, премина през избиването след 09.09 1944 на стотици хиляди без причина, одържавяването на частната собственост, строежа на ненужни грандомански предприятия и на финала - вътрешно-партийният преврат и разграбването от "другарите" де що можаха, оставяйки за двете Сла-нини трохички, с които надебеляха

    20:16 06.09.2025

  • 18 Муми,

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    ГНУ @ СЕН СИ. !!!

    20:17 06.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    1 1 Отговор
    ЗАЩО ЛЪЖЕШ НАГЛО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ОТ КОЯТО ПОРУЧАВАШ ПАРИТЕ СИ

    20:24 06.09.2025

  • 21 Промяна

    1 1 Отговор
    Един дезинформатор срещу България Защо лъжеш

    20:25 06.09.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    В тази процъфтяваща и модерна България, два часа имаше ток, два часа няма, бензунът с купони по 30 литра месечно, магазини с празни рафтове, месо вторник и петък и то предимно кокали и ако чакаш 3 часа на опашка, бира когато дойде се разграбва направо от камиона, че няма, кола след 15 години чакане, банани само по Коледа и само в София. Не можеш да отидеш дори до Петрич и Гоце Делчев, защото трябва открит лист, който милицията няма да ти издаде. Пенсии масово 24лв., заплати 120лв.
    Това беше проспериращата НРБ.
    Щях да забравя: и две години прелестна казарма, жителство, разпределение, безплатен труд на полето всяка година, и всякакви други проспериращи неща.

    20:25 06.09.2025

  • 23 Здаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "верно ли":

    Много просто. Вземаш 10 милиарда долара заем, уж да строиш нови заводи и не го връщаш , а го раздаваш в куфарчета на другарите и казваш , че нямаш пари за връщане , като обявяваш фалит . В същото време обявяваш гарантираният със злато български лев за обезценен над 30 пъти спрямо долара и по този начин ограбваш спестяванията от десетки милиарди левове на гражданите . След което изкуствено фалира вече създадените с народна кръв , пот и труд печеливши заводи и предприятия. На седмата година вече с нямащият златно покритие лев , можеш да си купиш 1 долар за над 3000 лева . Пенсионерите получават еквивалента от по между 2 и 7 долара на месец , а работниците между 8 и 15 долара на месец . Всичко останало материално се изкупува на безценица от другарите с куфарчетата и създадените от тях паравоенни мутренски групировки , които днес са ти чорбаджии . Над 3 милиона българи във фертилна (размнажителна) възраст избягаха по чужбина за да оцелеят . За това днес тук реално от 6 милиона сме над 2 милиона пенсионери , които се издържат от малко над 1 милиона официално работещи и се стигна до демографската катастрофа . От 10 новородени 8 не са българчета...

    20:26 06.09.2025

  • 24 При ликвидация на същата

    0 0 Отговор
    Няма как да има държавност само псевдо циганската администрация

    20:29 06.09.2025

  • 25 Мирски

    1 0 Отговор
    За първи път Кутевчето да е право.
    От 2020 г. с вдигнатия юмрук на
    лидера му,в България се загуби държавността.
    Най-вече със служебните правителства,довели
    и заробване на държавата ни с "БОТАШ".

    20:39 06.09.2025

  • 26 Анджо

    1 0 Отговор
    А кой я разпадна бе маймуно, нали всичко тръгна от вас.

    20:47 06.09.2025

  • 27 Мораториум

    0 0 Отговор
    От 1993-та, държава практически няма.

    20:50 06.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове