Съединението е празник на смелостта, а не на силата

Съединението на България е празник, който ни напомня, че смелостта, а не силата, е това, което движи историята. Това заяви в ефира на „Офанзива“ проф. Николай Габровски – началник на Клиниката по неврохирургия и зам.-директор на медицинската дейност на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“.
„Съединението е един от най-истинските празници – то ни превърна от обект на освобождаване в субект, който сам търси пътя си в историята“, подчерта проф. Габровски.
По думите му Съединението не е резултат от военна мощ, а от свободната воля и решителността на българите да надмогнат страха: „То не се е осъществило, защото България е била силна, а защото е проявила смелост. Хората тогава са преодолели страха – и това е най-големият урок“.
Проф. Габровски очерта и европейската интеграция като втората голяма историческа мечта на България след края на комунизма.
„Първата ни мечта беше комунистическата партия. След това дойде Европа – и тази мечта все още предстои да се реализира докрай“, заяви той.
Той отбеляза и постиженията от този процес: „Днес вече дори не се замисляме, когато преминаваме границата – това е огромен успех“.
В контекста на вътрешнополитическите събития и обявения от ПП-ДБ нов вот на недоверие, проф. Габровски коментира: „Вотът на недоверие е мощен политически инструмент, но той не трябва да се използва постоянно. Изглежда обаче, че напоследък се превръща в навик“.
Според него въпреки политическото напрежение, правителството към момента изглежда стабилно.
- Как допуснахте 3-та национална катастрофа, като 70-80% от населението вижда реално правдата и подкрепя Русия?
Отговорът ще е смразителен:
- Излъгаха 70% от хората, че нямало смисъл да се гласува и така мафията с малко купени гласове завладя държавата.
Извод:
- "С малко ум трудно се живее"!
- "Уловът на маймуни с трици бе успешен."
До коментар #4 от "Наблюдател":Точно така и мафията на милиционерите и КГБ в взе властта в московията........
