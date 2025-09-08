Новини
Забраната важи от 14:00 до 20:00 часа в посока София

Ограничават движението на ТИР-ове по магистралите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес от 14:00 до 20:00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите "Тракия“, "Хемус“ и "Струма“, само в посока София, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Няма да се ограничава преминаването на моторни превозни средства (МПС) над 12 тона от София в посока Бургас по "Тракия“, по магистрала "Хемус“ - от София при 0 до 87 километър, при кръговото кръстовище с път I-4, както и по магистрала "Струма“ от София в посока Благоевград.

Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На магистралите "Хемус“ и "Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 тона, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На магистрала "Тракия“ в участъка от пътен възел (ПВ) "Ихтиман“ (при 34 километър) до ПВ "Вакарел“ (при 23 километър) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 тона, превозващи опасни товари.

Промяната се налага с цел оптимизиране на движението в края на празничните дни и с оглед на засиления трафик към столицата по трите автомагистрали и по слабото движение от София към вътрешността на страната.

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение, посочиха от АПИ. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

От вчера са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦 ВН 7777 НН

    0 1 Отговор
    Селяните се прибират днес, ще е страшно.

    10:45 08.09.2025

  • 2 Трябва да ги

    1 0 Отговор
    забранят торовете. Като в Германия да ги качват по влаковете и готово.

    10:46 08.09.2025

  • 3 енигма

    0 0 Отговор
    Обаче без такова предупреждение ограничават илъчването на телевизионния предавател на Копитото на Витоша цялата тази сутрин.

    10:47 08.09.2025

