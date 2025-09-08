Новини
Над 1400 нарушители само в първите часове на измерване на средната скорост

Над 1400 нарушители само в първите часове на измерване на средната скорост

8 Септември, 2025

Най-много са в отсечката Долни Дъбник – Телиш

Над 1400 нарушители само в първите часове на измерване на средната скорост - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

След години обсъждане измерването на средна скорост по пътищата у нас е вече факт. Вече над 30 часа камерите на ТОЛ системата засичат скоростта на преминаващите автомобили.

Контролът започна с 22 отсечки, а само в първите часове нарушителите бяха близо 1400. Най-много от тях бяха извършени в отсечката Долни Дъбник – Телиш, уточнява bTV.

Освен за средна скорост, ТОЛ камерите вече от 2 месеца засичат и каране в аварийната лента, а при нарушение, водачите се уведомяват чрез електронен фиш по познатия начин.

Автомобилният състезател Димитър Илиев определи нововъведените мерки като добри и каза, че очаква да имат възпитателен ефект.

„Аз се радвам, че това нещо се въведе, но то няма да реши проблемите с пътната безопасност. За съжаление, жертвите и тежко ранените по пътищата, стават точно на такъв път, на какъвто се намираме в момента – извънградските пътища. Причината е, че там няма разделение на потоците, много лесно може да се навлезе в насрещното платно и да се стигне до челен сблъсък“, каза той.


  • 1 Освалдо Риос

    8 6 Отговор
    Отбивайте по-често при труженичките и няма да ви глобяват за средна скорост.

    10:10 08.09.2025

  • 2 един неудобен въпрос

    29 0 Отговор
    Хванатите от камерите чужденци, кога ще си платят глобите?

    Коментиран от #3, #8

    10:10 08.09.2025

  • 3 ВН 7777 НН

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "един неудобен въпрос":

    Кога цъфнат налъмите.

    10:12 08.09.2025

  • 4 Николова , София

    8 7 Отговор
    Това със средната скорост няма да мине , много е аджамиско и опасно . Всички се влачеха по пътя и се образуваха огромни колони с предпоставки за птп..няма нужда да почнем да се трепем за това че караме с 70-80

    10:12 08.09.2025

  • 5 Миризлив пор

    12 2 Отговор
    Търсим проблеми където ги няма. Хващаме нарушители, пишем актове и т.н. а като строгите с жертви се увеличават. Тук въпросът е "какво целим, да се пълни бюджета или да намалим катастрофите и жертвите"?

    10:14 08.09.2025

  • 6 ха, ха, ха...

    11 1 Отговор
    А на засякоха ли някъде черния леопард с превишена средна скорост? Той ако се движеше само с позволената скорост няма как за една вечер да се придвижи от Силистра до Дуница, а на следващия ден отново до Шумен.

    10:14 08.09.2025

  • 7 Убава работа ама

    9 0 Отговор
    Нова не засяга тираджии, румънци, турци, поляци и т.н.

    10:20 08.09.2025

  • 8 като питаш да ти кажа

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "един неудобен въпрос":

    Ами то има начини, но как ще се процедира у нас не мога да кажа. Ако в Гърция или Турция направиш нарушение само час преди да стигнеш до границата, не те пущат да излезеш дкто не си платиш всичко дължимо. При нас може точно заради чужденците данните да се появяват в системата след месеци.

    Коментиран от #10

    10:20 08.09.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    8 6 Отговор
    Вече 24 час КРАДАТ ОТ ДЖОБА ВИ!
    Не казват с колко са масовите нарушения. Да не говорим, че не вярвам на засечените 162 СРЕДНА СКОРОСТ!!! на ТИР!

    Нормално е на Телиш да има най-много нарушители - в тази отсечка има няколко ограничения, а принципа на тези камери е да се засича скоростта на отсечки с еднаква, а не променлива скорост! Тези отсечки са просто печатница за пари!

    А на Митето Илиев сакам да му кажа, че адски е оглупял! Той е човека, който ми разправяше как е изпреварвал като на рали на подобен път... Загиналите при изпреварване са малък процент Мите! Почти 80% от загиналите са при отнето предимство и несъобразена скорост! Загиналите при неправилни маневри - което включва и изпреварване са 7-8% нищожна част!

    Скоростта никога не е била проблем - скоростта е удобна причина да крадат от вас! А РОБИТЕ вярват и ръкопляскат!
    1700 автомобила закупени от МВР с парите от глоби, които са за безопасност - колко по-безопасно се чувствате, като знаете, че МВР шефовете се возят в луксозни ллимузини?

    10:21 08.09.2025

  • 10 да де

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "като питаш да ти кажа":

    ама тука обявяват, че до ДЕСЕТ ДНИ ще си получиш електронния фиш. Значи автомата наречен Ленчето, ще ти натрака на клавиатурата електронния фиш.

    10:22 08.09.2025

  • 11 Един

    6 5 Отговор
    За 2024 г "държавата" е прибрала от глоби близо 250 милиона.
    Както е казал Плежъра, беше изнесено от Института за безопасност, с тези пари МВР са си купили автомобили.
    С новия закон целта е за 2025 приходите от глоби да стигнат 500 милиона! ПОЛОВИН МИЛИАРД!!! от вашите джобове! РЪКОПЛЯСКАЙТЕ БЕЗУМЦИ!

    10:26 08.09.2025

  • 12 Положителният ефект

    5 3 Отговор
    е за гушките на мафията.

    Колкото повече глоби - толкова по-пълни гушки.

    Коментиран от #13

    10:27 08.09.2025

  • 13 Мафията си има държава

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Положителният ефект":

    Колкото повече - толкова повече!

    Мечо Пух + Шопарът Шиши + Тиквун Банкянски.

    10:29 08.09.2025

  • 14 Анонимен

    4 3 Отговор
    Колко много нарушения, постоянно и са го правили всеки ден с години. Излиза, че ограниченията могат да се вдигнат, защото очевидно нещо друго са причините за катастрофите. Но целта не е пътна безопасност, а пълнене на бюджета.
    Пред парламента - само със "съобразена" средна скорост моля! Все пак детска градина е.

    10:30 08.09.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    1 4 Отговор
    Всеки който получи известие за нарушена средна скорост ДА ГИ СЪДИ!!!
    Това е кражба, а системата е повече от очевидно прогнила още в зародиша си!

    А се надявам скоро да се събудим и да започнем да третираме камерите както го правят британците и французите "Protesters in France destroy 60% of speed cameras across the country." За това имат хората държави!

    Коментиран от #17

    10:34 08.09.2025

  • 16 Глобите

    3 2 Отговор
    Ги пращат на Зеленски

    10:38 08.09.2025

  • 17 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Анархистите нямат държави.

    10:41 08.09.2025

  • 18 Българин

    1 4 Отговор
    УДРИИИ ДЖИГИТИ РЕВЕТЕ!!!

    10:41 08.09.2025

  • 19 незнайко

    1 1 Отговор
    Дано им се задръстят сърварите и се задавят от ПАРИТЕ които ще събират ! Целта е пълен контрол над ИНДИВИДА а това е в световен мащаб ! Добрата новина е, че всички камери работят на ТОК а него ако го няма те са безполезни !

    10:44 08.09.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    КОЛКО МНОГО РОБИ!
    Трябвало е да си останете рая на анадолците!
    Мисленето ви е на роби!
    Какво друго освен бич да получите освен робство!

    10:48 08.09.2025

  • 21 дедо

    0 0 Отговор
    И аз всячески избягвам междуградските пътища. Гледам ,все по магистралите да се движа, никога не търся най прекия път. Само по пътя Варна - Добрич може да се нагледате всекидневно на самоубийствено шофиране от шофьри с регистрация ТХ .

    10:49 08.09.2025

