Трима предложени за почетен гражданин на Добрич за 2025 година

Три са предложенията за почетен гражданин на Добрич за 2025 г. Комисията за избор на почетни граждани одобри две от тях. Окончателно решението за наградата ще бъде оповестено на тържественото заседание на Общинския съвет на празника на Добрич – 25 септември, пише БНР.

Първото предложение е за председателя на Фондация "Милостиво сърце" Александър Иванов, който е предложен от общинския съветник Надежда Пампорова като общественик и благодетел, посветил повече от десетилетие на безрезервна подкрепа към хората в нужда. Александър Иванов от години управлява и дом за настаняване на бездомни мъже, помага за лечението на хора, изпаднали в нужда, организатор е и на редица благотворителни кампании.

Второто предложение е за Красимир Масурски – секретар на НЧ "Йордан Йовков – 170", който е предложен от инициативен комитет.

Третото предложение е за собственика на голяма фирма за производство на хляб Енчо Малев. Неговата номинация идва от председателя на Общинския съвет на Добрич Красимир Николов за изключителния му принос в дарителската дейност, насочена към здравеопазването, изкуството, културата и спорта в Добрич и страната.

Удостояването със званието Почетен граждани на Добрич за 2025 г. ще бъде на тържественото заседание на Общинския съвет на 25 септември.