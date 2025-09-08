Новини
България »
Иван Таков: Сами почистихме Братската могила, след като кметът оглуша и ослепя за фашистката проява

Иван Таков: Сами почистихме Братската могила, след като кметът оглуша и ослепя за фашистката проява

8 Септември, 2025 17:09 614 14

  • иван таков-
  • братската могила-
  • 9-и септември

Тези, които днес драскат свастики и пишат лозунги, искат да подменят историята, да изтрият паметта и да наложат ново разделение в обществото, но няма да го допуснем, заяви Атанас Атанасов, народен представител от Коалиция "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА"

Иван Таков: Сами почистихме Братската могила, след като кметът оглуша и ослепя за фашистката проява - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сами почистихме днес Братската могила, след като кметът Терзиев и отговорните институции оглушаха и ослепяха за фашистките прояви върху монумента в Борисовата градина. Това заяви Иван Таков, председател на Градския съвет на БСП - София и заместник председател на БСП, след като се включи в почистването на осквернения паметник-костница. С него бяха Атанас Атанасов, народен представител от групата на Коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, избран от София, и председателите на Българския антифашистки съюз (БАС) Евгений Белий и на Младежкото обединение в БСП - София Мартин Велев. Графитите бяха премахнати с пясъкоструйка, а членове на Младежкото обединение в БСП - София почистиха червената боя, с която бяха осквернени фигурите от композицията. Младите социалисти премахнаха и бурените, израснали между плочките в пространството около монумента.

"Преди по-малко от 3 седмици призовахме кмета да предприеме бързи и адекватни действия за почистване на осквернената за пореден път Братска могила. Поставихме и срок - до 1 септември. Той остана глух и сляп за фашистките изстъпления в центъра на София, коментира Иван Таков. - Затова решихме днес, ден преди празничния Девети септември, да свършим работата на Столична община и да почистим монумента и пространството около него".

Иван Таков: Сами почистихме Братската могила, след като кметът оглуша и ослепя за фашистката проява

Заместник-председателят на БСП отбеляза, че борбата с неонацизма е въпрос на дългосрочна политика. "Ние ще направим всичко възможно тя да бъде успешна. Имаме вече конкретни идеи и план за действие в тази посока, които много скоро ще представим, каза той. - За пореден път ще отбележа, че все по-честите фашистки прояви са резултат от 35-годишния пещерен антикомунизъм, в името на който бяха реабилитирани и нормализирани много практики и символи на нацизма и фашизма. Неолибералната икономическа политика доведе до тежки разломи и неравенства в българското общество и маргинализира големи социални групи. Тези системни фактори за неонацистките изстъпления обаче не може да бъдат оправдание за бездействието на властите".

Иван Таков беше категоричен, че групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС, на която той е председател, ще направи всичко необходимо, за да бъдат ремонтирани обелискът, фигурите и постамента, както и прилежащите части около тях. "Другата ни много важна и спешна цел е поставяне на осветление на Братската могила и камери за видеонаблюдение, които да са свързани с полицията, за да може органите на реда да предотвратят бързо и адекватно всеки следващ опит за вандализъм и да задържат нарушителите", заяви той.

Народният представител Атанас Атанасов отбеляза, че това оскверняване на Братската могила не е просто вандализъм. "Това е език на омразата, насочен не само към отделни общности, а към всички български граждани и към паметта на онези, които с живота си са сложили край на най-мракобесната идеология – фашизма, каза той. - България е дала хиляди жертви във Втората световна война, стотици антифашисти са загинали, за да може днес да живеем свободни. Фашизмът е престъпление. Тези, които днес драскат свастики и пишат лозунги, искат да подменят историята, да изтрият паметта и да наложат ново разделение в обществото. Но няма да им се получи, ние няма да го допуснем. Това не са патриоти – това са врагове на българската история. Наш дълг е да бъдем непримирими към опитите за реабилитация на фашизма. Затова сме категорично решени да вземем необходимите мерки да не допускаме повече подобни вандалски прояви върху паметта. Наясно сме, че това е процес, но ние знаем от къде и как да започнем работа в тази посока".

...

Градският съвет на БСП - София ще отбележи утре празничния Девети септември с поднасяне на венци и цветя на Братската могила в 14,30 часа. В събитието ще се включат Иван Таков, председател на БСП - София и заместник-председател на БСП, членове на Изпълнителното бюро на БСП, на Изпълнителното бюро на Градския съвет на БСП, народни представители от групата на Коалиция "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" и общински съветници от групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС, както и Евгений Белий, председател на Българския антифашистки съюз, и членове на БАС.

...

Официалното честване на Девети септември, организирано от Градския съвет на БСП - София и Българския антифашистки съюз, ще бъде утре от 18,00 часа пред Паметника на Съветската армия в Княжеската градина.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А докато

    7 5 Отговор
    чистихте, каски носихте ли?

    17:10 08.09.2025

  • 2 Гост

    11 8 Отговор
    Какви ,,ФАШИСТИ,, какви 5лв,бе,в 21 век....Ей,само ОБЛЪЧВАТЕ ЗАБЛУДЕНИТЕ ДУШИ....

    17:11 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БКП

    8 7 Отговор
    Е обявена за престъпна организация от народното събрание Текстът му се състои от четири члена. В член първи се казва, че управлението на Българската комунистическа партия, дошла на власт с помощта на външна сила, обявила война на България, довежда страната до национална катастрофа..и до днес най ЧЕРНАТА ДАТА 9 ТИ СЕПТЕМВРИ ТУК НАХМУВА ТРЕТИ УКРАЙНСКИ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ФРОНТ ..И НИ ОКУПИРАТ И ИЗБИВАТ...

    17:21 08.09.2025

  • 5 Пфу уууу

    6 7 Отговор
    Като държат толкова на един монумент, който трябва да величае една окупационна армия, да си го взимат и бегом от България.

    17:22 08.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смешник Z

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Рашисти, много ви се иска да сте и фашисти! Фашизъм в България никога не е имало. Фашизъм е имало в Италия - Дучето. Един ден и вашият кремълски вожд го чака същата съдба.

    17:25 08.09.2025

  • 8 Абе питам се,

    3 1 Отговор
    Какъв фашизъм бе..? И то от тоз, дето един ден трудов стаж нема, ама лежи на лаврите на родата активни терористи. Айде къш, бе!

    17:35 08.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Национал Социалисти -СС, Комунисти и

    1 0 Отговор
    Фашисти е столче с три крака, една монета с две страни, лица, това столче с три крака за да бъде Устойчиво, по скоро Маса с Три Крака за да бъде Устойчива Масата трябва да разчита на всеки един от другите крака?

    Иван Таков покайте се богухулници, Юдейски Агенти, агенти на дявола.

    Покайте се че разрушихте България, откраднахте Земята и Крави, Биволи и Сребърните Лъжици на Богатите Откраднахте, Фашаги сте сите!

    17:38 08.09.2025

  • 11 Меа Кулпа от БСП за Всите Злини

    0 0 Отговор
    Дяволски?

    17:41 08.09.2025

  • 12 Аууу ,

    0 0 Отговор
    хванала се "царската дъщеря" на работа !

    17:42 08.09.2025

  • 13 Почистете сестринската

    0 0 Отговор
    Да е готова за калция ботуш ох ах братяя, по надълбоко оооа

    17:46 08.09.2025

  • 14 Като

    0 0 Отговор
    те гледам как си се стъкмил , като наядена въшка , а и с какви кундури си се обул , едва ли си пипнал дори и паметника ! Но си се довлякъл с някакъв с гащеризон за снимката !

    17:46 08.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове