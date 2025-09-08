Новини
България »
Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси

Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси

8 Септември, 2025 17:50

Локомотивът е избутал вагоните назад към Вакарел с разрешената за подобна маневра скорост от 20 км/ч.

Бързият влак от Пловдив за София е спрял насред полето малко преди Елин Пелин този следобед, разказа един от пътниците.

Оказва се, че релсите пред влака се накъдрили и той не може да продължи по тях.

Локомотивът е избутал вагоните назад към Вакарел с разрешената за подобна маневра скорост от 20 км/ч.

Композицията е прехвърлена на съседните релси при Вакарел и е продължила пътя си.

Заради случилото се влакът има часове закъснение.

"Влакът тръгна от Вакарел към Елин Пелин, посока София, но малко преди Елин Пелин спря насред полето. Релсите се бяха така изкривили, че изглеждаше, че нищо не може да мине, и влакът тръгна назад. Стигнахме до Вакарел и се прехвърлихме на другите релси“, разказа за БГНЕС Иван Жиков.

"Пристигнахме с около два часа закъснение. Всичко е наред, единственият проблем е състоянието на релсите, които са нови. Там наистина можеше да стане инцидент, ако машинистът не беше внимавал и не беше спрял навреме. Накрая всички много благодарихме на машиниста, защото видяхме на какво приличат релсите. Като нищо можеше да стане инцидент“, разказа още Жиков.


  • 1 Ами да, те

    45 2 Отговор
    релсите тъй правят, накъдрят се...

    Коментиран от #3, #55, #60

    17:11 08.09.2025

  • 2 Оня с рикията

    33 3 Отговор
    Пак са спестили от метала за релсите, затова са се изметнали.

    17:12 08.09.2025

  • 3 честен ционист

    43 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    България е прекарала 1/3 от пушкалата за Украйна през тия релси. Нормално е да се накъдрят. Как не са потънали още?

    17:52 08.09.2025

  • 4 Спиро

    35 6 Отговор
    Брях ам до Бургас най-добрия град за живеене с най-добрия гербеурунгелски кмет как шъ стигнат.

    Коментиран от #10

    17:52 08.09.2025

  • 5 Софийски селянин,

    42 1 Отговор
    А в Китай с 550 км в час!!

    Коментиран от #32

    17:53 08.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    49 0 Отговор
    Нови релси, криви релси. Крадене на пари.

    17:55 08.09.2025

  • 7 Винету

    22 2 Отговор
    Явно местните братчеди са искали да спрат големият джилезен кон ,като му заБЕРАТ релсите...
    Действали са като белоруски партизани...
    Путин им е наредил...

    17:55 08.09.2025

  • 8 бою циганина

    33 1 Отговор
    ние от дпс-гроб направихме МНОГО за нас си

    Коментиран от #11

    17:57 08.09.2025

  • 9 Батман

    29 0 Отговор
    Пимк искат да купят Бдж на безценица, и саботират яко

    Коментиран от #12

    17:58 08.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лъчо

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "бою циганина":

    Елин Пелин е свърталище на мисирки

    18:01 08.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сигурно

    22 3 Отговор
    Релсите не са сменяни от както са поставени и половината болтове са озпокъсани, а искат с 200 кл..да се движат.

    Коментиран от #39

    18:05 08.09.2025

  • 18 Софийски селянин,

    14 0 Отговор
    Спироо хич не е отдавна най добрият град за живеене...
    Главната пешеходна улица от жп гарата нагоре занемарена,Морската градина също...

    18:05 08.09.2025

  • 19 Хохо Бохо

    18 1 Отговор
    И от тоя транспортен коридор бая кюлчета набра тиквата. Олаф, улаф нещо няма ли да се задействат????

    18:07 08.09.2025

  • 20 Що не вземете

    17 4 Отговор
    Да ги спрете тия влакове най-сетне - всеки ден дерайлирали, изгорели, катастрофирали, обърнати, закъсали… То, трябва да си луд, че да разчиташ още на този транспорт!

    Коментиран от #49

    18:09 08.09.2025

  • 21 1111

    6 0 Отговор
    Най много пари се кракът след такива статии .
    Дебел ми взе живота , Но до 53 ще го няма.

    18:10 08.09.2025

  • 22 Министърът -

    6 2 Отговор
    Лисунгер , появи ли се ?

    18:16 08.09.2025

  • 23 Ивелин Михайлов

    18 2 Отговор
    В България всичко ново и демократично е с по-лошо качество от старото комунистическо🔥 ФАКТ!

    Коментиран от #41

    18:17 08.09.2025

  • 24 Цецо

    15 0 Отговор
    Раздайте на машинистите бинокли за да гледат по далече.Всички аварии в БДЖ са умишлени,за да бъде продадено на безценица.Очаквам да започне масовото говорене,че държавата е лош стопанин.Никой от управляващите обаче не казва,че не може да управлява,всички са големи специалисти като Боци и Шиши.

    18:21 08.09.2025

  • 25 На оня пуяка от ИТН

    8 2 Отговор
    Влаковете му стрели са все по накъдрени релси. Кво толкуз

    18:23 08.09.2025

  • 26 Жоро

    9 2 Отговор
    Закривайте това БДЖ веднага.Ще избиете хората бре!!!😡 И за да ползвате БДЖ задължително с валидна застраховка ЖИВОТ.

    18:25 08.09.2025

  • 27 На оня пуяка от ИТН

    8 2 Отговор
    скорост от 20 км/ч. си е нормална за влака стрела ...

    18:25 08.09.2025

  • 28 стига бе

    6 5 Отговор
    как се накъдрят стоманени релси?! Това вече е диверсия, но България вече няма служби за сигурност, всичко е унищожено след продължителното управление на крадци и безхаберници. Нека специалистите да обяснят как се къдрят релски, много ми е интересно.

    Коментиран от #29

    18:26 08.09.2025

  • 29 демократ

    13 0 Отговор

    До коментар #28 от "стига бе":

    В Следствие на топлинно разширяване

    18:27 08.09.2025

  • 30 Браво ! Евроатлантици...браво

    8 0 Отговор
    Влакът тръгна от Вакарел към Елин Пелин, посока София, но малко преди Елин Пелин спря насред полето. И така 7 часа 50 минути . До сега ....

    18:27 08.09.2025

  • 31 Цвете

    8 0 Отговор
    ВСИЧКО У НАС Е " НАКЪДРЕНО " .ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ КЪДЕТО И ДА ПИПНЕШ, ВСИЧКО СЕ РАЗПАДА. ЩО ЗА ДЪРЖАВА, КОГАТО НИЩО НЕ ФУНКЦИОНИРА НОРМАЛНО????

    18:28 08.09.2025

  • 32 Нека да пиша

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Софийски селянин,":

    Като отидеш в тоалетната на бдж, ти се насълзяват очите от аромата на бангладешки външен нужник.

    Коментиран от #34

    18:28 08.09.2025

  • 33 по накъдрени релси ту-тууу

    9 2 Отговор
    ...Заведох ви в сърцето на Европа
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....

    18:29 08.09.2025

  • 34 Ква тоалетна в бдж бе

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Нека да пиша":

    По малка нужда в коридора

    18:30 08.09.2025

  • 35 Цвете

    5 0 Отговор
    ВСИЧКО У НАС Е " НАКЪДРЕНО " .ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ КЪДЕТО И ДА ПИПНЕШ, ВСИЧКО СЕ РАЗПАДА. ЩО ЗА ДЪРЖАВА, КОГАТО НИЩО НЕ ФУНКЦИОНИРА НОРМАЛНО????

    18:31 08.09.2025

  • 36 Цвете

    5 0 Отговор
    ВСИЧКО У НАС Е " НАКЪДРЕНО " .ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ КЪДЕТО И ДА ПИПНЕШ, ВСИЧКО СЕ РАЗПАДА. ЩО ЗА ДЪРЖАВА, КОГАТО НИЩО НЕ ФУНКЦИОНИРА НОРМАЛНО????

    18:31 08.09.2025

  • 37 Германските вагони

    6 2 Отговор
    Са битер старите конски вагони. Как изхарчиха милиард се чудя за тези 50 годишни боклуци

    18:33 08.09.2025

  • 38 Много ,,технически" термин...-

    8 1 Отговор
    ,,Накъдрени релси..."...?!?!?!

    Коментиран от #50

    18:33 08.09.2025

  • 39 1357

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сигурно":

    Точно по твоя участък са нови за скорост 160км ,ама нямат надяждане 🐷 и тиквс,ремонтите сса още когато Росен беше транспортен министър

    18:34 08.09.2025

  • 40 Лошо управление и засушаване

    11 0 Отговор
    Територия на ужаса. Докога бе , некадърници ?

    18:34 08.09.2025

  • 41 Включително и...-

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":

    ...Правителствата са с по-лошо качество!
    Даже с много по-лошо качество...!

    18:36 08.09.2025

  • 42 Територията

    5 0 Отговор
    Нови релси! Некой наш човек ги прави, за това са такива.

    18:36 08.09.2025

  • 43 Как пък при социализма

    8 2 Отговор
    Нямаше такива "накъдрени релси" а? Като са чули сигурно за Еврозоната и са се накъдрили.. тъпунгери

    Коментиран от #47, #48

    18:36 08.09.2025

  • 44 Факт

    6 3 Отговор
    Некадърен монтаж! Температурните разширения причиняват изкълчване!

    18:38 08.09.2025

  • 45 Тва ще е световна иновация

    5 1 Отговор
    Да ти се накъдрят релси

    18:38 08.09.2025

  • 46 9689

    9 0 Отговор
    Който стане министър на транспорта открива автомобилна фирма и почва да краде.Няма и кантонери.......

    18:39 08.09.2025

  • 47 така е

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "Как пък при социализма":

    Нямаше руски диверсионни групи на територията на България. Сега има. И никой не им пречи да тормозят България. ДАНС пак са слепи.

    18:42 08.09.2025

  • 48 Как ли?!

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Как пък при социализма":

    Ами при социализма нямаше такива кадърни ,,фризьори",че да...,,накъдрят" дори и ж.п.-релси...😝!

    Коментиран от #52

    18:44 08.09.2025

  • 49 Пък за...

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Що не вземете":

    ...хигиена и комфорт,в тия влакове...да не говорим!

    18:46 08.09.2025

  • 50 Инж.

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Много ,,технически" термин...-":

    Ако на изпит бях употребил такъв израз-
    ,,накъдрени релси"...!
    Изпитвашият,не само че щеше да ме скъса,ами директно ме гонеше навън от изпитната зала...!

    18:50 08.09.2025

  • 51 ата(нато)$ ата(нато)$OFF

    3 2 Отговор
    ТОВА Е РУСКА ХИБРИДНА АТАКА...!
    ПОМООООЩ нато, РУСНАЦИТЕ НИ НАПАДАТ(ДАЙТ€ НЯКО€ €ВРО ЗА Л И З А Ч А)!

    18:54 08.09.2025

  • 52 Имаше,

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "Как ли?!":

    Имаше! Бяха измислили, да ги белосват, май с варов разтвор, за да не прегряват, а ги заваряваха, една към следващата! И се къдреха, но бели, изрусени!

    18:56 08.09.2025

  • 53 Добре де

    2 0 Отговор
    Защо само у нас се случват подобни идиотщини!?

    18:57 08.09.2025

  • 54 Браво на машиниста!

    1 0 Отговор
    Един разумен човек да се появи.
    Заслужава награда!

    19:05 08.09.2025

  • 55 неграмотен монтаж

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Когато са монтирани без необходимия просвет , за да се компенсира линейното удължаване от повишената лятна температура до 50 градуса на слънце, се накъдрят изкривяват релсите. (затова на луфта характерно тракат железните колела на вагоните при движение)

    Коментиран от #56

    19:06 08.09.2025

  • 56 Нарича се :

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "неграмотен монтаж":

    ,,Термичен луфт"!

    Коментиран от #59

    19:11 08.09.2025

  • 57 Трябва дронове да инспектират жп пътя

    1 0 Отговор
    Преди да премине влак

    19:11 08.09.2025

  • 58 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Марио,аз съм виждал накъдрени косми ,които вече се срещат все по-рядко в природата.Но за накъдрени релси от теб разбрах,че съществуват

    19:15 08.09.2025

  • 59 неграмотен монтаж

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Нарича се :":

    Но по-важно е да са спазили точно необходимия размер за нашия климат на термичния луфт.

    Коментиран от #61, #62

    19:15 08.09.2025

  • 60 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Искат да приватизират и железниците и това си е.

    19:17 08.09.2025

  • 61 само в България има термичен луфт

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "неграмотен монтаж":

    и тракат колелетата

    19:21 08.09.2025

  • 62 имженерче

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "неграмотен монтаж":

    Луфт е немска дума и не никакъв международен термин техническия термин е деформация.
    Запомнете Немският НЕ е никалъв международно признат технически и/или научен език освен в немските села.

    19:22 08.09.2025

