Трима предложени за почетен гражданин на Добрич за 2025 година

Трима предложени за почетен гражданин на Добрич за 2025 година

6 Септември, 2025 21:10

Одобрени са две от тях

Трима предложени за почетен гражданин на Добрич за 2025 година - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три са предложенията за почетен гражданин на Добрич за 2025 г. Комисията за избор на почетни граждани одобри две от тях. Окончателно решението за наградата ще бъде оповестено на тържественото заседание на Общинския съвет на празника на Добрич – 25 септември, пише БНР.

Първото предложение е за председателя на Фондация "Милостиво сърце" Александър Иванов, който е предложен от общинския съветник Надежда Пампорова като общественик и благодетел, посветил повече от десетилетие на безрезервна подкрепа към хората в нужда. Александър Иванов от години управлява и дом за настаняване на бездомни мъже, помага за лечението на хора, изпаднали в нужда, организатор е и на редица благотворителни кампании.

Второто предложение е за Красимир Масурски – секретар на НЧ "Йордан Йовков – 170", който е предложен от инициативен комитет.

Третото предложение е за собственика на голяма фирма за производство на хляб Енчо Малев. Неговата номинация идва от председателя на Общинския съвет на Добрич Красимир Николов за изключителния му принос в дарителската дейност, насочена към здравеопазването, изкуството, културата и спорта в Добрич и страната.

Удостояването със званието Почетен граждани на Добрич за 2025 г. ще бъде на тържественото заседание на Общинския съвет на 25 септември.


Добрич / България
  • 1 Абе аз да

    2 0 Отговор
    питам за един приятел, в Добрич има ли граждани?

    22:07 06.09.2025

  • 2 9689

    0 0 Отговор
    Щом Пампорова го препоръчва,бягай,Малев дарява от кражби.........

    22:27 06.09.2025

