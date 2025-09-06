Новини
Съединението е празник на смелостта, а не на силата

6 Септември, 2025 20:43

Проф. Николай Габровски коментира и политическата обстановка у нас

Съединението е празник на смелостта, а не на силата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединението на България е празник, който ни напомня, че смелостта, а не силата, е това, което движи историята. Това заяви в ефира на „Офанзива“ проф. Николай Габровски – началник на Клиниката по неврохирургия и зам.-директор на медицинската дейност на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“.

Съединението е един от най-истинските празници – то ни превърна от обект на освобождаване в субект, който сам търси пътя си в историята“, подчерта проф. Габровски.

По думите му Съединението не е резултат от военна мощ, а от свободната воля и решителността на българите да надмогнат страха: „То не се е осъществило, защото България е била силна, а защото е проявила смелост. Хората тогава са преодолели страха – и това е най-големият урок“.

Проф. Габровски очерта и европейската интеграция като втората голяма историческа мечта на България след края на комунизма.

Първата ни мечта беше комунистическата партия. След това дойде Европа – и тази мечта все още предстои да се реализира докрай“, заяви той.

Той отбеляза и постиженията от този процес: „Днес вече дори не се замисляме, когато преминаваме границата – това е огромен успех“.

В контекста на вътрешнополитическите събития и обявения от ПП-ДБ нов вот на недоверие, проф. Габровски коментира: „Вотът на недоверие е мощен политически инструмент, но той не трябва да се използва постоянно. Изглежда обаче, че напоследък се превръща в навик“.

Според него въпреки политическото напрежение, правителството към момента изглежда стабилно.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    В Пловдив съм.Гъмжи от полиция и детектори за метал.Говори се че Шиши е наел наркомани с ножове да окървавят честването.

    20:45 06.09.2025

  • 2 Трафикант

    1 1 Отговор
    Бе, аз си се замислям като минавам границата. Болшинството от "колегите"- също. Тая Европа нещо не е баш това, което очаквахме. Въобще не "мечтая" за такава.

    20:48 06.09.2025

  • 3 Ха ха ха

    1 2 Отговор
    Честит празник копейки!

    20:53 06.09.2025

  • 4 Наблюдател

    3 2 Отговор
    В България внуците ви един ден ще попитат:
    - Как допуснахте 3-та национална катастрофа, като 70-80% от населението вижда реално правдата и подкрепя Русия?
    Отговорът ще е смразителен:
    - Излъгаха 70% от хората, че нямало смисъл да се гласува и така мафията с малко купени гласове завладя държавата.

    Извод:
    - "С малко ум трудно се живее"!
    - "Уловът на маймуни с трици бе успешен."

    Коментиран от #7

    20:55 06.09.2025

  • 5 Аман

    5 0 Отговор
    от перманентни клишета , не докосващи никой , бе !

    20:57 06.09.2025

  • 6 Родопчанин

    2 2 Отговор
    Съединението не винаги прави силата или смелостта ..може да се каже на алчността ,професоре! след 10-20 г ште се окаже че е черен ден за България . Със земите облажила се от съединението е приела почти на 90 % и пмшко население . Към този ден помаците завладяха България почти на 90% ..всичко ...съдебна власт,прокурори, полиция, разни регулатори ,държавни служби ..дори имаме двама трима президенти и сегашния Росен министер...(пмк се казват или Росен или бисер )..ние властваме вече тук

    20:59 06.09.2025

  • 7 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Точно така и мафията на милиционерите и КГБ в взе властта в московията........

    21:00 06.09.2025

  • 8 Семейни войни

    1 1 Отговор
    Попитахме 100 човека-На митинг заря ли ще ходите,или на уикенд в Гърция ?

    21:01 06.09.2025

