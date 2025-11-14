Новини
България »
Затварят временно дома за стари хора в Поморие заради нарушения

Затварят временно дома за стари хора в Поморие заради нарушения

14 Ноември, 2025 15:48 476 2

  • поморие-
  • нарушение-
  • дом за стари хора

Нова проверка на РЗИ установи, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено

Затварят временно дома за стари хора в Поморие заради нарушения - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Домът за стари хора в Поморие ще бъде временно затворен. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция – Бургас, след като нова проверка установи, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено. Инспекцията започна ден след като бивши служители на дома и близки на починали негови обитатели настояха за разследване на местата за настаняване в Поморие и Черноморец.

От РЗИ потвърдиха, че домът продължава да работи, въпреки че е нерегламентиран обект и срещу него вече има наложени санкции от Агенцията за качество на социалните услуги. Проверката е разкрила сериозни пропуски както в материалната база, така и в грижите за настанените възрастни хора.

„Домът продължава да не е в съответствие с действащите нормативни изисквания. Има несъответствия в самите помещения, които са в лошо хигиенно състояние и не се поддържат. На домуващите не е осигурен необходимият персонал, което води до лошо обслужване – включително до това хората да не бъдат къпани според изискванията“, заяви д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас.

По време на проверката е установено, че в дома са настанени 21 души, сред които и хора с деменция. Условията, при които живеят, са определени като крайно притеснителни.

„Всички врати са без дръжки. Това означава, че домуващите са изолирани по двойки в стаите си и могат да бъдат отключвани само отвън“, допълни д-р Кофинова.

Предстои налагането на нови актове и санкции, както и предприемане на мерки за временното затваряне на дома до привеждането му в нормативно съответствие. РЗИ-Бургас ще изпрати информация за случая и до прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    1 0 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ ДА ВЗЕМАТ ТОВА ПРАВИЛНО РЕШЕНИЕ от Регионалната здравна инспекция – Бургас.

    15:53 14.11.2025

  • 2 СЕЛЯНИН

    2 0 Отговор
    Държавата вместо да разпродава сгради и терени , с уж "отпаднала необходимост", да се погрижи за възрастните хора ! Има достатъчно сграден фонд, а също и средства. Да не прехвърля топката, а да влезе в ролята на институция, която полага грижи, за нуждаещите се. Не виждам причина, да се подпомагат етноси и индивиди в работоспособна възраст, които отказват да се трудят, за сметка на такива, които са вече изпълнили своят дълъг пред родината и добросъвестно са плащали осигуровки, данъци и такси в държавата.

    15:55 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове