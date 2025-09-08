Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси

Бързият влак от Пловдив за София е спрял насред полето малко преди Елин Пелин този следобед, разказа един от пътниците.
Оказва се, че релсите пред влака се накъдрили и той не може да продължи по тях.
Локомотивът е избутал вагоните назад към Вакарел с разрешената за подобна маневра скорост от 20 км/ч.
Композицията е прехвърлена на съседните релси при Вакарел и е продължила пътя си.
Заради случилото се влакът има часове закъснение.
"Влакът тръгна от Вакарел към Елин Пелин, посока София, но малко преди Елин Пелин спря насред полето. Релсите се бяха така изкривили, че изглеждаше, че нищо не може да мине, и влакът тръгна назад. Стигнахме до Вакарел и се прехвърлихме на другите релси“, разказа за БГНЕС Иван Жиков.
"Пристигнахме с около два часа закъснение. Всичко е наред, единственият проблем е състоянието на релсите, които са нови. Там наистина можеше да стане инцидент, ако машинистът не беше внимавал и не беше спрял навреме. Накрая всички много благодарихме на машиниста, защото видяхме на какво приличат релсите. Като нищо можеше да стане инцидент“, разказа още Жиков.
1 Ами да, те
Коментиран от #3, #55, #60
17:11 08.09.2025
2 Оня с рикията
17:12 08.09.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "Ами да, те":България е прекарала 1/3 от пушкалата за Украйна през тия релси. Нормално е да се накъдрят. Как не са потънали още?
17:52 08.09.2025
4 Спиро
Коментиран от #10
17:52 08.09.2025
5 Софийски селянин,
Коментиран от #32
17:53 08.09.2025
6 Данко Харсъзина
17:55 08.09.2025
7 Винету
Действали са като белоруски партизани...
Путин им е наредил...
17:55 08.09.2025
8 бою циганина
Коментиран от #11
17:57 08.09.2025
9 Батман
Коментиран от #12
17:58 08.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лъчо
До коментар #8 от "бою циганина":Елин Пелин е свърталище на мисирки
18:01 08.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сигурно
Коментиран от #39
18:05 08.09.2025
18 Софийски селянин,
Главната пешеходна улица от жп гарата нагоре занемарена,Морската градина също...
18:05 08.09.2025
19 Хохо Бохо
18:07 08.09.2025
20 Що не вземете
Коментиран от #49
18:09 08.09.2025
21 1111
Дебел ми взе живота , Но до 53 ще го няма.
18:10 08.09.2025
22 Министърът -
18:16 08.09.2025
23 Ивелин Михайлов
Коментиран от #41
18:17 08.09.2025
24 Цецо
18:21 08.09.2025
25 На оня пуяка от ИТН
18:23 08.09.2025
26 Жоро
18:25 08.09.2025
27 На оня пуяка от ИТН
18:25 08.09.2025
28 стига бе
Коментиран от #29
18:26 08.09.2025
29 демократ
До коментар #28 от "стига бе":В Следствие на топлинно разширяване
18:27 08.09.2025
30 Браво ! Евроатлантици...браво
18:27 08.09.2025
31 Цвете
18:28 08.09.2025
32 Нека да пиша
До коментар #5 от "Софийски селянин,":Като отидеш в тоалетната на бдж, ти се насълзяват очите от аромата на бангладешки външен нужник.
Коментиран от #34
18:28 08.09.2025
33 по накъдрени релси ту-тууу
" Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....
18:29 08.09.2025
34 Ква тоалетна в бдж бе
До коментар #32 от "Нека да пиша":По малка нужда в коридора
18:30 08.09.2025
35 Цвете
18:31 08.09.2025
36 Цвете
18:31 08.09.2025
37 Германските вагони
18:33 08.09.2025
38 Много ,,технически" термин...-
Коментиран от #50
18:33 08.09.2025
39 1357
До коментар #17 от "Сигурно":Точно по твоя участък са нови за скорост 160км ,ама нямат надяждане 🐷 и тиквс,ремонтите сса още когато Росен беше транспортен министър
18:34 08.09.2025
40 Лошо управление и засушаване
18:34 08.09.2025
41 Включително и...-
До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":...Правителствата са с по-лошо качество!
Даже с много по-лошо качество...!
18:36 08.09.2025
42 Територията
18:36 08.09.2025
43 Как пък при социализма
Коментиран от #47, #48
18:36 08.09.2025
44 Факт
18:38 08.09.2025
45 Тва ще е световна иновация
18:38 08.09.2025
46 9689
18:39 08.09.2025
47 така е
До коментар #43 от "Как пък при социализма":Нямаше руски диверсионни групи на територията на България. Сега има. И никой не им пречи да тормозят България. ДАНС пак са слепи.
18:42 08.09.2025
48 Как ли?!
До коментар #43 от "Как пък при социализма":Ами при социализма нямаше такива кадърни ,,фризьори",че да...,,накъдрят" дори и ж.п.-релси...😝!
Коментиран от #52
18:44 08.09.2025
49 Пък за...
До коментар #20 от "Що не вземете":...хигиена и комфорт,в тия влакове...да не говорим!
18:46 08.09.2025
50 Инж.
До коментар #38 от "Много ,,технически" термин...-":Ако на изпит бях употребил такъв израз-
,,накъдрени релси"...!
Изпитвашият,не само че щеше да ме скъса,ами директно ме гонеше навън от изпитната зала...!
18:50 08.09.2025
51 ата(нато)$ ата(нато)$OFF
ПОМООООЩ нато, РУСНАЦИТЕ НИ НАПАДАТ(ДАЙТ€ НЯКО€ €ВРО ЗА Л И З А Ч А)!
18:54 08.09.2025
52 Имаше,
До коментар #48 от "Как ли?!":Имаше! Бяха измислили, да ги белосват, май с варов разтвор, за да не прегряват, а ги заваряваха, една към следващата! И се къдреха, но бели, изрусени!
18:56 08.09.2025
53 Добре де
18:57 08.09.2025
54 Браво на машиниста!
Заслужава награда!
19:05 08.09.2025
55 неграмотен монтаж
До коментар #1 от "Ами да, те":Когато са монтирани без необходимия просвет , за да се компенсира линейното удължаване от повишената лятна температура до 50 градуса на слънце, се накъдрят изкривяват релсите. (затова на луфта характерно тракат железните колела на вагоните при движение)
Коментиран от #56
19:06 08.09.2025
56 Нарича се :
До коментар #55 от "неграмотен монтаж":,,Термичен луфт"!
Коментиран от #59
19:11 08.09.2025
57 Трябва дронове да инспектират жп пътя
19:11 08.09.2025
58 Сатана Z
19:15 08.09.2025
59 неграмотен монтаж
До коментар #56 от "Нарича се :":Но по-важно е да са спазили точно необходимия размер за нашия климат на термичния луфт.
Коментиран от #61, #62
19:15 08.09.2025
60 Гост
До коментар #1 от "Ами да, те":Искат да приватизират и железниците и това си е.
19:17 08.09.2025
61 само в България има термичен луфт
До коментар #59 от "неграмотен монтаж":и тракат колелетата
19:21 08.09.2025
62 имженерче
До коментар #59 от "неграмотен монтаж":Луфт е немска дума и не никакъв международен термин техническия термин е деформация.
Запомнете Немският НЕ е никалъв международно признат технически и/или научен език освен в немските села.
19:22 08.09.2025