Затварят временно дома за стари хора в Поморие заради нарушения

Домът за стари хора в Поморие ще бъде временно затворен. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция – Бургас, след като нова проверка установи, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено. Инспекцията започна ден след като бивши служители на дома и близки на починали негови обитатели настояха за разследване на местата за настаняване в Поморие и Черноморец.

От РЗИ потвърдиха, че домът продължава да работи, въпреки че е нерегламентиран обект и срещу него вече има наложени санкции от Агенцията за качество на социалните услуги. Проверката е разкрила сериозни пропуски както в материалната база, така и в грижите за настанените възрастни хора.

„Домът продължава да не е в съответствие с действащите нормативни изисквания. Има несъответствия в самите помещения, които са в лошо хигиенно състояние и не се поддържат. На домуващите не е осигурен необходимият персонал, което води до лошо обслужване – включително до това хората да не бъдат къпани според изискванията“, заяви д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас.

По време на проверката е установено, че в дома са настанени 21 души, сред които и хора с деменция. Условията, при които живеят, са определени като крайно притеснителни.

„Всички врати са без дръжки. Това означава, че домуващите са изолирани по двойки в стаите си и могат да бъдат отключвани само отвън“, допълни д-р Кофинова.

Предстои налагането на нови актове и санкции, както и предприемане на мерки за временното затваряне на дома до привеждането му в нормативно съответствие. РЗИ-Бургас ще изпрати информация за случая и до прокуратурата.