Над 1400 нарушители само в първите часове на измерване на средната скорост

След години обсъждане измерването на средна скорост по пътищата у нас е вече факт. Вече над 30 часа камерите на ТОЛ системата засичат скоростта на преминаващите автомобили.
Контролът започна с 22 отсечки, а само в първите часове нарушителите бяха близо 1400. Най-много от тях бяха извършени в отсечката Долни Дъбник – Телиш, уточнява bTV.
Освен за средна скорост, ТОЛ камерите вече от 2 месеца засичат и каране в аварийната лента, а при нарушение, водачите се уведомяват чрез електронен фиш по познатия начин.
Автомобилният състезател Димитър Илиев определи нововъведените мерки като добри и каза, че очаква да имат възпитателен ефект.
„Аз се радвам, че това нещо се въведе, но то няма да реши проблемите с пътната безопасност. За съжаление, жертвите и тежко ранените по пътищата, стават точно на такъв път, на какъвто се намираме в момента – извънградските пътища. Причината е, че там няма разделение на потоците, много лесно може да се навлезе в насрещното платно и да се стигне до челен сблъсък“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
10:10 08.09.2025
2 един неудобен въпрос
Коментиран от #3, #8
10:10 08.09.2025
3 ВН 7777 НН
До коментар #2 от "един неудобен въпрос":Кога цъфнат налъмите.
10:12 08.09.2025
4 Николова , София
10:12 08.09.2025
5 Миризлив пор
10:14 08.09.2025
6 ха, ха, ха...
10:14 08.09.2025
7 Убава работа ама
10:20 08.09.2025
8 като питаш да ти кажа
До коментар #2 от "един неудобен въпрос":Ами то има начини, но как ще се процедира у нас не мога да кажа. Ако в Гърция или Турция направиш нарушение само час преди да стигнеш до границата, не те пущат да излезеш дкто не си платиш всичко дължимо. При нас може точно заради чужденците данните да се появяват в системата след месеци.
Коментиран от #10
10:20 08.09.2025
9 ДрайвингПлежър
Не казват с колко са масовите нарушения. Да не говорим, че не вярвам на засечените 162 СРЕДНА СКОРОСТ!!! на ТИР!
Нормално е на Телиш да има най-много нарушители - в тази отсечка има няколко ограничения, а принципа на тези камери е да се засича скоростта на отсечки с еднаква, а не променлива скорост! Тези отсечки са просто печатница за пари!
А на Митето Илиев сакам да му кажа, че адски е оглупял! Той е човека, който ми разправяше как е изпреварвал като на рали на подобен път... Загиналите при изпреварване са малък процент Мите! Почти 80% от загиналите са при отнето предимство и несъобразена скорост! Загиналите при неправилни маневри - което включва и изпреварване са 7-8% нищожна част!
Скоростта никога не е била проблем - скоростта е удобна причина да крадат от вас! А РОБИТЕ вярват и ръкопляскат!
1700 автомобила закупени от МВР с парите от глоби, които са за безопасност - колко по-безопасно се чувствате, като знаете, че МВР шефовете се возят в луксозни ллимузини?
10:21 08.09.2025
10 да де
До коментар #8 от "като питаш да ти кажа":ама тука обявяват, че до ДЕСЕТ ДНИ ще си получиш електронния фиш. Значи автомата наречен Ленчето, ще ти натрака на клавиатурата електронния фиш.
10:22 08.09.2025
11 Един
Както е казал Плежъра, беше изнесено от Института за безопасност, с тези пари МВР са си купили автомобили.
С новия закон целта е за 2025 приходите от глоби да стигнат 500 милиона! ПОЛОВИН МИЛИАРД!!! от вашите джобове! РЪКОПЛЯСКАЙТЕ БЕЗУМЦИ!
10:26 08.09.2025
12 Положителният ефект
Колкото повече глоби - толкова по-пълни гушки.
Коментиран от #13
10:27 08.09.2025
13 Мафията си има държава
До коментар #12 от "Положителният ефект":Колкото повече - толкова повече!
Мечо Пух + Шопарът Шиши + Тиквун Банкянски.
10:29 08.09.2025
14 Анонимен
Пред парламента - само със "съобразена" средна скорост моля! Все пак детска градина е.
10:30 08.09.2025
15 ДрайвингПлежър
Това е кражба, а системата е повече от очевидно прогнила още в зародиша си!
А се надявам скоро да се събудим и да започнем да третираме камерите както го правят британците и французите "Protesters in France destroy 60% of speed cameras across the country." За това имат хората държави!
Коментиран от #17
10:34 08.09.2025
16 Глобите
10:38 08.09.2025
17 честен ционист
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Анархистите нямат държави.
10:41 08.09.2025
18 Българин
10:41 08.09.2025
19 незнайко
10:44 08.09.2025
20 ДрайвингПлежър
Трябвало е да си останете рая на анадолците!
Мисленето ви е на роби!
Какво друго освен бич да получите освен робство!
10:48 08.09.2025
21 дедо
10:49 08.09.2025